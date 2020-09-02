УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14420 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
9 208 29
Кабмін (6254) контракт (225) постанова (72) курсанти (119) навчання (437)

Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання

Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №964 від 12 липня 2006 року, згідно з якими передбачено відшкодування державі вартості навчання курсантів військових вишів у разі їх відрахування за неналежне навчання.

Таке рішення уряд ухвалив на засідання 2 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ухвалення постанови зумовлене збільшенням випадків відрахування курсантів із закладів вищої освіти через систематичне невиконання умов контракту та невиконання освітньої програми без відшкодування фінансових витрат державі.

"Відшкодування курсантами витрат державі на їх утримання під час навчання передбачено не було, внаслідок чого державою марно витрачались кошти після кількох років підготовки. Враховуючи зазначене, ці підстави відрахування курсантів із закладів вищої освіти включені до тих, що підлягають відшкодуванню державі витрат на їх утримання під час навчання", - зазначається в документі.

Згідно з текстом ухваленої постанови, сума відшкодованих витрат буде зараховуватись до спеціального фонду державного бюджету і використовуватиметься відповідно до кошторису Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Управління державної охорони, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Читайте також: Виші самостійно визначатимуть форму навчання, - Шмигаль
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Вопрос: Где Украина будет брать военные военные кадры для замещения катастрофического дефицита подготовленных командиров младшего офицерского звена, если перед "небогатой" аудиторией выпускников школ заранее поставят условие - " Рыпнишся - хату заберем!". ЗЕвласть усердно работает над уничтожением Вооруженных Сил Украины, выполняя волю путина.
показати весь коментар
02.09.2020 17:09
+6
Главнокомандующий в виде миротворицы Бубочки со звездой Сердючки на голове очень мотивирует стать военнослужащим.
показати весь коментар
02.09.2020 17:07
+4
Мотивации стать военным все больше и больше..
показати весь коментар
02.09.2020 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контракт -- особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
показати весь коментар
02.09.2020 17:01 Відповісти
Контракт касается человека и государства, заключившие между административно- правовые соглашения и обусловленные правовые последствия на определенный период. Завершение срока контракта освобождает стороны от обязательств. В данным случае, нормы определяют условия подготовки ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ кадров для выполнения воинской службы (офицеров). То-есть, правительство и преЗЕдент, заранее разрушают базу комплектации офицерского состава вооруженных сил, в открытую работая на агрессора. Для деморализации и уничтожения войскового соединения, зачастую, достаточно лишить его управления. Ребята, на кого работаете?
показати весь коментар
02.09.2020 17:21 Відповісти
Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон. Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання - Цензор.НЕТ 7133
показати весь коментар
02.09.2020 19:24 Відповісти
а лучше их всех нахрен разогнать ! армия нам больше не нужна .. нас руский мир теперь будет защищать !
показати весь коментар
02.09.2020 17:02 Відповісти
Мотивации стать военным все больше и больше..
показати весь коментар
02.09.2020 17:04 Відповісти
1. Норма запроваджена ще на початку 2000-х.
2. Постанова стосується не тих, які хочуть служити, а тих, які НЕ хочуть учитися або служити після закінчення ВВНЗ.
показати весь коментар
03.09.2020 09:44 Відповісти
А "НЕ хочуть учитися", это не из формата, что курсанта "валят" на учёбе и подают как нарушителя контракта, или хуже... курсанта "валят" и предлагают за такую то сумму, в виде 30-50% от годового обеспечения учиться дальше.... новый схемотоз
показати весь коментар
03.09.2020 11:48 Відповісти
Главнокомандующий в виде миротворицы Бубочки со звездой Сердючки на голове очень мотивирует стать военнослужащим.
показати весь коментар
02.09.2020 17:07 Відповісти
Вопрос: Где Украина будет брать военные военные кадры для замещения катастрофического дефицита подготовленных командиров младшего офицерского звена, если перед "небогатой" аудиторией выпускников школ заранее поставят условие - " Рыпнишся - хату заберем!". ЗЕвласть усердно работает над уничтожением Вооруженных Сил Украины, выполняя волю путина.
показати весь коментар
02.09.2020 17:09 Відповісти
***... Я мож чего то недопонял... Ну если курсант бухает, тупит по страшному, ещё как то "некурсантствует" отчислять его теперь не захотят? Баблосы то мимо кассы... Интересненько...
показати весь коментар
02.09.2020 17:14 Відповісти
недопонял
показати весь коментар
