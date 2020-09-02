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Новини Політика України
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Ємець (87) Голос партія (497) Європейська Солідарність (1019) Рудик Кіра (102)

"Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо патріотичні сили не об'єднаються, то на наступних виборах "русский мир" на чолі з ОПЗЖ може отримати перевагу, що може закінчиться реальним розколом України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив екснардеп Леонід Ємець.

"Ми зараз реально бачимо, що Зеленський та його команда – люди тимчасові, їхні рейтинги падають. Ніякої особливої надії на те, що вони завтра стануть професійними державниками, точно немає. Це означає, що буквально за пару років ця команда просто піде. Але що далі?

За соціологією, на другому місці йде ОПЗЖ, там ще десь маячить партія Шарія… Взагалі сьогодні ОПЗЖ повністю акумулювала в собі формат прихильників "руського міра", думаю, вони і Шарія зараз під’їдять. Очевидно, що у них буде дуже сильний кандидат в президенти. Ці хлопці від опозиції мають лише назву – вони антиукраїнські і вся їхня діяльність направлена на догоду Росії і Путіна, аби знищити нашу країну. Цю навалу ми маємо зупиняти. Але поки всі патріотичні сили будуть розпорошені по дрібних партійках, шансів на реальний політичний супротив і політичну перемогу нема. Ми розуміємо, що має бути об’єднання, як в 2012 році", - повідомив він.

Також читайте: Партія "Голос" вже пів року збиралася піти в опозицію, але заважав коронавірус, - Юрчишин

Екснардеп нагадав, що в 2012 році було об'єднання на базі "Батьківщини" тільки тому, що "хтось мав стати базою": " Давайте реально дивитися на речі: на сьогодні "ЄС" є найпотужнішою політичною силою патріотичного спрямування. І ще мене, чесно кажучи, покоробило, коли серед усіх загроз в країні – таких як Путін, його сателіти в парламенті, три пропутінських телеканали і все таке інше – "Голос" знайшов головного ворога – Порошенка. Вибачте, я з тим категорично не згоден. Не з любові до Петра Олексійовича, а в принципі з такою постановкою питання, що ми маємо визначити одну патріотичну силу як головного ворога. У мене це в голові не вкладається".

Говорячи про те, коли у нардепа виникло бажання приєднатися до "Солідарності", після заяви Кіри Рудик або після відходу з "Голосу" Вакарчука, Ємець сказав: "Там все наклалося. Я до цього зустрічався багато з ким і намагався переконати: давайте хоч зараз – за декілька років до парламентських і президентських кампаній – почнемо готуватися до об’єднання. Дивіться: якби на ці парламентські вибори в Києві "Голос", "ЄС", окремі політики просто переговорили між собою і домовилися не заважати один одному, ми б, як мінімум, декілька округів забрали "залізобетонно". У мене розрив від кандидата "Слуги народу" склав декілька відсотків, а після мене третє місце – кандидат від "ЄС", четверте – Роман Безсмертний. Якби ми просто домовилися про співпрацю у Києві, то не допустили б пару депутатів від "слуг" до парламенту".

Читайте: "Голос" перейшов в опозицію до влади. ВIДЕО

Також екснардеп додав, на кожних виборах є спроби домовитися, але вони, як правило, закінчуються нічим.

"Єдиний раз коли нам вдалося об’єднатися – це 2012 рік, коли реально приперли до стінки і всі реально розуміли: або ми зараз об’єднуємося, або нам персонально і всій державі капець. Я вважаю, що зараз ми стоїмо перед такою загрозою: якщо на наступних виборах "руський мір" отримає тут перевагу (при цьому це буде легітимно обрана влада), частина суспільства цього не прийме і це закінчиться реальним розколом України. Зараз просто не той час, коли ми маємо гратися в якісь персональні історії", - повідомив він.

Крім того, Ємець висловив упевненість в тому, що президент України Володимир Зеленський "зараз просто передає владу ОПЗЖ". Це видно по тому, як зараз скасовується люстрація, повертаються старі "регіональні" кадри.

"Їх треба зупиняти. І тому переді мною просто став такий вибір. Після заяви керівниці "Голосу" про те, що у нас головний ворог - Порошенко і "ЄС", я зрозумів, що "Голос" ні з ким об'єднуватися явно не планує", - резюмував політик.

