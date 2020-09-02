За участь у протестах у Білорусі 1 вересня затримано 128 осіб, - МВС РБ

Кількість учасників протестних акцій у різних містах Білорусі становила близько 2,3 тисяч осіб.

Такі дані наводить пресслужбу МЗС РБ, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що за участь у них затримано 128 осіб.

"У столиці протягом дня здійснювалися несанкціоновані ходи вздовж пр. Незалежності і вулицями міста. Увечері на пл. Незалежності знову зібралися близько 200 осіб. Після неодноразових попереджень міліції протестувальники розійшлися. За порушення законодавства про масові заходи в Мінську щодо 95 осіб, в тому числі понад 30 студентів, складено протоколи про адміністративне правопорушення. До розгляду в суді справ щодо них затримані 39 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 1 вересня в білоруській столиці Мінську відбулася акція студентів кількох вишів. Молоді люди хотіли передати в міністерство освіти петицію за відставку президента Олександр Лукашенка і справедливі вибори президента. Учасники акції кілька разів намагалися пройти до будівлі відомства, але їх пересування блокували правоохоронці. Від площі Свободи вони пройшли по вулиці Немига до проспекту Незалежності. Учасники кілька разів його перетинали, рух при цьому не перекривався. На площі Леніна стояли мобільні кордони силовиків.

Представники правозахисного центру "Вясна" повідомили, що під час протестів в столиці Білорусі 1 вересня силовики затримали 79 осіб.