02.09.2020 17:18 Відповісти
Так а как? Кого отчислять будут... или не будут?
показати весь коментар
02.09.2020 17:20 Відповісти
"Кого отчислять будут" - да кого захотят. Вот не понравился человек, не хочет за бубуочку голосовать - его отчислили. Будь добр - верни деньги за обучение, обмундирование, питание, коммунальные услуги (интересно, амортизацию зданий и учебного оборудования будут считать? А стоимость солярки для танков и самолетов?).
показати весь коментар
02.09.2020 17:58 Відповісти
А они что разве за пару лет не смогут получить никакой воинской специальности?Сколько лет учился,такого класса и специалист,при чем тут деньги зря?Да и кроме "учебы"они ж исполняют ещё и воинскую службу.
показати весь коментар
02.09.2020 17:22 Відповісти
Та не, ну я так понял, что забивающий на все курсант просто пойдет и... просто пойдет. То есть- линяют либо государство, либо ВУЗ. А лабудовый курсант так, пятерней по ширинке мотнет- пихуй...
показати весь коментар
02.09.2020 17:27 Відповісти
Тут вся освіта безплатна і обов'язкова до 16-ти років. Вступних екзаменів немає зовсім, треба мати сертифікат про середню освіту і записатись в університет, ходити на лекції, але в кінці кожного семестру треба здавати екзамени. Не здані екзамени = вилітай, не залежно від курсу. На перший курс записується купа студентів, але після курсу залишаються тільки ті хто хоче і може вчитись. Для того щоб вчитись студент бере в банку кредит, який буде віддавати після навчання, коли буде працювати. Кредит бере не на оплату навчання і щоб було за що жити - знімати житло і т.л. До навчання підходять серйозно, про купівлю дипломів навіть мови нема.
показати весь коментар
02.09.2020 17:17 Відповісти
видимо, хорошее обучение, раз все бросают.))))))
показати весь коментар
02.09.2020 17:22 Відповісти
Не в условиях обучения проблема. После выпуска молодой командир взвода зарабатывает как районный врач в поликлинике, абсолютно освобожденный от перспективы жилья для молодой семьи. А условия пребывания "на рабочем месте" сильно разнятся, от банального недовольства клиентов (абсолютно поддерживаю в их требованиях медиков) до прилета в голову осколка у военных. Согласитесь, разные категории. А объявленная властью компания "небоевых потерь" ставит крест на компенсации гибели военнослужащего при исполнении воинского долга.
показати весь коментар
02.09.2020 18:10 Відповісти
Еще чуть-чуть и знаменитая харьковская песня будет изменена. Фамилия основного героя данной песни будет начинаться на "Зе".
показати весь коментар
02.09.2020 17:32 Відповісти
закосили от армии
а война продлилась дольше ожидаемого
начали спрыгивать
показати весь коментар
02.09.2020 17:40 Відповісти
Это ты о себе, неизвестный.
показати весь коментар
02.09.2020 18:24 Відповісти
я уверен, шо большинство, подавляющее большинство - порядочные и достойные
но в любом процессе есть шлак
шлак начал откалываться
показати весь коментар
03.09.2020 09:35 Відповісти
А те, що трьох курсанток покалічили -- теж вписується до звільнення курсантів?
показати весь коментар
02.09.2020 17:59 Відповісти
Кто инициировал этот идиотизм? ФИО ... это агент РФии.... это решегие увеличит отток желающих поступать в военные ВУЗы...
показати весь коментар
02.09.2020 18:00 Відповісти
Такое было, и когда я учился, и решения принимались, и заседания какие-то были, никто не заплатил ни копейки. То, что там кабмин что-то в который раз принял, легко отсуживается, даже при яныке отсуживалось. А вообще, какая там подготовка до 3-го курса? Армейка обыкновенная, приучают воина быть военным вдоску. Из реального "обучения" там только полевые выходы и стрельбы. С 3-го курса начинается подготовка, но так как человек уже 2 года как военный, всё сводится к отмазываниям, ремонтам и прочим сдачам сессий
показати весь коментар
02.09.2020 18:34 Відповісти
А,что есть какой-то стимул учиться военному делу? Военные малооплачиваемые, мыкаются без квартиры, база ещё осталась совковая. Создайте условия, что они будут защищать!!!
показати весь коментар
02.09.2020 19:56 Відповісти
скажу крамолу, страной правят зеленые дегенераты.
показати весь коментар
02.09.2020 21:10 Відповісти
Вони вступали на одних умовах. Вони бачили одну перспективу своєї служби і планували своє майбутнє. Під час їх навчання умови проходження служби змінились, вони бачать інші перспективи своєї служби і як не дурні люди, роблять висновки. Які до них претензії? Зараз я не маю на увазі не дисциплінованість. Курсантів військових вишів стали частіше відраховувати, Кабмін прийняв рішення, що вони повертатимуть гроші за навчання - Цензор.НЕТ 4226
показати весь коментар
02.09.2020 23:14 Відповісти
Які дебіли ці воші коломойші, це не потреба індивідуально громадянина бути військовим, це потреба держави, як спецодяг робітника, мало того курсантів навіть не закінчивших ВУЗ можуть кинути на фронт чи подавляти заколоти ворогів. Тому це рішення є мало того, що тупориле, а і антидержавне і не законне.
показати весь коментар
03.09.2020 06:06 Відповісти
 
 