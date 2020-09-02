Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат Гео Лерос, якого "Слуга народу" виключила з фракції, відповів президенту Володимиру Зеленському, який назвав його "зрадником і хабарником". Лерос заявив, що Зеленський його оббрехав і нардеп направить заяву про злочин президента.
Про це Лерос написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглися ще з часів служби пропагандистом у олігархів. Я направлю заяву про злочин, розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар", - заявив Лерос.
Він також відповів на звинувачення в "зраді": "Запам'ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду".
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
Будь ласка, зачекайте...
Такие следы в унитазе называют "черкаши".
Зеленые ублюдки максимум что могут-спалить машину
На большее ни ума ни смелости
...
ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.
Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.
Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.
http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
и снова третье сентября.
На фото я твое взгляну-
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
А у вас шо день сурка у вересні?
"У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. ...........Чи не вперше вовчик сказав правду.
сам иди, унтерменьш ****
Шёл бы, например, к ляшко - тот тоже правдолюб, каких поискать, или в партию ПЕС.
Но нет, он пристроился в самую рейтинговую партию, чтоб уж точно пролезть в Раду, хотя знал, кем до этого был Зеленский.
И вдруг прям такой стал критик, такой борец с коррупцией. А кто- нибудь слышал о нем раньше, как о антикоррупционере?
Противно все это, мерзопакостно.
Уверен, что никакого громкого дела не будет, пока что это лишь публичная ругань, без конкретики.
Зеля, Ермак, Демченко и Ко. реально натворили на несколько Уголовных, и на гос.измену но похоже не понимают этого.
в Україні з ТРАВНЯ 2014р НЕМА ОЛІГАРХІВ ПО ОЗНАЧЕННЮ богатії залишилися.. і вони намагаються впливати і на суди і на ВР.., АЛЕ ВЖЕ НЕ ЗДАТНІ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ які їм вигодні для пограбування України..
але Ж таке красиве слово.. "оліҐарх".. і так звучить"по-умному", що бидлота і досі використовує його, не розуміючи сенса..
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Надоело ждать того времени !!!
Оказывается армяшку используют и богдан и парашенка....это новый союз???
кадровый голод?