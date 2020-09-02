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пожежа (3750) Об'єднані сили (595) Станиця Луганська (192)

Попередня причина пожежі, під час гасіння якої постраждав рятувальник, - необережність, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Попередня причина пожежі, під час гасіння якої постраждав рятувальник, - необережність, - пресцентр ОС
Фото: ООС

На лінії розмежування біля Станиці Луганської 1 вересня виникла пожежа, її ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"За попередньою інформацією, займання могло статися внаслідок людської необережності", - наголошується в повідомленні.

У штабі уточнюють, що триває ліквідація ще трьох осередків пожежі у прифронтовій зоні.

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Зокрема, бійці ОС допомагають боротися з полум'ям у районі Новолуганського і в Попаснянському районі.

"У Донецькій та Луганській областях залишається підвищена пожежонебезпека через засуху і високу температуру повітря. Гасіння вогню ускладнюється тим, що ділянка загоряння розташована в прифронтовому районі. Водночас жодної загрози для мирних мешканців немає", - наголошують у пресцентрі.

До ліквідації пожеж у зоні ООС залучено 250 осіб та 40 одиниць техніки.

Попередня причина пожежі, під час гасіння якої постраждав рятувальник, - необережність, - пресцентр ОС 01

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Нагадаємо, пожежа біля Станиці Луганської виникла ввечері 1 вересня. Від полум'я почали детонувати снаряди. У підсумку поранень зазнав старший прапорщик цивільного захисту.

Автор: Наталя Джума
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не перевелись еще рас....и в местных памапасах
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02.09.2020 14:20 Відповісти
А может, все-таки "нашижлюди" с дыр запустили зажигательную ракету? И нефиг фантазировать! Дождались падлы, пока ветер повернул в сторону наших позиций и произвели выстрел.
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02.09.2020 17:09 Відповісти
 
 