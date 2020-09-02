Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку (Київ) про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" юридичний радник банку Андрій Пожидаєв у середу.
За його словами, банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).
Як відомо, у відповідній заяві компанії Суркісів просили суд точно визначити суму, яку повинен їм виплатити ПриватБанк у рамках виконання зобов'язань з обслуговування депозитів, розміщених офшорами в 2012-2014 роках (до націоналізації) на рахунках кіпрської філії фінустанови.
Крім того, компанії просили надати можливість ГІС примусово стягнути з рахунків банку відповідні кошти у разі відмови банку від їхнього добровільного погашення.
Згідно з позицією Приватбанку, яку раніше повідомляв Пожидаєв, відповідні договори офшорів Суркісів вважаються на сьогодні виконаними, оскільки в 2016 році під час проведення націоналізації їх обміняли на акції додаткової емісії як депозити пов'язаних із банком осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Итак, загибайте пальцы:
- с зарплатами учителей и врачей - на*бали;
- с коммуналкой - на*бали;
- с борьбой олигархов и коррупцией - на*бали;
- с Липицкой фабрикой - на*бали;
- с Свинорчуками - на*бали;
- с Ротердамом+ - на*бали;
- с Иловайском - на*бали.
А знаете, кто первый сказал: "Я могу из обезьяны сделать президента", а потом сделал это? Боря Березовский. Это он с помощью "честных" СМИ, лютой чернухи и помоев, из никому неизвестного ***** сделал президента.
Это к вопросу "как так вышло".
Британские спецслужбы выяснили, что Зеленского отравили ГУР Московии - сверхсекретным отравляющим веществом "Дурачок" 👍🏼😀
Яка, до чорта, безпека? Коли корупціонер та пройдисвіт Вовк - ОК; ватні хвойди Фокін і Кравчук - ОК; плагіатор і латентний московіт в особі міністра освіти - ОК; лейтенант Баканов, який виконує лише приВАТНІ вказівки Зе - ОК; Єрмак, що здає Кремлю операції спецслужб - ОК; Аваков, який свої пройоби прикриває триманням під вартою патріотів України - ОК; Шмигаль, який 300 млрд діру у бюджеті називає "дефіцитом" - ОК; гвалтівник Іванісов у ВР - ОК; викликач хвойд на робоче місце депутат Яременко - ОК; багатокілометрові кортежі замість велосипеда - ОК; дача у Кончі замість дитячого будинку - ОК, весь 95-й квартал при владі - ОК.
Все інше (у тому числі, безпека) - ваші проблеми, бо ви - "мікроби", що "плутаються під ногами". Це ви у квітні 2019-го були президентами, а наразі ви ніхто, і звати вас - ніяк.
Липовий чорний пояс, липовий берет, липовий диплом юриста, липовий презЕдент. Йдіть ще на місцевих виборах проголосуйте за його корабельні сосни. Безпеки вони захотіли, бовдури наївні...
А так да, Порошенки очень сильно ******* украинский народ и сейчас продолжают попытки его *******.
Третий тур, на котором победил Ющенко, был неконституционным. Надо было назначать новые выборы, а Кивалова и Медведчука брать под арест. Но видимо третий тур согласовали с Кремлем, видимо им Ющенко стал удобнодоговорным.
А в 2010-м Витя не победил - была фальсификация выборов и против Юли тогда сыграл Портнов, возглавлявший ее юристов и УМЫШЛЕННО сорвавший обжалование результатов в судах. Олигархи не могли допустить ее до власти, потому что она не дала бы им грабить народ.
перемога !
Ось для чого прибрали із НБУ пана Смолія , та призначили Шевченка !
Бубочка всім лохам передає палкий привіт 🤣
27 мин. ·
Зеленський вкрав в нас 10 млрд гривень та віддав їх Суркісам - Печерський суд прийняв таке рішення з порушенням всіх законів
Про це повідомляють активісти, що цілий день провели під Печерським судом, де суддя Вовк та міністр Зеленського Малюська, з повною підтримкою Зеленського та з порушенням всіх законів відкрито вкрали в українців 10 мільярдів гривень та віддали їх бізнес-партнерам спонсора Зеленського Коломойського Суркісам. ці гроші крадії заберуть з державного Приватбанку.. Тобто з депозитів українців.
Як ви розумієте, такі дії неможливі без повної підтримки та схвалення Офісу президента. Тому на Зеленського лягає повна відповідальність за ций злочин.
Anton Shvets
Суддя Вовк виніс рішення на користь Суркисів.
250 мільонів долларів плюс 100 мільонів додатково повинні бути списані з Привату.
10 мільярдів гривень.
Подивимось тепер чи буде грати голова НБУ Кирило Шевченко на боці Суркісів і спише гроші на їх користь, чи ні.
Но тут появилась зеленая бубочка, тошнее в сто раз, потому, что "своя гнида"
Вот на что идут наши налоги... Государство обложило граждан высочайшими налогами, но не обеспечивает ни правосудия, ни правопорядка, ни обороны, ни международного престижа... Никто не наказан за аферу с Приватом... И это происходит системно...
Вопрос. Кому и зачем мы платим налоги???
Считай посмотрели голоборотька по кабельному.