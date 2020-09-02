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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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Слуга народу (2544) Лерос Гео (380) Віталій Безгін (38)

Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, - "слуга народу" Безгін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, -

Нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін каже, що на нардепів, які не підтримали виключення з фракції Гео Лероса, не чинили тиск. Безгін серед тих, хто не підтримав рішення фракції.

Про це нардеп розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це маніпуляції. Жодної людини не знаю, на кого чинили якийсь тиск. Тим більше, з огляду на риторику, я переконаний, що справді необхідна кількість підписів за виключення з фракції була", - сказав Безгін.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, виключення Лероса підтримали 192 нардепи.

Також дивіться: Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Автор: Наталя Джума
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Да никто и не сомневался, у вас вообще очень сильная фракция, люди в вас верят, вот и результаты на лицо, хрен на рыло...
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02.09.2020 13:30 Відповісти
Ще один «бєзгін»-я так розумію, у них там цілий кагал.
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02.09.2020 13:30 Відповісти
Еще не вечер еще не вечер
Ошибок прошлых мы уже не повторим (с)...
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02.09.2020 13:31 Відповісти
ага, ага, так и было, корабельная сосна подтвердит!
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02.09.2020 13:37 Відповісти
- У Вас в резюме написано, что Вы врете в резюме, это правда?
- Нет!
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02.09.2020 13:37 Відповісти
Не понимаю єтога хайпа про лероса-молодца)
Есть куча людей в политике и журналистике которые говорили про зеленского то же самое еще год назад. И делали єто НЕ БУДУЧИ у него в фракции, НЕ ПОЛУЧАЯ деньги в конвертах и НЕ ГОЛОСУЯ за 100% прокуроров.
В чем подвиг лероса, который "прозрел" лишь когда ему сожгли машину?
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02.09.2020 13:40 Відповісти
та,немного таких мальчиков, а мерседесы не за каждого дают Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 9513
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02.09.2020 13:41 Відповісти
Не знаю ни одного нардепа, на которого бы давили за нежелание поддерживать исключение Лероса из фракции. Нам просто дали зеленых денег , - "слуга народа" Безгин
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02.09.2020 13:43 Відповісти
та мы верим, верим! Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 7106
если из слуг - то не врет никогда!
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02.09.2020 14:23 Відповісти
 
 