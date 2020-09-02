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Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Місія МВФ обурена порушенням меморандуму, спробою Офісу президента звільнити директора НАБУ і відмовою від ліквідації Окружного адмінсуду.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський порушив свої власні зобов'язання, які він дав керівництву місії МВФ. Кредитна програма МВФ, яка повинна допомогти перекрити бюджетний дефіцит цього року передбачає виконання зобов'язань України щодо ... передачі функцій Окружного адмінсуду до Верховного суду! Замість цього Офіс президента і Конституційного суду збираються звільнити директора НАБУ Артема Ситника", - написав журналіст.

Він процитував чинний меморандум з МВФ, підписаний "слугами народу" та узгоджений особисто з президентом Зеленським, який містить зобов'язання України щодо реформування судової системи: "Внесемо зміни до процесуальних кодексів для передачі судового перегляду зразкових адміністративних справ проти загальнодержавних органів до Верховного Суду, як суду першої інстанції і розгляд Великої палати Верховного суду, як апеляційний суд. Після подальших консультацій із зацікавленими сторонами і узгодження з фахівцями МВФ, критерії визначення зразкових адміністративних справ, які повинні бути передані до Верховного суду, будуть підготовлені до кінця серпня 2020 року. Критерії включать такі фактори як справи загальнодержавного значення, справи, що перевищують встановлений поріг, або мають значний вплив чи шкоду для країни і стосуються рішення, дії або бездіяльності конкретних загальнодержавних органів (наприклад, Кабінету Міністрів, міністерств, Національного банку України, Антимонопольного комітету, ВРП, НАБУ, НАЗК, ВАКС)".

Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов 01

"Тобто замість передачі справ адміністративній юрисдикції, які зараз розглядає повністю корумпований Окружний адмінсуд, Офіс президента намагається навпаки, зберегти ОАСК і поміняти керівництво НАБУ, яке відкрило проти суддів ОАСК кримінальну справу!" - підкреслює Бутусов.

Також читайте: ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка

"Звільнення Ситника і збереження ОАСК із Вовком означатиме удар по міжнародних зобов'язаннях України, дискредитацію нашої країни, відкат антикорупційних реформ на шість років назад, посилить суддівську мафію, яка продає державу "ім'ям України", не боячись закону.

Все це робить Зеленський цілком усвідомлено, за домовленістю з олігархами, яким заважає НАБУ і потрібен Вовк, і які фінансують "слуг народу" і показують Зеленського на своїх телеканалах виключно в позитивному вигляді. Зрозуміло, атаки на НАБУ, на Артема Ситника, збереження Вовка, порушення меморандуму МВФ - все це показує слабкість нашої держави, яку Москва успішно розвалює, підриваючи вплив США, підриваючи наші незалежні інститути, діючи через агентів впливу в керівництві країни.

Упевнений, що наше громадянське суспільство не дозволить владі безкарно ламати партнерські відносини з Америкою", - резюмує головний редактор Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Вот сами скоты приближают Третий Майдан. Так не хочется этого ,но если Ермак с Портновым откровенно сдают государственные интересы, работают против Украину на победу РФ, что остается делать всем к тем кто оставил частичку души на Майдане? Наверное, готовится к тяжелой осени.
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02.09.2020 16:43
+17
Зелёненькое ничтожество хочет пропетлять между струйками, а штатные жополизы нашёптывают ему - "нужно попробовать, вдруг получится".
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02.09.2020 16:44
+12
Не тільки ліквідувати, а і розслідувати діяльність кожного судді, що призвели до позовів до оаск за протиправні дії та бездіяльність
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02.09.2020 16:42
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Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8294
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02.09.2020 17:35 Відповісти
Не тільки ліквідувати, а і розслідувати діяльність кожного судді, що призвели до позовів до оаск за протиправні дії та бездіяльність
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02.09.2020 16:42 Відповісти
Вот сами скоты приближают Третий Майдан. Так не хочется этого ,но если Ермак с Портновым откровенно сдают государственные интересы, работают против Украину на победу РФ, что остается делать всем к тем кто оставил частичку души на Майдане? Наверное, готовится к тяжелой осени.
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02.09.2020 16:43 Відповісти
Зелёненькое ничтожество хочет пропетлять между струйками, а штатные жополизы нашёптывают ему - "нужно попробовать, вдруг получится".
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02.09.2020 16:44 Відповісти
Не мешай-ТЕ Вовочке балаболочке!
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02.09.2020 16:45 Відповісти
у зеленского голова со смещенным центром тяжести. куда ни попадет - все в клочья разносит.
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02.09.2020 16:45 Відповісти
Зе-чмо... таке брехливе склизьке Зе-чмо та квартальна малоросська шобла...тьфу.
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02.09.2020 16:46 Відповісти
Слабенькие условия!
Где требования о ликвидации КС, ОП ???
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02.09.2020 16:46 Відповісти
Якраз буде чим залатати діру в бюджеті..
А це щонайменше 300 млрд гривень Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5722
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02.09.2020 16:47 Відповісти
Уверен, что наше гражданское общество не позволит властям безнаказанно ломать партнерские отношения с Америкой", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3217237

