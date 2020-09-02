УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14782 відвідувача онлайн
Новини Політика України Репресії в окупованому Криму
608 13
кримські татари (1959) Офіс Президента (1751)

У Зеленського відреагували на переслідування окупантами кримських татар: "Практика створення ворогів із цілих народів повинна припинитися"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Зеленського відреагували на переслідування окупантами кримських татар:
Фото: Ґрати

Україна рішуче протестує проти порушення прав людини та переслідування своїх громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в публікації пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями в суді у Ростові-на-Дону розглядається справа кримськотатарських активістів, громадських журналістів та правозахисників, яким загрожує від 15 до 21 року суворого режиму. Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ібрагімова, Ернеса Аметова, Сервера Зекір’яєва, Сейрана Салієва, Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова обвинувачують в організації та участі в терористичній організації, хоча вони лише зібралися в мечеті та мали у своїх помешканнях релігійну літературу. Фактично корінний народ Криму позбавляють права на те, щоб сповідувати свою релігію на рідній землі", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що серед обвинувачених – тато 13 дітей Сервер Зекір'яєв, правозахисник та координатор руху "Кримська солідарність", кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня Сервер Мустафаєв, громадський журналіст і батько трьох дітей Тимур Ібрагімов, голова релігійної громади "Топчикой" Едем Смаїлов.

Читайте також: МЗС про затримання кримських татар: Це системні утиски нелояльно налаштованих до влади окупантів мешканців Криму

"Наполягаємо, що практика створення ворогів з цілих народів має припинитися, адже в сучасному цивілізованому світі не може бути місця для переслідувань за політичними, національними чи релігійними ознаками. Також хочемо нагадати, що свобода совісті – невід'ємна складова громадянських прав і свобод, що закріплена в конституціях багатьох країн", - говориться в публікації.

У президента повідомляють, що "Україна щоденно працює заради звільнення всіх політв’язнів і полонених, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації".

У Зеленського відреагували на переслідування окупантами кримських татар: Практика створення ворогів із цілих народів повинна припинитися 01
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Зеля, да ты сам блин враг народа У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - Цензор.НЕТ 2207
показати весь коментар
02.09.2020 16:29
+2
Враг ,именно, украинского народа и идеи.
показати весь коментар
02.09.2020 16:33
+2
Лавров заявил, что «беспорядки» в Беларуси провоцируют с территории Украины,а потом тихо сказал провоцируют россияне с территории Украины и заржал не по человеческиУ Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - Цензор.НЕТ 5448.
показати весь коментар
02.09.2020 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля, да ты сам блин враг народа У Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - Цензор.НЕТ 2207
показати весь коментар
02.09.2020 16:29 Відповісти
Враг ,именно, украинского народа и идеи.
показати весь коментар
02.09.2020 16:33 Відповісти
обвиняют в организации и участии в террористической организацииИсточник: https://censor.net/ru/n3217231

А как название организации?
показати весь коментар
02.09.2020 16:33 Відповісти
От побачиш фуйла, то і скажеш йому це в очі, якщо не зассиш.
показати весь коментар
02.09.2020 16:36 Відповісти
Лавров заявил, что «беспорядки» в Беларуси провоцируют с территории Украины,а потом тихо сказал провоцируют россияне с территории Украины и заржал не по человеческиУ Зеленского отреагировали на преследования оккупантами крымских татар: "Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - Цензор.НЕТ 5448.
показати весь коментар
02.09.2020 16:36 Відповісти
За политические взгляды тоже вроде как машины не жгут, да Моника?
показати весь коментар
02.09.2020 16:36 Відповісти
Другими словами -"обтекаем дальше".
показати весь коментар
02.09.2020 16:36 Відповісти
Ну! Здаєшся ворогові - і всьо! Можна починати дружити.
показати весь коментар
02.09.2020 16:45 Відповісти
"Практика создания врагов из целых народов должна прекратиться" - сама по собі практика створення ворогів "нікаму нічєво нє далжна", треба щоб конкретно хтось її припинив, або хтось змусив того що це практикує, припинити. Але ЗЄшобло практикує лише "гдєтопасрєдінє".
показати весь коментар
02.09.2020 16:49 Відповісти
Та да, конечно... Должна просто всем и повсюду... А скомандовать "прекратись, раз- два" слабо?
показати весь коментар
02.09.2020 17:09 Відповісти
Сказало чмо зеленое, которое граждан собственной страны рождения за скот тупой держит...
показати весь коментар
02.09.2020 18:31 Відповісти
Кому доллжна?

А, если не прекратится, шо вы сделаете, клоуны немытые?
показати весь коментар
02.09.2020 21:16 Відповісти
трёп
показати весь коментар
02.09.2020 21:18 Відповісти
 
 