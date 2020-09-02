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Кулеба - Лаврову: Спроба подати "зелених чоловічків" як "українських екстремістів" є дешевим і програшним трюком

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба - Лаврову: Спроба подати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі нібито провокуються і фінансуються з території України.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у фейсбуці в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п’ять тез по темі: 1. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову. 2. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі. 3. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше", - написав Кулеба.

У цьому контексті глава МЗС України четвертою тезою наголосив, що намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів – "це дешевий і програшний трюк".

"І головне: 5. Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія"", - підсумував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено

Раніше в середу, 2 вересня, Лавров на пресконференції в Москві за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі провокуються і фінансуються з території України.

Кулеба - Лаврову: Спроба подати зелених чоловічків як українських екстремістів є дешевим і програшним трюком 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Я бы вообще не реагировал на бред старой ватной лошади .
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02.09.2020 15:58
+8
Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком - Цензор.НЕТ 270
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02.09.2020 16:02
+7
Проигрышный трюк это нынешняя страусиная политика Украины. В удачное время когда обострились кризисные моменты в раше и белораше, поднять ставки, пойти на обострение, улучшить свои позиции, у нас полная импотенция, скуление, предательство, оправдания, отсиживание в окопах под обстрелами, унылое дерьмо...
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02.09.2020 16:00
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Я бы вообще не реагировал на бред старой ватной лошади .
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02.09.2020 15:58 Відповісти
Мы требуем ответки!
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02.09.2020 16:01 Відповісти
не, ну найух-то отправить кацапа армянского розлива нужно было.
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02.09.2020 16:18 Відповісти
Это ведь политика. Дипломат обязан реагировать на этот бред и формировать мнение своего государства на мнение чужого.
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02.09.2020 16:04 Відповісти
а на Фокина с Кравчуком уже среагировали?
Они несут чушь покруче лошади И за наши налоги.
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02.09.2020 16:16 Відповісти
Вчера еще несколько пока что политиков отреагировало.Хоть я их не поддерживаю, но то, что они дружно сказали, что Фокина занесло и он озвучивает мечты рашистов, меня устраивает, т.к. в данном вопросе я с ними согласен.
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02.09.2020 16:22 Відповісти
Ну говорят они уже второй год одно, а делают другое.
Но, - почему Фокин до сих пор не в СИЗО?
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02.09.2020 16:29 Відповісти
Да нет, по "хлебалу" надо давать сразу без промедления, только так поймут.
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02.09.2020 17:49 Відповісти
Проигрышный трюк это нынешняя страусиная политика Украины. В удачное время когда обострились кризисные моменты в раше и белораше, поднять ставки, пойти на обострение, улучшить свои позиции, у нас полная импотенция, скуление, предательство, оправдания, отсиживание в окопах под обстрелами, унылое дерьмо...
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02.09.2020 16:00 Відповісти
Что ты имеешь в виду?
На какое обострение?
Предлагаешь в Минске немного незаметно пострелять?
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02.09.2020 16:03 Відповісти
Во тебя штырит, статья про МИД, и у нас свой фронт на востоке есть. Джони, береги голову...
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02.09.2020 16:07 Відповісти
Значит я угадал ход твоих мыслей.
Тут сябры иногда заходят, поделись с ними своими мечтами.
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02.09.2020 16:09 Відповісти
Опять визитки Яроша Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком - Цензор.НЕТ 8096
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02.09.2020 16:00 Відповісти
Значит за протестующими стоят "зелёные человечки"?
Теперь всё встало на свои места.
Руками недовольных Лукой засунуть Белорусь поглубже в парашу.
Удачи, сябры.
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02.09.2020 16:00 Відповісти
Почему за протестующими? В основном за Лукой... Консультируют как хренячить протестующих, сами их хренячат, когда местные не справляются... А другие ихтамнеты, подстрекают протестующих к радикальным действиям, но не сильно)))
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02.09.2020 20:23 Відповісти
Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком - Цензор.НЕТ 270
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02.09.2020 16:02 Відповісти
Респект! Кулеба - Лаврову: Попытка подать "зеленых человечков" как "украинских экстремистов" является дешевым и проигрышным трюком - Цензор.НЕТ 662
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02.09.2020 16:10 Відповісти
Мерина выпустили из стойла?
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02.09.2020 16:14 Відповісти
НЕ ЛГИ, СЫНОК
Сергей Ирза
А что же стало вдруг с Лавровым?
Лицо, как траурный венок,
Он отравился лживым словом?
Напился лжи и занемог?
Он отравился лживой властью?
Наелся лжи и приболел?
Какое страшное несчастье! -
Ну, что ж, таков его удел!
Что ж, такова его планида -
И лгать, и лгать, и лгать, и лгать…
Он был венком лавровым с виду,
Когда его учила мать:
НЕ ЛГИ, СЫНОК!
29/07/2014
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02.09.2020 16:43 Відповісти
Правило №1 : московиты всегда делают ровно то, в чём они обвиняют всех вокруг.
(* см. обвинения в **********, зверства бандеровцев, чеченцев и т.д.)
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02.09.2020 17:39 Відповісти
Абсолютно. Это одна из основ российской политики. Это давно нужно было понять уже всем.
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02.09.2020 19:16 Відповісти
Лавров должен бы уже знать что ИХТАМНЕТ.. Кулеба - Лаврову: Спроба подати "зелених чоловічків" як "українських екстремістів" є дешевим і програшним трюком - Цензор.НЕТ 6762
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02.09.2020 17:41 Відповісти
Кулеба!
А ты не волнуйся.
Ты же имеешь дело с лошадью. Будь спокойнее.
И пошли его (Лаврова) в дупу.
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02.09.2020 17:51 Відповісти
Молодец Кулеба.Всё правильно сказал и отреагировал Кулеба - Лаврову: Спроба подати "зелених чоловічків" як "українських екстремістів" є дешевим і програшним трюком - Цензор.НЕТ 6892
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02.09.2020 18:03 Відповісти
Кулеве респект, один из немногих во власти, патриот Украины и профессионал.
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02.09.2020 20:12 Відповісти
****, дзе ён увогуле ўбачыў радыкальныя элементы. Я каторы тыдзень хаджу па вуліцах Мінска - каб хаць якога радыкала ўбачыць. З якой вежы Крамля глядзець трэба?
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02.09.2020 23:50 Відповісти
Сколько оно сегодня нюхануло сутра??)))
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01.02.2021 13:51 Відповісти
 
 