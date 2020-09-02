Кулеба - Лаврову: Спроба подати "зелених чоловічків" як "українських екстремістів" є дешевим і програшним трюком

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі нібито провокуються і фінансуються з території України.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у фейсбуці в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п’ять тез по темі: 1. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову. 2. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі. 3. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше", - написав Кулеба.

У цьому контексті глава МЗС України четвертою тезою наголосив, що намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів – "це дешевий і програшний трюк".

"І головне: 5. Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія"", - підсумував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено

Раніше в середу, 2 вересня, Лавров на пресконференції в Москві за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі провокуються і фінансуються з території України.