"Гражданское общество", говорите?
До выборов местных совсем немного осталось, посмотрим, созрело ли гражданское общество...
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02.09.2020 16:48 Відповісти
Громадянського суспільства немає. Вірніше, воно так і не стало дорослим. Тому спротив буде здійснювати в основному порошенківська ЄґС, яка наразі пробує об'єднати навколо себе патріотичний елемент. Заберіть зполітичного тіла України Європейську Солідарність - і отримаєте другу Білорусь. Думаю, це пора вже визнати всім.
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02.09.2020 17:30 Відповісти
100500
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02.09.2020 21:32 Відповісти
Вчора в коментар Юрій пообіцяв не давати спуску зевладі, сьогодні тримає обіцянку. Крапля за краплею. У цієї бидлоти стільки зальотів і зашквар, що зєля просто впаде під їх вагою. Правильний шлях Юрій.
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02.09.2020 16:48 Відповісти
Кто, Зеленский? Не может быть!!!
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02.09.2020 16:49 Відповісти
То Голобородько підсирає.
Завидує.
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02.09.2020 16:52 Відповісти
Чем дольше клован числится президентом Украины,тем хуже Украине. ДумайТЕ.
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02.09.2020 16:51 Відповісти
Зато, як сдєлалі Порошенка, і 24,45% порохоботів 21.04.2019 !
Да?
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02.09.2020 16:51 Відповісти
А шо такого? Зе-скот'с. По-другому они просто не умеют. Это такой тип скота. Другой вопрос, на кой ляд этот скот надо было приводить во власть.
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02.09.2020 16:53 Відповісти
Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8700
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02.09.2020 16:59 Відповісти
Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4877
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02.09.2020 17:00 Відповісти
Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6725
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02.09.2020 17:04 Відповісти
«........действующий меморандум с МВФ, подписанный «слугами народа» и согласованный лично с президентом Зеленским........»(с)
-----------------
Я так понимаю, здесь (подписание этого меморандума) главная «фишка» от преЗедента и ко - подписанный(!!!) «партией»=>выходит так, что ДА - согласовали с преЗедентом, НО его подписи нет.......короче - манипуляция действующей «власти».......
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02.09.2020 17:19 Відповісти
30% всё ещё очарованы Голобородько, беда для страны.
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02.09.2020 17:42 Відповісти
Зе! Ты становишься все глупее. (Смотри название статьи).
Ну нельзя так делать. Кто тебе такое советует?
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02.09.2020 17:46 Відповісти
а блазень,зкацаплене,безграмотне криворізьке чмо-малоросс колись було розумним?

Ви ідіот? З ЗеБілів? Мабуть голосували за це лайно?
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02.09.2020 23:14 Відповісти
Бенин петрушка отважился со своими кредиторами в напёрстки сыграть? )))
Как бы уже к началу этой зимы с лукашенкой не пришлось ему драться в приемной хйла за право попросить лярдик-другой милостыни в кредит...
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02.09.2020 17:55 Відповісти
А шо такого. Слуги народа они такие. Олигархи тоже народ. А кто говорил, что зе слуга ВСЕГО народа. Слуга ж. Слуга он такой, что скажут, то и сделает. Слуга - лидер государства. БРЕД!
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02.09.2020 18:52 Відповісти
спасибо Бутусову, чётко, ясно, аргументированно и обоснованно ...
про шмарклю писать нечего, кроме - это враг, предатель, иуда, случайный во власти человек, не способный, за отсутствием мозга, подняться выше циркового скомороха ...
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02.09.2020 19:40 Відповісти
Всю судейскую банду нужно ликвидировать, а не только ОАСК, они друг дружу покрывают и мазаны одним миром.
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02.09.2020 19:57 Відповісти
слуга олигархии
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02.09.2020 21:17 Відповісти
Первый президент Украины, который даже не понимает, что он подписывает. Какой то "меморандум", "немцы", "взять и поделить"! Реального президента в стране нет! Есть Коломойский, Ахметов, Медведчук и Аваков и комедийный актер, нанятый ими исполнять роль президента....
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02.09.2020 21:45 Відповісти
неужели у кого-то были иллюзии насчет того, зачем комик зеленский идет в президенты?, вернее зачем его туда послали.... у меня их не было ни одной, ни разу...
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02.09.2020 23:04 Відповісти
всё верно написано. только каждое слово наоборот.
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03.09.2020 06:15 Відповісти
 
 