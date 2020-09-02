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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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Зеленський (17522) Слуга народу (2544) Єрмак Андрій (1238) Лерос Гео (380)

Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народного депутата Гео Лероса виключили з фракції за вимогою президента Володимира Зеленського.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bukvy, про це свідчить листування депутатів групи глави транспортного комітету, який нещодавно купив будинок президента, Юрія Кисіля.

"Зараз в залі у Давида на руках є підписні листи на виключення Гео з фракції. З Президентом погоджено. І він вважає, що невиключення Гео з фракції це буде зрадою партії щодо нього! ", – написав Кисіль.

Листування слуг народу про Лероса: Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, - "слуга народу" Безгін

Також у вівторок нардеп "Слуги народу" Андрій Костін отримав повідомлення від якогось Борисовича: "А у мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як Президента і мене цей п#дор поливає брудом", – написав Борисович (по батькові Борисович має Єрмак, якого Лерос звинуватив з трибуни Ради в корупції).

У відповідь депутат пообіцяв увечері написати пост, чого так і не зробив.

Листування слуг народу про Лероса: Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів

Листування слуг народу про Лероса: Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом 03

Нагадаємо, 1 вересня народний депутат Гео Лерос виступив з трибуни і звинуватив президента і його оточення в кришуванні корупції.

За його словами, Зеленський тепер очолює "клани Януковича" в Парламенті. Політик звинуватив Зеленського в кумівстві, маючи на увазі, в тому числі і призначення Івана Баканова на посаду голови СБУ.

Лерос назвав керівника Офісу Президента Андрія Єрмака "головним корупціонером у державі", а також агентом російської розвідки. Лерос переконаний, що Єрмак погоджує із Зеленським свої дії.

"Саме Єрмак роздає по телефону вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на посади і кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником президента навіть в рейдерському захопленні НАБУ. Зеленський декларував: здача національних інтересів не може бути предметом жодних переговорів. Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос. ВIДЕО

Після цього Лерос повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
Слуга народу - це колонія хвороботворних бактерій у тілі України.
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02.09.2020 13:40
+49
Зелюди объявили анафему Леросу. Стадо баранов.
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02.09.2020 13:40
+41
"Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью". - высокие, высокие отношения(с) Переписки "слуг народа" о Леросе: "Есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью" - Цензор.НЕТ 1512
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02.09.2020 13:41
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Клоунская шобла допрыгается до бунта, когда этих клоунов народ станет с улюлюканием закидывать камнями. А судейских упырей сжигать и топить в бачках.
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02.09.2020 14:13 Відповісти
А шобла прихильникив петра допрыгается, что благодаря вашим обгаживаниям Зеленского к власти может прийти бойко.
И я очень сомневаюсь, что вы в таком случае будете голосовать за Зеленского, потому что на бойко тут никто из вас не прёт, он вам намного понятнее и ментально ближе, чем Зеленский.
А Зеленскому многие просто завидуют: особо не надрываючись, пролез на самую верхушку власти.
Зависть - плохая штука, к добру не приведёт.
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02.09.2020 14:31 Відповісти
Обсираются зебилы, а виновата шобла Петра. Ага
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02.09.2020 14:43 Відповісти
Парень, ты бредишь.
Срочно переставай слушать шмарие-подобных. Мы тебя теряем.
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02.09.2020 18:21 Відповісти
Сныкайся под лавкой зебилоид!
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02.09.2020 20:15 Відповісти
Посмотрим... как это будет. А пока только бла-бла-бла в комментах
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03.09.2020 14:14 Відповісти
Я правильно понимаю, что велосипеда можно уже не ждать?
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02.09.2020 14:22 Відповісти
Ну, раз его так ненавидит Ермак ... похоже, что Лерос- порядочный человек.
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02.09.2020 14:26 Відповісти
Нагороду журналістам за ці сюжети від слугоЗЕвірусів!
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03.09.2020 05:15 Відповісти
"как президента и меня этот п#дор поливает грязью"

