УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14772 відвідувача онлайн
Новини Політика України
7 185 98
Кравчук (545) Фокін (97) Тристороння контактна група (822)

Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук

Делегація України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) заслухає пояснення заступника глави української делегації в ТКГ, першого прем'єр-міністра незалежної України (1991-92) Вітольда Фокіна про врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

"Які будуть далі наші дії? Звичайно, це питання буде обговорюватися на засіданні нашої делегації. Я думаю, люди висловляться з цього приводу. Фокін пояснить, чому він саме таку вибрав тактику або позицію", - сказав Кравчук на телеканалі "Еспресо".

"Це не наше рішення. Це рішення глави держави. Фокін призначений на цю посаду указом президента. Я до цього призначення абсолютно ніякого стосунку не маю. Я не пропонував, і це питання не узгоджувалося безпосередньо зі мною. Нас запросили двох до Офісу Президента, і нам двом запропонували такі посади", - додав він.

Також читайте: Пропоновані Фокіним зміни щодо виборів на Донбасі можуть зірвати вибори по всій країні, - Разумков

На питання про те, чи варто залишати Фокіна в ТКГ після його заяв, експрезидент підкреслив, що не він ухвалював рішення про призначення його на посаду і не може одноосібно такі питання вирішувати.

"Я думаю, що це питання особисто Фокіна. Він знає нашу позицію, нашу точку зору. Я ще раз підкреслюю, що це питання не глави української делегації ... Делегація, коли збереться, ми це питання обговоримо, і справа Вітольда Павловича - як він пояснить, чи буде це пояснення сприйнято, чи ні. Я до чого? Я одноосібно такі питання вирішувати не можу, це не є моєю компетенцією", - пояснив Кравчук.

Крім того, глава делегації України зазначив, що Фокін в розмові з ним сказав, що в своїх заявах "не відійшов від позицій закону".

"Я з ним спілкувався сьогодні телефоном, поставив цілу низку запитань, він мені відповів на них, і головне з них, що він, власне, не порушив або не відходив від закону. Я сказав: тоді давайте ми це питання будемо обговорювати на засіданні делегації, тому що, я знаю, думка членів делегації не збігається з вашою думкою, я повинен вислухати всіх, до мене звертаються члени делегації, журналісти", - додав Кравчук.

Перший президент також підкреслив, що заяви Фокіна є його особистою думкою.

"По-перше, заява Фокіна, я ще раз підкреслюю, це його особиста думка. Він зі мною не радився. Це питання не обговорювалося делегацією, він висловив свою думку. Про це вже сказав і керівник Офісу Президента. Тому я не думаю, що тут може бути якась думка інше характеру: Фокін висловив власну позицію, і ми до цієї позиції не маємо ніякого стосунку", - пояснив він.

"Наступне. Чи має право Фокін говорити про свою власну позицію? Так, має. Але якщо його позиція не відповідає, припустімо, закону, ухваленому Верховною Радою, він не може таку позицію оприлюднити, тому що він вже не просто Фокін, а він заступник глави делегації, член делегації України в Тристоронній контактній групі", - додав Кравчук.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
А що робить в тгк сєпар зі своєю особливою думкою ?
показати весь коментар
02.09.2020 14:37
+28
Озвучивает думки другого старопедящего сепара Кравчука.
показати весь коментар
02.09.2020 14:40
+28
А это надо у ихнего зевыпердыша спросить.
показати весь коментар
02.09.2020 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що робить в тгк сєпар зі своєю особливою думкою ?
показати весь коментар
02.09.2020 14:37 Відповісти
Озвучивает думки другого старопедящего сепара Кравчука.
показати весь коментар
02.09.2020 14:40 Відповісти
Тобто, не України.
То чому вони і досі там ?
показати весь коментар
02.09.2020 14:41 Відповісти
А это надо у ихнего зевыпердыша спросить.
показати весь коментар
02.09.2020 14:42 Відповісти
заметушились старички разбойнички заметушились и я не я и хата не моя и личное мнение мог и не должен а я не решаю а вообще посмотрим.. ...а причина в том КТО У НАС ПРЕЗИДЕНТ... вряд ли при барыге подобный бред (Фокина) и провокация и квалификация предательства- было бы возможным- даже в пьяном угаре...
показати весь коментар
02.09.2020 15:01 Відповісти
Так это все было понятно с самого начала. ЗЕ нужно дотянуть до выборов в более менее спокойной обстановке, что бы не стреляли. А дальше хоть трава не рости, и если эти два маразмата чего наплетут, то чего с них взять кроме анализов, ...я не я, и хата не моя...
показати весь коментар
02.09.2020 15:48 Відповісти
Ви неуважно читаете, він озвучує думки воши зеленогнойської, яка його туди призначила.
показати весь коментар
02.09.2020 14:53 Відповісти
насчет "зевыпердыша" читайте выше.
Все уважно..
показати весь коментар
02.09.2020 14:59 Відповісти
Кравчук, склади повноваження та йди в сраку. І фукіна з собою прихопи.
показати весь коментар
02.09.2020 16:33 Відповісти
Два дебила - это сила, если клоун - президент Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5069
показати весь коментар
02.09.2020 21:12 Відповісти
у кравчука маразм не меньше чем у шмаркли и фокина:

"Заявление Фокина - это личное мнение"

"Это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента."

т.е. заявление фокина это реализация решения шмаркли по легализации ордло - согласно плану х*уйла...
показати весь коментар
02.09.2020 14:45 Відповісти
Им обоим уже давно нужно пирамидки у гордона покупать и о вечном думать… а не решать судьбу Украины !!!
показати весь коментар
02.09.2020 15:19 Відповісти
Та буде казати, що його не так зрозуміли, що слова вирвані з констекта, не дивно що заявить про свій патріотизм, що він Берлін брав і кров мішками проливав. Що з нього візьмеш.
показати весь коментар
02.09.2020 19:44 Відповісти
Хитросделанный зав сектором идеологии и пропаганды ЦК КПУ расстроился, что очередная "проверка на вшивость" украинского народа оказалась неудачной. Эта зелепукинская манера вбрасывать лайно и смотреть как люди отреагируют, только меня достала??
показати весь коментар
02.09.2020 21:09 Відповісти
Все чекають, що народ передумає.
показати весь коментар
02.09.2020 21:11 Відповісти
Тільки но прокукарікав перший півень, як Кравчук зрікся Фокіна

