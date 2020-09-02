Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом". ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народного депутата Гео Лероса виключили з фракції за вимогою президента Володимира Зеленського.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bukvy, про це свідчить листування депутатів групи глави транспортного комітету, який нещодавно купив будинок президента, Юрія Кисіля.
"Зараз в залі у Давида на руках є підписні листи на виключення Гео з фракції. З Президентом погоджено. І він вважає, що невиключення Гео з фракції це буде зрадою партії щодо нього! ", – написав Кисіль.
Також у вівторок нардеп "Слуги народу" Андрій Костін отримав повідомлення від якогось Борисовича: "А у мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як Президента і мене цей п#дор поливає брудом", – написав Борисович (по батькові Борисович має Єрмак, якого Лерос звинуватив з трибуни Ради в корупції).
У відповідь депутат пообіцяв увечері написати пост, чого так і не зробив.
Нагадаємо, 1 вересня народний депутат Гео Лерос виступив з трибуни і звинуватив президента і його оточення в кришуванні корупції.
За його словами, Зеленський тепер очолює "клани Януковича" в Парламенті. Політик звинуватив Зеленського в кумівстві, маючи на увазі, в тому числі і призначення Івана Баканова на посаду голови СБУ.
Лерос назвав керівника Офісу Президента Андрія Єрмака "головним корупціонером у державі", а також агентом російської розвідки. Лерос переконаний, що Єрмак погоджує із Зеленським свої дії.
"Саме Єрмак роздає по телефону вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на посади і кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником президента навіть в рейдерському захопленні НАБУ. Зеленський декларував: здача національних інтересів не може бути предметом жодних переговорів. Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду", – заявив він.
Після цього Лерос повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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И я очень сомневаюсь, что вы в таком случае будете голосовать за Зеленского, потому что на бойко тут никто из вас не прёт, он вам намного понятнее и ментально ближе, чем Зеленский.
А Зеленскому многие просто завидуют: особо не надрываючись, пролез на самую верхушку власти.
Зависть - плохая штука, к добру не приведёт.
Срочно переставай слушать шмарие-подобных. Мы тебя теряем.
Хехе, розборки серед парвеню.
- Портреты депутатов подойдут?....
долбодебилов.......
Лёни,Вити,Петя, Вова, пипец спасители нации и Украины вы хоть понимаете, что человек рвётся во власть по СВОИМ ЛИЧНЫМ мотивам и преследует ШКУРНЫЕ интересы?
И плевать он хотел на надежды и желания с чаяниями среднестатистического Мыколы Передериматня....он и о его существовании даже не догадывается.
а який був крассава Галабародько на екрані- і в якого довбня перетворився пан Зе в реальному житті...
И большинство (пресловутые 73%) даже не понимают, что тут не так.
Пока будут украинцы, которые думают, что Порошенко лучше чем Зеленский, но и Медведчук интресен местами - эта страна будет Полем Дураков Европы с самой низкой зарплатой, с минимальной пенсией, на которую и крупную собаку не прокормишь и самой высокой ценой на электрическую энергию при самом большом количестве АЭС. Это нужно уметь!
Национальная разведка США, ссылаясь на данные Министерства юстиции США, указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое «практика - критерий истины» всегда останется основой американского рационализма.
После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [имя не разглашается] «…so let's check, damn it…» и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16…GF.
Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского и его окружения.
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника спецслужба Великобритании [название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера». воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.
В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ, захваченных в Сирии и Ливии (в том числе и полковник числящийся в РФ, сгоревшим в бэтээре ).
Главный результат для США - фиксация наличияотсутствия и объем утечек информации с украинских структур.ну і так далі... https://www.muz-ua.info/?p=3880
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение «… когда все уляжется…»
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о «…секретарше бывшей при разговоре»
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих «морпехов» в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16…GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform