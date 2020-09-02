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законопроєкт (1789) Яценко (66) Бігус (171)

Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Яценко продавив у законопроєкт

Нардеп із групи "За майбутнє" Антон Яценко придумав нову схему зі збору коштів з українців – цього разу з тих, у кого є тварини.

Про це пише журналіст Денис Бігус, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнює, що схема з'явилася в документі, покликаному захистити тварин.

"Законопроєкт передбачає, що громадянам потрібно зареєструвати всіх тварин ... Робити таке можуть тільки спеціальні сертифіковані контори (які неодмінно створять). І єдиний сенс існування яких буде - записати вашого щура Антона в базу даних", - пише Бігус.

Він додає, що те саме "робили контори щодо внесення даних про оцінку нерухомості (майданчики Яценка. - Ред.). І коштувало це 1000 гривень з людини. Гадаю, що кішки-собачки обійдуться дешевше. Але їх до фіга".

Бігус при цьому зазначає, що серед депутатів законопроєкт рекламували як "захист тварин", а приватного посередника вписали вже потім.

"Упевнений, що дехто про схему знав, а дехто зараз офігіває, відкликає підписи і взагалі несеться ататат", - вважає журналіст.

Варто зазначити, що, крім Яценка, ініціаторами законопроєкту є інші депутати, зокрема партій "Слуга народу" і "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкти з екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, - еколог

Нардеп Яценко продавив у законопроєкт про захист тварин схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус 01
Нардеп Яценко продавив у законопроєкт про захист тварин схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
оформят как фермера..
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02.09.2020 15:09
+39
ЗЕленые кошатники и собаководы, примите мои поздравления.🥳
А у меня рыбки.🤪😉
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02.09.2020 15:07
+36
Первыми нужно зарегистрировать мышей, которые съели 2700 вагонов зерна
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02.09.2020 15:15
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Звиняй що відволік від облизування портрета хряка. Продовжуй.
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02.09.2020 16:03 Відповісти
Ты не отвлекайся скот...молись на портрет осла..
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02.09.2020 16:07 Відповісти
В тебе всё выдаёт породистого москаля. Иди на сруресурсы и там расспостраняй своё раболепство, там тебя поймут.
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02.09.2020 16:35 Відповісти
Первыми нужно зарегистрировать мышей, которые съели 2700 вагонов зерна
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02.09.2020 15:15 Відповісти
выдавить бы яценке яца, ведь сейчас половина животных окажутся на улице
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02.09.2020 15:15 Відповісти
зарегистрировать депутанов - как скотобазу и провести им вакцину от бешенства..
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02.09.2020 15:17 Відповісти
Не завадила б їм і стирилізація з чипуванням.
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02.09.2020 15:36 Відповісти
шо коля котлета в кредит в велюре не наливает?) деньги понадобились...
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02.09.2020 15:17 Відповісти
Он дебил ? Какие это животные ? Это валюта --- собако и кото баксы за газ заплатить Нардеп Яценко продавил в законопроект "о защите животных" схему по сбору денег с их владельцев, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 8905
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02.09.2020 15:18 Відповісти
странно, шо он продавил схему сбора грошей только с владельцев, не включив туда жывотных, лошара однозначно
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02.09.2020 15:19 Відповісти
Орган Петра великого этому яйценку на воротник!!!
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02.09.2020 15:20 Відповісти
...В список животных, подлежащих обязательному внесению в реестр, входят даже лабораторные животные. Например, мыши.
С каждой мышки пару гривен Антоше - вам жалко, что ли? А ему приятно.
Rastsislau Permiakou
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02.09.2020 15:21 Відповісти
придумал новую схему по сбору средств с украинцев - на этот раз тех, у кого есть животные". - - Держи карман шире СКОТ!!! Хрен ты что от меня получишь, мразь!!!
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02.09.2020 15:22 Відповісти
"а частного посредника вписали уже потом"...

