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Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар
Фото: Facebook

Народний депутат Гео Лерос, якого "Слуга народу" виключила з фракції, відповів президенту Володимиру Зеленському, який назвав його "зрадником і хабарником". Лерос заявив, що Зеленський його оббрехав і нардеп направить заяву про злочин президента.

Про це Лерос написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас збереглися ще з часів служби пропагандистом у олігархів. Я направлю заяву про злочин, розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар", - заявив Лерос.

Він також відповів на звинувачення в "зраді": "Запам'ятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+106
А мальчик не плох.. Хорошо он ишака оманского мокает
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02.09.2020 17:06
+93
Треба змити в унітаз зелене лайно
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02.09.2020 17:05
+65
Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователем, где и у кого я взял взятку - Цензор.НЕТ 4830
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02.09.2020 17:06
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А где был бубонька? Концерты в Донецке давал.
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02.09.2020 19:06 Відповісти
За усіма ознаками Зеля залишить в історії не слід, а лише послід Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8846.
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02.09.2020 17:58 Відповісти
І нас в цьому посліді...
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02.09.2020 18:18 Відповісти
коричневый след.
Такие следы в унитазе называют "черкаши".
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02.09.2020 18:43 Відповісти
вкусно сидя в германии? или айпишку меняешь, чтоб никто не понял что ты бот?
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02.09.2020 19:40 Відповісти
Лерос молодец. Ему конечно не место в этой партии "слуг олигархов".
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02.09.2020 18:18 Відповісти
а там же й з Портніковим заодне подивитись та подумати...
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03.09.2020 11:06 Відповісти
Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 3236
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02.09.2020 18:22 Відповісти
Держись парень!
Зеленые ублюдки максимум что могут-спалить машину
На большее ни ума ни смелости
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02.09.2020 18:23 Відповісти
Белорусы тоже так думали вначале о Лукашенко...
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03.09.2020 10:14 Відповісти
Хороший зашКвар)). Мені подобається)) Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8340
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02.09.2020 18:23 Відповісти
давай , подавай, поржём с тебя.
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02.09.2020 18:31 Відповісти
Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8417

...
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02.09.2020 19:08 Відповісти
це точно злочинець повинен сидіти... І це класика з "Место встречи изменить нельзя".
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02.09.2020 19:45 Відповісти
Хто злочинець і повинен сидіти, уточніть
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03.09.2020 14:48 Відповісти
Зеленський, Кучма, Кравчук, Медведчук, Рабінович, Кернес тощо
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03.09.2020 18:02 Відповісти
как легко детектить вату и всю порохню, вначале обсырают с ног до головы этого же Лероса.но как только парень переоделся, сразу переобувочная..жалкие
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02.09.2020 19:39 Відповісти
Вату в дзеркалі дивись лайно зелене, Лерос довбодятел, і зробив те усе разом із тобою критине. Ти кінчена бидлота іржуща над сватими, і заглядающа Могилевській під спідницю, слово вата від тебе сприймається дико.
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02.09.2020 20:29 Відповісти
Тю, то ти тупа москальска троляка. Гайда до білорусів, якого хера тут забув?
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03.09.2020 02:20 Відповісти
Жалок и ничтожен ты убогое раб своих двух извилин Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 4200
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02.09.2020 20:58 Відповісти
как Зеленский раздает награды сепарам попам РПЦ на Закарпатье.
ПОП РПЦ УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІ степени Александра Мамасуева - тот является митрополитом Российской православной церкви в Мукачево и Ужгороде.

Об этом в Facebook написал религиовед Андрей Ковалев.
"Кто такой Мамасуев? На первый взгляд деятель Московского патриарахата на Закарпатье, а на самом деле лидер закарпатских сепаратистов.
Он координирует деятельность так называемых русинских сепаратистов, в частности, в его структуре работает так называемый "отец" Дмитрий Сидор, осужденный в 2012 году за сепаратизм.

Дмитрий Сидор возглавляет экстремистскую и сепаратистскую организацию "Сьойм подкарпатских русинов", финансируемую правительственным благотворительным фондом Российской Федерации "Русский мир", - сообщил Ковалев.

http://www.bagnet.org/news/politics/1290607/pop-rpts-udostoilsya-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy
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02.09.2020 20:29 Відповісти
прикольно, давай лерос посади эту зеленую мразь и его завхоза дерьмака. реально уж поддостали народ эти латентные 3.14 дары Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 103.членограю и дерьмаку по личной камере повышеной комфортности молюск уже приготовил Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 103 .
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02.09.2020 20:30 Відповісти
Хороший хлопчик, продовжуй у тому ж темпі та стилі.
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02.09.2020 20:46 Відповісти
Я календарь переверну-
и снова третье сентября.
На фото я твое взгляну-
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось?
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября.
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03.09.2020 07:14 Відповісти
Почему-почему... Ось така вона лайф, маза фака.

