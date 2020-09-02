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Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив зараз владу в Білорусі, в 2014 році пропонував створити єдину українсько-білоруську державу і хотів її очолити.

Про це в інтерв’ю польському порталу Onet заявив колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Пам'ятаю, я не говорив про це раніше, так склалося, коли Мінськ займався чимось на зразок посередництва між Євросоюзом, Росією і Україною в ті найбільш спекотні дні кризи в Україні. Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав" - розповів Туск.

Він додав, що така пропозиція прозвучала навесні 2014 року.

За словами Туска, Лукашенко тоді натякав, що це єдиний спосіб зупинити Росію в її агресивних намірах.

"Не через турботу про Україну, а через страх втратити владу. Всі тоді боялися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, а й Білорусь. І це могло означати і його кінець" - зазначив Туск.

"Лукашенко був, є і буде завжди на своєму боці. Швидше за все, він тоді промацував, наскільки широке поле для його гри. Але треба визнати, що в українській справі він зіграв у будь-якому випадку позитивну роль, незалежно від того, якими були його мотиви" - додав він.

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Топ коментарі
+31
От деб...л картофельный Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск - Цензор.НЕТ 2456
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02.09.2020 21:21
+26
там лише одне бажання - залишитися при владі
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02.09.2020 21:22
+23
Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск - Цензор.НЕТ 6553 Ото воно хворе...
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02.09.2020 21:22
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Так один сцарь, вот он самый и будет один на всех. Вот он и будет насиловать. И никакие соросята здесь ни при чём.
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02.09.2020 22:13 Відповісти
Кроме вас ,кацапов, такой союз никому не нужен. Будем вас душить и союз ваш.
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02.09.2020 22:38 Відповісти
Украина и Беларусь находились в одном культурном и религиозном процессе со времен Киевской Руси. Задушить тебе дано только самого себя в припадке иступления.
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02.09.2020 22:52 Відповісти
На данном этапе, этому союзу не бывать. Думаю , в ближайшие 20 лет он не имеет актуальности, в следствии мышления и видения будущего своей страны белорусами. Украина должна идти вперёд не взирая на трудности в и из вне страны. Так что ,ваши цели далёкие, но и палки "ваши" болючие...
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02.09.2020 23:04 Відповісти
Средства обьективного контроля показьівают, что Украину ведут на скотобойню. Историческое единство с Беларусью может остановить етот поход.
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02.09.2020 23:22 Відповісти
К крестикам отношусь положительно,как к естественному отбору.
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02.09.2020 22:41 Відповісти
Осмелюсь предположить, до того момента, когда рассмотриш его перед собой.
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02.09.2020 23:45 Відповісти
думаю, конечные его амбиции - это Властелин Вселенной
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02.09.2020 21:56 Відповісти
То есть, Лукаш ещё шесть лет назад полностью кукушкой двинулся.
Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 6530
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02.09.2020 22:13 Відповісти
Если такая идея у луки и была, то могла она зародиться только в голове ***** и не иначе. А лука просто озвучил поллюции ***** Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 6622
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02.09.2020 22:14 Відповісти
Я тоже такого мнения, что ***** подкинул ему идейку.
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03.09.2020 15:04 Відповісти
Армию стремительно трансформируют в небоеспособную дорогую содержанку
Мнения / Общество 02-сен, 21:069 476 0

На сайте офиса президента пишут, что увеличили бюджет министерства обороны на 28 млрд. А на деле сокращают штат в ВСУ.

На сайте президента написано о том, как много техники и оборудования передано в войска, а на деле МО не может закупить самые необходимые оптические приборы и оборудование, необходимое на фронте. Ноутбуки, компьютеры, мониторы заставляют покупать военных или по-прежнему привозят волонтеры.

По-прежнему нет элементарных генераторов, и опорники сидят без света. Пойдут дожди, не будет помп.

В подразделениях, которые "оборудуют" новые ППД, нет инструментов. Заставляют покупать банальные болгарки и перфораторы. Дожились до настоящих проблем с мешками на складах.

Зеленский в своей речуге призвал "єднатися, бо мамі не подобається, коли діти сваряться" (слезу попытался вышибить из уставших от войны) и сразу после этого сказал, что не нужно путаться под ногами тем, кто не разделяет его восторгов по поводу происходящего. В том числе и тем, кто до сих пор тащит на фронт все необходимое.

К сожалению, государство, которое представляет в шоу на ТВ и на сайте ОП Зеленский, ничего общего с реальной Украиной не имеет.

Как и армия, которую так стремительно трансформируют в небоеспособную дорогую содержанку.

И после пары месяцев "тишины", которую россияне подарят Зеленскому как поддержку перед местными выборами, начнут подниматься вопросы - "нужно ли кормить столько людей в армии, если войну мы почти закончили".

Это будет. Уже скоро.

Предвосхищая упреки уставших от войны о том, что "армия сама наголосовала и виновата". Хочет воевать и воюет в активной фазе в контактных боевых столкновениях, на самом деле, не более 20% личного состава. За редким исключением в отдельных подразделениях. Но "в среднем по палате" то на то и выходит. И это много даже для более продвинутых армий. Это всегда так было во всех армиях.

