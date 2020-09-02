УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14843 відвідувача онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 274 5
Буковина (708) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

На Буковині відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

На Буковині відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус

Від 2 вересня хворих на COVID-19 і осіб з підозрою на нього почне приймати Герцаївська центральна районна лікарня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Чернівецької ОДА.

"Для потреб цих пацієнтів перепрофільовані терапевтичне і хірургічне відділення.

Готовність установи до роботи з інфікованими коронавирусом перевірили головна санітарна лікарка Буковини Наталя Гопко та заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук", - наголошується в тексті.

"Хворих лікуватимуть в окремому корпусі, який має два входи. Тому тут є можливість розмежувати потоки пацієнтів, розробити зонування в приміщеннях, що зробить процес надання медичної допомоги безпечним для персоналу. Для хворих із COVID-19 розгорнули 54 стаціонарні ліжка і 3 реанімаційні", - зазначила Наталія Гопко.

Читайте також: У Чернівецькій області 116 пацієнтів перебувають на кисневій дотації, 45 з них у реанімації, - ОДА

"Раніше хворих на коронавірус з Герцаївщини доставляли в Глибочицю або в обласну лікарню в Чернівцях. Однак, з огляду на завантаженість цих стаціонарів, прийняли рішення відкрити додаткову госпітальну базу.

Нагадаємо, 1 вересня приймати пацієнтів з COVID-19 почала також Вижницька центральна районна лікарня", - резюмується в повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для нужд этих пациентов перепрофилированы терапевтическое и хирургическое отделения.Источник: https://censor.net/ru/n3217282

А куди діли хворих з цих відділень?
показати весь коментар
02.09.2020 19:41 Відповісти
100 лет назад в ИспанииНа Буковині відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 269
показати весь коментар
02.09.2020 20:32 Відповісти
Почему в Швеции и Беларуссии нет карантина и нет 2-3-4 волн и прочих истерик?
показати весь коментар
02.09.2020 21:01 Відповісти
Не смотря на мировую "лжепандемию", в Беларуси уже почти 2 месяца люди массово выходят на митинги без дистанций и масок, и СМИ и ВОЗ как-то не заботит здоровье белоруссов.
Карантин 14 дней, чтобы выявить инфекцию, люди массово на улицах неделями - все сроки прошли, для того, чтобы сказать, что этот вирус очень "опасен". Просто там есть суверенный президент, который пока не допускает каких-то международных инструкций по карантину, дезинфекции, размещению бак. лабораторий чужого государства на своей территории. Если бы там были пневмонии и пандемия из-за массового пребывания людей - соцсети были бы заполнены рассказами об этом! Это не могли бы скрыть! Двойные стандарты? Карантинопсихоз и маскофашизм не для всех?
показати весь коментар
03.09.2020 00:15 Відповісти
 
 