А у вас шо день сурка у вересні?
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03.09.2020 10:02 Відповісти
Гео, конечно, молодец - приятно видеть, что один из "Слуг народа" оказался действительно слугой народа, а не "найвеличнiшого". И не побоялся публично высказать всю правду о клоуне и его прихлебателях. (представляю себе, как Зе с его распухшим самомнением корчит). Но теперь Леросу не худо бы обзавестись охраной - не удивлюсь, если Оманский или шевалье д'Ермак съедут с катушек от злости, и Гео покалечат или убьют.
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02.09.2020 21:02 Відповісти
от я бы не торопился прям так с фразой "слуга народа". Прошлые обличители и борцы вырисовывались потом кто в типа арендованных двухэтажных домах, кто в квартире у жены - великого диджея. Нужно еще посмотреть что за господин у этого парня.
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02.09.2020 23:32 Відповісти
Нужно судить Зеленского и Ермака за госизмену.
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02.09.2020 21:04 Відповісти
Ну я більш ніж впевненний,що Лерос не сам,бо він з групи Богдана і машини палили обом,мабуть будуть клоуна крутити по повній-----це ВІЙНА!!! Зебобіки!!! Вперед на підтримку ЦАРЯ!!!!!
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02.09.2020 21:25 Відповісти
"Оговараете людей как бабка..." Зебилы именно эту бабку и избирали! Шоб велесила и по приколу было.
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02.09.2020 21:27 Відповісти
Повесят Зельку или расстреляют? - вот в чем вопрос
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02.09.2020 21:36 Відповісти
сбежит в хайфу
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02.09.2020 23:31 Відповісти
ай вей піґістаньті ваших ґлупастєф Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 7025 там і бєня не всидів - збіг в Україну Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 7570
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03.09.2020 09:13 Відповісти
Зеленського чекає Ростов!
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02.09.2020 21:39 Відповісти
Не зрозумів Гео сказаного преЗЕдентом..там і натяку на Лероса нема.

"У мене немає жодних наказів, у мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені байдуже, з якої вони партії. ...........Чи не вперше вовчик сказав правду.
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02.09.2020 21:52 Відповісти
хахаха! А део ланос, що думав, що з кривавими чекістами можна легко обійтись? це ще добре, що його машину тільки спалили, а не якась там аварія, як з Чорноволом! це ще добре, що його тільки виключили з ЗекоМанди, а могли і взагалі випхати з депутатів і відрити липову кримінальну справу! чекісти, вони такі чекістські.....
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02.09.2020 22:03 Відповісти
Лучше подайте в суд за предательство ОП!!! И собирайте голоса или зарегте петицию, народа найдёт Ся поставить подписи
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02.09.2020 22:06 Відповісти
Не нужно так сильно обижаться на зельку,он просто глупыш,которым мастерски манипулируют аферисты-хитрунишки типа ермачка и гетьмановича.
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02.09.2020 22:17 Відповісти
бояре плохие, сцарь хороший, ага. Наша сказка хороша, начинай с начала.
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02.09.2020 23:30 Відповісти
Иди нах мразь путинская.
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02.09.2020 23:49 Відповісти
ахахах зебилу что-то не понравилось
сам иди, унтерменьш ****
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03.09.2020 00:21 Відповісти
Теперь Зеленский должен назначить ему охрану, потому что этого правдолюбца могут пришить недоброжелатели Зеленского, а потом поднять визг, что это все "зеля поджигает машины и убивает несогласных с ним"
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02.09.2020 22:20 Відповісти
Вот на хрена этот Лерос попёрся в партию Зеленского, если уже тогда ненавидел его за то, что тот был клоуном 95 квартала?
Шёл бы, например, к ляшко - тот тоже правдолюб, каких поискать, или в партию ПЕС.
Но нет, он пристроился в самую рейтинговую партию, чтоб уж точно пролезть в Раду, хотя знал, кем до этого был Зеленский.
И вдруг прям такой стал критик, такой борец с коррупцией. А кто- нибудь слышал о нем раньше, как о антикоррупционере?
Противно все это, мерзопакостно.
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02.09.2020 22:31 Відповісти
странно, я думал у меня одного такие вопросы возникли. Этот Део Ланос похож на ручного такого оппозиционера, к которому будут липнуть сочувствующие, а сам же Геу будет сдавать сочувствующих в зеленую "партию", то бишь мафию.
Уверен, что никакого громкого дела не будет, пока что это лишь публичная ругань, без конкретики.
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02.09.2020 23:28 Відповісти
Умница Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 3646 Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 3646
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02.09.2020 22:38 Відповісти
Леросу надо регистрировать общественную организацию, партию, открывать счёт для финансовой поддержки, нанимать охрану, юристов. Тысячи людей разного социального уровня готовы дать деньги тому, кто реально противостоит зепредателям. Таким людям как Лерос нужна массированная поддержка.
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02.09.2020 23:15 Відповісти
Все это выглядит неплохо...Если, конечно, Лерос в итоге не создаст партию и оттянет на себя голоса тех, кто не любит клоуна.
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02.09.2020 23:34 Відповісти
Зеленский слуга олигархов...марионетка ахметова, коломойского. Развел еще больше рассадник коррупции.

