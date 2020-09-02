На Буковині відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус

Від 2 вересня хворих на COVID-19 і осіб з підозрою на нього почне приймати Герцаївська центральна районна лікарня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Чернівецької ОДА.

"Для потреб цих пацієнтів перепрофільовані терапевтичне і хірургічне відділення.

Готовність установи до роботи з інфікованими коронавирусом перевірили головна санітарна лікарка Буковини Наталя Гопко та заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук", - наголошується в тексті.

"Хворих лікуватимуть в окремому корпусі, який має два входи. Тому тут є можливість розмежувати потоки пацієнтів, розробити зонування в приміщеннях, що зробить процес надання медичної допомоги безпечним для персоналу. Для хворих із COVID-19 розгорнули 54 стаціонарні ліжка і 3 реанімаційні", - зазначила Наталія Гопко.

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"Раніше хворих на коронавірус з Герцаївщини доставляли в Глибочицю або в обласну лікарню в Чернівцях. Однак, з огляду на завантаженість цих стаціонарів, прийняли рішення відкрити додаткову госпітальну базу.

Нагадаємо, 1 вересня приймати пацієнтів з COVID-19 почала також Вижницька центральна районна лікарня", - резюмується в повідомленні.