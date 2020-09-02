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Новини Політика України
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Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою забезпечити представників для захисту на завтрашньому засіданні щодо позбавлення мовлення радіостанції "Прямий FM" в шести населених пунктах.

Про це заявила генеральна продюсерка телеканалу "Прямий" Світлана Орловська, передає Цензор.НЕТ.

"Профільний парламентський Комітет направив прохання щодо забезпечення більш широкого представництва телеканалу "Прямий на завтрашньому розгляді питання Нацрадою, де нас будуть намагатися позбавити мовлення "Прямого FM" у шести населених пунктах. Як бачимо, навіть COVID-19 цьому не заважає", - сказала Орловська.

"Надзвичайно обурює, що це визначають як нагальне питання - двічі не вдалося позбавити ліцензії, намагаються позбавити втретє. Але чомусь вони не розглядають питання прохання "Прямого" про переоформлення ліцензії, яке було подано ще в грудні минулого року", - додала продюсерка телеканалу.

Також читайте: НАБУ не розслідує заяву екскерівника слідчої групи ДБР Корецького про тиск на телеканал "Прямий", - Ситник

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
А чому не трясуть медвечуківські змі, які рясніють антиукраїнською пропагандою ?
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02.09.2020 17:40
+14
зеленый дегенерат роет себе политическую могилу. ведь те, кто не воспринимает медведчуковско-шарийскую фашистскую пропагаду окажутся на противоположной стороне от зеленого говна - на стороне "прямого".
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02.09.2020 17:43
+11
Зеленый кондом прорашистские каналы не трогает
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02.09.2020 17:44
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А чому не трясуть медвечуківські змі, які рясніють антиукраїнською пропагандою ?
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02.09.2020 17:40 Відповісти
А вгадайте!))
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02.09.2020 17:44 Відповісти
Зеленый кондом прорашистские каналы не трогает
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02.09.2020 17:44 Відповісти
Как не трясут? Недавно на 112 истерика была недельная. Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 2724
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02.09.2020 18:13 Відповісти
Звідки людям знати щось про 112 та іншу гидоту ньозван, зік, ваш...
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02.09.2020 18:26 Відповісти
Есть такое устройство - телевизор называется. Включи и посмотри. Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 6267
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02.09.2020 18:31 Відповісти
тупой свинорус
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02.09.2020 18:36 Відповісти
А ты - брат *****. Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 9472
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02.09.2020 19:12 Відповісти
зеленый дегенерат роет себе политическую могилу. ведь те, кто не воспринимает медведчуковско-шарийскую фашистскую пропагаду окажутся на противоположной стороне от зеленого говна - на стороне "прямого".
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02.09.2020 17:43 Відповісти
А теперь ЗЕбанда получит гемор по свободе слова. Это у зебыдло проглотит любые объяснения от власти, прикрывая Мертветчука и Самого Кошерного. А реакция международных журналистских агентств - не забариться.
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02.09.2020 17:49 Відповісти
Надо было зеленую гниду сажать за дезертирство
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02.09.2020 17:55 Відповісти
Неужели кто-то думал, что недотепа-утырок из КРИВОГО(!) Рога
потерпит что-то ПРЯМОЕ, сказанное ему в глаза ?..
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02.09.2020 18:15 Відповісти
А що офіційно інкримінують?Я не знайшов.
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02.09.2020 18:56 Відповісти
ЗеБанда зачищает проукраинские СМИ, ради роSSийских мозгомоек мертветчука: 112, zik, news one, а так же "наш" и "нтер".
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02.09.2020 19:36 Відповісти
Еще продажные г+г их "мова не кормить" только ворованные в приватбанке бабломойки.
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02.09.2020 20:17 Відповісти
Назріває коліївщина, кошерні вже дістали.
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02.09.2020 20:21 Відповісти
Этот Нацсовет допрыгается Гагарин ------------------ Профільний комітет Ради вимагає від Нацради ТРМ забезпечити присутність представників "Прямого" для захисту на засіданні регулятора - Цензор.НЕТ 4526
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02.09.2020 20:42 Відповісти
 
 