Зеля, Ермак, Демченко и Ко. реально натворили на несколько Уголовных, и на гос.измену но похоже не понимают этого.
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03.09.2020 02:00 Відповісти
думаю понимают, но хотят успеть свалить в рф или Израиль....не зря же зесопля сказал "ЭТОЙ страны" а не Украины президентом какой он является. Он себя с Украиной рядом не видит.
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03.09.2020 08:18 Відповісти
і що цікаво... риторика бидла такіЖда панує в социумі... Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 1311
в Україні з ТРАВНЯ 2014р НЕМА ОЛІГАРХІВ ПО ОЗНАЧЕННЮ Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 7542 богатії залишилися.. і вони намагаються впливати і на суди і на ВР.., АЛЕ ВЖЕ НЕ ЗДАТНІ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ які їм вигодні для пограбування України.. Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 8693
але Ж таке красиве слово.. "оліҐарх".. і так звучить"по-умному", що бидлота і досі використовує його, не розуміючи сенса..
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03.09.2020 09:20 Відповісти
Лерос повинен підтвердити свої обвинувачення на адресу президента. Так, так. Він хоче, щоб Зеленський підповів за свої слова, а він? А машину його підпалили провокаційно, щоб він краще виконував наказ і замовлення хазяїна. Та він шавка.
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03.09.2020 05:20 Відповісти
Не преплутали- а мо ЗЕ, як на всю голову потерпілий, повинен подати на нього до суду?
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03.09.2020 05:36 Відповісти
В нашей стране президент не подсуден. С не декларированием уже было. Практически импичмент возможен? Делать это надо, в противном случае будем иметь сценарий Беларуси. Потому что большинство стран просто отвернется от нашего дурдома
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03.09.2020 05:23 Відповісти
Слуги підписали не усі, а що тепер Потрепілому робити з тими хто цього не зробив? Бідолага!
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03.09.2020 05:38 Відповісти
неужели террариум единомышленников-единочленцев ожил? вдруг вспомнили слова вовки-сифилитика о единоначалии в партии...
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03.09.2020 06:29 Відповісти
МОЛОДЕЦ!!!!
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03.09.2020 08:16 Відповісти
"Лерос - Зеленскому: Подаю заявление о преступлении. Расскажете следователям, где и у кого я взял взятку" - уже пора рассказать с кем и о чём он договорился в Омане потому, что Оманские инвестиции и торговля с Оманом оказались наглой брехнёй. Так долго скрывать, в надежде что забудется, можно только преступление. Если бы было что-то хорошее, уже бы давно рассказали для поднятия стремительно падающего рейтинга.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Надоело ждать того времени !!!
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03.09.2020 08:35 Відповісти
Неужели никто не может закрыть ему его зловонный рот? Эта мерзость явно не видит разницы между собой и Президентом страны. Чтобы он не сделал, но он избран народом и до каких пор Зеленский будет позволять вякать всяким Звиробиям и Леросам? Мрак.
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03.09.2020 09:22 Відповісти
ермак, ты что ль? )
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03.09.2020 10:16 Відповісти
Мандель защищает своего дурачка. Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар - Цензор.НЕТ 5328
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03.09.2020 10:40 Відповісти
Череп рабиновича ,нам рассказывает о фашистах, националистах,пугает ими весь мир.АУ!Фашисты!Националисты!Вы где?Белецкий,Ярош,заступитесь хотябы за Гео Лероса,если вы не хотите останавливать геноцид украинского народа от евротатар.
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03.09.2020 10:45 Відповісти
У армяшки осеннее обострение, а псих больной и НЕадекватный может быть нардепой????
Оказывается армяшку используют и богдан и парашенка....это новый союз???
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03.09.2020 10:48 Відповісти
так це ж круто - обоє розумні та проукраїнські! Так вже повелось в Україні що моральними стають в процесі сходження в політику розумні, а не ті щоза гроші олігархів стають їхніми тільки! відданими псами...
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03.09.2020 11:02 Відповісти
І якщо до Героса підтягнуться ті Лєроси , що не підписали серед слуг йому підсрачник - то вже плюс, а ЗЕленому срака
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03.09.2020 11:05 Відповісти
и как он попал в эту команду?
кадровый голод?
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03.09.2020 11:52 Відповісти
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