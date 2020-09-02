Київ і Варшава використовують всі можливості для співпраці під час пандемії, - Кулеба

Дата проведення засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва буде узгоджена вже найближчими тижнями

Відповідна угода була досягнута під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба відзначив важливість використання всіх можливостей та майданчиків для просування економічного та торговельного співробітництва між Україною та Польщею в умовах продовження негативного впливу на економіки обох країн пандемії коронавірусної хвороби. Міністри домовилися вже найближчими тижнями погодити дату проведення засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва", - сказано в повідомленні.

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Кулеба та Рау також обговорили підготовку візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну на запрошення президента України Володимира Зеленського. Очікується, що візит польського президента сприятиме розвитку політичного співробітництва та надасть можливість досягти нових домовленостей з широкого кола питань порядку денного стратегічного партнерства між Україною та Польщею.

Крім того, міністри домовилися прискорити підготовку до відеоконференції координаторів від МЗС країн "Люблінського трикутника" - України, Польщі та Литви.

Сторони також висловили налаштованість на позитивне вирішення культурних та історичних питань.

"Кулеба відзначив важливість досягнення прогресу у виконанні домовленостей про відновлення поховання бійців УПА на горі Монастир неподалік Перемишля, які загинули в 1945 році в бою з підрозділами НКВС. Співрозмовники закликали не допускати впливу історичного минулого на добросусідський характер українсько-польських відносин", - вказується і повідомленні.

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Рау також запевнив у незмінній підтримці Польщею територіальної цілісності України в умовах агресії РФ та наголосив, що ця тема стане наріжною в ході головування Польщі у ОБСЄ в 2022 році. На переконання польського дипломата, санкції ЄС проти Росії за окупацію АР Крим і м.Севастополь та окремих районів Донецької і Луганської областей України повинні залишатися чинними до повного припинення протиправних дій з боку РФ.

Також Рау підтвердив незмінність підтримки Польщею європейських та євроатлантичних прагнень України.

Сторони також обмінялися думками і відзначили спільність позицій щодо розвитку ситуації в Білорусі.