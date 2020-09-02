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Новини Політика України
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житло (473) Кабмін (6254) компенсації (360) Донбас (21703)

Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у середу, 2 вересня 2020, затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У Державному бюджеті Украйни на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 мільйонів гривень. Мінреінтеграції визначено головним розпорядником коштів. Дякую колегам за підтримку. Рішення дуже важливе", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України-Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Розмір компенсації постраждалим визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.

Бюджетні кошти розподілятимуться серед громадян на підставі інформації про житло постраждалих, яку збиратимуть регіональні органи соціального захисту населення та органи місцевого самоврядування.

Зазначається, що постраждалими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, житлові будинки чи квартири яких пошкоджено чи зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації, викликаної збройною агресією РФ. Грошова компенсація надаватиметься постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року.

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Обстеження пошкодженого та зруйнованого житла, його облік проводитимуть органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності військово-цивільні адміністрації. Також вони складатимуть списки постраждалих та видаватимуть довідки про визнання особи постраждалою внаслідок зазначеної НС.

Рішення про надання грошової компенсації на основі складених списків прийматимуть спеціальні комісії, утворені при органах місцевого самоврядування та при військово-цивільних адміністраціях. Ця комісія визначатиме і розмір грошової компенсації, яка виплачуватиметься постраждалим.

Уряд також доручив Донецькій і Луганські обладміністраціям протягом місяця сформувати та організувати роботу комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житло яких було зруйновано.

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Топ коментарі
+20
Оккупанты разрушили, а компенсировать будут украинцы?
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02.09.2020 17:59
+14
П..дить народные гроши будут по-крупному.
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02.09.2020 17:58
+8
Зебилы, если бы вы в детстве читали сказки, а не курили траву и не нюхали клей, то знали бы, что можно построить на ваши 300 тыс. грн.
Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9250
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02.09.2020 18:00
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П..дить народные гроши будут по-крупному.
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02.09.2020 17:58 Відповісти
как бы у нас на востоке а-ля Чечня не появилась.
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02.09.2020 18:00 Відповісти
пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года. Источник: https://censor.net/ru/n3217262
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02.09.2020 18:19 Відповісти
как-бы к тому времени, когда пойдет распил денежек, они законами всю ту и черную, и серую зону к нам не засунули. Инфоудочки каждый день закидают.
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02.09.2020 18:31 Відповісти
Та как-то так.
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02.09.2020 20:25 Відповісти
Головне - башляти за парашу пропонують українським платниками податків.
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02.09.2020 18:11 Відповісти
о чем и пишу.
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02.09.2020 18:16 Відповісти
Спасибі.
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02.09.2020 18:31 Відповісти
Оккупанты разрушили, а компенсировать будут украинцы?
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02.09.2020 17:59 Відповісти
Нет, но что-то лохторату надо хотя бы соврать. И упаси Вас Боже подумать, что это подкуп перед выборами. Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8772 Ни в коем разе. И пофиг, что денег на это в бюджете даже не предвидится. Главное - громко пообещать.
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02.09.2020 18:10 Відповісти
Этот механизм, включая сумму, ещё Гройсман принял
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02.09.2020 18:27 Відповісти
Специально я так полагаю под выборы для пиара Нелоха. Гройсман может и разработал, но у него были реальные деньги в бюджете для выделения на эти цели. А что у этих?
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02.09.2020 18:55 Відповісти
Я просто про факт, который нынешние слизали как собственное достижение
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02.09.2020 19:00 Відповісти
Він перед виборами казав, що агресор заплатить. Та, як завжди, не уточнив, хто в його розумінні агресор. Нарід думав, що він, як і Порох, про кацапів, а він агресором українців вважає.
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02.09.2020 18:17 Відповісти
Зебилы, если бы вы в детстве читали сказки, а не курили траву и не нюхали клей, то знали бы, что можно построить на ваши 300 тыс. грн.
Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9250
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02.09.2020 18:00 Відповісти
На дозу кокса точно хватит
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02.09.2020 18:03 Відповісти
Это смотря кому. У Зели он недешёвый (прямые поставки от Лаврова с }{уйлом). Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1351
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02.09.2020 18:08 Відповісти
Домик построить на эти деньги можно. Не хоромы конечно, но жить будет можно. Суть в другом - денег нет, но врать - не мешки таскать, главное - выборы осенью. К этому времени Нелох торжественно нескольким избранным вручит чеки и дело в шляпе. Регион у них в кармане. Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1297
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02.09.2020 18:14 Відповісти
Домік? За 9 тисяч євро?..
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02.09.2020 18:18 Відповісти
Да, это возможно. Я же написала - домик.
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02.09.2020 18:20 Відповісти
Такой как на картинке. Или чуть больше, но голые стены и крышу "от строителей". Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5146
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02.09.2020 18:25 Відповісти
Первая же ссылка И это Киев. И это ДОРОГО.
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02.09.2020 19:02 Відповісти
29 м2- это гостинка, а не дом. И этот "брус" года на 2. Плюс участок, коммуникации, забор... Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 1953
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02.09.2020 19:04 Відповісти
Я просто привела пример дорогого дома в окрестностях Киева. Посмотрите на цены в селах в том регионе, о котором речь идет в статье. Хотя бы на вторичном рынке.
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02.09.2020 19:20 Відповісти
Приведенные цифры-это для завлечения клиентов.На самом деле обходиться дороже раза в два. Это цена голых стен.Плюс отделка, коммуникации и т.д.Если сам строишь-можно сэкономить. Если нанимать-неизвестно,какой будет конечная сумма.
Разве что в селе что то купить.Но там часто работы нет.
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02.09.2020 21:20 Відповісти
Дома в основном пострадали именно в сельской местности.
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02.09.2020 21:31 Відповісти
Не знаю как в Луганской,но в Донецкой обл пострадала часть Донецка (областной город),если брать село Пески-там 2-3х этажные коттеджи
Что то вроде Петропавловской Борщаговки,хотя тоже селом зоветься.
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02.09.2020 21:41 Відповісти
Гугл каже що за такі гроші може бути тільки каркасний дачний будиночок 6 на 6 метрів
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02.09.2020 18:28 Відповісти
от тільки не свистіть, що ви з ним розмовляли?
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02.09.2020 18:40 Відповісти
Він мені в письмовій формі відповів. Поважає...
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02.09.2020 18:47 Відповісти
це добре, але мене цікавило як ви його питали?
Пене Гугле, маю 10 штук, а знайди, що я можу побудувати чужими руками? Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло: Розмір визначатиметься за вартістю будівництва, але не більше 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 3104
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02.09.2020 18:59 Відповісти
Гугл - не истина в последней инстанции.
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02.09.2020 18:52 Відповісти
В Лисичінске 3х комнатная с евро ремонтом и индивидуалкой в новом доме улучшенной планировки
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02.09.2020 19:47 Відповісти
Ні, дякую, мені мій Хмельницький більше подобається ніж лисичінськ.
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02.09.2020 21:27 Відповісти
война закончилась - я вот этого не пойму
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02.09.2020 18:00 Відповісти
Ні! І тому ця схема розпилу просто чудова! Ут можна на одну будівлю гроші виділяти декілька разів. А підключивши ручний ОАСК, можна довести що за лінією розмежування живуть такі ж українці і вони теж мають право на компенсацію! Бінго!
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02.09.2020 18:15 Відповісти
в стране тотальная безработица, а эти схемы по распилу бабла каждый день придумавают
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02.09.2020 18:01 Відповісти
Дерьмак сколько отката берет???
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02.09.2020 18:03 Відповісти
Кроме того, в предверии местных выборов, таким образом галабародька пытается восток страны у петра и опзж перекупить за бюджетные деньги....
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02.09.2020 18:14 Відповісти
Компенсацию позорным дамбасам обязано предоставлять их *****.
А от Украины предателям Родины только вот это:
Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5545
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02.09.2020 18:04 Відповісти
Те,кто бросили все и уехали в Украину-"предатели Родины?"
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02.09.2020 21:23 Відповісти
Смотря куда смылись - если в *********, то да - конченые предатели Родины.
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03.09.2020 13:46 Відповісти
ИДИОТЫ ! Кто это разрабатывал и утверждал! Пусть возьмет эти гроши и купит себе жилье!!!
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02.09.2020 18:05 Відповісти
а схерали государство должно жилье новое покупать?
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02.09.2020 19:04 Відповісти
Это только начало. Сейчас на бюджет повесят восстановление ВСЕГО Донбасса. Россия, естественно, останется бенефициаром всего того, что будет восстановлено. Брависсимо, зебилье. Поздравляю. А вообще, может уже некого поздравлять? Все зебилы вымерли или еще кто остался?
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02.09.2020 18:05 Відповісти
Надо же!! до 300 тыщ!! Щастливчики, кто лишился жилья.
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02.09.2020 18:09 Відповісти
Ага, точно! Це ж скільки бухати можна десь під мостом.
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02.09.2020 18:20 Відповісти
Та - да, переселенці 6 років бухали під мостом за свої гроші, тепер будуть бухати за державні!
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02.09.2020 18:48 Відповісти
Смотрите,можете сами остаться без жилья,без ничего...
Будете счастливцем,будете "бухать под мостом ".
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02.09.2020 21:26 Відповісти
Поздно смотреть, 6 лет назад пришлось бросить все и переселиться под мост.
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02.09.2020 22:17 Відповісти
Красавцы !