Даже на нулевых опорниках есть люди, которые постараются спрятаться. А в лучшем случае будут набивать магазины, но не высунут головы.

Кроме того, после 16 года условия стали лучше, а риски ниже. И очень много людей пришло на контракт из тех, кто "я на это не подписывался". Попросту говоря, заробитчан. Они также голосовали.

Но линию фронта держат вот те 20-30%, которые пришли воевать за Украину, а не сидеть в окопах, высиживая зарплату.

И именно вот эти 20-30% и есть тонкая линия между вашими домами и русским миром. И они нуждаются в нашей помощи и поддержке как никогда. Потому что никогда еще с 14 года не была армия под таким моральным прессом. В том числе и от тех, кто еще полтора-два года восхищался армией.

Роман Донік
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02.09.2020 22:17 Відповісти
Кто в курсе, в Ростове картофель урожайностью радует ?
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02.09.2020 22:19 Відповісти
Картофель любит в прохладе расти. Смоленск лучше Ростова.
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02.09.2020 22:23 Відповісти
Не знаю , но в 2014 году Беларусь помогла Украине, хоть и за деньги. Были закуплены белорусские МАЗы для армии, белорусская ткань для военного камуфляжа ( наша ткань горела и плавилась на теле и была опасна). И за 6 лет со стороны Беларуси не было никаких инцидентов на границе. Сейчас - не знаю.
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02.09.2020 22:25 Відповісти
Это Украина помогла усатому, а могла и КРАЗы купить.
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03.09.2020 08:06 Відповісти
Вот интересно было бы посмотреть как они с Януковощем власть делили бы...
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02.09.2020 22:35 Відповісти
Нас отвлекают на всякую ерунду. Хотелось бы знать, когда уже олигархов будут сажать, притом пожизненно.
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02.09.2020 22:41 Відповісти
тебе никто ничего не должен...как можно так жить,все время завидуя чужому баблу,вечно ощущая себя полным лохом по жизни-вы,зебилы,поэтому очень жалкие...
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03.09.2020 08:10 Відповісти
Свежо предание ,да верится с трудом . ( С )
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02.09.2020 22:47 Відповісти
А ****, - імператор є імператор. )))
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02.09.2020 23:01 Відповісти
Туск какой-то не гибкий. Если Лукашенко такое и говорил, то это была шутка. Он наверно хотел сказать, что он в той ситуации что была тогда в Украине, был способен навести порядок. И хотел показать, что украинские политики не способны на это.
Но прав он был тогда или нет, это отдельный вопрос,который не настолько прост как думают глупцы, которые на сайтах тупо льют грязь на Лукашенко.
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02.09.2020 23:26 Відповісти
Нормальная тема если бы Беларусь объединилась с Украиной в одно государство, но без Лукашенко. Могли бы это государство назвать Киевская Русь.
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02.09.2020 23:34 Відповісти
Да такое обьединение может ...., или даже должно быть !
Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 1413 Но с Правителем Лукашенко ?

Вряд ли ...
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03.09.2020 00:36 Відповісти
А с кем? ЗЕ? Порохом? Баба Рика? Тоже нет.
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03.09.2020 06:55 Відповісти
Тільки разом з Литвою, з Польщею, тільки після того, як Білорусь стане на шлях євроінтеграції--Балтісько-Чорроморська Унія. Поки що, на жаль, без Білорусі.
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03.09.2020 01:51 Відповісти
Объединяться надо, но на равных условиях. Как ЕС например.
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03.09.2020 05:35 Відповісти
Да, но при этом не нужно плодить сущности, ибо главное объединение, главный союз уже есть - ЕС. А вот внутри этого союза могли бы быть и другие объединения близких стран, как та же Балтийско-Черноморская Уния, но вот здесь препятствием становится отсутствие чётких европейских перспектив у Украины,присутствие у руля страны откровенных рассеянских консерв, ну и сам Лукашенко, который, конечно же, Политический тру, даже если останется у власти на какое-то время...
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03.09.2020 06:53 Відповісти
Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 7036
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02.09.2020 23:49 Відповісти
Интересное объединение двух государств. Фактически социалистического (Беларусь) и кланово-олигархического (Украина).
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03.09.2020 02:22 Відповісти
А чому до сих пір ніхто про це не чув? Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск - Цензор.НЕТ 8078
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03.09.2020 05:44 Відповісти
Очень непросто находиться между Западом и Московией, да ещё имея подлую номенклатуру бывшего СССР, которая разворовала страну (в Украине) и рвется разворовать страну (в Беларуси). Всяким Тускам, Квасыневским, Обамам это никак не доступно пониманию. Да и не хотят понимать.
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03.09.2020 07:37 Відповісти
Нормальная тема если бы Беларусь объединилась с Украиной в одно государство, но без Лукашенко. Могли бы это государство назвать Киевская Русь.
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03.09.2020 21:03 Відповісти
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