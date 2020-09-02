Лабораторія, яка досліджувала проби Навального, сертифікована Організацією із заборони хімічної зброї, - голова Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер
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Лабораторія Бундесверу, що досліджувала проби російського опозиціонера Олексія Навального, сертифікована Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), мета лабораторії - медичний захист громадян ФРН.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.
"Інститут фармакології і токсикології Бундесверу - це дослідна установа, підвідомча міністерству оборони ФРН. Він є німецьким спеціалізованим центром медичного захисту від хімічної зброї та сертифікованою лабораторією Організації із заборони хімічної зброї. Робота цієї лабораторії і мета роботи інституту - медичний захист від хімічної зброї військових і цивільних осіб Німеччини", - заявила Крамп-Карренбауер журналістам у Берліні в середу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
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тогда все замешанные в преступлениях ***** начнут спасать свои шкуры,а не продвигать рускавый мир
Для залякування політ суперників.
І для демонстрації: «Ну, и что вьі мне сделаете?».
А відключили б SWIFT, і рахунки знаті, то може б все це й закінчилось.
- Фффуф.., слава пуйлу, что не мельдоний.
Старый добрый цианистый калий- куда понадежней.
Не понимаю !