Іуда нервово куса собі губу у петлі дивлячись на Кравчука Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4360
показати весь коментар
02.09.2020 21:11 Відповісти
Мне кажется, сепары какие то Заявление Фокина - это личное мнение. Делегация Украины в ТКГ заслушает его объяснения относительно озвученной позиции по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6172
показати весь коментар
02.09.2020 14:39 Відповісти
Я думаю , что старой кравчучке пора на покой .
показати весь коментар
02.09.2020 14:39 Відповісти
Кравчук "косит" под дурачка....Надеется, что "мудрый народ" схавает этот тухляк ...
показати весь коментар
02.09.2020 14:40 Відповісти
Личное мнение он выражает дома перед своей бабкой. А являясь представителем Украины каждое его слово... Б%я да какого хрена он вообще Украину представляет?
Су%а, когда же они закончатся.
показати весь коментар
02.09.2020 14:40 Відповісти
Добавлю если это его личное мнение но оно не совпадает с политикой государства то он как минимум должен быть уволен!
показати весь коментар
02.09.2020 14:43 Відповісти
Они реализуют формулу Альцгеймера.
показати весь коментар
02.09.2020 14:49 Відповісти
В том то и дело что его личное мнение совпадает с политикой зеублюдка. Не путайте политику государства, интересы страны и политику зеублюдка.
показати весь коментар
02.09.2020 14:52 Відповісти
Никогда, народ же не тот.
показати весь коментар
02.09.2020 17:10 Відповісти
Ви делегуєте особу з «лічнім мнєнієм»?
показати весь коментар
02.09.2020 14:41 Відповісти
Об бачите як Кравчук професійно з"їхав. Фокіна для того і взяли - як громовідвід. Будуть прощупувати, аж поки не знайдуть "гдетопосредине".
показати весь коментар
02.09.2020 14:41 Відповісти
Завравшиеся старперы на подсосе мертвейчука
показати весь коментар
02.09.2020 14:43 Відповісти
их Мертвечук в ТКГ назначил? Или я что-то пропустил?
показати весь коментар
02.09.2020 14:47 Відповісти
Кравчука,забирай своего Фокина и пора делиться своим личным мнением с Кобзоном уже.
показати весь коментар
02.09.2020 14:43 Відповісти
Дипломат в составе делегации при еще продолжающихся переговорах имеет право высказывать свою позицию, отличающуюся от позиции делегации?
Макарыч, но не надо настолько всех идиотами считать.
показати весь коментар
02.09.2020 14:44 Відповісти
Якби фокін мав протилежну позицію, зеля не взяв би його до цієї зради.
показати весь коментар
02.09.2020 17:10 Відповісти
Дихлофосный о нафталиновом размышляет.
показати весь коментар
02.09.2020 14:44 Відповісти
а шо заместо парызеля-лысый надо бы испробовать дуэт леня-витольд
показати весь коментар
02.09.2020 14:44 Відповісти
Вы Фокина еще в угол поставьте, идиоты. Некого и незачем там слушать. Главный вопрос - почему Фокин до сих пор не изгнан из ТКГ.? Не потому ли что он озвучил замысел Криворожской шмаркли
показати весь коментар
02.09.2020 14:46 Відповісти
_Играя спектакль про доброго и злого полицейского враги Украины через форточку Овертона протискивают выполнение плана кремля.
показати весь коментар
02.09.2020 14:46 Відповісти
Не совсем верно. Какие там полицейские, какая там форточка? Харант со своим офисом и не в форточку, а прямо в двери
показати весь коментар
02.09.2020 14:49 Відповісти
,
показати весь коментар
02.09.2020 14:50 Відповісти
Мені прикро,що мене тримають за повного ЛОХА!!! Скажіть,що знову піпл не повівся на лапшу,перевірка не пройшла,одним словом---НЕ КЛЮНУЛИ!!! В котрий раз нам вкидають закриху ці ДОЛБОКЛОУНИ? А старий ЛИС знову викрутився, я не я і хата не моя!!!!
показати весь коментар
02.09.2020 14:48 Відповісти
НЕ БЫВАЕТ "личных позиций" в политике о политике!
"Личная позиция" у него может быть о том, что носить, чем питаться, но не о позиции государства на переговорах.
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9268
показати весь коментар
02.09.2020 14:53 Відповісти
Свята правда!
показати весь коментар
02.09.2020 14:56 Відповісти
почему личное мнение Фокина полностью совпадает с мнением напавшего на Украину *****?
показати весь коментар
02.09.2020 14:53 Відповісти
Якщо воша зелєногнойська, яка цього фокіна призначила в ТКГ, не викене його звідти, то буде абсолютно очевидно, що фокін озіучує позицію самої воші зелєногнойської.
показати весь коментар
02.09.2020 14:57 Відповісти
Уже очевидно, выкинуть должен был еще до возвращения Фокина из Минска.
показати весь коментар
02.09.2020 15:01 Відповісти
ви же ж вже обговорювали це питання у кабінеті зеленого, коли отримували вказівки, чи ви думаєте, що ми такі дурні ?
показати весь коментар
02.09.2020 14:59 Відповісти
Дядя Лёня, ты дурак Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 762
