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Новини Політика УкраїниЕкономіка Націоналізація "Приватбанку"
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Суркіс (150) Приватбанк (685)

Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку (Київ) про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" юридичний радник банку Андрій Пожидаєв у середу.

За його словами, банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).

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Як відомо, у відповідній заяві компанії Суркісів просили суд точно визначити суму, яку повинен їм виплатити ПриватБанк у рамках виконання зобов'язань з обслуговування депозитів, розміщених офшорами в 2012-2014 роках (до націоналізації) на рахунках кіпрської філії фінустанови.

Крім того, компанії просили надати можливість ГІС примусово стягнути з рахунків банку відповідні кошти у разі відмови банку від їхнього добровільного погашення.

Згідно з позицією Приватбанку, яку раніше повідомляв Пожидаєв, відповідні договори офшорів Суркісів вважаються на сьогодні виконаними, оскільки в 2016 році під час проведення націоналізації їх обміняли на акції додаткової емісії як депозити пов'язаних із банком осіб.

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Топ коментарі
+45
Антикоррупционная шайка-лейка сформировала у населения невроз "только не Порох". Теперь по факту выясняется, что все они участники грандиозной аферы с катастрофическими последствиями.
Итак, загибайте пальцы:
- с зарплатами учителей и врачей - на*бали;
- с коммуналкой - на*бали;
- с борьбой олигархов и коррупцией - на*бали;
- с Липицкой фабрикой - на*бали;
- с Свинорчуками - на*бали;
- с Ротердамом+ - на*бали;
- с Иловайском - на*бали.
А знаете, кто первый сказал: "Я могу из обезьяны сделать президента", а потом сделал это? Боря Березовский. Это он с помощью "честных" СМИ, лютой чернухи и помоев, из никому неизвестного ***** сделал президента.
Это к вопросу "как так вышло".
Британские спецслужбы выяснили, что Зеленского отравили ГУР Московии - сверхсекретным отравляющим веществом "Дурачок" 👍🏼😀
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02.09.2020 22:01
+39
хтось здивувався?
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02.09.2020 21:50
+28
Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді суперечку з Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 8971
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02.09.2020 21:56
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хтось здивувався?
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02.09.2020 21:50 Відповісти
Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 1358
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02.09.2020 22:00 Відповісти
Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 6491
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02.09.2020 22:50 Відповісти
бубочке некогда с такими пустяками разбираться... пожар тушит
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02.09.2020 21:51 Відповісти
які реформі кондитера, такі і суди.
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02.09.2020 21:54 Відповісти
Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді суперечку з Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 8971
показати весь коментар
02.09.2020 21:56 Відповісти
Антикоррупционная шайка-лейка сформировала у населения невроз "только не Порох". Теперь по факту выясняется, что все они участники грандиозной аферы с катастрофическими последствиями.
Итак, загибайте пальцы:
- с зарплатами учителей и врачей - на*бали;
- с коммуналкой - на*бали;
- с борьбой олигархов и коррупцией - на*бали;
- с Липицкой фабрикой - на*бали;
- с Свинорчуками - на*бали;
- с Ротердамом+ - на*бали;
- с Иловайском - на*бали.
А знаете, кто первый сказал: "Я могу из обезьяны сделать президента", а потом сделал это? Боря Березовский. Это он с помощью "честных" СМИ, лютой чернухи и помоев, из никому неизвестного ***** сделал президента.
Это к вопросу "как так вышло".
Британские спецслужбы выяснили, что Зеленского отравили ГУР Московии - сверхсекретным отравляющим веществом "Дурачок" 👍🏼😀
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02.09.2020 22:01 Відповісти
пуйло весьма своеобразно с Березовским расплатился.
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02.09.2020 22:11 Відповісти
Сначала его дурачком отравили маменька с папенькой, а гур с беней добавили.
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02.09.2020 22:19 Відповісти
За рік 44% українців втартили відчуття безпеки- опитування центра разумкова
Яка, до чорта, безпека? Коли корупціонер та пройдисвіт Вовк - ОК; ватні хвойди Фокін і Кравчук - ОК; плагіатор і латентний московіт в особі міністра освіти - ОК; лейтенант Баканов, який виконує лише приВАТНІ вказівки Зе - ОК; Єрмак, що здає Кремлю операції спецслужб - ОК; Аваков, який свої пройоби прикриває триманням під вартою патріотів України - ОК; Шмигаль, який 300 млрд діру у бюджеті називає "дефіцитом" - ОК; гвалтівник Іванісов у ВР - ОК; викликач хвойд на робоче місце депутат Яременко - ОК; багатокілометрові кортежі замість велосипеда - ОК; дача у Кончі замість дитячого будинку - ОК, весь 95-й квартал при владі - ОК.

