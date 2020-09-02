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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Правосуддя
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акція (1101) Зеленський (17522) пікет (322) суд (8044) суддя (1418) Вовк Павло (250) Окружний адмінсуд Києва (376)

Завтра активісти пікетуватимуть ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва: "Та послухай ти вже ті плівки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра активісти пікетуватимуть ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва:

У четвер, 3 вересня, о 12:00 біля Офісу президента (м. Київ, вул. Банкова 11) активісти зобразять, як президент Володимир Зеленський покриває скандальних суддів Окружного адміністративного суду Києва.

"Активісти, переодягнені в суддів з масками вовків, обмотають Зеленського плівками. Адже президент ігнорує скандал у судовій системі та, зокрема, плівки, оприлюднені НАБУ на яких судді ОАСК домовляються про "захоплення влади" та фактично обговорюють про свій вплив на найвищі судові органи", - говориться в анонсі акції, передає Цензор.НЕТ.

"Доказом такого впливу навіть стало те, що учора Вища рада правосуддя відмовилася тимчасово відсторонити від роботи суддів ОАСК. НАБУ підозрює у посяганні на державну владу, створенні злочинної організації та перешкоджанні роботі Вищої кваліфкомісії суддів. Серед них, зокрема, голова суду Павло Вовк, його заступник Євгеній Аблов та судді Володимир Келеберда, Ігор Качур, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Богдан Санін", - зазначають організатори акції.

Організаторами акції заявлені Центр Протидії Корупції, Автомайдан, Фонд DEJURE.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Завтра активісти пікетуватимуть ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва: Та послухай ти вже ті плівки 01
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Топ коментарі
+11
ну позвольте, в сценарии такого не было!!!
там же написано черным по белому, я все ворую, а меня за это любят!!!
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02.09.2020 16:58
+10
Та ему пофиг...
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02.09.2020 16:56
+9
Царь-то, типа не в курсе? Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 2952
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02.09.2020 16:59
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Та ему пофиг...
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02.09.2020 16:56 Відповісти
ну позвольте, в сценарии такого не было!!!
там же написано черным по белому, я все ворую, а меня за это любят!!!
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02.09.2020 16:58 Відповісти
Царь-то, типа не в курсе? Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 2952
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02.09.2020 16:59 Відповісти
Ищите его завтра в Луцкой области.
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02.09.2020 17:00 Відповісти
Отвечаешь за свои прогнозы?
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02.09.2020 17:05 Відповісти
Про Луцкую область? Да. Но это в общем к гнусавому, это он специалист по этой области. Про Волынь он не слышал. В натуре.
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02.09.2020 17:07 Відповісти
Посмотрим. Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 5862
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02.09.2020 17:08 Відповісти
А ось синьооку Волинь чіпати не треба! Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 9104
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02.09.2020 17:05 Відповісти
Ну что Вы. И в мыслях не было
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02.09.2020 17:08 Відповісти
Ок. Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 5089
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02.09.2020 17:20 Відповісти
Послушать нужно все плёнки. Завтра активисты будут пикетировать ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева: "Та послушай ты уже те пленки" - Цензор.НЕТ 246
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02.09.2020 17:03 Відповісти
если они обмотают пленками и подожгут, то будет интересно.
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02.09.2020 17:28 Відповісти
Та він ті плівки чув і навіть дав поради, що робити щоб судді залишилися. Бо то його опора.
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02.09.2020 17:35 Відповісти
100%
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02.09.2020 18:28 Відповісти
Какие-то непонятливые эти активисты:Зеленский сегодня прямым текстом сказал ,что у него никакой реакции на предателей и корупционеров нет,так чего вы к нему пристаете?
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02.09.2020 17:49 Відповісти
Да и активистов там не будет, все ушли на фронт (в Беларусь). Сам Лавров сказал, что они там, а он врать не будет. Ну разве только как Ермак Волкеру за "убиенного" брата.
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02.09.2020 18:06 Відповісти
Зеленский - российский агент и предатель. Неужели спустя год этого никто не понял? Ещё год его пребывания на посту президента Украина просто не переживёт, а скорее всего он окончательно сдаст страну к новому году. Хорошо, если без крови. ОЧНИТЕСЬ!!!
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02.09.2020 18:59 Відповісти
У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. В.А.Зеленский,
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02.09.2020 19:05 Відповісти
Он уже их слышал, как соучастник.
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02.09.2020 19:44 Відповісти
Зловживання в ОАСК: зв'язки з ВРП
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02.09.2020 19:51 Відповісти
 
 