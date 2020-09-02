Нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує

Нардеп з фракції "За майбутнє" Антон Поляков розповів, що на нього напали о 5 ранку, коли він чекав таксі в Києві.

Про це Поляков повідомив журналістам після засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 5 ранку було скоєно напад. Людина намагалася двічі задушити, і кілька ударів я дістав у грудну клітку. І все. Вони поїхали. Були на одній машині, поїхали на інший. Я викликав поліцію, склали протокол, з'їздив у лікарню, оглянув легкі тілесні ушкодження. Лікар подивився, що я адекватний і тверезий. Після цього поїхав на роботу в парламент", - розповів Поляков.

Він зазначив, що не знає мотивів нападника.

"Може, людина просто неадекватна, може, просто мене з кимось переплутав", - заявив Поляков.

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Поляков зазначив, що не звертатиметься до МВС по охорону. "Мені пояснили, що якщо хтось хоче, то дістануть. По-друге, є моя сім'я і близькі, яких можуть дістати", - додав він.

Нагадаємо, 2 вересня ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про напад на народного депутата Антона Полякова. У той же час правоохоронці заявили, що обставини інциденту за участю народного депутата України встановлюються. За фактом протиправних дій стосовно народного обранця відкрито кримінальне провадження. Дії невідомого кваліфіковані за ст. 125 Кримінального кодексу України.