показати весь коментар
02.09.2020 14:59 Відповісти
ух ты, даже дед кравчук не впал окончательно в совково-медведчуковский маразм и открестился от дедушки витольдушки.
показати весь коментар
02.09.2020 14:59 Відповісти
Они все и всё знают... Это проба на вшивость населения страны.
показати весь коментар
02.09.2020 15:05 Відповісти
Саме так! Що толку копатися в брудній білизні ТКГ, от якби вийшли на вулицю, як, приміром, в Гомелі, то було б більше користі.
показати весь коментар
02.09.2020 17:17 Відповісти
Нет смысла просто выходить. Здесь надо сметать
эти лица в мусорный бак. Но нет силы способной на это. Они всё больше и больше пускают свои шупальцы. Думаю осталось Украине меньше 4 лет.
показати весь коментар
02.09.2020 17:29 Відповісти
Чем заканчиваются личные мнения в переговорах мы все знаем
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1650
показати весь коментар
02.09.2020 15:01 Відповісти
Поздно, Макарыч, давать заднюю, ты уже вляпался, так сказать отдоминировался. Поэтому и тебя и твоего витольда ждёт скамья подсудимых, если доживете, а если нет, то и хрен с вами зароем на помойке, без почестей. И кравчучку вместо памятника поставим.
показати весь коментар
02.09.2020 15:04 Відповісти
ТКГ - це такий кружок для маразматиків?
показати весь коментар
02.09.2020 15:04 Відповісти
Одна вата растолковывает мнение другого ватника, а ведь если бы их не вытянул из дурдома для своих целей Вава, так и пиар-тема не возникла бы. Конституция трактует покушение на территориальную целостность Украины, как самое тягчайшее преступление, вот команда клоуна проверяет с помощью маразматиков, как на это будут реагировать/нереагировать уполномоченные для защиты национальной безопасности органы.
показати весь коментар
02.09.2020 15:11 Відповісти
Моя хата з краю, я нічого не знаю!
Класну позицію займає влада!
Надовго:
показати весь коментар
02.09.2020 15:14 Відповісти
Дебільна влада.
показати весь коментар
02.09.2020 15:16 Відповісти
дебильный "мудрый нарид", поставивший над собой эту владу...
показати весь коментар
02.09.2020 15:25 Відповісти
Всё идёт по плану!
показати весь коментар
02.09.2020 15:22 Відповісти
не *****, падло...
показати весь коментар
02.09.2020 15:24 Відповісти
Кинули пробный шар. А впереди выборы и...... спужались.Откатили назад и вы-жидают.
показати весь коментар
02.09.2020 15:26 Відповісти
Не виЖИДають, а виЄВРЕІвают.
показати весь коментар
02.09.2020 16:35 Відповісти
Со своей личною думкую пусть разговаривает в туалете.
показати весь коментар
02.09.2020 15:44 Відповісти
Чувствую, эти два старикашки развалят все ранее принятое. Их как будто специально поставили все угробить.
показати весь коментар
02.09.2020 17:01 Відповісти
Так ми почуємо, врешті- решт, пояснення "велічайшего", який і призначив цих старих сепарів представниками України в ТКГ?
показати весь коментар
02.09.2020 15:45 Відповісти
Ще почуєш багато, а бачив вже, як ходив херант по державному прапору на День незалежності на проросійському корпоративі на Софійській площі?
показати весь коментар
02.09.2020 17:25 Відповісти
У официального лица не может быть личного мнения.
показати весь коментар
02.09.2020 15:50 Відповісти
Вся зрада йде з ОП ,як би це було не так, на другий день після цих за'яв фокін був би відсторонений ,спочатку сивоха потім якась координаційна рада,далі дістали двох дідів яким під 90 років,яких в кожні другі сім'ї проклинають за розвал і розкраданя країни,за втрачені заощадження нічого не скажеш "авторитети" і саме через них хочуть пропхнути плани москви.
показати весь коментар
02.09.2020 15:56 Відповісти
Взяли свои личные мнения, засунули их себе в ОП, развернулись и пошли на-й.
показати весь коментар
02.09.2020 15:56 Відповісти
какая гнилая отмазка, зеленым гавном попахивает
показати весь коментар
02.09.2020 16:02 Відповісти
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6837
показати весь коментар
02.09.2020 16:03 Відповісти
Старый кретин делает вид,что он не в курсе маразма постигшего его кореша? Кто поверит в эту чушь? На двоих двести лет а ведут себя как ссыкуны в яслях. Тьфу.
показати весь коментар
02.09.2020 16:05 Відповісти
Вони не ссикуни, а комуністи, їх тільки могила виправить.
показати весь коментар
02.09.2020 17:28 Відповісти
Че приведе до того, що будь який мудак вб'є іншу людину, і скаже, що він з ЛДНР і йому передбачено прощення, бо він думав, що даний УКРОП, вояка з України..... Ї-БА-НУ-ТИ - СЯ
показати весь коментар
02.09.2020 16:24 Відповісти
так нахрена с таким ЛИЧНЫМ мнением лезть туда!!!
показати весь коментар
02.09.2020 16:58 Відповісти
