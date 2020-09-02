Завтра активісти пікетуватимуть ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва: "Та послухай ти вже ті плівки"

У четвер, 3 вересня, о 12:00 біля Офісу президента (м. Київ, вул. Банкова 11) активісти зобразять, як президент Володимир Зеленський покриває скандальних суддів Окружного адміністративного суду Києва.

"Активісти, переодягнені в суддів з масками вовків, обмотають Зеленського плівками. Адже президент ігнорує скандал у судовій системі та, зокрема, плівки, оприлюднені НАБУ на яких судді ОАСК домовляються про "захоплення влади" та фактично обговорюють про свій вплив на найвищі судові органи", - говориться в анонсі акції, передає Цензор.НЕТ.



"Доказом такого впливу навіть стало те, що учора Вища рада правосуддя відмовилася тимчасово відсторонити від роботи суддів ОАСК. НАБУ підозрює у посяганні на державну владу, створенні злочинної організації та перешкоджанні роботі Вищої кваліфкомісії суддів. Серед них, зокрема, голова суду Павло Вовк, його заступник Євгеній Аблов та судді Володимир Келеберда, Ігор Качур, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Богдан Санін", - зазначають організатори акції.

Організаторами акції заявлені Центр Протидії Корупції, Автомайдан, Фонд DEJURE.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".