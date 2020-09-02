Кулеба - Лаврову: Спроба подати "зелених чоловічків" як "українських екстремістів" є дешевим і програшним трюком
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі нібито провокуються і фінансуються з території України.
Про це Кулеба написав на своїй сторінці у фейсбуці в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п’ять тез по темі: 1. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову. 2. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі. 3. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше", - написав Кулеба.
У цьому контексті глава МЗС України четвертою тезою наголосив, що намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів – "це дешевий і програшний трюк".
"І головне: 5. Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія"", - підсумував Кулеба.
Раніше в середу, 2 вересня, Лавров на пресконференції в Москві за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі провокуються і фінансуються з території України.
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Они несут чушь покруче лошади И за наши налоги.
Но, - почему Фокин до сих пор не в СИЗО?
На какое обострение?
Предлагаешь в Минске немного незаметно пострелять?
Тут сябры иногда заходят, поделись с ними своими мечтами.
Теперь всё встало на свои места.
Руками недовольных Лукой засунуть Белорусь поглубже в парашу.
Удачи, сябры.
Сергей Ирза
А что же стало вдруг с Лавровым?
Лицо, как траурный венок,
Он отравился лживым словом?
Напился лжи и занемог?
Он отравился лживой властью?
Наелся лжи и приболел?
Какое страшное несчастье! -
Ну, что ж, таков его удел!
Что ж, такова его планида -
И лгать, и лгать, и лгать, и лгать…
Он был венком лавровым с виду,
Когда его учила мать:
НЕ ЛГИ, СЫНОК!
29/07/2014
(* см. обвинения в **********, зверства бандеровцев, чеченцев и т.д.)
А ты не волнуйся.
Ты же имеешь дело с лошадью. Будь спокойнее.
И пошли его (Лаврова) в дупу.