У Києві збільшилася кількість смертей через COVID-19. Переважно це літні люди та хворі з патологіями, - Кличко

Летальних випадків від COVID-19 у столиці стало більше, оскільки різко зросла кількість хворих. Зокрема, тих, хто госпіталізований і перебуває у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"У нас за останні кілька тижнів різко зросла кількість хворих. І дедалі більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків – теж збільшилася", - пояснив Кличко.

Як зазначив мер Києва, найбільше серед тих, хто помер, – літні люди та хворі, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків не на початку хвороби. Намагаються лікуватися самостійно.

"Вчергове закликаю: за перших же ознак ГРВІ одразу звертайтеся до лікарів! Будьте уважними до свого здоров'я!" - наголосив Віталій Кличко.

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