та кров'ю...
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02.09.2020 15:23 Відповісти
Бигус, чья бы корова мычала................ занимай очередь в контору, тебе точно придется регистрировать, уж слишком она много и часто гадила. Сейчас правда притихла, кормить наверное плохо стал. Хозяева платит перестали и ты решил на вольные хлеба податься в поисках щедрот новых спонсоров? Но тут уж ничего не поделаешь, отработанный материал не ценится. .
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02.09.2020 15:23 Відповісти
Бигус пока не зашкварен, не надо гнать на человека
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02.09.2020 22:47 Відповісти
Андрей.... я не хочу говорить о Бигусе. И не знаю, что Вы вкладываете в понятие зашквар. Как по мне - это один из самых нечистоплотных........ даже рука не поднимается написать журналист. Извините, если Вас это задевает каким-то образом.
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02.09.2020 23:32 Відповісти
Жадные дебилы, налог на домашних животных это абсолютно нормальная практика в цивилизованных странах)) хотя нет, показывайте дальше уровень своего развития🤣
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02.09.2020 15:24 Відповісти
В нормальных странах налоги идут на благо их платящих граждан, а не на дачи, самолеты, отдых брехунов и не в карманы их кукловодов.
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02.09.2020 15:28 Відповісти
тупой зажравшийся кацап сваливший в германию этого не поймёт ..
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02.09.2020 15:30 Відповісти
Канцлер Німеччини винаймає житло.
Оце європейська практика.
А в нас будь-який депутан в сотні разів багатший ніж Меркель.
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02.09.2020 15:31 Відповісти
так речь не про налог, речь про плату за регистрацию каким-то частным конторам, которые будут получать специальную лицензию. и естественно такую лицензию будут давать только тем конторам - надо каким конторам!
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02.09.2020 15:49 Відповісти
Плата за регистрацию это и есть налог, но единоразовый. Частные конторы или государственные не имеет значения, часть этих денег будет в любом случае идти в бюджет остальное естественно на содержание этих контор, люди не работают безплатно. Ещё раз повторю, это нормальная практика в мире.
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02.09.2020 16:11 Відповісти
нікак нєт! плата за регистрацию это никакой не налог и будет идти в полном обьеме в карман владельцев частных контор, которые всего лишь будут платить стандартный налог с прибыли юр.лица. типичный схематоз в виде создания "прокладки", фильтрующей деньги налогоплательщиков в пользу "кого надо".
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02.09.2020 16:59 Відповісти
Согласен отчасти. Те кто не хочет убирать какашки за своими любимцами должны хотя бы платить на зарплату тех кто убирает эти какашки. Нардеп Яценко продавил в законопроект "о защите животных" схему по сбору денег с их владельцев, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 9986
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02.09.2020 15:25 Відповісти
Адля цього треба по всіх населених пунктах створити контролюючі органи, які будуть заглядувати в дупи собакам.
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02.09.2020 15:32 Відповісти
Меня всегда смешит такая картина. Выгуливает любітЄль жівотных своего питомца возле детских площадок, в парках, да тупо во дворе жилого дома. Держит на поводку питомца, тот подогнув задние лапы гадит, а хУзяин его стоит и з изумлением и любовью наблюдает на это прекрасное зрелище... Проверяет, хорошо ли сходил, легко ли пошло?... Потом разворачивается и уходят так сказать с места удовольствия обоих... Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 6648
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02.09.2020 15:42 Відповісти
а я наоборот наблюдаю много невнимательных хозяев - ровно в тот момент, когда их собачка приседает за нехорошим, они внезапно замечают что-то вдали, где-то в противоположной стороне и как бы остолбевают на месте, устаившись вдаль, а когда грязное дело их любимцем сделано они увлеченно и несколько поспешно уходят, чисто случайно не заметив, что прямо у их ног только что происходил какой-то конфуз и вроде бы там даже остались какие-то неприятные последствия
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02.09.2020 15:54 Відповісти
И такое бывает тоже. Но в вашем примере эти любители хоть понимают, что делают гадость, где то в глубине их души что то подсказывает им, что так делать не хорошо... А в моем примере еще хуже, там вобще отсутствие какого либо понимания...
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02.09.2020 16:07 Відповісти
наивный вы человек
это будет новая контора "рога и копыта",
оплачивать уборку какашек НИКТО НЕ БУДЕТ
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02.09.2020 15:34 Відповісти
А какашки то хоть будут? Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 5652
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02.09.2020 15:37 Відповісти
а как без них
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02.09.2020 15:52 Відповісти
