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Основна версія смерті курсанта Житомирського військового інституту Хоровського - самогубство через дівчину, - прокурор Рихлюк

Новини Цензор.НЕТ Події

Основна версія смерті курсанта Житомирського військового інституту Хоровського - самогубство через дівчину, - прокурор Рихлюк
Фото: Житомир.інфо

Слідство вважає, що основною версією смерті першокурсника Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова є самогубство через дівчину.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив перший заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Центрального регіону підполковник юстиції Олексій Рихлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі декілька слідчих версій: умисне вбивство, неналежне поводження зі зброєю, а також основною є версія самогубства у зв’язку із тим, що під час огляду місця події у цієї особи знайдено при собі передсмертну записку, яка була адресована на ім’я певної дівчини", - зазначив Рихлюк.

За його словами, 1 вересня близько обіду до військової прокуратури надійшла інформація про загибель на території військового полігону військовослужбовця. На місці події констатували смерть військовослужбовця, 2003 року народження, який був на першому курсі військового інституту.

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"На даний час в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці першого курсу, відповідно до наказу начальника військового інституту, проводили навчально-бойові стрільби і безпосередньо під час проведення стрільб один військовослужбовець відлучився. Протягом десь пів хвилини його не було, а в подальшому знайшли безпритомне тіло. Наразі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 ККУ", - додав Рихлюк.

Нагадаємо, 1 вересня через необережне поводження зі зброєю загинув курсант першого курсу військового інституту Максим Хоровський.
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Основная версия смерти курсанта Житомирского военного института Хоровского - самоубийство из-за девушки, - прокурор Рыхлюк - Цензор.НЕТ 3427
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02.09.2020 16:15 Відповісти
Это точно сказано. А о родителях даже и не вспомнил.
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02.09.2020 16:24 Відповісти
Что тут можно сказать? Девушки любят военных, красивых, здоровенных. Было б у него этих бабив целый мешок, но увы, клин на одно сошелся... глупая смерть. А родителей жалко...
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02.09.2020 16:26 Відповісти
А при чем тут девушка?
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02.09.2020 16:47 Відповісти
17 лет... от глупыш...
соболезнование родителям
(не дай Боже детей хоронить)
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02.09.2020 17:01 Відповісти
ой дурак
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02.09.2020 17:06 Відповісти
Да лучше бы он ту девушку убил. Отсидел бы 5-7 лет(а может и меньше, тут как защита сработает) и вышел живой, а она за это время сгнила бы.
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02.09.2020 17:42 Відповісти
Дурак. Баб полно..... А ты у мамы один....
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03.09.2020 11:50 Відповісти
 
 