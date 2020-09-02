Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Мінськ підготував асиметричну відповідь на санкції з боку Литви, Латвії та Естонії, список фізичних осіб із цих країн уже узгоджено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві в середу.
"Ми теж провели міжвідомче узгодження, і вчора ми підготували пропозиції, і вони вже затверджені, про запровадження асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій із Литви, Латвії та Естонії", - сказав Макей.
Він зазначив, що йдеться про осіб, "які справді завзято намагалися втручатися у внутрішні справи білоруської держави, робили відповідні неприйнятні політичні заяви і вносили конкретні пропозиції про фінансову підтримку опонентів влади".
"Для нас це абсолютно неприйнятно, ми трактуємо це як втручання у внутрішні справи нашої держави", - наголосив Макей.
Дипломат попередив, що якщо інші країни будуть запроваджувати санкції проти Білорусі, Мінськ у відповідь "також вживатиме відповідних адекватних рішень".
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Пойду напьюсь с горя)
Pomniu v okupacionnom voiske sborišče seržantov ždem poka litiocha pridet lekciju marksizma čitatj. Kuča litovcev, ukrainec, odin estonec i moldavanin. Ot nečego delatj kto-to emu, - a ty znaešj skoljko čelovek moldavan lampočku vkručivajut? Ne palcem delannyj paria (vidimo uže slyxal pro kruženie stula...) gordo otvetil, - zato u nas vino kakoe !!!...
Ugu,.. Население Беларуси в 3 раза больше чем всех стан Балтии вместе взятые... I zato bulba kakaja... Oi, nemogu bolše ...................................