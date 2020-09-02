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Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, -

"Слуга народу" Єгор Чернєв пропонує створити міжфракційне об'єднання навколо 20 червоних ліній, які нікому не дозволено переступати.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Новий політичний сезон, який щойно розпочався, швидше за все, стане для нашої держави визначальним. Вже цієї осені проросійськими силами, зокрема і в органах влади, можуть бути вчинені спроби здати національні інтереси України та дестабілізувати ситуацію в державі. Насамперед це стосується питання врегулювання ситуації на Донбасі, і окремі відверто антидержавницькі думки деяких таких діячів ми вже почули.

Крім того, одним з можливих сценаріїв може стати провокування внутрішнього громадянського конфлікту для реалізації плану Кремля з повторення "руської весни" у південно-східних регіонах країни.

Вважаю, що жоден український патріот, до якої б політичної сили він не належав, сьогодні не може стояти осторонь. Ми повинні об'єднати свої зусилля та дати рішучий відсіч будь-яким спробам агентів російського впливу підірвати наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність.

Пропоную своїм колегам по парламенту об'єднатися навколо 20 червоних ліній, які ми не повинні дозволити перейти нікому. Вважаю, що до такого міжфракційного об'єднання можуть увійти представники усіх проукраїнських фракцій Верховної Ради. Також прошу громадянське суспільство про підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

Червоні лінії:

  1. Територіальні поступки іншим країнам (зокрема відмова від повернення Криму та окупованих територій Донбасу).
  2. Часткова або повна відмова від суверенітету на користь РФ або будь якої іншої країни.
  3. Відмова від Євроатлантичного та Європейського вектору інтеграції та цивілізаційного вибору.
  4. Будь-які вибори на території ОРДЛО до отримання Україною контролю над державним кордоном та демілітаризації тимчасово окупованої території.
  5. Прямі переговори з терористами т.зв. ЛДНР.
  6. Зміни до Конституції про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей або Донбасу в цілому.
  7. Повна амністія для учасників незаконних збройних формувань т.зв. ЛДНР та колаборантів, що вчиняли військові злочини.
  8. Компенсації та пенсії колаборантам та бойовикам, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій проти ЗСУ, Нацгвардії та українських добровольчих формувань або під час роботи на окупанта.
  9. Призначення на офіційні посади осіб, що виправдовують окупацію Криму та Донбасу, а також прихильно ставляться до влади країни-агресора.
  10. Дії або бездіяльність органів державної влади, що сприяють створенню, розвитку та функціонуванню в Україні проросійських політичних, громадських та медійних структур.
  11. Участь у приватизації українських підприємств російського капіталу та афільованих з ним компаній.
  12. Відмова від диверсифікації джерел постачання енергоносіїв на користь РФ.
  13. Впровадження російської мови як другої державної.
  14. Призначення на офіційні посади осіб, що були активними функціонерами режиму Януковича.
  15. Призначення на офіційні посади осіб, що не відповідають критеріям доброчесності та відомі, як системні корупціонери, учасники тіньових схем та/або підпадають під люстрацію.
  16. Прийняття органами влади рішень, що підривають національну безпеку України та несуть шкоду народу України в економічній, гуманітарній, соціальній сфері.
  17. Відмова від декомунізації.
  18. Наступ на свободу слова, совісті, волевиявлення, введення цензури у ЗМІ крім випадків, коли шляхом зловживання цими правами прямо чи опосередковано ведеться деструктивна діяльність або пропаганда в інтересах держави-агресора.
  19. Політично вмотивовані переслідування активістів Революції Гідності, добровольців та ветеранів.
  20. Відмова від деолігархізації та призначення на державні посади лобістів олігархічних угруповань та фінансово-промислових груп", - заявив Чернєв.

Також читайте: "Слуга народу" Чернєв вимагає виключення Фокіна із ТКГ і просить нардепів підтримати його: "Не має права залишатися"

Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - слуга народу Чернєв 01
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - слуга народу Чернєв 02
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - слуга народу Чернєв 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4566
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02.09.2020 16:43
+21
Лайфхак

Як прибирати намети «ОПЗЖ» з вулиць Запоріжжя законно:

- підходите до намету, берете агітаційну продукцію;
- викликаєте поліцію через «102», повідомляете про ведення незаконної агітаційної діяльності;
- після прибуття поліції демонструєте агіт.матеріал та вимагаєте складання протоколу за ст.212-10 КУАП, яка передбачає адмін.відповідальність за проведення агітації поза межами виборчого процесу;
- наполягаєте на вилученні агіт.намету та агіт.матеріалів за ст.265 КУАП.
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2033

Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7560

Максим Зайченко

Стоим возле палатки ОПЗЖ,оформляем протокол,разговариваем с полицией.