Как будто сидят во дворе в растянутых тренниках и режутся в домино, попутно обмениваясь "личными мнениями".
показати весь коментар
02.09.2020 17:03 Відповісти
-А що ... резидент ЗЕбіл - капітулянт не знав що включив в контактну групу капітулянтів відвертого лютого ворога України сепаратиста Юду -Фоку, який повністю злочинно працює на ворожий кремль? Швидше за все наш екс-кловун вирішив хитро руками Крави і Фоки .. підвести під капітуляцію Україну. А якщо його підступний план на знищення державності України не вигорить. То він кремлівський голуб миру буде не причому, а винні будуть ці два комуняцких яничара -виродка, які скоро і самі здохнуть від старості і від злості на Незалежну Українську державу.
показати весь коментар
02.09.2020 17:06 Відповісти
личное мнение ...и это на службе у государства Украина.Макарович,вставай на лыжи и с фокиным в Альпы к снежному человеку,без слёз на ваш маразм смотреть нельзя.Клоун выставил свой золотой запас и на этом запасе хочет осчастливить "свой" народ...
показати весь коментар
02.09.2020 17:17 Відповісти
Чем вообще руководствовались назначаю Фокина,да Кравчука в ТКГ?Проходили ли они собес?Элементарный техосмотр?Сдавали ли они ЗНО?Сомневаюсь.Как человека ездящего по совком дорогам СССР и привыкшего к советским знакам,переориентировать на новые знаки новой современной реальности?Ведь появилось много новых знаков.Некоторые даже на языке НАТО.Заметил ли совковый водитель новые знаки или проедет мимо и совершит фатальную ошибку?Скорее всего,не обратит внимания и проедет
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8655 Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2317
показати весь коментар
02.09.2020 17:20 Відповісти
На кухне у этого старого маразматика свое личное мнение...
показати весь коментар
02.09.2020 17:21 Відповісти
Не звизди діду, бо він, як і ти подали офіційні листи в яких це вказали і вимагаєте прийняти закони, хоча не маєте на це право. Тож виходить, що в тебе і твого сепара-дружка є склад злочину.
показати весь коментар
02.09.2020 17:21 Відповісти
Та якби не суспільне обурення ви б по Дніпру маскалю землі б віддали!
показати весь коментар
02.09.2020 17:24 Відповісти
Кравчук в своем репертуаре: сначала пристроил дружбана на должность, а теперь: я, не я и хата не моя.
показати весь коментар
02.09.2020 17:26 Відповісти
Пердун старый, ядерное оружие верни.
показати весь коментар
02.09.2020 18:02 Відповісти
Этот не соответствует официальной позиции Украины, тот не соответствует... А кто соответствует? Кто-то вообще может чётко озвучить официальную позицию Украины по тем же Минским соглашениям? Украина признаёт текст и пункты этих соглашений? Украина будет их выполнять или не будет? Какая позиция по автономии, выборам, амнистии и прочему, что там описано? Дайте, блин, четкий ответ и не нужно будет гадать, кто там частное мнение высказывает, а кто нет, шесть лет уже мозги пудрят!
показати весь коментар
02.09.2020 18:02 Відповісти
Позиция Украины - это отсутствие позиции. Минские соглашения нельзя выполнять, но не выполнять тоже нельзя. Партнёры из Германии и Франции не поймут. Одна надежда на президента Байдена. Байден станет президентом, приедет в Украину и разрулит.
показати весь коментар
02.09.2020 19:15 Відповісти
За Яйце повисит кравчука разом з Фокиным Ермаком и метверчуком.щоб виздихала нечисть з Украини хоч перед смертью спокутували грех перед сплюндрованою Украиною
показати весь коментар
02.09.2020 18:05 Відповісти
Кравчук, Фокин? Зачем, когда у нас есть целый ряд экс-министров иностранных дел. Очень толковых. Огрызко, Грищенко. Профессионалы высокого уровня. На худой конец можно и Порошенко. Он заварил это кашу, так пусть расхлебывает
показати весь коментар
02.09.2020 18:07 Відповісти
Для цели использования простака Фокина ( что на уме, то и на языке) в виде "громоотвода", Кравчук и ввел его в переговорочную . группу.. Ему и была расписана роль "мавра, сделал дело.. а потом если что и не жалко"
показати весь коментар
02.09.2020 18:13 Відповісти
В начале зрады зеля вывел из ТГК Романа Бессмертного основывая тем, что нужны более высокого уровня профессионалы (чем Бесмертный ) - смешно, ну да ладно) ...Теперь в ТГК два "профессионала" с высоким уровнем альцгеймера, которые - как оказывается - не отвечают за слова..такие они профессиональные... )) Впрочем, зеленский тоже не отвечает за слова... Так что в некотором смысле они друг друга нашли.
показати весь коментар
02.09.2020 18:27 Відповісти
за таку особисту думку потрібно по їбаль!ніку бити лопатою!
показати весь коментар
02.09.2020 18:44 Відповісти
Кравчучка дает заднюю. Все ЗеГниды продались роSSии:

