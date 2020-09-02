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З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у Фонді боротьби з COVID-19 є кошти, а поширювана щодо нього інформація не відповідає дійсності.

"Це неправда, це історія з великим фейком, які підігрівають різні люди, журналісти. Запитуйте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони доволі часто комунікують цю інформацію. З COVID-ним фондом - усе гаразд", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Харківську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зауважив, що в зазначеному фонді "є майже всі кошти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7922
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02.09.2020 13:43
+24
Якби у керівництво ЗєкоМандИ, набирали з вулиць довільним чином, то вірогідність, що попадуться фахівці, була б на порядок вища.
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02.09.2020 13:57
+23
"есть почти все средства" - Пипец какая точная фраза в отношении финасов. Почти - охринеть
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02.09.2020 13:43
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окрім фінансових.
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02.09.2020 13:42 Відповісти
Цікаво що ці фейки розповсюджує Мінфін зеленського С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7941
24.07.20 В фонде борьбы с коронавирусом закончились деньги, - Минфин (обновлено)
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02.09.2020 13:47 Відповісти
КЛЮЧЕВОЕ..НУ ПОЧТИ......
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02.09.2020 13:54 Відповісти
Якби у керівництво ЗєкоМандИ, набирали з вулиць довільним чином, то вірогідність, що попадуться фахівці, була б на порядок вища.
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02.09.2020 13:57 Відповісти
100%
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02.09.2020 14:00 Відповісти
По уровню своего примитивного мышления зеленский считает, что смена министров как то может повлиять на экономику и финансы государства. Он в очередной раз хочет сменить руководство минфина и минэкономики. За последний месяц Ермак трижды пытался выйти на контакт с серьезными представителями Демократической партии США. Но все попытки были безуспешны. Более того, Брайан Ланза (лоббист Ермака в США) пообщавшись с партийными кругами демократов, категорически отказался оказывать услуги лоббирования Ермаку.
Эндрю Мак тоже решил не гробить свою репутацию связями с такими сомнительными личностями как Зеленский и Ермак и отозвал свое согласие на должность советника Зеленского. В общем с дуэтом Зеленский\Ермак точно повторилась история с Деркачем, которого после выступления против Байдена бросили все нанятые в США лоббисты.

все "мысли" шмаркли - у него на лице))
З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7940
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02.09.2020 14:03 Відповісти
Проте ***** росте в нього...
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02.09.2020 14:08 Відповісти
Утром деньги - вечером стулья,
Вечером деньги - утром стулья.. З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1606
Микроз(б)ендер.
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02.09.2020 14:26 Відповісти
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5405
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02.09.2020 13:42 Відповісти
и фонд есть, и воздушный шарик есть, а воздуха в том и другом еще предостаточно
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02.09.2020 13:43 Відповісти
Ну подумешь немножко взяли миллиардов 50, а какая разница, что нельзя было?
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02.09.2020 15:24 Відповісти
"есть почти все средства" - Пипец какая точная фраза в отношении финасов. Почти - охринеть
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02.09.2020 13:43 Відповісти
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7922
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02.09.2020 13:43 Відповісти
Це найкраще що я сьогодні бачив!
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2998
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02.09.2020 13:50 Відповісти
🤣
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02.09.2020 13:52 Відповісти
Це шедеврально)))))))
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02.09.2020 14:17 Відповісти
А министр типа образования говорит что в том фонде уже серая мышь повесилась...а зеленые крысы разжирели..
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02.09.2020 13:47 Відповісти
Спрашивайте того, спрашивайте этого. А меня нех спрашивать, ибо я вам ничего не должен.
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02.09.2020 13:47 Відповісти
Конкретная цифра где?
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02.09.2020 13:48 Відповісти
На рифму нарываешься??😃 я бы сказал...да забанят...
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02.09.2020 13:49 Відповісти
А тут бань, не бань, а всем всё ясно. Президент - трепло, а деньги - земыши съели.
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02.09.2020 14:10 Відповісти
зе дно
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02.09.2020 13:48 Відповісти
Вова, то тобі не пояс дали, а мотузку, залишилось десь дістати мила.))))
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02.09.2020 13:49 Відповісти
Зе-цитатник!
Про фонд борьбы с вирусом : - В фонде ПОЧТИ всё есть....
Про окончание войны (когда ?): - Как можно СКОРЕЕ......
П.С. Почти преЗедент, скорее всего....
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02.09.2020 13:50 Відповісти
Ха-ха-ха.......
Самое главное в этом «посыле» от преЗедента - «есть почти(!!!) все средства»(с).........
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02.09.2020 13:51 Відповісти
ПреЗедент ПОЧТИ умный..... С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4497
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02.09.2020 13:51 Відповісти
"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".

Так сказал Петр 1.
Так дайте, дайте же Вове пагаварить!
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02.09.2020 14:05 Відповісти
"Почти все" это сколько? Говори понятнее, вор!
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02.09.2020 13:52 Відповісти
почти обнадёживающие слова от почти каратиста и почти президента
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02.09.2020 13:54 Відповісти
З фондом все добре.Він тіпа є,але його фактично нема,локшину на вуха навісив і кради скільки хочеш.До кінця року плануємо розікрасти все,що там ще є і ще не встигли вкрасти - ваш зелений вова, не лох.
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02.09.2020 13:54 Відповісти
ну почти всё...
классика жанра. голубой воришка из совбеза.
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02.09.2020 13:54 Відповісти
ошибаетесь, тот, хотя бы, краснел...