Россия разрушает , а украинцы вместо того , что требовать через международные суды чтобы Россия оплатила , то что разрушила , сами платят ?

Это просто издевательски
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02.09.2020 18:13 Відповісти
Вітаємо шахтарів Донбасса!
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02.09.2020 18:18 Відповісти
Не переживайте. Фантики, вже півтора місяці, як друкуються. Вистачить.
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02.09.2020 18:19 Відповісти
От пілять, це ж Клондайк! І, головне, пілять - ЗА НАШ РАХУНОК! А як тоді - путян ввяді вайска?
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02.09.2020 18:20 Відповісти
Это было бы уместно если бы Донбасс был бы под нашем контролем
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02.09.2020 19:11 Відповісти
Евробляхери №2? Головне пообіцяти
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02.09.2020 19:35 Відповісти
Почему власть не добиваеться,чтоб с оккупанта взыскивать ущерб?
То про фонды для восстановления Донбасса заводят разговор.
Лишь бы Кацапию не обидеть...стараються...
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02.09.2020 21:29 Відповісти
Чому я маю платити податки на відбудову зруйнованого росіянами житла? Зеленський, ти грабіжник!
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02.09.2020 21:37 Відповісти
Цікава позиція дегенератів. У нас 1,5-2 млн. біженців з окупованих регіонів. Виходить що ті хто завдяки відмові двох останніх президентів відвойовувати окуповану ворогом територію не може проживати в окупації але формально володіє квартирою або будинком не отримає нічого. Чому Україна платить соцвиплати на окуповані території а допомогу біженцям маємо платити з податків?
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02.09.2020 22:57 Відповісти
 
 