Тупо регистрировать, это на значит убирать. Проснись.
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02.09.2020 16:51 Відповісти
Тонко... налог на хомячков с хомячков
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02.09.2020 15:26 Відповісти
Тонко ты прокси бот палишся, ведь в стране под чьим флагом ты строишь примерно 60 евро в год налог на домашнее животное))
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02.09.2020 15:32 Відповісти
Свали в туман, чепушило. У меня животных нет и мне глубоко плевать на то, сколько аборигены платят .
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02.09.2020 15:33 Відповісти
Что нищеброд, не можешь себе позволить даже хомячка завести? Ну сочувствую тогда🤣
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02.09.2020 15:41 Відповісти
Ты русский язык не понимаешь? Ауфвидерзейн, чепушило
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02.09.2020 16:10 Відповісти
Всех домашних животных нужно чиповать!
Хозяев бездомных чиповоных животных - на нары. Либо штраф, что бы хватило на содержание этих животных в 5* отеле до конца их жизни.
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02.09.2020 15:30 Відповісти
Що вже казати про ботяр?
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02.09.2020 15:31 Відповісти
Представників влади стирилізувати та чипувати не забуть.
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02.09.2020 15:34 Відповісти
Мда, и Голос туточки, теперь понятно почему у них Порох - враг № 1
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02.09.2020 15:30 Відповісти
Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом одобрила этот документ. так что ботяра заглохни.
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02.09.2020 16:36 Відповісти
Смачно жерти їм хочеться, є у мене півмішка собачого корму, яким я з задоволенням згодував цим нардепам.
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02.09.2020 15:30 Відповісти
Ось ще "подвиги" Яценка.
"У червні 2018-го Антон Яценко звинуватив у вбивствах мирних жителів та мародерстві
учасника боїв за Донецький аеропорт Олега Герваса. Після цього «кіборг» подав на нардепа позов до Печерського районного суду Києва. 24 січня 2020 року суд виніс ухвалу в якій зобов'язав Яценка спростувати неправдиву інформацію та виплатити на користь позивача 5 тисяч гривень моральної компенсації[20]."
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02.09.2020 15:38 Відповісти
Этот яценко никогда не тонет. Ещё со времён овоща "решает". Что за х@й бычий,голова телячья? Приспособленец как он есть.
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02.09.2020 15:33 Відповісти
он и до овоща не кисло решал, при Воне был главой тендерной палаты!!!
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02.09.2020 15:46 Відповісти
Это больше "чести" ему добавляет.
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02.09.2020 15:58 Відповісти
коли це гниле лайно здохне?
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02.09.2020 15:36 Відповісти
Птра этого яйценка накормить педигрипалом до рыгачки!!
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02.09.2020 15:39 Відповісти
С них бы не деньги брать, а выгонять весной на уборку "прогулочных" мест ихних питомцев.
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02.09.2020 15:39 Відповісти
Ох поскачут кабыздохи пачками на мороз, если эту штуку утвердят.
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02.09.2020 15:40 Відповісти
А если не записать,то что,придут с обыском и конфискацией?
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02.09.2020 15:41 Відповісти
пилять,вшей у котэ как считать?
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02.09.2020 15:45 Відповісти
Придется вівести, чтоб меньше платить.
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02.09.2020 16:37 Відповісти
Сл. Закон - регистрация тех, у кого нет животных! Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 5537
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02.09.2020 15:45 Відповісти
а как они смогут пересчитать прусаков и тараканов? и какая ставка налога на этих "домашних животных"?
окуели уже в край!
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02.09.2020 15:46 Відповісти
Когда то Сталин и Хрущёв переписывали и собачьи будки и дымоходы и курей.Все сдохли и этот сдохнет.Тварей земля долго не носит.
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02.09.2020 15:51 Відповісти
Слегка офф-топ, но не мог пройти мимо:
"Сиська у инвестиционной бабушки не просто одна.
Это к тому же и не сиська вовсе.
Да и бабушкой она называется только по приколу."(с) Прочитано на ЖЖ.
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02.09.2020 15:53 Відповісти
Ухти! Черговий закон з категорії "як на расєї!". Круто! Зебуїни, так тримати!
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02.09.2020 15:53 Відповісти
Ну норм! Или платить или за газ рассчитываемся, зебилы!
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02.09.2020 15:58 Відповісти
предлагаю владельцам хомяков, свиней давать своим животным клички исключительно яценко
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02.09.2020 15:59 Відповісти
тарганів і комах теж будуть рахувати ?