Все інше (у тому числі, безпека) - ваші проблеми, бо ви - "мікроби", що "плутаються під ногами". Це ви у квітні 2019-го були президентами, а наразі ви ніхто, і звати вас - ніяк.

Липовий чорний пояс, липовий берет, липовий диплом юриста, липовий презЕдент. Йдіть ще на місцевих виборах проголосуйте за його корабельні сосни. Безпеки вони захотіли, бовдури наївні...
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02.09.2020 22:30 Відповісти
Вот только ввел Путина к Ельцину не Березовский, который вообще был в кабинете Ельцина один раз. Путина ввел к Ельцину и представил тесно связанный с его дочерью Юмашев, который позже много много лет проработал личным помощником Президента Путина.

А так да, Порошенки очень сильно ******* украинский народ и сейчас продолжают попытки его *******.
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02.09.2020 23:25 Відповісти
Вам говорят не о том, кто притащил куйло в кремль вообще, а о том, что вову в стране в момент ельцинского "Я Устал" знали единицы, как главу лубянки, чуть позже ,ладно, слегка добавили подтянув его до премьера рашки, но президентом его сделал именно Боря со своими медиаресурсами. Ни вову, ни подвязанную к нему сразу-же (с расчетом на думские выборы) Единую рашу в декабре не знал никто, спустя 4 месяца в мае 2000 путина избрали большинством голосов, и сделал это Березовский и его СМИ, куйло сидящее в кабинете Ельцина и куйло избранное росией себе в президенты это два разных куйла, и вот избранным его сделал именно березовский, наша история повторила кремлевскую полностью в 2004 году, за исключением того, что премьера Яныка не смотря на админ ресурс и фальсификации народ не избрал. Путин в кабинете ельцина перед 2000 годом и янык в кабинете Кучмы до выборов 2004 года не отличались ничем различия появились позже, когда и в рашке и у нас прошли выборы, вову избрали а витю нет, и не помогло ни премьерство ни сила ни враньё, может это конечно наше отличие от раисян , они своего вову схавали, а мы нашего витю нет......Правда позже была вторая попытка и витька подали по другому приготовленного и с другими соусами, и народ таки его съел ,но это уже другая история))
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07.09.2020 17:59 Відповісти
Ну СМИ тогда принадлежали не только Березовскому, а и Гусинскому, а в целом - евреям. Тогда надо винить не одного Березовского, а евреев в РФ.

Третий тур, на котором победил Ющенко, был неконституционным. Надо было назначать новые выборы, а Кивалова и Медведчука брать под арест. Но видимо третий тур согласовали с Кремлем, видимо им Ющенко стал удобнодоговорным.

