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Новини Економіка
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монети (105) НБУ (1455)

НБУ із жовтня виводить з обігу 25 копійок і починає вилучати старі банкноти і монети в 1 і 2 грн

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НБУ із жовтня виводить з обігу 25 копійок і починає вилучати старі банкноти і монети в 1 і 2 грн

Національний банк України з 1 жовтня виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок, випущені до 2003 року, а також паперові банкноти 1 і 2 грн і монети 1 грн зразка 1996 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

З 1 жовтня монетами 25 копійок не можна розплачуватися. Проте до 30 вересня 2021 року їх можна здати у всі банки, а до 30 вересня 2023 року - у Нацбанк та чотири уповноважені банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Потім монети утилізують.

Монети 10 і 50 копійок залишаються в обігу для зручності, адже ціни округлюються до 10 під час розрахунку готівкою.

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Також із 1 жовтня з обігу активно виводитимуть старі банкноти 1 та 2 грн і монету номіналом 1 грн, які ввели у 1996 році. Наразі таких банкнот лише 2% і ними майже не користуються.

Цими банкнотами можна розплачуватися, але коли вони потраплять до банків - їх вилучать, а потім знищать.

Банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися. Але в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Зазначається, що це робиться "для оптимізації монетно-готівкового ряду". Такі зміни не призведуть до втрат, але зменшать витрати банків, пояснюють у НБУ. Адже тепер створення монет дорожче за їхній номінал.

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Також зміни мають спростити розрахунки та підвищити якість готівки в обігу.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року з обігу вилучили монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Вони перестали бути платіжними засобами, тобто розрахуватися ними неможливо. Тоді ж Національний банк почав поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.

Водночас Нацбанк вводить нові монети номіналом 1, 2 та 5 грн, а також банкноту номіналом 1000 грн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Богатеем!.. уже и гривну изымают.....
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02.09.2020 14:39
+8
браво!! даёш ,,купоны"а ещё лучше продовольственные карточки!!(а ,,станочек" таки запускается!!) НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 991 НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 137 НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 209
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02.09.2020 14:43
+7
может у нас минималка в 100 раз повысилась?, что вы от копейки до гривны изымать собрались???
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02.09.2020 14:43
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мені от цікаво- шо має статися, шо б зебіли зрозуміли, що вони накоїли?!
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02.09.2020 15:06 Відповісти
Богатеем!.. уже и гривну изымают.....
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02.09.2020 14:39 Відповісти
А текст новости мы читаем ...опой.
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02.09.2020 14:43 Відповісти
та не...ею будешь с 1 октября купюры 1 грн есть НБУ із жовтня виводить з обігу 25 копійок і починає вилучати старі банкноти і монети в 1 і 2 грн - Цензор.НЕТ 5547
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02.09.2020 15:38 Відповісти
Мова йде про старі "сірі" гривні, а жовто-блакитні залишаються.
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02.09.2020 17:23 Відповісти
Зездобулы!
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02.09.2020 14:41 Відповісти
вота шо значит прогресс, скоро введутся монеты на миллион и мильярд грывен
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02.09.2020 14:42 Відповісти
браво!! даёш ,,купоны"а ещё лучше продовольственные карточки!!(а ,,станочек" таки запускается!!) НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 991 НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 137 НБУ с октября выводит из обращения 25 копеек и начинает изымать старые банкноты и монеты в 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 209
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02.09.2020 14:43 Відповісти
может у нас минималка в 100 раз повысилась?, что вы от копейки до гривны изымать собрались???
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02.09.2020 14:43 Відповісти
наразі гривня дорівнює 4 центам.
Копійки нам взагалі не потрібні.
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02.09.2020 17:24 Відповісти
На черзі валюта.
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02.09.2020 14:44 Відповісти
Всмысле не пользуюцца купюрами 1 и 2? Вот в Херсоне давеча на траллейбусе ездил - по 2 пиисят билетики.
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02.09.2020 14:45 Відповісти
клоуну плевать на твои проблемы)) главное собрать монеты и отправить сухогруз на Турцию, там уже оценили наши пяточки)) ничего личного только бизнес))
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02.09.2020 14:55 Відповісти
Мова йде про старі "сірі" гривні, а жовто-блакитні залишаються.
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02.09.2020 17:25 Відповісти
Скоро закончится эпоха бедности и мы все станем миллионерами, как при Кравчуке было.
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02.09.2020 14:55 Відповісти
Пусть лучше фальш изымают которой полно продают в интернете
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02.09.2020 14:58 Відповісти
Если эти деньги законсервировать, то по истечении продолжительного времени можно получить добавленную стоимость, как коллекционную редкость... богатеем ребятки
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02.09.2020 15:27 Відповісти
Эй, вы хоть иногда думаете, что пишете???
"с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом в 25 копеек, выпущенные до 2003 года"
"С 1 октября монетами 25 копеек нельзя расплачиваться"
Так мать вашу а выпущенными ПОСЛЕ 2003 года ?????
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02.09.2020 15:32 Відповісти
Уничтожат 1 грн - напечатают 100.
Знаем мы их ...
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02.09.2020 15:34 Відповісти
Эту реформу еще при Гонтаревой утвердили: округление, изъятие копеек кроме 10 и 50, замена бумажных 1, 2, 5, 10 грн на монеты, введение купюры 1000 грн. Так что конкретно в этом вопросе Зеленский всего лишь продолжает политику предшественников.
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02.09.2020 15:37 Відповісти
Лучше бы убрали уже все копейки и округляли до гривны.
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02.09.2020 15:49 Відповісти
Да чего мелочиться -лучше до 100 грн.
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02.09.2020 16:44 Відповісти
жаль((
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02.09.2020 17:01 Відповісти
нові монети дуже зручні. хоча питання до дизайну є.
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02.09.2020 17:28 Відповісти
Порохожопость подразумевает необязательность чтения текста
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02.09.2020 21:42 Відповісти
 
 