Нагадаємо, в серпні поточного року, глава партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що п'ятий президент України Петро Порошенко для їхньої політсили більший ворог, ніж нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А есть единая кандидатура для обьединения? Ярош предложил обьединятся вокруг Порошенко и ЕС, в твиттере чирикнул и тишина. И в этом есть резон, потому как более ярких лидеров в Украине сейчас нет, и что дальше? Опять тридцать партий, все перегрызутся, а выиграет какое нибудь прорасейское дерьмо, Шарий, Пальчевский и жопоблок...
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02.09.2020 13:28
+12
Это повторяется уже почти 30 лет. Ничему ни история, ни процветание соседей, вступивших за это время в ЕС и в НАТО, ни собственная ущербная жизнь быдлобольшинство не учит.
"Голос" явно не планирует ни с кем объединяться, а это грозит усилением ОПЗЖ и реальным расколом Украины, - экс-нардеп Емец - Цензор.НЕТ 205
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02.09.2020 13:41
+7
Голос это вообще не партия,а шантрапа какая то.
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02.09.2020 13:26
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Голос это вообще не партия,а шантрапа какая то.
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02.09.2020 13:26 Відповісти
Шантрапа это Слуги Народа! Голос конечно не фонтан но за неимением другого!
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02.09.2020 13:29 Відповісти
Голос вже перетворився на Шепіт.
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02.09.2020 13:30 Відповісти
На шептун швидше...
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02.09.2020 13:48 Відповісти
Потрібно було всім раніше думати.Зараз,це вже підбиття підсумків.
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02.09.2020 13:26 Відповісти
А есть единая кандидатура для обьединения? Ярош предложил обьединятся вокруг Порошенко и ЕС, в твиттере чирикнул и тишина. И в этом есть резон, потому как более ярких лидеров в Украине сейчас нет, и что дальше? Опять тридцать партий, все перегрызутся, а выиграет какое нибудь прорасейское дерьмо, Шарий, Пальчевский и жопоблок...
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02.09.2020 13:28 Відповісти
не все хотят голосовать за петю.
ходят слухи,что в его партии есть коррупционеры.
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02.09.2020 13:31 Відповісти
Чому ти лазиш із гілки на гілку і постиш ідіотські коменти!?
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02.09.2020 13:32 Відповісти
Ну да, а в других их нет, простота хуже воровства, потому так и живем...
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02.09.2020 13:32 Відповісти
за петю больше 20% не проголосует. нужно быть реалистами.
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02.09.2020 13:43 Відповісти
Тут вопрос про партию, а за кого больше?
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02.09.2020 13:50 Відповісти
А за кого ти пропонуєш?
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02.09.2020 13:50 Відповісти
Тишина, и вот так всегда, на двоих три гетьмана...
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02.09.2020 13:54 Відповісти
посмотрю на кандидатов. может за голос, может за ес.
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02.09.2020 13:59 Відповісти
А в кінці, проголосуєш за Шарія.
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02.09.2020 14:02 Відповісти
оце ти висрав! лайк тобi
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02.09.2020 14:03 Відповісти
Не голосуйте, пусть ОПЗЖ на местах захватит власть и потом они наконец со Слугами сольются в страстных объятиях уже без оглядки на всяких идиотов, кто себя украинцами называет.
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02.09.2020 13:54 Відповісти
Слушайте лучше Высоцкого........
"И словно мухи тут и там Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи Их разносят по умам,"

