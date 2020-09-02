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Україна закупить у США нові швидкі тести на COVID-19 за методикою виявлення антигену, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна закупить у США нові швидкі тести на COVID-19 за методикою виявлення антигену, - Ляшко

Україна готується до оновлення протоколу тестування на COVID-19 і закупівлі нових швидких тестів за методикою виявлення антигену.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Україна завершила переговори з європейським відділом ВООЗ щодо оновлення протоколу тестування на COVID-19. Головна причина - поява нової технології швидкого тестування шляхом виявлення антигену (частина вірусу, проти якої організм починає виробляти власні антитіла. - Ред.). Зараз ця технологія пройшла всі перевірки, в Сполучених Штатах швидкі тести на антиген COVID-19 вже виробляють чотири різні компанії. Україна готується до закупівлі цих тестів і веде переговори з виробниками", - повідомив Ляшко.

Зміни в протоколі тестування на COVID-19 торкнуться впровадження тестів за методикою виявлення антигену і тестування за методикою ПЛР для контактних осіб на самоізоляції. Зокрема, МОЗ введе можливість дострокового завершення терміну самоізоляції контактних осіб в разі негативного ПЛР-тесту, зробленого на 7-9 день самоізоляції, що дозволить припинити її, не чекаючи 14 днів.

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Головний санітарний лікар відзначив значний приріст можливостей для проведення тестів на COVID-19 в останні місяці.

"На сьогодні в Україні виробляють близько 125 тисяч тестів на COVID-19 на тиждень. На початку червня максимальний показник досягав 62 тисячі тестів в тиждень", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, за добу 1 вересня в Україні зафіксовано 2 495 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії. При цьому 51 раніше хворий помер. Це найвищий показник добової смертності з початку пандемії.

Автор: Анастасія Потіха
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Тесты-то может и закупят на бюджетные деньги, может и привезут, да вот только в итоге они расползутся по частным коммерческим лабораториям, и будут простые граждане Украины, как и раньше, платить за тест 1500-2500 грн, это при том, что их оптовая цена меньше 10 евро.
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02.09.2020 16:11 Відповісти
Идиоты с простудой борются)) Под кондишинами не сидите и холодное не пейте хаха
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02.09.2020 16:12 Відповісти
не купят, так впердолят им шо нить залежалое или экспериментальное- народу на местности вже багато шляеца
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02.09.2020 16:25 Відповісти
Порох джавелины закупал а зедрыщи тесты...
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02.09.2020 16:46 Відповісти
 
 