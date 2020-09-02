Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено

Мінськ підготував асиметричну відповідь на санкції з боку Литви, Латвії та Естонії, список фізичних осіб із цих країн уже узгоджено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві в середу.

"Ми теж провели міжвідомче узгодження, і вчора ми підготували пропозиції, і вони вже затверджені, про запровадження асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій із Литви, Латвії та Естонії", - сказав Макей.

Він зазначив, що йдеться про осіб, "які справді завзято намагалися втручатися у внутрішні справи білоруської держави, робили відповідні неприйнятні політичні заяви і вносили конкретні пропозиції про фінансову підтримку опонентів влади".

Читайте також: Литва, Латвія та Естонія вирішили не купувати електроенергію у Білорусі

"Для нас це абсолютно неприйнятно, ми трактуємо це як втручання у внутрішні справи нашої держави", - наголосив Макей.

Дипломат попередив, що якщо інші країни будуть запроваджувати санкції проти Білорусі, Мінськ у відповідь "також вживатиме відповідних адекватних рішень".