Да, если Вы еще не в курсе.......... в его партии еще и конкурс проводят по отбору тех, кто любит убивать родных братьев и потом поедать их. Чем больше, тем выше номер в списке. Барыга клянется, что если найдется кандидат с жертвами-близнецами, то он даже верхнюю строку уступит. Информация инсайдерская, зуб даю, сама в шкафу сидела и слушала, как они это обсуждали. "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 4498
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02.09.2020 13:51 Відповісти
Так , ходють слухі що корупційонєри є в любій партії ,, і шо ?? "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 2790 .
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02.09.2020 14:29 Відповісти
назови хоть одного коррупционера из партии голос если сможешь
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02.09.2020 14:47 Відповісти
Яж кажу - ходють слухи . "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 7195 . А ти в партії ЕС , якщо зможеш .
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02.09.2020 14:50 Відповісти
ты ссылаешься на слухи в которые ты не веришь? ведь если ты считаешь что есть партия без коррупционеров , то значит ты не веришь таким слухам.
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02.09.2020 15:05 Відповісти
В 2014 году я тут писала, что Ярошу нужно время. Он не политик, но при известной настойчивости может им стать через какое-то время. Публичные выступления - вообще не его конек и к сожалению, похоже никогда уже тем коньком не станут. В последнее время практически нет никаких новостей, что там происходит среди партий правых и чем занимается Ярош. А это тоже ниша электората и немалая. Посмотрим в чьи ворота они станут играть. Что касается Голоса с его лидером.......... Наш народ очень любит народную забаву - прыжки по граблям. Поведение Вакарчука после Майдана уроком не стало. Все остальное окружение - ему под стать. Ни ума, ни желания учиться - звезда им на голову упала и видно тяжелая..
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02.09.2020 13:43 Відповісти
Порошенко проигрышная кандидатура, его предел 20% голосов, выше ему уже не прыгнуть.
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02.09.2020 14:42 Відповісти
У остальных еще меньше, значит только он.
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02.09.2020 15:40 Відповісти
25%, судя по результатам провальных выборов-2019. Сейчас - может и все 32-35%.
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02.09.2020 16:19 Відповісти
И 20% не наберёт, его время ушло. 25% это было с админресурсом.
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02.09.2020 16:27 Відповісти
Зашквары Зе - ему только на пользу "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 4337
Хотя если бы выборы преза проходили сегодня - шансы у Пети были бы не большие..Нужно растить преемника, но такую политику (если она есть) в стане ЕС не озвучивают...
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02.09.2020 16:40 Відповісти
Как Вы представляете преемника олигархов, разве только из семьи.
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02.09.2020 17:17 Відповісти
Это и будет тестом на адекватность - если и выдвинут, то кого...
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02.09.2020 17:27 Відповісти
Никого выдвигать не будут. На следующие выборы пойдёт Порошенко и проиграет, это мой прогноз. Назначенец не может выиграть свободные выборы.
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02.09.2020 17:38 Відповісти
Назначенец - это ЗЕленский. Его в прямом смысле назначили.
Я же имел ввиду выдвиженца, от партиии (перечитайте мой пост выше)
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02.09.2020 17:49 Відповісти
Зеленский - это протестный выдвиженец. Назначенец - это когда во время избирательной компании пропагандируется необходимость выбора конкретного претендента, желательно в один тур.
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02.09.2020 18:04 Відповісти
Можете придумывать ему "звания" и дальше, но он - прямой назначенец олигархата. Охлос в очередной раз обвели вокруг пальца, подсунув ему Голобородька и "барыгу Порошенка"
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03.09.2020 08:26 Відповісти
Вони всі прямі призначенці олігархату, ну може крім Кравчука, не встиг олігархат зарясніти пір'ям. Олігахат пропонує кандидатів: не бажаєте баригу, беріть клоуна. Наступного разу в залежності від ситуації буде співак або генерал, а може селянин.
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03.09.2020 10:36 Відповісти
Барига Петро ЗЛИШАЄТЬСЯ ЛІДЕРОМ АНТИРЕЙТИНГІВ В УКРАЇНІ.....
Випередивши набагато навіть Юлєчку.....

І знову українцям пропонують навколо нього об"єднатись...
хоча найближчі вибори місцеві...

пройо..ані ним минулі вибори ще нічого не навчили (( порохоботи,а не пішли би ви на..уй ?
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02.09.2020 21:38 Відповісти
Обьединяйся с Ермаком, нитко тебе не мешает. С куском дерьма объединись, вы подобны.
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03.09.2020 07:45 Відповісти
Демагогію свою засуньте собы же в дупу,прихильники Петра...
Цей лозунг із яким вже прої..ав Петро вибори на трон-
"Хто не за порошенко,той за путіна" відомий всім.
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03.09.2020 08:43 Відповісти
На результат посмотри, беднейшая страна Европы, в октябре проголосуешь за петушария...
"Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 7956
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03.09.2020 08:45 Відповісти
Цікаво, от ми в 2019 пройшли повторення 1919, а от повторення 1933 у 2033 ?
Буде?
Чи таке вже й неймовірне?
Знаючи відношення Россіі, до українців, чи, як на їхньому слензі: «бєндєровцам і нацикам»?
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02.09.2020 13:47 Відповісти
Та, конечно, настоящим проевропейским партиям нужно объединятся. И объединятся очень быстро и мощно. Сколько вы уже можете собачится между собой? Уже нужно выводить людей на улицы, а все "лидеры мнений", "лидеры проевропейкой Украины" позасовывали язык в жо** и чего то ждут... Чего вы ждете? Пока вас не позакрывают вслед за Стерненком и прочими патриотами?
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02.09.2020 13:31 Відповісти
Ну так а зачем держать провражескую партию? Это идиотизм. Сами не принимаете ничего по их уничтожению, а потом плачете.
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02.09.2020 13:38 Відповісти
Это повторяется уже почти 30 лет. Ничему ни история, ни процветание соседей, вступивших за это время в ЕС и в НАТО, ни собственная ущербная жизнь быдлобольшинство не учит.
"Голос" явно не планирует ни с кем объединяться, а это грозит усилением ОПЗЖ и реальным расколом Украины, - экс-нардеп Емец - Цензор.НЕТ 205
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02.09.2020 13:41 Відповісти
Потім в 2019 на 180⁰ .
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02.09.2020 13:49 Відповісти
А в 2010-м? "Козлы им мешали жить"... "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 9799
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02.09.2020 14:05 Відповісти
Ну, тогда "члены партии" составляли большинство в "Верховном Совете Украины". И Чорновол был Лёней обозван "нациком", а страна тогда еще плавала в угаре "бИндеровцы- нацики - зло". Это значительно позже, когда открылись архивы, все узнали о спецотрядах НКВД, переодетых в форму УПА, убивавших украинцев...
Когда подошли перевыборы Кучмы, кремлёвские поняли, что тому не победить Чорновола. Результат мы помним...
П.С. Юща же тоже пытались устранить. За проукраинскую позицию...
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02.09.2020 16:16 Відповісти
У меня родители тогда проголосовали за Черновола. И ничего из перечисленного Вами им этого сделать не помешало. "Разруха ... в головах". "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 7309
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02.09.2020 16:21 Відповісти
Я говорил об "аморфном большинстве". "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 3192
Вы заметили, что тенденция 25%, у кого, слава Богу нет "разрухи в головах", сохраняется на протяжении почти всей независимости Украины? А аморфная масса дрейфует всё время вправо-влево? Особенно чётко это видно в период 2004-2019: Кучма-Ющенко, Ющенко-Янукович, Янукович-Порошенко, Порошенко-Зе.
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02.09.2020 16:33 Відповісти
Это примерно в любом обществе так. Для того, чтобы двигать общество вперёд, достаточно 10% умных и активных. Но остальные вместо чистки сараев выбирают то Хама, то зебила. "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 8436
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02.09.2020 17:13 Відповісти
А.Макаревич недавно высказался на этот счёт: "80% людей - идиоты!".
Не могу не согласиться с ним...
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02.09.2020 17:30 Відповісти
Много слышал о спецотрядах НКВД из открывшихся архивов, но не удалось найти в инете. Может у Вас есть ссылка.
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02.09.2020 16:50 Відповісти
Ну хотя бы эта: https://ukrmir.info/chekisti-terorizuvali-naselennya-mask/
Или эта, о евреях в УПА: https://grimnir74.livejournal.com/5258806.html
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02.09.2020 17:40 Відповісти
Нечто подобное я читал, и даже более качественные материалы. Как архивные документы они не представляют ценности. Это истории написаные по воспоминаниям очевидцев и не только.
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02.09.2020 18:00 Відповісти
Ну тогда сами-сами...
Ну или вылезаем из-за компа и двигаем в архив - благо эти вещи открыты. 😁
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03.09.2020 08:30 Відповісти
Ходил на Соломенскую лет 10 назад, смотрят волком, за всё надо платить, срок поставили почти через месяц. У меня отпуск раньше закончился.
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03.09.2020 12:38 Відповісти
Я вообще поражаюсь, все знают что жопоблоки, шарии враги, но их никто не трогает. Если вы не собираетесь их уничтожить, то вы и сами с ними замешаны. Только людей пугаете, а люди слепые типа и не видят что вы с ними ничего не делаете. Как так типа и надо. Сами их проталкиваете, а потом ноете что от вас отворачиваются на другие, более мелкие партии.
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02.09.2020 13:44 Відповісти
