Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв
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"Слуга народу" Єгор Чернєв пропонує створити міжфракційне об'єднання навколо 20 червоних ліній, які нікому не дозволено переступати.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.
"Новий політичний сезон, який щойно розпочався, швидше за все, стане для нашої держави визначальним. Вже цієї осені проросійськими силами, зокрема і в органах влади, можуть бути вчинені спроби здати національні інтереси України та дестабілізувати ситуацію в державі. Насамперед це стосується питання врегулювання ситуації на Донбасі, і окремі відверто антидержавницькі думки деяких таких діячів ми вже почули.
Крім того, одним з можливих сценаріїв може стати провокування внутрішнього громадянського конфлікту для реалізації плану Кремля з повторення "руської весни" у південно-східних регіонах країни.
Вважаю, що жоден український патріот, до якої б політичної сили він не належав, сьогодні не може стояти осторонь. Ми повинні об'єднати свої зусилля та дати рішучий відсіч будь-яким спробам агентів російського впливу підірвати наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність.
Пропоную своїм колегам по парламенту об'єднатися навколо 20 червоних ліній, які ми не повинні дозволити перейти нікому. Вважаю, що до такого міжфракційного об'єднання можуть увійти представники усіх проукраїнських фракцій Верховної Ради. Також прошу громадянське суспільство про підтримку.
Червоні лінії:
- Територіальні поступки іншим країнам (зокрема відмова від повернення Криму та окупованих територій Донбасу).
- Часткова або повна відмова від суверенітету на користь РФ або будь якої іншої країни.
- Відмова від Євроатлантичного та Європейського вектору інтеграції та цивілізаційного вибору.
- Будь-які вибори на території ОРДЛО до отримання Україною контролю над державним кордоном та демілітаризації тимчасово окупованої території.
- Прямі переговори з терористами т.зв. ЛДНР.
- Зміни до Конституції про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей або Донбасу в цілому.
- Повна амністія для учасників незаконних збройних формувань т.зв. ЛДНР та колаборантів, що вчиняли військові злочини.
- Компенсації та пенсії колаборантам та бойовикам, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій проти ЗСУ, Нацгвардії та українських добровольчих формувань або під час роботи на окупанта.
- Призначення на офіційні посади осіб, що виправдовують окупацію Криму та Донбасу, а також прихильно ставляться до влади країни-агресора.
- Дії або бездіяльність органів державної влади, що сприяють створенню, розвитку та функціонуванню в Україні проросійських політичних, громадських та медійних структур.
- Участь у приватизації українських підприємств російського капіталу та афільованих з ним компаній.
- Відмова від диверсифікації джерел постачання енергоносіїв на користь РФ.
- Впровадження російської мови як другої державної.
- Призначення на офіційні посади осіб, що були активними функціонерами режиму Януковича.
- Призначення на офіційні посади осіб, що не відповідають критеріям доброчесності та відомі, як системні корупціонери, учасники тіньових схем та/або підпадають під люстрацію.
- Прийняття органами влади рішень, що підривають національну безпеку України та несуть шкоду народу України в економічній, гуманітарній, соціальній сфері.
- Відмова від декомунізації.
- Наступ на свободу слова, совісті, волевиявлення, введення цензури у ЗМІ крім випадків, коли шляхом зловживання цими правами прямо чи опосередковано ведеться деструктивна діяльність або пропаганда в інтересах держави-агресора.
- Політично вмотивовані переслідування активістів Революції Гідності, добровольців та ветеранів.
- Відмова від деолігархізації та призначення на державні посади лобістів олігархічних угруповань та фінансово-промислових груп", - заявив Чернєв.
Будь ласка, зачекайте...
Особливо у випадку програшу Трампа на виборах тому що, санкції всерівно почнуть урізати. Меркель он вже на США бочку котить за санкції на ПП2.
Як прибирати намети «ОПЗЖ» з вулиць Запоріжжя законно:
- підходите до намету, берете агітаційну продукцію;
- викликаєте поліцію через «102», повідомляете про ведення незаконної агітаційної діяльності;
- після прибуття поліції демонструєте агіт.матеріал та вимагаєте складання протоколу за ст.212-10 КУАП, яка передбачає адмін.відповідальність за проведення агітації поза межами виборчого процесу;
- наполягаєте на вилученні агіт.намету та агіт.матеріалів за ст.265 КУАП.
Максим Зайченко
Стоим возле палатки ОПЗЖ,оформляем протокол,разговариваем с полицией.
Старший отводит меня в сторону,и немного снимая маску спрашивает.
-Сколько вы их планируете гонять? Мы все в мыле,я командир роты
...по городу уже 25 палатку оформляем.
Тут @х@еваю я... мы только к 3 палатке полицию вызвали...
Хз говорю
-2 вагона бандеровцев со Львова приехали,гонять ОПЗЖ.....
Начинаем оба ржать))))
Читаю ленту фб. Там знакомая девочка вызвала и оформила... пост выложила. Побратим в одиночку 3 палатки в полицию отправил... ещё женщина пишет.
Призыв Козацька столица услышала!!! Запорожье это Украина!! Рузький мир нах
И на душе приятно стало))))
да, я знаю что сепары и бл..и дадут ОПЗЖ голоса, но земля будет гореть у них под ногами... ибо нам не пох.
Слава Украине!!
Александр Ермаков
Возмутительно!
Подумать только, среди тех, кого не исключили, не нашлось ни одного порядочного человека.
А вы-то сами? -А я не претендую.
Кто воздержался? -Я воздержалась!
Нашелся хоть один, полупорядочный...
Я не желаю участвовать в этом безобразии.
Ну что, слава Богу. На этом собрание закончено.
Надо было и мне голосовать против. Я бы не чувствовал себя так мерзко.
Испугался. Два гаража на одну семью.
Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде.
Нам, интеллигентам, свойственно делать пакости, а потом долго-долго себя терзать".