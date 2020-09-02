Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою забезпечити представників для захисту на завтрашньому засіданні щодо позбавлення мовлення радіостанції "Прямий FM" в шести населених пунктах.

Про це заявила генеральна продюсерка телеканалу "Прямий" Світлана Орловська, передає Цензор.НЕТ.

"Профільний парламентський Комітет направив прохання щодо забезпечення більш широкого представництва телеканалу "Прямий на завтрашньому розгляді питання Нацрадою, де нас будуть намагатися позбавити мовлення "Прямого FM" у шести населених пунктах. Як бачимо, навіть COVID-19 цьому не заважає", - сказала Орловська.

"Надзвичайно обурює, що це визначають як нагальне питання - двічі не вдалося позбавити ліцензії, намагаються позбавити втретє. Але чомусь вони не розглядають питання прохання "Прямого" про переоформлення ліцензії, яке було подано ще в грудні минулого року", - додала продюсерка телеканалу.

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