З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у Фонді боротьби з COVID-19 є кошти, а поширювана щодо нього інформація не відповідає дійсності.

"Це неправда, це історія з великим фейком, які підігрівають різні люди, журналісти. Запитуйте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони доволі часто комунікують цю інформацію. З COVID-ним фондом - усе гаразд", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Харківську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зауважив, що в зазначеному фонді "є майже всі кошти".

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