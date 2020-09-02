Через пожежу на Харківщині частково обмежено рух поїздів. У регіон для "оперативного реагування" вирушили декілька міністрів

У Харківській області через наближення лісових пожеж у Дворічанському лісництві до залізничних колій припинено рух пасажирських поїздів. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в регіон вирушили деякі міністри "для оперативного реагування"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв'язку з наближенням вогню до шляхів тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове. Пасажирські поїзди на даній ділянці не ходять", - сказано в інформації.

У компанії зазначають, що залізничники приєдналися до гасіння лісової пожежі. "Для цього задіяно два пожежні потяги", - вказується в повідомленні.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Рєзникову, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, міністру оборони Андрію Тарану і міністру соціальної політики Марині Лазебній вилетіти на місця пожеж у Харківській і Луганській областях.

"За моїм дорученням завтра урядова команда терміново вилітає в Луганську і в Харківську області, де спалахнули пожежі. В Луганській області - це вже друга масштабна пожежа цього року. Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і міністри Арсен Аваков, Андрій Таран і Марина Лазебна виїжджають для оперативного реагування, оцінки ситуації та прийняття необхідних рішень для надання безпеки і допомоги українцям", - написав Шмигаль у Фейсбуці.

Прем'єр-міністр уточнив, що з місця подій міністри доповідатимуть особисто йому і президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в середу, 2 вересня розпочалася пожежа в Харківській області на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка, де виникла пожежа хвойного лісу. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня. Площа пожежі становила близько 80 гектарів.

Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 400 гектарів.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду за фактом пожеж у Харківській і Луганській областях.