Хехе, розборки серед парвеню.
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02.09.2020 14:32 Відповісти
Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 9518
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02.09.2020 14:37 Відповісти
Шоколадки, берите Лероса в свое ПЕС.
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02.09.2020 14:48 Відповісти
Краще шоколад ніж зелені соплі 🤣
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02.09.2020 15:29 Відповісти
Та той шоколад теж чомусь тхне гімном.
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02.09.2020 21:52 Відповісти
це ти зуби свої давно не чистив.
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02.09.2020 23:29 Відповісти
Так не треба свій ніс пхати в дупу...)))
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03.09.2020 03:57 Відповісти
ти заплутався- лижеш дупу у гівні й вмовляєш себе що то шоколад
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03.09.2020 05:12 Відповісти
Знаходиш що шукаєш. Кожному своє.
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03.09.2020 14:05 Відповісти
Мне вот интересно, такая умная Тптьяна Лайф, что тебя лайкнула - она против Лероса, и за зеленое кодло?
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02.09.2020 18:23 Відповісти
Одні російськомовні антиукраїнські мікроби у цій партії
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02.09.2020 14:49 Відповісти
трЭба шоб Аню Герман до сЭбЭ взялЫ, шоб украЇнською їх ганьбила..)))
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02.09.2020 15:08 Відповісти
Шарийка может теперь становится новым советником.
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02.09.2020 15:07 Відповісти
а що ви хочете від збіговиська трускавецьких "ніхто"
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02.09.2020 15:09 Відповісти
Злочинне угруповання зрадників і нікчем.
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02.09.2020 15:13 Відповісти
Банда нових облич при владі , щоб вас чорти побрали !
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02.09.2020 15:14 Відповісти
Имеем Борисыча и президента,политых грязью ******.
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02.09.2020 15:18 Відповісти
Звичайне ОЗУ. Не хотів пастор за цією ст. рьігов мочить((( ось воно дежавю, а попереджали.
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02.09.2020 15:50 Відповісти
СлугиНарода грязное говёное кодло
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02.09.2020 16:10 Відповісти
"..поливає брудом.." ? Та вас усіх 250 особєй, разом зі шмарклею, та і всіх інших ваших підлабузників по регіонах, треба в лайні втопити у фізичному розумінні цього вислову. Так, щоб ви там і залишились, покидьки зелені.
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02.09.2020 16:36 Відповісти
Да Порох,щенок по сравнению с ЗЕуродами!
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02.09.2020 16:51 Відповісти
обоє-рябоє ...
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02.09.2020 18:32 Відповісти
таки да, оба комментатора - зебилы.
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02.09.2020 23:39 Відповісти
Ага, тепер ГЛ створить свою політсилу. Ну дуже опозиційну. Шоу маст го он.
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02.09.2020 17:10 Відповісти
Яка велика зекоманда, а доброго слова про Зе і Єрмака немає кому сказати...
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02.09.2020 18:14 Відповісти
Хоча б неукраїнською...
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02.09.2020 18:15 Відповісти
-Есть ли у вас что нибудь отхаркивающее, недорогое?
- Портреты депутатов подойдут?....
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02.09.2020 18:29 Відповісти
Страна наивных долбо дебилов.......
Лёни,Вити,Петя, Вова, пипец спасители нации и Украины Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 6091 вы хоть понимаете, что человек рвётся во власть по СВОИМ ЛИЧНЫМ мотивам и преследует ШКУРНЫЕ интересы?
И плевать он хотел на надежды и желания с чаяниями среднестатистического Мыколы Передериматня....он и о его существовании даже не догадывается.
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02.09.2020 18:43 Відповісти
Высказывайтесь точнее. Кто и кого?
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03.09.2020 14:21 Відповісти
Всех не угодных чмо зеленое кошмарит. А сам гнида такая, напомню, даже анализы сдать как мужик не смог. Под одним небом с ним находиться стремно. Русня всегда выберет себе говень и будет тащить туда всех остальных. Очколиз зеленый.
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02.09.2020 20:03 Відповісти
Всю, просто всю до единого власть надо гнать в шею! Как в стране вообще может такая власть быть???
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02.09.2020 21:17 Відповісти
гниды
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02.09.2020 21:53 Відповісти
