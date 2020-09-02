Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, - "слуга народу" Безгін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін каже, що на нардепів, які не підтримали виключення з фракції Гео Лероса, не чинили тиск. Безгін серед тих, хто не підтримав рішення фракції.
Про це нардеп розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що це маніпуляції. Жодної людини не знаю, на кого чинили якийсь тиск. Тим більше, з огляду на риторику, я переконаний, що справді необхідна кількість підписів за виключення з фракції була", - сказав Безгін.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, виключення Лероса підтримали 192 нардепи.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
Будь ласка, зачекайте...
Ошибок прошлых мы уже не повторим (с)...
- Нет!
Есть куча людей в политике и журналистике которые говорили про зеленского то же самое еще год назад. И делали єто НЕ БУДУЧИ у него в фракции, НЕ ПОЛУЧАЯ деньги в конвертах и НЕ ГОЛОСУЯ за 100% прокуроров.
В чем подвиг лероса, который "прозрел" лишь когда ему сожгли машину?
если из слуг - то не врет никогда!