Старший отводит меня в сторону,и немного снимая маску спрашивает.

-Сколько вы их планируете гонять? Мы все в мыле,я командир роты
...по городу уже 25 палатку оформляем.
Тут @х@еваю я... мы только к 3 палатке полицию вызвали...
Хз говорю
-2 вагона бандеровцев со Львова приехали,гонять ОПЗЖ.....

Начинаем оба ржать))))

Читаю ленту фб. Там знакомая девочка вызвала и оформила... пост выложила. Побратим в одиночку 3 палатки в полицию отправил... ещё женщина пишет.

Призыв Козацька столица услышала!!! Запорожье это Украина!! Рузький мир нах

И на душе приятно стало))))

да, я знаю что сепары и бл..и дадут ОПЗЖ голоса, но земля будет гореть у них под ногами... ибо нам не пох.

Слава Украине!!

Александр Ермаков
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02.09.2020 16:54
+16
Зедент скачет через эти красные линии, как чрез скакалки Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9698
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02.09.2020 16:41
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Ермак там например, ага, знаем Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9023
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02.09.2020 16:41 Відповісти
Зедент скачет через эти красные линии, как чрез скакалки Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9698
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02.09.2020 16:41 Відповісти
А эти тавагищи знают, как обьединять пролетариат перед выборами!
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02.09.2020 16:42 Відповісти
Межфракционное объединение вокруг 20 красных линий... 😮 Ну @б твою мать,ну неужели не осталось способов попиариться? Ну реально трэшак.
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02.09.2020 16:42 Відповісти
Пророссийские силы в органах власти могут сдать национальные интересы Украины, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4566
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02.09.2020 16:43 Відповісти
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8869
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02.09.2020 20:46 Відповісти
Агентура России. Зе не хочет закрыть рупоры кремля??!
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7293
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02.09.2020 20:49 Відповісти
"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". - янелох. Так что Вам не повезло, зЕбилы будут мстить!!!
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02.09.2020 16:45 Відповісти
Для запровадження таких червоних ліній потрібно дочекатися першої провокації на фронті, або відмовитися в черговий раз продовжувти Мінські договоряки.
Особливо у випадку програшу Трампа на виборах тому що, санкції всерівно почнуть урізати. Меркель он вже на США бочку котить за санкції на ПП2.
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02.09.2020 16:47 Відповісти
До речі, ні Молдова, ні Грузія не опустилися до чогось подібного Мінським договорнякам: "хай ви окупували території але ми вам не дамо втручатися в наші справи".
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02.09.2020 16:51 Відповісти
Не будет Байден урезать санкции.
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02.09.2020 17:00 Відповісти
Вау! Это вам сам Байден сказал?
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02.09.2020 19:59 Відповісти
Это говорит политика демократической партии. Они долго раскачиваются, но и так же долго зубы не разжимают.
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02.09.2020 20:38 Відповісти
Ааа, ну да, ну да! Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6263
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02.09.2020 22:15 Відповісти
Про "красную кнопку Клинтон" ви вже забули? А це ж вона благословила окупацію грцзинських територій.
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4388
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03.09.2020 08:46 Відповісти
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3700
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02.09.2020 16:50 Відповісти
Хіба рік? Які там перемоги з 2015-го?
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02.09.2020 16:52 Відповісти
Не могут. Уже.
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02.09.2020 16:50 Відповісти
Здають і не соромляться.
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02.09.2020 16:51 Відповісти
Одно радует, если на самом деле еще один Слуга прозрел.
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02.09.2020 17:02 Відповісти
Опять сплошные лозунги! Дело не в событиях, а в ЛЮДЯХ, которые эти события инициируют. И еще неизвестно, кто больший враг Украины: "функционеры времен Януковича" или новые зеленые лица.
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02.09.2020 16:53 Відповісти
Так зеленский, дерьмак - это и есть проросийские силы, которые сдают национальные интересы
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02.09.2020 16:54 Відповісти
Лайфхак

Як прибирати намети «ОПЗЖ» з вулиць Запоріжжя законно:

- підходите до намету, берете агітаційну продукцію;
- викликаєте поліцію через «102», повідомляете про ведення незаконної агітаційної діяльності;
- після прибуття поліції демонструєте агіт.матеріал та вимагаєте складання протоколу за ст.212-10 КУАП, яка передбачає адмін.відповідальність за проведення агітації поза межами виборчого процесу;
- наполягаєте на вилученні агіт.намету та агіт.матеріалів за ст.265 КУАП.
Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2033

Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7560

Максим Зайченко

Стоим возле палатки ОПЗЖ,оформляем протокол,разговариваем с полицией.