Ну, треба не надіятися на дядю, а й самому щось робити. В поле і там людей агітувати.
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02.09.2020 13:46 Відповісти
если голос трансформировать в лерос то получится голерос
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02.09.2020 13:47 Відповісти
"Голос" НЕ Є патріотичною силою, це відверті маріонетки Пінчука, а Пінчук відомий лобіст Росії, дається взнаки економічна зацікавленість, гроші це головне, там його найбільший ринок збуту безшовних труб великого діаметру - для газогонів. Тож що для автора є дивним?
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02.09.2020 13:55 Відповісти
Так і Славік Ценемоявійна, теж нерівно дише у бік російського естрадного ринку.
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02.09.2020 14:04 Відповісти
Славік звичайна таноновита хвойда, це для артистичного "бомонду" норма. У мене десь є навіть збірка фото, де Славуся на якійсь жидівській свайбі в Енергодарі виспівував з кацапськими артистами, "гусаками" і Писанкою. І я особисто у тих продажніх мармизах ніякої різниці не побачив, повії як повії.
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02.09.2020 14:15 Відповісти
вы можете доказать фактами ваши высказывания? особенно интересно про марионеток пинчука узнать.
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02.09.2020 14:17 Відповісти
можешь доказать за коррупционеров в окружении кондитера?
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02.09.2020 14:21 Відповісти
за коррупционеров в окружении местного кондитера я не знаю ничего.
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02.09.2020 14:24 Відповісти
А за головного кондитера країни?))))
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02.09.2020 14:50 Відповісти
а кто это? Ігор Заріцький? та вроде он не коррупционер.
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02.09.2020 14:52 Відповісти
Увы, но до интеренета, мы похоже не доросли, т.к. "телевизор рулит". А каналы известно кому принадлежат. Вот и получается, что адекватных людей никто не видит и не слышит. А "в полях" работать никто не готов, т.к. это сложно, тяжело и нудно.
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02.09.2020 14:11 Відповісти
А це тому, що 99 і 9 в періоді індивідуумів України досі не розуміють, що демократичні вибори в олігархічний державі неможливі апріорі. Спочатку повинна відбутись революція, потім устаткуватись демократія, і ще трохи пізніше, вже в умовах демократії, народ з розвитком громадянської свідомості отримає шанс змінювати країну за допомогою демократичних виборів. Але без революції на початку нічого не вийде.
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02.09.2020 14:34 Відповісти
А Майдан - это было что?
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02.09.2020 15:32 Відповісти
Незавершена революція. В принципі, Велика французька революція поетапно тривала майже століття, доки досягла приблизної мети, але в наш час це дууууже повільно, нам навіть 40 років кружляння національною пустелею забагато, держава може зникнути набагато швидше, з огляду на історичних сусідів. Немає часу чекати. А іншого шляху немає.
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02.09.2020 16:11 Відповісти
Правильные вещи говорите, но ... утопические. Можете привести хоть один пример "завершенной" революции, в смысле целей такой революции. Увы, законы цивилизации однозначны: Революции делают романтики, а их плодами пользуются подонки. И кстати, если вы изучите опыт эффективных мировых реформаторов, то они там как-то без революций обходились. Мое мнение: Нам нужна не революция, а ЛИЧНОСТЬ.
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03.09.2020 09:47 Відповісти
С кем обьединяться, с липецким барыгой? Тут все понятно "жму руку, обнимаю"
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02.09.2020 15:51 Відповісти
Жати руки... "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 9838
це можна зрозуміти інакше.... "Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 9530
"Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 4583
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02.09.2020 21:46 Відповісти
З підерастами по центру!
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02.09.2020 17:36 Відповісти
Зеленский был прав, когда говорил, что он приговор для Порошенко. Именно политика Порошенко привела фактически к покрытию преступлений власти Януковича, потому, что Петр Алексеевич надеялся договорится с бывшими соратниками, он покрыл преступления против Майдана, сам взрастил бандитскую коррумпированную судебную систему, которая теперь его судит, сохранил договорняки и схемы предыдущей власти, тотальную коррупцию, и при всем при этом баснословно обогатился, - в результате мы имеем контрреволюцию сегодня. . Народ голосовал скорее против Порошенко, чем за Зеленского. Назвать Порошенко патриотом, язык не поворачивается. Если ЕС исключит из своих рядов одиозного Порошенко и Герасимова, тогда ЕС еще можно назвать патриотической партией Украины, а так на сегодняшний день таковой является только "Голос".
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02.09.2020 21:00 Відповісти
Емец преувеличивает влияние партии " Голос " . У них печальное будущее
"Самопомощи". Без явного лидера и понятного направления партия развалиться.
Пока проукраинские партии определяются с гетьманом ,пятая колонна пророссийской
опзж становится всё наглее ,это реальная опасность.
Противостоять им может только консолидированное общество , а не наши парламентские
партии. Во всём мире -это профсоюзы ,не осколки советских ,а новые,
патриотичные ,идейные . Хотя бы по примеру Польши.
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03.09.2020 08:52 Відповісти
 
 