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пожежа (3750) Харківщина (4322) ДСНС (4464)

Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС

Площа пожежі у хвойному лісі Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка Харківської області збільшилася з 80 до 400 га, через пориви вітру вогонь почав перекидатися на житлові будинки в селі і може поширитися на сусіднє село Гряниківка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Загальна площа пожежі становить близько 400 га, з них 100 га верхового лісу. Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Гороб'ївка, що межує з лісом. Існує загроза поширення полум'я на інший населений пункт - с. Гряниківка", -

За інформацією відомства, організовано евакуацію жителів Гряниківка.

В гасінні пожежі задіяно 13 одиниць техніки і 80 рятувальників ГУ ДСНС в області. Також задіяно пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Як повідомлялося, повідомлення про займання надійшло на номер 101 в середу, 2 вересня, о 12:55.
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Топ коментарі
+4
может его в москву отправить в кремль ?
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02.09.2020 17:57
+4
Только самоубийцы могут приглашать преЗедента посетить свой город!
Шо там с тёткой, которой Зеля вручал посылку? Хата еще стоит?
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02.09.2020 18:05
+3
фартовому нелоху осталось заскочить на оружейный арсенал и война сама собой закончится - воевать нечем будет...
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02.09.2020 17:54
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фартовому нелоху осталось заскочить на оружейный арсенал и война сама собой закончится - воевать нечем будет...
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02.09.2020 17:54 Відповісти
может его в москву отправить в кремль ?
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02.09.2020 17:57 Відповісти
Бедоносец!!!
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02.09.2020 20:04 Відповісти
Только самоубийцы могут приглашать преЗедента посетить свой город!
Шо там с тёткой, которой Зеля вручал посылку? Хата еще стоит?
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02.09.2020 18:05 Відповісти
Библейский ИОВА приехал в Харьковскую область....
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02.09.2020 18:10 Відповісти
Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3640
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02.09.2020 18:11 Відповісти
та тут полная жопа... Запах гари в Ольховке, моем селе, угнетает. Жаль леса. Я туда как раз по грибы езжу (Мохнач, Башкировка) - белые, польский, лисички, моховички, опятки, желтобрюшки... Как-то всё через жопу с приходом зебильной труппы. Вот надо было юноше обрезанному в Харьков соваться?
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02.09.2020 19:54 Відповісти
тільки сьогодні пройшов рядок з новиною, що у Харківській обл. розібрались із вирубкою лісу рік тому... Виявляється, ось як?
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02.09.2020 18:14 Відповісти



#ЄвроМайдан #Харків

@eurokharkiv

·39 минЛіс порубали, вивезли, сліди замітають вогнем.
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02.09.2020 18:19 Відповісти
так и есть. Корабельные сосны, причем... Там сосновые леса
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02.09.2020 19:55 Відповісти



Hellis

@13Hellis_13

·23 мин

Зеленский сегодня в Харькове? Млеать, лучше бы он просто еще один кабель в щитовой перерезал. В работающей щитовой
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02.09.2020 18:20 Відповісти
Зеленський випадково на Харківщину не приїжджав?
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02.09.2020 18:20 Відповісти
Это что получаеться 1 человек на 5 гектар? Не много ли?! Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4025
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02.09.2020 18:50 Відповісти
*********** потрібно терміново виселити з Києва..... На всяк випадок, подалі від гріха..
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02.09.2020 20:10 Відповісти
Только бы бубочка под личный контроль тот пожар не брал. Только бы не под личный контроль Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4665
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02.09.2020 20:26 Відповісти
Огнем их, огнем.
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02.09.2020 21:23 Відповісти
 
 