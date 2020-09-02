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Новини За кордоном
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отруєння (931) Навальний (572) Крамп-Карренбауер (24)

Лабораторія, яка досліджувала проби Навального, сертифікована Організацією із заборони хімічної зброї, - голова Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лабораторія, яка досліджувала проби Навального, сертифікована Організацією із заборони хімічної зброї, - голова Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Лабораторія Бундесверу, що досліджувала проби російського опозиціонера Олексія Навального, сертифікована Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), мета лабораторії - медичний захист громадян ФРН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

"Інститут фармакології і токсикології Бундесверу - це дослідна установа, підвідомча міністерству оборони ФРН. Він є німецьким спеціалізованим центром медичного захисту від хімічної зброї та сертифікованою лабораторією Організації із заборони хімічної зброї. Робота цієї лабораторії і мета роботи інституту - медичний захист від хімічної зброї військових і цивільних осіб Німеччини", - заявила Крамп-Карренбауер журналістам у Берліні в середу.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
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Топ коментарі
+12
Ну что, сп-2 все еще нужно достроить?
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02.09.2020 18:24
+10
так , саме для постачання новачка по трубах !
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02.09.2020 18:33
+8
Путін, це робить явно умисне.
Для залякування політ суперників.
І для демонстрації: «Ну, и что вьі мне сделаете?».
А відключили б SWIFT, і рахунки знаті, то може б все це й закінчилось.
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02.09.2020 18:30
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Ну что, сп-2 все еще нужно достроить?
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02.09.2020 18:24 Відповісти
так , саме для постачання новачка по трубах !
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02.09.2020 18:33 Відповісти
теперь в виде газа!
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02.09.2020 18:40 Відповісти
Согласен, канцлериха скользкая больно...
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02.09.2020 19:25 Відповісти
Меркель права, достраивать нужно, все-равно достроят. Во первых это расходы самой России, во вторых достроенный трубопровод не дает права России весь поток перенаправить туда, управляет сам Евросоюз. В третьих саму трубу нужно содержать. А в четвертых Евросоюз будет решать пускать по этой трубе или не пускать газ. Меркель не глупая, она смотрит далеко вперед)
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02.09.2020 20:53 Відповісти
А они сертифицированы освидетельствование зиленского провести? А то сдаётся мне, что он на олигофрена мамкиного тянет...
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02.09.2020 18:24 Відповісти
Бредятина, отравили Новичком, потом спасли жизнь и отдали для проведения экспертизы.))
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02.09.2020 18:27 Відповісти
в спам русского нациста!
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02.09.2020 18:44 Відповісти
важен не навальный Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 4249.важна дестабилизация,дезориентация расейки а момет перехода.
тогда все замешанные в преступлениях ***** начнут спасать свои шкуры,а не продвигать рускавый мир
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02.09.2020 18:35 Відповісти
Путін, це робить явно умисне.
Для залякування політ суперників.
І для демонстрації: «Ну, и что вьі мне сделаете?».
А відключили б SWIFT, і рахунки знаті, то може б все це й закінчилось.
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02.09.2020 18:30 Відповісти
спади.. какаяразница.. человек уже превращён в растение..это же не фикус туда сюда лабораторно танцевать..
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02.09.2020 18:36 Відповісти
поохають, пообурюються - та підуть добудовувати "Північний поток 2"
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02.09.2020 18:55 Відповісти
Надо знать, что и с кем пить. Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 1309
Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 2527
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02.09.2020 19:00 Відповісти
Олимпийский комитет Засрашки с облегчением вздохнул:
- Фффуф.., слава пуйлу, что не мельдоний.
Лаборатория, исследовавшая пробы Навального, сертифицирована Организацией по запрету химоружия, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 6189
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02.09.2020 19:01 Відповісти
Ну узнали немцы кто и чем отравил. И? И продолжили дальше строить нордстрим 2. Провели так сказать ППР - посидели, по3,14здели, разошлись. Ах да! Еще глубоко обеспокоились!
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02.09.2020 19:03 Відповісти
Странные от отравители. Ну нафига исполбзовать всякие новички которые легко отследить- где и кем изготовлены.
Старый добрый цианистый калий- куда понадежней.
Не понимаю !
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02.09.2020 19:13 Відповісти
Ну, накрайняк -синильная кислота...
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02.09.2020 19:15 Відповісти
...или танцор - ногами по голове.
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02.09.2020 20:18 Відповісти
Sankciji nado raske vodit sto tut ecio govorit.
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02.09.2020 19:16 Відповісти
Ти будуй газопровід далі,не відволікатися))
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02.09.2020 19:18 Відповісти
Відволікайся*
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02.09.2020 19:19 Відповісти
Ну що, вже тепер-то фрау Ріббентроп замість звичайного діпконсьорну висловить ВЕЛИКИЙ діпконсьорн? Але "північний поток-2" вона буде просувати аж доти, доки "новачком" не почастують її саму.
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02.09.2020 19:19 Відповісти
Все завершилось ще ганебнішим чином, ніж я очікував: "Правительство Германии потребовало от России расследовать, кто (а справді, хто ж це міг бути...?) совершил нападение на Алексея Навального, и привлечь виновного к ответственности". svoboda.org А ми кажемо що у нас блазень, а у німців он цілий уряд блазнів - таких самих продажніх і брехливих, як і наш.
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02.09.2020 19:28 Відповісти
весь прикол в том, что сначала должно пройти/непройти расследование на территории совершения преступления, и только потом появится возможность трибунала над центром мирового терроризма - россией
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02.09.2020 21:56 Відповісти
А у меня вот вообще своя версия. Думаю, что виновных будут искать в Украине. Судите сами: Убили Гонгадзе. Перед этим он внебрачно дрюкал Олену Притулу (своего работодателя). Налиццо буллинг. Потом завалили никому нах не нужного тут Пашку Шеремета (тоже дрюкал Олену). Типа "борца", хотя и непонятно с кем и за что. Ибо промосковский, аж печать некуда ставить. У меня вопрос нумер ван: Навальный еще не пробовал Олену? Ибо версия складывается четкая. Практически по записям Агаты Кристи. И вопрос-предупреждение нумер два: всем, кто имел Олену приготовится! Она Вам розочки алые потом принесет и начнет раскачивать власти про "расследование".
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02.09.2020 20:09 Відповісти
Версия интересная, я бы сказал безумно, но дело в некоторых неточностях - эта Олена Притула на самом деле ваша Алёна Юрьевна Чистова, родилась 10 марта 1967 года в Заволжье, Горьковская область РРФСР. Т.е. Вы правы, может она и агент ГРУ или ФСБ, я бы не удивился. Ведь везде, где суете нос вы, кацапы, убийства становятся обыденностью.
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03.09.2020 09:33 Відповісти
Спасибо за поддержку. Понятно, что я в коротком послании упустил факты источников финансирования памятника некоему хахникомутутненужному Шереметки (пусть душа его покоится с миром), а также красноречивые НЕЧЕТНЫЕ алые розочки от "Оленки". Но напрягает меня "Вы" в отношении оппределения меня как кацапа? Вы серьезно?
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03.09.2020 17:18 Відповісти
 
 