Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, - "слуга народу" Безгін

Нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін каже, що на нардепів, які не підтримали виключення з фракції Гео Лероса, не чинили тиск. Безгін серед тих, хто не підтримав рішення фракції.

Про це нардеп розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це маніпуляції. Жодної людини не знаю, на кого чинили якийсь тиск. Тим більше, з огляду на риторику, я переконаний, що справді необхідна кількість підписів за виключення з фракції була", - сказав Безгін.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, виключення Лероса підтримали 192 нардепи.

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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.