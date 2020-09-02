Лукашенко в 2014 році хотів створити українсько-білоруський союз під своїм керівництвом, - Туск
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив зараз владу в Білорусі, в 2014 році пропонував створити єдину українсько-білоруську державу і хотів її очолити.
Про це в інтерв’ю польському порталу Onet заявив колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Пам'ятаю, я не говорив про це раніше, так склалося, коли Мінськ займався чимось на зразок посередництва між Євросоюзом, Росією і Україною в ті найбільш спекотні дні кризи в Україні. Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав" - розповів Туск.
Він додав, що така пропозиція прозвучала навесні 2014 року.
За словами Туска, Лукашенко тоді натякав, що це єдиний спосіб зупинити Росію в її агресивних намірах.
"Не через турботу про Україну, а через страх втратити владу. Всі тоді боялися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, а й Білорусь. І це могло означати і його кінець" - зазначив Туск.
"Лукашенко був, є і буде завжди на своєму боці. Швидше за все, він тоді промацував, наскільки широке поле для його гри. Але треба визнати, що в українській справі він зіграв у будь-якому випадку позитивну роль, незалежно від того, якими були його мотиви" - додав він.
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Мнения / Общество 02-сен, 21:069 476 0
На сайте офиса президента пишут, что увеличили бюджет министерства обороны на 28 млрд. А на деле сокращают штат в ВСУ.
На сайте президента написано о том, как много техники и оборудования передано в войска, а на деле МО не может закупить самые необходимые оптические приборы и оборудование, необходимое на фронте. Ноутбуки, компьютеры, мониторы заставляют покупать военных или по-прежнему привозят волонтеры.
По-прежнему нет элементарных генераторов, и опорники сидят без света. Пойдут дожди, не будет помп.
В подразделениях, которые "оборудуют" новые ППД, нет инструментов. Заставляют покупать банальные болгарки и перфораторы. Дожились до настоящих проблем с мешками на складах.
Зеленский в своей речуге призвал "єднатися, бо мамі не подобається, коли діти сваряться" (слезу попытался вышибить из уставших от войны) и сразу после этого сказал, что не нужно путаться под ногами тем, кто не разделяет его восторгов по поводу происходящего. В том числе и тем, кто до сих пор тащит на фронт все необходимое.
К сожалению, государство, которое представляет в шоу на ТВ и на сайте ОП Зеленский, ничего общего с реальной Украиной не имеет.
Как и армия, которую так стремительно трансформируют в небоеспособную дорогую содержанку.
И после пары месяцев "тишины", которую россияне подарят Зеленскому как поддержку перед местными выборами, начнут подниматься вопросы - "нужно ли кормить столько людей в армии, если войну мы почти закончили".
Это будет. Уже скоро.
Предвосхищая упреки уставших от войны о том, что "армия сама наголосовала и виновата". Хочет воевать и воюет в активной фазе в контактных боевых столкновениях, на самом деле, не более 20% личного состава. За редким исключением в отдельных подразделениях. Но "в среднем по палате" то на то и выходит. И это много даже для более продвинутых армий. Это всегда так было во всех армиях.
Даже на нулевых опорниках есть люди, которые постараются спрятаться. А в лучшем случае будут набивать магазины, но не высунут головы.
Кроме того, после 16 года условия стали лучше, а риски ниже. И очень много людей пришло на контракт из тех, кто "я на это не подписывался". Попросту говоря, заробитчан. Они также голосовали.
Но линию фронта держат вот те 20-30%, которые пришли воевать за Украину, а не сидеть в окопах, высиживая зарплату.
И именно вот эти 20-30% и есть тонкая линия между вашими домами и русским миром. И они нуждаются в нашей помощи и поддержке как никогда. Потому что никогда еще с 14 года не была армия под таким моральным прессом. В том числе и от тех, кто еще полтора-два года восхищался армией.
Роман Донік
Но прав он был тогда или нет, это отдельный вопрос,который не настолько прост как думают глупцы, которые на сайтах тупо льют грязь на Лукашенко.
Но с Правителем Лукашенко ?
Вряд ли ...