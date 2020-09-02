УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14691 відвідувач онлайн
Новини Події
2 525 17
напад (1016) Поляков_Антон (105)

Нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує

Новини Цензор.НЕТ Події

Нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує

Нардеп з фракції "За майбутнє" Антон Поляков розповів, що на нього напали о 5 ранку, коли він чекав таксі в Києві.

Про це Поляков повідомив журналістам після засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 5 ранку було скоєно напад. Людина намагалася двічі задушити, і кілька ударів я дістав у грудну клітку. І все. Вони поїхали. Були на одній машині, поїхали на інший. Я викликав поліцію, склали протокол, з'їздив у лікарню, оглянув легкі тілесні ушкодження. Лікар подивився, що я адекватний і тверезий. Після цього поїхав на роботу в парламент", - розповів Поляков.

Він зазначив, що не знає мотивів нападника.

"Може, людина просто неадекватна, може, просто мене з кимось переплутав", - заявив Поляков.

Також читайте: У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ

Поляков зазначив, що не звертатиметься до МВС по охорону. "Мені пояснили, що якщо хтось хоче, то дістануть. По-друге, є моя сім'я і близькі, яких можуть дістати", - додав він.

Нагадаємо, 2 вересня ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про напад на народного депутата Антона Полякова. У той же час правоохоронці заявили, що обставини інциденту за участю народного депутата України встановлюються. За фактом протиправних дій стосовно народного обранця відкрито кримінальне провадження. Дії невідомого кваліфіковані за ст. 125 Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
а может просто надо перестать быковать в 5 утра?)
показати весь коментар
02.09.2020 15:23
+4
работать начинают в кабинетах парламента и в 5, и в 6, некоторые и ночь напролет сидят в кабинете. Когда срочно. Не порите ерунды, если вы не работали в парламенте.
показати весь коментар
02.09.2020 19:36
+4
извините, но Вы - обычный идиот.
Я дала Вам информацию по высказанному Вами бреду.
показати весь коментар
03.09.2020 18:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такого ценного кадра чуть не загубили, но хвала святому петру, все обошлось
показати весь коментар
02.09.2020 15:23 Відповісти
а может просто надо перестать быковать в 5 утра?)
показати весь коментар
02.09.2020 15:23 Відповісти
Яке там, чоловік коханки незаплановано повернувся додому.
показати весь коментар
02.09.2020 15:40 Відповісти
Думаю, такие случаи могут участиться... Надеюсь. Нардеп Поляков подтвердил, что на него рано утром напали, за охраной обращаться не планирует - Цензор.НЕТ 6967
показати весь коментар
02.09.2020 15:25 Відповісти
5 утра,такси .....Нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує - Цензор.НЕТ 5981
показати весь коментар
02.09.2020 15:32 Відповісти
Интересно: есть ли в Киеве место, от которого до ВР рано утром на такси нужно добираться 3 (три! предположим оно в Раду ехало к 8-00) часа???
Что-то тут не чисто.
показати весь коментар
02.09.2020 15:33 Відповісти
работать начинают в кабинетах парламента и в 5, и в 6, некоторые и ночь напролет сидят в кабинете. Когда срочно. Не порите ерунды, если вы не работали в парламенте.
показати весь коментар
02.09.2020 19:36 Відповісти
Я рад, что Вам довелось поработать в нашем парламенте. Но это все же не дает Вам право хамить налево и направо.
И не забудьте себе еще раз поставить лайк, а то другого такого человека может не оказаться. Нардеп Поляков підтвердив, що на нього рано-вранці напали, по охорону звертатися не планує - Цензор.НЕТ 6729
показати весь коментар
02.09.2020 21:13 Відповісти
извините, но Вы - обычный идиот.
Я дала Вам информацию по высказанному Вами бреду.
показати весь коментар
03.09.2020 18:41 Відповісти
Це їм хза песиків та котиків, яких вони планують оподаткувати чи просто нвчасно чийсь чоловік приїхав додому?
показати весь коментар
02.09.2020 15:39 Відповісти
Це той депутат, що злив інфу про 5000-доларові конверти зеленим для "турборежиму".
показати весь коментар
02.09.2020 15:40 Відповісти
В 5 утра он ехал в Раду!? Зелохам эти сказки рассказывай. Алкаш бухал до утра наверно в кафе.
показати весь коментар
02.09.2020 15:41 Відповісти
Я-бы убрал, на Вашем месте, слово "наверное"))))
показати весь коментар
02.09.2020 15:53 Відповісти
Бені пожалійся, зря "что-ли" 6000 поправок до банківського закону куярив? Хоча, може то його пацани і були - може він тебе, барана, кинути вирішив.
показати весь коментар
02.09.2020 16:18 Відповісти
Даже в пять утра депутату встретились порядочные люди.
показати весь коментар
02.09.2020 17:01 Відповісти
Тебе жадному ТПУшнику Беня послал сигнал, что не будет оплачивать твои 10000 поправок. Думал заработать? Не с Беней.
показати весь коментар
02.09.2020 17:11 Відповісти
 
 