https://www.dialog.ua/ukraine/214127_1598729969
Нардеп от "Слуг народа" Тищенко высказался о россиянах: "Они наши друзья"
показати весь коментар
02.09.2020 18:48 Відповісти
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7228 Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7228 Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7228 Куклы и кукловоды. Часть 2.
показати весь коментар
02.09.2020 19:27 Відповісти
Ту "особисту думку" негайно повинні були заслухати в СБУ, а не засіданні ТКГ, клоуни хренові.
показати весь коментар
02.09.2020 19:49 Відповісти
При советской власти получить имя Витольд, это что то.
коммунист Витольд Фокин
показати весь коментар
02.09.2020 21:11 Відповісти
Даже Макарыч офигел
показати весь коментар
02.09.2020 21:35 Відповісти
Представьте:
Приходите вы в фирменный магазин Bosh, а их продакт-менеджер вам говорит, что "стиральные машины Bosh - полное ДЕРЬМО!"
А директор магазина:
"Нууу, это его личное мнение и увольнять его никто не будет."
Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8367 Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4463
показати весь коментар
02.09.2020 22:18 Відповісти
верните Безсмертного в ТКГ. Толковый мужик. Все глупости высказанные от лица Украины прекратятся моментально!

Фокина и Кравчука на выход.
показати весь коментар
02.09.2020 22:27 Відповісти
Браво какашка-старая комуняшка! Оно успело первым застолбить звание *первый внук падлика морозова*! Другой что первый---заскулил с неудачи! Позор народа! Или позор народу.
показати весь коментар
04.09.2020 20:45 Відповісти
 
 