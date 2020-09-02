З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у Фонді боротьби з COVID-19 є кошти, а поширювана щодо нього інформація не відповідає дійсності.
"Це неправда, це історія з великим фейком, які підігрівають різні люди, журналісти. Запитуйте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони доволі часто комунікують цю інформацію. З COVID-ним фондом - усе гаразд", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Харківську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зауважив, що в зазначеному фонді "є майже всі кошти".
Топ коментарі
+33 Bogdan_
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+24 dtrscnij grsrt
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+23 Orel Orlov
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24.07.20 В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, - Минфин (обновлено)
Эндрю Мак тоже решил не гробить свою репутацию связями с такими сомнительными личностями как Зеленский и Ермак и отозвал свое согласие на должность советника Зеленского. В общем с дуэтом Зеленский\Ермак точно повторилась история с Деркачем, которого после выступления против Байдена бросили все нанятые в США лоббисты.
все "мысли" шмаркли - у него на лице))
Вечером деньги - утром стулья..
Микроз(б)ендер.
Про фонд борьбы с вирусом : - В фонде ПОЧТИ всё есть....
Про окончание войны (когда ?): - Как можно СКОРЕЕ......
П.С. Почти преЗедент, скорее всего....
Самое главное в этом «посыле» от преЗедента - «есть почти(!!!) все средства»(с).........
Так сказал Петр 1.
Так дайте, дайте же Вове пагаварить!
классика жанра. голубой воришка из совбеза.
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все
существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.
Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно
стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели
румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза...
"Фонд COVID на сегодня пуст. На сегодня Фонд COVID не имеет ни одной копейки", - подчеркнул о.и. министра.Источник: https://censor.net/ru/n3216755
Это и есть "журналист, распространитель фейков", Вова?!"
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
...
Значит эти средства идут по мнению власти на более важные расходы,на дороги не понятно по каким ценам и какого качества, на бизнес олигархам по закупке с бюджета "зеленой" э/э, где цена в 2,5 выше Европейсой и они не допускают мелкий бизнес к продажам , что бы цена упала, но там хоть дороги какие то у государства останутся, а здесь чисто "схематоз",на завышенны % по долгам, Польша например платит 1,5%, а Украина в среднем 12%, это же сколько % нужно зарабатывать, что бы платить 12%, а у нас постоянные убытки - дифицит бюддета.
Короче деньги есть, эле держава бідна и всім грошей не выстачить тильки не заміннім особо цінним кадрам для країни, а це олигархи, депутати,міністри і горячо любимому нашему Сонцесяйному, путіводній Звезді 95 Кварталу.
Сколько можно слушать эту $%йню??? Кто и за что у нас отвечает? Кого посадили за то что в фонде не все средства, а ***... ПОЧТИ все средства?
интересно, кто то верит этому дегенерату?