і всіх безхатніх котів ?

зелені ватні ідіоти.. Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 9062
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02.09.2020 16:01 Відповісти
Зе ГОВНО !
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02.09.2020 16:07 Відповісти
А давайте посчитаем! Сейчас почти в каждой семье есть домашнее животное (особенно учитывая, что там в законе и хомячки и попугайчики - про тараканов не знаю). Лично у меня и кот и собака живут. Пусть даже "недорого" возьмут по 100 грн с хвоста! 15 миллионов семей в Украине, выходит 1,5 лярда грн пойдет "друзьям Яценко", конечно с подачи "слуг урода". Молодцы! Опять сделали нас всех вместе!
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02.09.2020 16:12 Відповісти
У меня во дворе (в небольшом поселке на 2000 человек) живет 2 кошки и 4 кота. Я их не заводил. Обычно приходят поздней осенью котятами и не покормить это значит убить. Ну сделал им домики из досок, поставил во дворе. Не лечу, не ухаживаю. Жена подкармливает. Они ловят мышей. Что мне с ними делать? Вывезти в посадку? Пдц
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02.09.2020 16:50 Відповісти
Миллиард на программное обеспечение и штат огромный во всех городах, постоянное финансирование из бюджета, как НАЗК, и считать животных будут нанятые студенты за 20 гривен за адрес, сумма по ведомости расходной. Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 7776 НУ чем не программа, распила?
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02.09.2020 16:14 Відповісти
Начните с зеле-ослов !!!
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02.09.2020 16:17 Відповісти
И налог на животных по почте, за рыбок 50гр, собака 200гр, кошка 100гр, хомячёк 50гр, черепашки 20гр, корова 500гр, свинья 300гр,......
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02.09.2020 16:17 Відповісти
За будущее что бени и ко или ёрмака и ко ? Что за вредитель в парламенте ,кто эту мразь туда привел ?
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02.09.2020 16:18 Відповісти
Яценко - пример абсолютно аморального мерзавца. Единственное, чем он занимается в Раде - придумывает схемы по ограблению граждан
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02.09.2020 16:19 Відповісти
Как-то однобоко всё у этого убогого: обязать зарегестрировать и срубить бабла. Хоть бы рейдернул что-нибудь...
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02.09.2020 16:20 Відповісти
Дна Зе команда никак не достигнет. Это как бездонный колодец - до самого центра планеты - будут валиться в глазах избирателей такие "депутаты".
Первым нужно зарегистрировать во все реестрах страны как больного на голову и обложить налогом за предложенный законопроект самого Яценко. И законодательно обязать его ежемесячно вносить за себя несколько десятков тысяч долларов в качестве налога - он же "депутат"! Люди, выбравшие в очередной раз это... человека, вам что глаза застило, что вы не видите его никчемность и низость
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02.09.2020 16:23 Відповісти
Надеюсь Конституционный Суд забанит такой закон
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02.09.2020 16:26 Відповісти
Нарід почне викидать животних на вулицю!! Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 2476
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02.09.2020 16:39 Відповісти
У меня во дворе (в небольшом поселке на 2000 человек) живет 2 кошки и 4 кота. Я их не заводил. Обычно приходят поздней осенью котятами и не покормить это значит убить. Ну сделал им домики из досок, поставил во дворе. Не лечу, не ухаживаю. Жена подкармливает. Они ловят мышей. Что мне с ними делать? Вывезти в посадку? Пдц
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02.09.2020 16:51 Відповісти
Респект. Тоже кормлю дворовых котов. Они мне мышей приносят. Забираю и тихонько закапываю подальше, чтобы коты не обиделись.
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02.09.2020 17:28 Відповісти
Поймите оголодавшего нардепа, ему столоваться негде. Хозяева рыбок и черепах - приготовиться.
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02.09.2020 16:44 Відповісти
Пішов ти подалі і назовсім Бігус. Із-за тебе бездарі, чи кровожадного до грошей таке твориться в країні.
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02.09.2020 16:46 Відповісти
мародеры ...
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02.09.2020 16:49 Відповісти
А таракановоды будут платить зтот налог?
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02.09.2020 16:53 Відповісти
Ни каких налогов, за содержание зЕбилов, платить не собираюсь!
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02.09.2020 17:24 Відповісти
У кого есть пираньи? Киньте к ним Яценка, пусай регистрирует. Не жалеючи живота своего... Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 5134
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02.09.2020 17:32 Відповісти
Як нардеп Антон Яценко вирішив доколупатись і до мишей

Фото дня | Ср, 2020-09-02 17:47
Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 9822Версия для печати

Поки Путін траве Навального, політичний пристосуванець за бюджетні гроші народний депутат Антон Яценко вирішив перерахувати (за гроші народу звісно) всіх тварин які є у власності населення включаючи лабораторних (мабуть і мишей).
Раз на 5 років цей пройдоха Яценко протискає одну і ту саму схему, прикладаючи її як подорожник до різних місць. Як зазначає журналіст-розслідувая Денис бігус. - схема така: давайте зобов"яжемо громадян законом платити за якусь непотрібну чи потрібну їм річ, яку будуь робити спеціально підібрані хлопці.
За Януковича Антон Яценко протиснув "тендерну палату", в якій брали бабло за "допомогу в оформленні документів на тендер". І це був еталонний схематоз.