-"Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак - агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену"...ну что тут добавить...Здобули то здобули...!
а який був крассава Галабародько на екрані- і в якого довбня перетворився пан Зе в реальному житті...
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02.09.2020 22:33 Відповісти
Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 1621
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02.09.2020 23:01 Відповісти
знаете, что самое херовое в этих переписках? Что законодатели, депутаты, пишут вот это вот "с президентом согласовано", как будто они не депутаты, не отдельная ветвь власти, а, *****, мальчики на зарплате у царя-работодателя.
И большинство (пресловутые 73%) даже не понимают, что тут не так.
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02.09.2020 23:37 Відповісти
Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 4808
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03.09.2020 00:07 Відповісти
...написал ЗЕтипадебил, купивший дом у преЗЕдента ... АХАХАХА!!!
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03.09.2020 05:04 Відповісти
есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п#дор поливает грязью", - написал Борисыч ( с махоньких буковок и себя и преза) - АХАХАХА ~~~~~
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03.09.2020 05:09 Відповісти
Читаю все это и беру в руки Атлас мира и вспоминаю печальное "Кру, кру, кру..."
Пока будут украинцы, которые думают, что Порошенко лучше чем Зеленский, но и Медведчук интресен местами - эта страна будет Полем Дураков Европы с самой низкой зарплатой, с минимальной пенсией, на которую и крупную собаку не прокормишь и самой высокой ценой на электрическую энергию при самом большом количестве АЭС. Это нужно уметь!
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03.09.2020 09:32 Відповісти
страну к парламентской, Порошенко в міністри закордонних , президентом морального авторитета - Ви здивуєтесь, але я порохоботка а мій народ більшістю - совковоботи з ватними коріннями , у яких молодь виросла на КАКОЙ РАЗНІЦЕ - це як мінімум найменше зло серед 73-ьох відсотків...
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03.09.2020 10:58 Відповісти
Автор перепутал последовательность фамилий президентов , скорее "Пока будут украинцы, которые думают, что Зеленский лучше чем Порошенко..." . Как бы это не было обидно за страну, досадно за прошедшие годы постоянной борьбы за что-то или против кого-то, в то время как в других странах люди просто живут и радуются каждому дню, но автор написал правду, горькую, но правду...
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03.09.2020 14:36 Відповісти
Малость упустил из виду - Зеленский вообще шутка злого рока посланный нам как издевательство истории в овет на наши ожидания мессии, которому можно доверить трубку, лошадь и жену с булавой...
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03.09.2020 16:58 Відповісти
про зраду та вагнерівців -
Национальная разведка США, ссылаясь на данные Министерства юстиции США, указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое «практика - критерий истины» всегда останется основой американского рационализма.
После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [имя не разглашается] «…so let's check, damn it…» и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16…GF.
Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского и его окружения.
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника спецслужба Великобритании [название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера». воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.
В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ, захваченных в Сирии и Ливии (в том числе и полковник числящийся в РФ, сгоревшим в бэтээре Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом" - Цензор.НЕТ 5274 ).
Главный результат для США - фиксация наличияотсутствия и объем утечек информации с украинских структур.ну і так далі... https://www.muz-ua.info/?p=3880
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03.09.2020 11:19 Відповісти
...
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение «… когда все уляжется…»
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о «…секретарше бывшей при разговоре»
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих «морпехов» в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16…GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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03.09.2020 11:22 Відповісти
https://www.muz-ua.info/?p=3880
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03.09.2020 11:23 Відповісти
Вот и ответ на все споры и разговоры...
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03.09.2020 14:42 Відповісти
супер
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03.09.2020 11:30 Відповісти
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