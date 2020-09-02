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Новини Політика України
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ТКГ погодила 19 ділянок розмінування і 4 ділянки розведення сил на Донбасі, - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТКГ погодила 19 ділянок розмінування і 4 ділянки розведення сил на Донбасі, - Офіс президента

За підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося у форматі відеоконференції в середу, було повністю узгоджено рамкове рішення про протимінну діяльність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому. Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад", - зазначено в повідомленні.

Крім того, сторони принципово погодили чотири наступні ділянки розведення сил і засобів.

"Поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проєкт доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року", - повідомляють в Офісі президента.

Сторони погодилися з необхідністю продовження дотримання режиму тиші.

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У той же час наголошується, що незважаючи на те, що українська сторона виконала всі необхідні процедури для проведення нового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб, Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місце перебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях.

Денис Казанський, представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації, звернувся до інших учасників переговорів із закликом розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, зважаючи на тяготи, які переживають люди, що перебувають в ув'язненні.

У межах політичної підгрупи сторони обговорили можливості розблокування процесу перемовин.

"Представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України № 795 від 15 липня 2020 року (про проведення місцевих виборів - ред.)... Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що він направив до Верховної Ради листа щодо можливості розглянути відповідність згаданої постанови Мінським домовленостям і зараз очікує відповіді від українського парламенту відповідно до регламенту. Втім, російська сторона продовжує відкладати більшість питань порядку денного та переносить їхній розгляд", - вказується в повідомленні.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.
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Топ коментарі
+9
Московити нікуди,нічого не відводять і не будуть відводити.
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02.09.2020 21:16
+6
Ну що, лишається привітати ;ту сторону; з новими землями.
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02.09.2020 21:15
+4
"Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы" - Гармаш
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"ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе" - Офис президента
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ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6846
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02.09.2020 21:14
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"Переговоры в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ фактически заблокированы" - Гармаш
-------------
"ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе" - Офис президента
-------------
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6846
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02.09.2020 21:14 Відповісти
Ділянкою розведення Зєлєн юскій вважає всю Україну. Розведення лохів.
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02.09.2020 21:15 Відповісти
Ну що, лишається привітати ;ту сторону; з новими землями.
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02.09.2020 21:15 Відповісти
до ЗЕнедоумка так і не дійшло...
фуйлу не треба діра, йому треба вся Україна, тому ці розаодняки будуть підписуватися. а потім ними ж порушуватися з просування на нашу територію.
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02.09.2020 21:18 Відповісти
Фокін не просто так почав триндіти про автономію всьому Донбасу.
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02.09.2020 21:19 Відповісти
Московити нікуди,нічого не відводять і не будуть відводити.
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02.09.2020 21:16 Відповісти
Торгуют зебилы политой кровью земелькой....
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02.09.2020 21:16 Відповісти
Козляри зелені.
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02.09.2020 21:19 Відповісти
так шо ж там факин еще наобещал, кроме развода и отвода????
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02.09.2020 21:21 Відповісти
факин обещает то, что ему говорит коЗЕл
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02.09.2020 21:23 Відповісти
а коЗЕлу - *****! испорченный телефон короче... только про Украину там никто не помнит !!!
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02.09.2020 21:25 Відповісти
РАБссия сегодня,это Шариков 1924 года,найглупейшее в Мире создание и низ социального общества.
Преображенский не ошибся.... ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4752
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02.09.2020 21:21 Відповісти
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4209
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02.09.2020 21:21 Відповісти
ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3598
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02.09.2020 21:21 Відповісти
Цікаво, набуя щось розводити? По версії зелі на Донбасі тишина і благодать, ніхтовже не стріляє. Розведення ж було потрібне щоб не стріляли? Чи для чого?
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02.09.2020 21:22 Відповісти
зеле бы разводить....страусов ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2566
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02.09.2020 21:25 Відповісти
Хотите получить удовольствие от беседы? Наберите Ютьюб.2 сентября Саша Сотник.В гостях, знаменитый композитор Андрей Гаврилов.Не пожалеете...
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02.09.2020 21:28 Відповісти
Не здивуюся якщо Зеленський потайки від ребе ходить в церкву МПЦ...
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02.09.2020 21:29 Відповісти
конченные ватники
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02.09.2020 21:55 Відповісти
Кемская волость? Забирайте! - Зечмо торгует землями в турборежиме
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02.09.2020 22:24 Відповісти
А чому Казанський мовчить, що здають Красногоровку?
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02.09.2020 23:23 Відповісти
А Фокин с Кравчучкой тоже себе выделили участок, для жизни с соплеменниками.
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02.09.2020 23:56 Відповісти
 
 