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все
существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.
Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно
стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели
румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза...
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02.09.2020 14:02 Відповісти
ЦЕна теста 2 доллара, просто и доступно Йельский университет намерен предоставить протокол SalivaDirect заинтересованным лабораториям как протокол с «открытым исходным кодом», что означает, что назначенные лаборатории могут следовать протоколу для получения необходимых компонентов и проведения теста в своей лаборатории в соответствии с инструкциями Йельского университета по применению. Поскольку в этом тесте не используется какое-либо проприетарное оборудование Yale и могут использоваться различные коммерчески доступные тестовые компоненты, его можно собирать и использовать в лабораториях высокой сложности по всей стране при условии, что они соответствуют условиям авторизации в EUA. https://www.poz.com/article/fda-issues-emergency-use-authorization-yale-school-public-health-salivadirect
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02.09.2020 13:56 Відповісти
З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1679
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02.09.2020 13:56 Відповісти
С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства,кроме тех что скиздили для меня - Зеленский
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02.09.2020 13:57 Відповісти
Это "почти все" должно быть не в Фонде, а там, где оно необходимо людям...
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02.09.2020 13:58 Відповісти
Из Фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделяли: на сегодня Фонд пуст, - Шкарлет

"Фонд COVID на сегодня пуст. На сегодня Фонд COVID не имеет ни одной копейки", - подчеркнул о.и. министра.Источник: https://censor.net/ru/n3216755

Это и есть "журналист, распространитель фейков", Вова?!"
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02.09.2020 14:00 Відповісти
"С COVID-ным фондом - все в порядке" - навіть не сумніваюсь в прадивості слів ЗЄ. А от АнтиСОVID-ному мабуть піпєц.
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02.09.2020 14:05 Відповісти
Если зеленое отродье говорит что есть деньги в фонде,значит денег там уже давно нет ни копейки
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02.09.2020 14:21 Відповісти
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
верим нашему бубачке...
...
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02.09.2020 14:26 Відповісти
З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4161
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02.09.2020 14:44 Відповісти
"Я почти добежал до унитаза, ....но не успел снять штаны" - цитаты великих янелохов. З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5158
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02.09.2020 14:43 Відповісти
Все в порядке. Бабло крадем по плану, засоби захисту утилізуємо, ніхто ніколи не порахує скільки їх було і скільки на них украдено мільярдів
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02.09.2020 14:47 Відповісти
*** єрмак забери у зєлі мікрохвон , бо се ж повний піздец
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02.09.2020 14:50 Відповісти
Понятно, что в бюджете деньги есть, но почему тогда медики получают нищенскую зарплату, заражаются без средств защиты, а убогие больницы без ремона,инвентаря не говоря уже о современном оборудовании превращены в места по отходу в мир иной.
Значит эти средства идут по мнению власти на более важные расходы,на дороги не понятно по каким ценам и какого качества, на бизнес олигархам по закупке с бюджета "зеленой" э/э, где цена в 2,5 выше Европейсой и они не допускают мелкий бизнес к продажам , что бы цена упала, но там хоть дороги какие то у государства останутся, а здесь чисто "схематоз",на завышенны % по долгам, Польша например платит 1,5%, а Украина в среднем 12%, это же сколько % нужно зарабатывать, что бы платить 12%, а у нас постоянные убытки - дифицит бюддета.
Короче деньги есть, эле держава бідна и всім грошей не выстачить тильки не заміннім особо цінним кадрам для країни, а це олигархи, депутати,міністри і горячо любимому нашему Сонцесяйному, путіводній Звезді 95 Кварталу.
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02.09.2020 15:08 Відповісти
Я не розумію одного-чому ви всі так журитесь при таких новинах? Чого ви очікували?!
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02.09.2020 15:32 Відповісти
Крадун заінтересоване обличчя, а тому його думка не в рахунок. Виходить, що грошей немає. Рано, чи пізно а відповідати прийдеться.
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02.09.2020 16:50 Відповісти
Королівство кривих зеркал
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02.09.2020 18:48 Відповісти
"Никакого преступления не было, это фейк! Вот: почти целая рука, почти целая нога, голова тоже есть в наличии почти вся с ухом и глазом".

Сколько можно слушать эту $%йню??? Кто и за что у нас отвечает? Кого посадили за то что в фонде не все средства, а ***... ПОЧТИ все средства?
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02.09.2020 18:49 Відповісти
где деньги зин, в ответ 3.14здеж один З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7054 .
интересно, кто то верит этому дегенерату?З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7054
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02.09.2020 21:17 Відповісти
У якому кармані ?
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02.09.2020 21:18 Відповісти
А предвыборную компанию СН проводит из какого фонда?
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02.09.2020 21:23 Відповісти
хорошо. правильно.
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03.09.2020 06:25 Відповісти
 
 