А в 2010-м Витя не победил - была фальсификация выборов и против Юли тогда сыграл Портнов, возглавлявший ее юристов и УМЫШЛЕННО сорвавший обжалование результатов в судах. Олигархи не могли допустить ее до власти, потому что она не дала бы им грабить народ.
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07.09.2020 21:22 Відповісти
Этим же веществом отравили и 73% избирателей.
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03.09.2020 09:47 Відповісти
И что вы сделаете?
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03.09.2020 10:37 Відповісти
"сам дурак"(с) Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 6485
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02.09.2020 22:03 Відповісти
самокритично.
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02.09.2020 22:56 Відповісти
ты ведь слишком узколобый, даже не знаешь откуда цитата и почему именно на твой комментарий? Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 4503 давай ещё! Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 2412
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02.09.2020 23:06 Відповісти
Ему там вручат диплом пожарного высшей категории? Или там шланги пожарные Принято дарить на шею?
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02.09.2020 22:21 Відповісти
А не пора ли Сукисам начисть мячик ?
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02.09.2020 21:53 Відповісти
Той, хто розжене це кодло Печерних судєй повинен отримати найвищу державну нагороду!
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02.09.2020 21:54 Відповісти
Найвыщий ПУК зелений на лацкан.
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02.09.2020 22:18 Відповісти
пусть на эти деньги покупают Месси в Динамо
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02.09.2020 21:57 Відповісти
Шутишь? У Месси с нового сезона зарплата 140млн€ в год
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02.09.2020 22:05 Відповісти
Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді суперечку з Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 6514 Клоун рулит
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02.09.2020 21:57 Відповісти
А шо? У держави грошей, як лайна, чому б суркісам не "відслюнявити". Тим більше, що вони допомогли зеленському стати презЕдентом. Тепер і закордонні виграють.
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02.09.2020 21:58 Відповісти
Щойно у кожного украінця вкрали із кишені 10- ть доларів США , дрібничка для сорокамілліонноі краіни , а для Суркіса
перемога !
Ось для чого прибрали із НБУ пана Смолія , та призначили Шевченка !
Бубочка всім лохам передає палкий привіт 🤣
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02.09.2020 21:59 Відповісти
А ведь если подумать, $10 не такая уж большая сумма, если хотя бы каждый второй украинец по $10 скинется, это целых $200 млн. - огромные деньги. За такие целую армию профессиональных киллеров можно нанять, которые наконец уже всех этих потерявших берега мразей в землю уложат. Эх мечты, мечты...
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02.09.2020 22:51 Відповісти
Та й головний юрист звільнився. Той що вів і вигравав справи проти коломойського та суркісів. Теж зрозуміло чому.
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02.09.2020 22:59 Відповісти
Для ЗЕ, 8 грн. не заплаченных Порошенко за проезд на трамвае - более ВАЖНО, чем $350 млн украденных Суркисом из ПриватБанка.
Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 8739
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02.09.2020 22:00 Відповісти
от Баріга Мальдівській Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 7503
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02.09.2020 22:04 Відповісти
Ну и что тут из приличного сказать можно? Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 9945
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02.09.2020 22:04 Відповісти
Пещерный суд в Украине или кацап, кто больший враг еще посмотреть надо.
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02.09.2020 22:04 Відповісти
Наверное он фактически был адвокатом суркисов.
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02.09.2020 22:08 Відповісти
только подумал...какой-то адвокатик слабенький...мутненький ))))
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02.09.2020 22:12 Відповісти
Alex N Alex Noyt

27 мин. · Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 8904

Зеленський вкрав в нас 10 млрд гривень та віддав їх Суркісам - Печерський суд прийняв таке рішення з порушенням всіх законів

Про це повідомляють активісти, що цілий день провели під Печерським судом, де суддя Вовк та міністр Зеленського Малюська, з повною підтримкою Зеленського та з порушенням всіх законів відкрито вкрали в українців 10 мільярдів гривень та віддали їх бізнес-партнерам спонсора Зеленського Коломойського Суркісам. ці гроші крадії заберуть з державного Приватбанку.. Тобто з депозитів українців.
Як ви розумієте, такі дії неможливі без повної підтримки та схвалення Офісу президента. Тому на Зеленського лягає повна відповідальність за ций злочин.
Anton Shvets
Суддя Вовк виніс рішення на користь Суркисів.
250 мільонів долларів плюс 100 мільонів додатково повинні бути списані з Привату.
10 мільярдів гривень.
Подивимось тепер чи буде грати голова НБУ Кирило Шевченко на боці Суркісів і спише гроші на їх користь, чи ні.
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02.09.2020 22:10 Відповісти
так вот почему Смолия заменили на ж..да Кирила якобы Шевченка
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02.09.2020 23:53 Відповісти
Ответственность ложится на тех, кто обещал провести судебную реформу и не провел.
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03.09.2020 09:56 Відповісти
Банкам верить нельзя а еще при таком балагане украдут все
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02.09.2020 22:11 Відповісти
Создав определенную ситуацию в печерском суде ( при бабле) можно выиграть весь Мир!!!
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02.09.2020 22:14 Відповісти
Была уверена, что тошнее, чем харя пуйла, не будет никогда.
Но тут появилась зеленая бубочка, тошнее в сто раз, потому, что "своя гнида"
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02.09.2020 22:15 Відповісти
зеЛеная падаль за все ответит.
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02.09.2020 22:16 Відповісти
Так пусть Порошенко с Гонтаревой и погасят долг! Или так они запрогромировали решение изначально? Крадут одни, и выводят, а мы должны погасить.
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02.09.2020 22:22 Відповісти
Именно на таких идиотах как ты и пришел к власти ставленник каломойше-мертведчука - зеленский. Лондонский суд доказал, что приват банк ничего не должен суркисам поскольку их депозит - фейк. Но портновско-зеленским судам, доказательства против суркисов - не доказательства, поскольку у них решение уже написано в офисе презедента.
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03.09.2020 09:29 Відповісти
НалоХоплательщики, ау!!!)))