Старший отводит меня в сторону,и немного снимая маску спрашивает.

-Сколько вы их планируете гонять? Мы все в мыле,я командир роты
...по городу уже 25 палатку оформляем.
Тут @х@еваю я... мы только к 3 палатке полицию вызвали...
Хз говорю
-2 вагона бандеровцев со Львова приехали,гонять ОПЗЖ.....

Начинаем оба ржать))))

Читаю ленту фб. Там знакомая девочка вызвала и оформила... пост выложила. Побратим в одиночку 3 палатки в полицию отправил... ещё женщина пишет.

Призыв Козацька столица услышала!!! Запорожье это Украина!! Рузький мир нах

И на душе приятно стало))))

да, я знаю что сепары и бл..и дадут ОПЗЖ голоса, но земля будет гореть у них под ногами... ибо нам не пох.

Слава Украине!!

Александр Ермаков
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02.09.2020 16:54 Відповісти
А что делает ОПЗЖ Верховчук в Раде Мертвегек? Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4154
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02.09.2020 16:57 Відповісти
"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны". - янелох.
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02.09.2020 17:01 Відповісти
Цілком правильні і вмотивовані доцільністю червоні лінії, за які не повинна переходити влада і державні чиновники. Підтримую!
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02.09.2020 17:01 Відповісти
"Кто за список правления, прошу голосовать!

Возмутительно!

Подумать только, среди тех, кого не исключили, не нашлось ни одного порядочного человека.

А вы-то сами? -А я не претендую.

Кто воздержался? -Я воздержалась!

Нашелся хоть один, полупорядочный...

Я не желаю участвовать в этом безобразии.

Ну что, слава Богу. На этом собрание закончено. Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9479

Надо было и мне голосовать против. Я бы не чувствовал себя так мерзко.

Испугался. Два гаража на одну семью.

Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде.

Нам, интеллигентам, свойственно делать пакости, а потом долго-долго себя терзать". Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8124
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02.09.2020 17:06 Відповісти
"Гараж" Проросійські сили в органах влади можуть здати національні інтереси України, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1042
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02.09.2020 20:04 Відповісти
Народ давно забув що цей слуга тільки взнав. Чергове тріпло. Як би вони так працювали як язиками чешуть.
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02.09.2020 17:10 Відповісти
Основные пророссийские силы сидят - один в кресле президента, остальные рядом в офисе и парламенте.
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02.09.2020 17:56 Відповісти
а не проще ли просто выгнать пророссийские силы из органов власти, чем допускать их вл власть, а затем неустанно их контролировать и следить за ними.
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02.09.2020 17:56 Відповісти
ВТОРАЯ ДОМИНОШКА ПОШЛА!
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02.09.2020 17:59 Відповісти
А как оказались пророссийские силы в органах власти?Не ваш ли лидер педоставил им зеленую улицу?
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02.09.2020 18:00 Відповісти
Чего скулить? имея мандат "народного депутата" инициируйте применение Закона Украины " Очистка госорганов от агентуры РФии" - в законе пропишите критерии кого относить к таковым, вносите изменения в процессуальное законодательство и изменения в закон о СБУ, обязательно меру наказания (конкретно по каждому типу выявленных признаком, однозначные формулировки, чтобы вороватым судьям перекрыть "кислород"...). И сама процедура регистрации и прохождения такого законопроекта проявит очень многих агентов влияния и коллаборантов.
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02.09.2020 18:19 Відповісти
... а что... осталось ещё что сдавать?! Так патриот зеля с хозяином своим каломоем быстро сориентируются что-куда кому на офшор пристроить. Им не в первой уже
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02.09.2020 18:29 Відповісти
... как Порох всё в офшоры пристраивал? да в рашку... заводики прибылишку то дают.
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02.09.2020 19:07 Відповісти
Это надо было создать вчера, цель сверхважная, пора остановить блазня от сдачи Украины бесу путлеру.
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02.09.2020 19:13 Відповісти
Так это же программа-задание гауляйтера Украины Ермака-Козыря!
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02.09.2020 20:05 Відповісти
Цікаво, йому ще про "червоні лінії" Арахамія не казав як Леросу?
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02.09.2020 20:21 Відповісти
И все 20 линий как раз подпадают под то, что делает ЗЕ-зидент с Ермаком. Как же так? На ЗЕлю решили бочку катить?
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02.09.2020 22:38 Відповісти
 
 