За Порошенка цей пройдисвіт протиснув посередників, які вносили дані про оцінку майна до державної бази. І збирали за це мільйон гривень на день.
В обох випадках структури були приватні. В обох випадках афілійовані з людьми Яценка.
Прийшов Зеленський. Настав час нової схеми. І вона повністю відповідає цсьогодняшніму бентежному часу. Коротше, доколупатись вирішили і до мишей. В прямому сенсі!
Новий законопроект передбачає, що громадянам потрібно зареєструвати всіх тварин. Тобто якщо у вас є якийсь жирний пацюк Антон, то його треба внести до Єдиного держреєстру тварин. Але ви не можете це просто так зробити.
Робити таке можуть лише спеціальні сертифіковані контори (які неодмінно створять). І єдиний сенс існування яких буде записати вашого пацюка Антона в базу даних (не безкоштовно звичайно).
Таку саму аферуу робили контори з внесення даних про оцінку нерухомості. І коштувало це 1000 гривень з людини. Можливо, що котики-собачки-пацючки обійдуться дешевше. Але їх же звичайно дуууже багато.
Тут треба зауважити, що серед депутатів законопроект рекламували як "захист тваринок", а приватного посередника вписали вже згодом. Денис Бігус певен, що дехто про схему знав, а дехто зараз розводить руками, відкликає підписи и взагалі несеться гвалт.
Єдина надія на комітет, що він зарубає нах цю всю маячню і Антону Яценку не вдасться цього разу надурити всіх.
На фото: "Набуханий у карантинному ресторані "Вєлюр" ще одного махінатора, Антон Яценко думає як доколупатись до мишей."
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02.09.2020 18:22 Відповісти
Юрий Бутусов

46 мин. ·

Все животные равны. Но некоторые животные вводят налоги на других животных. Теперь прежде чем рассчитаться за газ своей собакой, за неё придётся заплатить налог.
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02.09.2020 18:43 Відповісти
Представляю какое сейчас начнётся мочилово домашних животных.
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02.09.2020 20:42 Відповісти
Этому ослу Яценко БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ОТ МУРОК КИСОК БАРСИКОВ послесловие когти и зубы наточили выходи подлый осел Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 7851
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02.09.2020 21:03 Відповісти
Ослы те ,у кого схематозники, вытаскивающие с их карманов миллионы в день- депутаты?!? Вместо тюрьмы яценки придумывают за НАШ счёт себе копейку и мы им платим зп. Кто ослы?
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03.09.2020 06:22 Відповісти
А тарганів чому не реєструють...
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02.09.2020 21:13 Відповісти
Платить должны, но не через прокладки Яценко.
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02.09.2020 21:16 Відповісти
курильщиков давили давили...собачников сейчас подлецов придавим...пердунам стоит напрячься
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02.09.2020 21:17 Відповісти
шо в тих уманчан в голові,коли вони постійно нам обирають в раду того яценка?
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02.09.2020 22:33 Відповісти
А что если яценку просто ТУПО продавить законопрект, по которому ВСЕ должны ТУПО платить за то что он ЕСТь - по 27 грн/мес?
Маразм крепчает. ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ нужен реэстр "животных" ???? А бездомных животных КУДА писать? йо..ный стыд. Даже в сомали до такого не додумались
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02.09.2020 22:49 Відповісти
Звідки це чмо взялося??? Яценко- виродок!!! А може вже податок на повітря ввести??? У нас в країні і так повно безхатніх тварин, з яких знущаються різні виродки. Волонтери допомагають прилаштувати їх. І хто захоче після введення обов'язкової реєстрації брати тварин додому??? Я зрозуміла те,що такого виродка і ублюдка як Яценко треба гнати взаший!!!
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03.09.2020 16:43 Відповісти
Багатії податок на розкіш платити не хочуть, так давайте візьмемо податок з бідних українців, які мають звичайних собак і котів, безпородних!!! ДЕПУТАТИ ВЖЕ НЕ ЗНАЮТЬ,ЯК З НАРОДУ ЩЕ ЩОСЬ "ПОИМЕТЬ"!!!!
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03.09.2020 16:52 Відповісти
Наш хомяк уходит в партизанский отряд!
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06.09.2020 09:41 Відповісти
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