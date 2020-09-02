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ТСК (343) Гончаренко (456) ПВК "Вагнер" (1477)

Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гончаренко про зрив

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії щодо розслідування зриву операції з виманювання і затримання найманців ПВК Вагнера.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про тимчасові слідчі комісії - це дуже важливий інструмент парламентського контролю і він справді нам дуже потрібен. Але чому тоді, у мене просте питання до вас, досі не виноситься на розгляд питання створення тимчасової слідчої комісії щодо ситуації з "вагнерівцями"?

Я маю на увазі не відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера, а йдеться про тих "вагнерівців", яких українські спецслужби в стилі "польоту "Валькірії" мали перевести в Україну для того, щоб тут вони дали свідчення, для того, щоб судити їх за те, що вони воювали проти України в складі так званих "ДНР", "ЛНР". Фактично, просто як російські найманці", - сказав він.

Гончаренко наголосив, що в останній момент операція була злита вищим керівництвом держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресконференцію військового Тараса Констанчука про операцію із захоплення "вагнерівців" скасовано

"Наші спецслужби підготували блискучу операцію. Тільки вони не перевірили кабінети на Банковій і тих, хто в них сидить. І хтось із тих, хто в них сидить, передав цю інформацію російським спецслужбам ... На цьому операція завершилася. А могла б бути річ, яка увійшла б у підручники по всьому світу і якою б ми всі пишалися", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой - Цензор.НЕТ 2527
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02.09.2020 15:35
+24
просто 73% мудрого нариду сработали ещё ******** !
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02.09.2020 15:32
+21
То, что он мразь Вам на Плюсах рассказали?
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02.09.2020 15:39
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Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой - Цензор.НЕТ 2307
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02.09.2020 15:38 Відповісти
Уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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02.09.2020 15:42 Відповісти
Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 6626
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02.09.2020 18:59 Відповісти
После того как он перерезал кабель, перепутав его с ленточкой при открытии трансформаторной будки
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02.09.2020 16:02 Відповісти
Ага, ****** в дупу зелі пхай, пхай.
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02.09.2020 16:03 Відповісти
И дальше что будете ждать пока агент Зеленский пригласить роССийскую армию в Киев? Где прокуратура, Рада, Народ или уже нет Украинского Государства?
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02.09.2020 15:38 Відповісти
хороШШо шо у тя хоть вСССе нормально, так шо не переживаЙ.
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02.09.2020 16:51 Відповісти
Петя , гони его . Рейтинг падает . Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой - Цензор.НЕТ 8430
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02.09.2020 15:38 Відповісти
А чому зірвалася так широко розрекламована на Цензорі сьогоднішня пресконференція про зраду щодо вагнерівців?
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02.09.2020 15:39 Відповісти
Взагалі треба було мовчати і не повідомляти банковій.
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02.09.2020 15:40 Відповісти
краще вже зараз збирати на них інформацію.
для подальших судових вироків за зраду.
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02.09.2020 15:40 Відповісти
Не верю сам что такое пишу, но надеюсь что никаких судебных приговоров не будет, а будут фонари и каштаны.
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02.09.2020 15:42 Відповісти
ще краще.
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02.09.2020 15:43 Відповісти
Це лише трохи відтермінує кінець. З Головнокомандувачем зрадником рано чи пізно буде Капітуляція а потім Геноцид.
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02.09.2020 15:44 Відповісти
Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 4526
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02.09.2020 15:40 Відповісти
Я думаю, что Зе просто стесняется во всем признаться. Даже Мендель. Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 3067
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02.09.2020 15:41 Відповісти
А шо их эти кабинеты на Банковой проверять ?!
Все и так знают, что там засели зеленые человечки. Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 9408
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02.09.2020 15:42 Відповісти
И что украинцы ждут? что авось пронесет? Нет не пронесет. Видно уже что предатели ведут к Капитуляции а потом к уничтожению Украины и к Геноциду. История столетней давности повторяется.
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02.09.2020 15:48 Відповісти
Хто мав намір перевірити тих зразу звільнили.
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02.09.2020 16:06 Відповісти
Дык главное ж шоб таварищ Путен не рассерчал
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02.09.2020 16:01 Відповісти
Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 4258
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02.09.2020 16:07 Відповісти
Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 3342 Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 3342 Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій - Цензор.НЕТ 3342
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02.09.2020 16:10 Відповісти
был злой - стал очень добрый. еще и православный, вот бы президентом его)
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02.09.2020 16:53 Відповісти
Наші спецслужби і воїни спрацювали на відмінно, але нарід 73% підсунув їм таку владу.
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02.09.2020 16:45 Відповісти
ты реально считаешь шо из 30 этих рыл никто не догадался перепроверить - куда и кто их везет? их везли от фирмы, которая уже давно не существует - ну слишком гладенько все звучит - привезли 30 тварей и шоб никто не заподозрил подвоха
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02.09.2020 16:55 Відповісти
Про що казати, коли голова СБУ Баканов виявив "жучка" у своєму робочому кабінеті. Про дбрівську Трубу взагалі мовчу.
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02.09.2020 16:54 Відповісти
Він уже давно не риг. Просто у вас зебілів всі погані окрім вашого нелоха.
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02.09.2020 18:40 Відповісти
Вот если б американцы сняли худ фильм , сюжет охренеть ,на реальных событиях. Фильм получится шикарный. И чтобы этих вагнеровцев с показаниями и это зеленое , нанюханное чмо и всех предателей показать на весь мир . И в памяти на десятилетия остались гнидами
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02.09.2020 17:10 Відповісти
Козырь все слил............
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02.09.2020 20:31 Відповісти
во туфта.
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03.09.2020 06:09 Відповісти
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