ТКГ погодила 19 ділянок розмінування і 4 ділянки розведення сил на Донбасі, - Офіс президента

За підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося у форматі відеоконференції в середу, було повністю узгоджено рамкове рішення про протимінну діяльність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому. Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад", - зазначено в повідомленні.

Крім того, сторони принципово погодили чотири наступні ділянки розведення сил і засобів.

"Поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проєкт доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року", - повідомляють в Офісі президента.

Сторони погодилися з необхідністю продовження дотримання режиму тиші.

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У той же час наголошується, що незважаючи на те, що українська сторона виконала всі необхідні процедури для проведення нового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб, Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місце перебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях.

Денис Казанський, представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації, звернувся до інших учасників переговорів із закликом розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, зважаючи на тяготи, які переживають люди, що перебувають в ув'язненні.

У межах політичної підгрупи сторони обговорили можливості розблокування процесу перемовин.

"Представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України № 795 від 15 липня 2020 року (про проведення місцевих виборів - ред.)... Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що він направив до Верховної Ради листа щодо можливості розглянути відповідність згаданої постанови Мінським домовленостям і зараз очікує відповіді від українського парламенту відповідно до регламенту. Втім, російська сторона продовжує відкладати більшість питань порядку денного та переносить їхній розгляд", - вказується в повідомленні.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.