Вот на что идут наши налоги... Государство обложило граждан высочайшими налогами, но не обеспечивает ни правосудия, ни правопорядка, ни обороны, ни международного престижа... Никто не наказан за аферу с Приватом... И это происходит системно...
Вопрос. Кому и зачем мы платим налоги???
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02.09.2020 22:24 Відповісти
Почему никто не выясняет законность перевода суркисами денег в эти офшоры,не может такого быть,что бы не были нарушены законы.
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02.09.2020 22:26 Відповісти
Ніхто не здивований. Вовче правосуддя...
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02.09.2020 22:30 Відповісти
зелені курви зливають країну
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02.09.2020 22:34 Відповісти
Израильтяне должны друг другу помогать. А Украина богатая страна, вон вчителя поголовно по 4000 евро получают, коммуналка бесплатная. С барышей то можно Суркисам 350 миллионов долларов вернуть? Им то деньги нужнее, чем опекаемой стране!
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02.09.2020 22:37 Відповісти
Петя приветбанк украл и у себя в огороде закопал, клоуны жгут )))))))
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02.09.2020 22:38 Відповісти
Зеленський і суркіси обкрадають Україну. Саме через цих покидьків українці і живуть так бідно.
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02.09.2020 22:40 Відповісти
Ось і паліїв лісів викрили. Відганяють увагу.
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02.09.2020 22:42 Відповісти
А хто б тут на місці "печерних" суддів не погодився на винагороду від тих $350 млн? Ото ж бо - подивіться спочатку у дзеркалоАдвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн - Цензор.НЕТ 9820
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02.09.2020 22:46 Відповісти
Стоимость "Донбас арены" 300 млн дол.
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02.09.2020 23:31 Відповісти
Почему во всех резонансных делах фигурирует проститутка вовк, там, в печерском "суде", что других проституток нет?
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02.09.2020 23:52 Відповісти
Какие-то жалкие 200 гривен с каждого жителя Украины.
Считай посмотрели голоборотька по кабельному.
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02.09.2020 23:58 Відповісти
Ну что холопы, готовы раскрыть в очередной раз ваши карманы и выплатить олигофренам денюжку? Для етого приватбанк и *национализировали*. Был бы он Бенин х**** бы кто у него хоть копейку вырвал
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03.09.2020 02:26 Відповісти
"Адвокат Приватбанка Пожидаев заявил, что банк проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами о $350 млн" - такого бы не было если бы был суд присяжных, а этого боятся все "реформаторы" включая Зеленского.
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03.09.2020 08:19 Відповісти
Лондонский суд признал, что суркисы, через фейковые депозиты выводили миллиарды в офшоры каломойши, но у зеленско-портновского правосудилища для своих закон не писан, а доказательства не доказательства. Судилище принимает те решения, которые им указали свыше.
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03.09.2020 09:35 Відповісти
Жиды продолжают грабить Украину.
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03.09.2020 09:50 Відповісти
 
 