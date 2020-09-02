Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС

Площа пожежі у хвойному лісі Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка Харківської області збільшилася з 80 до 400 га, через пориви вітру вогонь почав перекидатися на житлові будинки в селі і може поширитися на сусіднє село Гряниківка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Загальна площа пожежі становить близько 400 га, з них 100 га верхового лісу. Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Гороб'ївка, що межує з лісом. Існує загроза поширення полум'я на інший населений пункт - с. Гряниківка", -

За інформацією відомства, організовано евакуацію жителів Гряниківка.

В гасінні пожежі задіяно 13 одиниць техніки і 80 рятувальників ГУ ДСНС в області. Також задіяно пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Як повідомлялося, повідомлення про займання надійшло на номер 101 в середу, 2 вересня, о 12:55.