Через пожежу на Харківщині частково обмежено рух поїздів. У регіон для "оперативного реагування" вирушили декілька міністрів
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У Харківській області через наближення лісових пожеж у Дворічанському лісництві до залізничних колій припинено рух пасажирських поїздів. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в регіон вирушили деякі міністри "для оперативного реагування"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба "Укрзалізниці".
"У зв'язку з наближенням вогню до шляхів тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове. Пасажирські поїзди на даній ділянці не ходять", - сказано в інформації.
У компанії зазначають, що залізничники приєдналися до гасіння лісової пожежі. "Для цього задіяно два пожежні потяги", - вказується в повідомленні.
Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Рєзникову, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, міністру оборони Андрію Тарану і міністру соціальної політики Марині Лазебній вилетіти на місця пожеж у Харківській і Луганській областях.
"За моїм дорученням завтра урядова команда терміново вилітає в Луганську і в Харківську області, де спалахнули пожежі. В Луганській області - це вже друга масштабна пожежа цього року. Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і міністри Арсен Аваков, Андрій Таран і Марина Лазебна виїжджають для оперативного реагування, оцінки ситуації та прийняття необхідних рішень для надання безпеки і допомоги українцям", - написав Шмигаль у Фейсбуці.
Прем'єр-міністр уточнив, що з місця подій міністри доповідатимуть особисто йому і президенту України Володимиру Зеленському.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в середу, 2 вересня розпочалася пожежа в Харківській області на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка, де виникла пожежа хвойного лісу. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня. Площа пожежі становила близько 80 гектарів.
Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 400 гектарів.
Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду за фактом пожеж у Харківській і Луганській областях.
Будь ласка, зачекайте...
а может лучше вместо ряда министров туда направить колонну пожарной техники от соседних районов и областей???
Хватит быть наивными в отношении пожаров
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть...
угадали:
https://censor.net/ru/news/3217222/zelenskiyi_masshtabnye_vyrubki_lesa_na_harkovschine_kotorye_byli_god_nazad_prekrascheny
Зеля сказал что не будет полномасштабной вырубки, пацан сдержал слово...
нет леса нет проблемы (прям как с Леросом)
не зря говорят, там где Зеля там начинается катастрофа...
и на душе после этой фразы, аж печально становиться за нашу страну...
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
Финансирование не было , специалистов растеряли . Только этим можно сейчас объяснить