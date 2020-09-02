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У Києві збільшилася кількість смертей через COVID-19. Переважно це літні люди та хворі з патологіями, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві збільшилася кількість смертей через COVID-19. Переважно це літні люди та хворі з патологіями, - Кличко

Летальних випадків від COVID-19 у столиці стало більше, оскільки різко зросла кількість хворих. Зокрема, тих, хто госпіталізований і перебуває у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

"У нас за останні кілька тижнів різко зросла кількість хворих. І дедалі більше госпіталізованих у важкому стані. Тому і кількість летальних випадків – теж збільшилася", - пояснив Кличко.

Як зазначив мер Києва, найбільше серед тих, хто помер, – літні люди та хворі, що мали різні патології. Також чимало людей звертаються до медиків не на початку хвороби. Намагаються лікуватися самостійно.

"Вчергове закликаю: за перших же ознак ГРВІ одразу звертайтеся до лікарів! Будьте уважними до свого здоров'я!" - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість госпіталізованих у Києві з COVID-19 і пневмонією різко зросла, лікарні заповнені на 54%, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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На Клічка рать - нас рать, краще здохнути від ковиду ніж перманентнол борсатись в лайні.
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02.09.2020 14:17 Відповісти
За пол года на 17000 меньше умерло, по сравнению с тем же периодом 2019 лжебаран
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02.09.2020 14:22 Відповісти
Если читать самого Кличко по КОВИД, то 1 июля в Киеве было 48 тяжелых больных из них 7 на ИВЛ, несколько дней назад он доложил про 101 тяжелого больного и 14 чел. на ИВЛ, видим удвоение, приблизительно, как по всей Украине, число умерших в августе в Киеве в 2 раза выше, чем в июле, в Украине - в 1,7 раза. НО! В последнюю неделю августа и далее смертность в Киеве стала в 5-6 раз выше, чем в любую неделю июля и в начале августа, как объяснить этот скачок?
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02.09.2020 15:20 Відповісти
 
 