Фокін стверджує, що проросійський ресурс "Страна" перебрехав його слова про Донбас, - Гармаш
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Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін каже, що текст інтерв'ю, який він погодив із проросійським ресурсом "Страна", відрізняється від тексту, який у результаті було опубліковано і який викликав скандал.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Гармаша, скандал довкола слів Фокіна про амністію учасників НЗФ і особливий статус для всієї території Луганської і Донецької областей викликаний "непорозумінням".
"Він просто показав мені текст цього інтерв'ю, який він погодив, і там справді є великі відмінності, скажімо, від того, що ми всі бачили", - підкреслив Гармаш.
Зокрема, за словами Гармаша, в первісній заяві Фокіна йшлося про амністію для всіх, крім активних учасників бойових дій, а особливий статус областей прирівнювався до зони пільгового оподаткування.
Раніше Фокін в інтерв'ю прокремлівського виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".
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что он дает интервью всяким сепарским "Страна"
Сепары-гужволюбители.
"Почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию надо понять: у нее там флот", - сказал Фокин,
Ану, Гармаш, топи за дедушку, шо в 2017 году тоже контекст порвали, как тузик грелку.
Но на самом деле истина проста. Если бубачка не увольняет пердуна, значит, оно с ним согласное.
- Абрам, ты сменил носки?
- Сменил.
Через некоторое время.
- Абрам, ну скажи честно, ты сменил носки?
- Сменил.
- Абрам, ну зачем ты врешь?! Я ведь знаю этот запах! Скажи честно ты сменил носки или нет!?
Абрам вытаскивает носки из нагрудного кармана и орет:
- Да! Да! Сменил! И принес с собой, потому что знал, что ты не поверишь!!!
а теперь как тыкнули ему его маразм, так сразу не так поняли, не то написали, вырвали с контекста ...поздновато ... поздно - вата !!!
Оно старенькое.
1.Это личное мнение Фокина
2.Слова Фокина переврали
3.Фокин такого не говорил.
4.Говорил но не Фокин.
ИПАНЫЙ цЫрк!!!!!?!!?!
Пэт Люра@Pet_lyra 31 авг.
Банковая больше всего боится качнуть ситуацию. Три Майдана научили.
Поэтому перед тем, как принимать серьезные решения, они делают вброс и смотрят на уровень резонанса.
Если резонанс серьезный, они сдают назад.
Так было с водой в Крым, так есть с особым статусом всему Донбассу.
Він вже стільки всього намолов, що переврати просто неможливо.
витольд
(на биг-морде перед кинотеатром Довженка в те годы) слил, хоть и тварь такая же...
Или жену Чивокуни. Она старательная))))
С какого перепуга? То есть за то, что донбассяне, захотев халявы как в Крыму (как они думали), поддержали захват мордором части родной страны и массовые убийства украинских граждан, им теперь нужно обеспечить льготное налогообложение? А я считаю, что после возвращения территорий тех, кто не хочет платить налоги нужно лишать всех социальных гарантий государства и права голосовать. Не сдал экзамен по украинскому языку и истории Украины - получил аусвайс негражданина. Такой особый статус подойдет, Мазе Фокин?
Ещё в 94м все поняли, что Фокин,что Кучма и иже с ними, полные дробоебы.
Но нет, ёжики кололись, но упорно продолжали жрать кактус)