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Зеленський (17522) Суркіс (150) Шабунін (469) Вовк суддя (28) Приватбанк (685) Вища рада правосуддя (523) Вовк Павло (250) Окружний адмінсуд Києва (376)

Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шабунін про програш

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував рішення Печерського райсуду, який зобов'язав державний "ПриватБанк" виплатити Суркісам $350 млн.

Свою думку Шабунін озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати. Нагадаю, що чорт Зеленського на чолі СБУ вже пів року блокує підозри у справі ПриватБанку Коломойського", - написав він.

Шабунін нагадав, що саме суддя Сергій Вовк, який виніс сьогодні рішення про "ПриватБанк", раніше незаконно забрав у НАБУ справу Окружного адмінсуду Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн

Він вважає, що Вища рада правосуддя "кришує" обох скандальних суддів на прізвище Вовк - Сергія Вовка з Печерського райсуду і Павла Вовка з Окружного адмінсуду.

"І, звичайно, Зеленський чесний хлопець, просто всього цього не розуміє. Обманюють, бачите, всі його. (Насправді ні)", - додав Шабунін.

Шабунін про програш ПриватБанку Суркісам: чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати 01
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Топ коментарі
+38
Зебилы вы сделали это вместе...радуйтесь скоты...
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02.09.2020 22:39
+37
Интересно на сколько процентов от 350 лимонов баксов сегодня пополнится личный офшор осла??
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02.09.2020 22:38
+31
Если бы башляли только зебилы. А так башлять Суркисам и Бене будут все
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02.09.2020 22:44
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Да все нормально, зелохи башляют. Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять" - Цензор.НЕТ 2613
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02.09.2020 22:36 Відповісти
Если бы башляли только зебилы. А так башлять Суркисам и Бене будут все
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02.09.2020 22:44 Відповісти
На жаль, так. Але ми цього чекали. А Зе-лохи думали, що наші гроші підуть їм. 😁 Вони не підписувалися башляти, коли голосували за Зєлєнского.
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02.09.2020 23:09 Відповісти
А Шабуіну скільки платили за невідомо як виведений коефіцієнт сприйняття корупції при Порошенку ?
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02.09.2020 23:13 Відповісти
Думаю, ми будемо і це знати. Особисто мені гидко від цих прости Господи "правозахисник ів - антикорупціонерів" Шабуніниз, Найємів, Лєщєнок. Більш гидко, ніж від зеленої влади.
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03.09.2020 07:25 Відповісти
Шабунін писав правду і при петі і при вові. сектуни святого петра.
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03.09.2020 08:08 Відповісти
А можна подати апеляцію в Європейський суд і виграти цю справу в суркісів і Зеленського?
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02.09.2020 22:37 Відповісти
Європейський суд це той що "З ПРАВ ЛЮДИНИ". Він не розглядає такі справи.
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02.09.2020 22:41 Відповісти
Шкода... Скільки людей залишиться голодними через таких крадіїв як Зеленський, суркіси, Єрмак, Ахметов, Коломойський, Медведчук, робінович.
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02.09.2020 23:04 Відповісти
Интересно на сколько процентов от 350 лимонов баксов сегодня пополнится личный офшор осла??
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02.09.2020 22:38 Відповісти
Намазать на хлеб хватит. И бубочке, и всему Бениному выводку
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02.09.2020 22:43 Відповісти
А вот то, что Шабунин начал открыто говорить о проделках нашего осла и его черта во главе СБУ, говорит о многом. Шабунин вхож в посольства и общается с западными дипломатами. Похоже, он уже знает позицию Европы по поводу осла и его квартальной гопоты.
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02.09.2020 22:46 Відповісти
Шабунин как раз из тех ослов, что привел к власти Коломойского с платным актером. Так,что осел-Шабунин теперь может ходить хоть пешком под стол, от этого ничего не поменяется.
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02.09.2020 23:04 Відповісти
не обзывай так потужного папередника.
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03.09.2020 06:57 Відповісти
еще как...
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02.09.2020 22:38 Відповісти
Зебилы вы сделали это вместе...радуйтесь скоты...
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02.09.2020 22:39 Відповісти
Ім пока нєкогда. Оні побєжалі за хлєбом, штоби било на што мазать.
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02.09.2020 22:41 Відповісти
Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять" - Цензор.НЕТ 5204 Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять" - Цензор.НЕТ 7790
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02.09.2020 22:47 Відповісти
Який же він тупий... нарід України
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02.09.2020 22:40 Відповісти
зробили себе разом..
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02.09.2020 22:50 Відповісти
Еще беня жало запустит и спасайся кто может
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02.09.2020 22:40 Відповісти
Ты-же, черт Шабунин, сделал все возможное чтобы пришел черт Коломойского со своим выводком чертей
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02.09.2020 22:41 Відповісти
Понравилась реакция г-на Бутусова по этому поводу. В чем-то он (Бутусов) прав, он НЕДОСТАТОЧНО критиковал и обличал предыдущую власть, чтобы заставить ее (в лице Порошенко прежде всего) работать в интересах государства. Теперь г-н Бутусов решил громить Зе-лоха и его ублюдков по всем фронтам.
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02.09.2020 22:49 Відповісти
Боже! Какой бред! Да,да, будет критиковать, критиковать.. Потерявши голову-по волосам не плачут!
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02.09.2020 23:11 Відповісти
ваші політичні симпатії? Кого ви підтримали на минулих виборах ради та президента?
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03.09.2020 10:41 Відповісти
Выбрал из двух зол меньшее: ЕС и Петра Алексеевича, больше того, за них агитировал, понимая, что несет ставленник Калломойши. Видите ли, у меня еще и личные вопросы остались к люлям Порошенко, они, сражаясь за карман барина, давили людей, действительно преданных Украине и честно работавших на ППА, но, видимо, ПА совсем ослеп, если держал вокруг себя явных подонков и прохиндеев.
Добавлю, что и сегодня на моей работе я почти в одиночестве продолжаю, как могу, рассказывать, в какой сейчас опасности Украина от внутреннего врага, и что, несмотря на ошибки ПА, он был действительно Президент Укоаины.
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03.09.2020 11:01 Відповісти
підсумовуючи сказане, ви повинні проживати в Києві, щоб мати змогу так висловлюватись:"Я немало знаю из первых уст про этого господина..."
Критикувати потрібно кожного, але ******** вислів Чекалкіна: критикуєш- пропонуй, пропонуєш- роби... Порошенка (на президенство) я підтримав і в 14 і в 19, а тому несу відповідальність за свій вибір. Бісить, що при критиці його дій, у всіх тушканчиків пам'ять відшибло, що творилось в той час та він для мене єдиний екс президент, за котрого не соромно.
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03.09.2020 11:19 Відповісти
Да, живу в Киеве, есть дом и под Киевом.
Предлагал, и не раз, лично и через посредников. Поверьте, у ПА свои критерии при подборе: там в почете наглость, бесстыдство, цинизм, лояльность, а не профессионализм, как, впрочем, и у всех богатых людей.
2014, помню. Как входили рос."Грады" в Донбасс, помню； как ПА доставал личные деньги и финансировал восстановление армии, помню （и как его доверенные часть денег ПА просто присваивали, помню）； и как ПА выезжал с Банковой после 3 ночи, и как он спал по 4-5 часов, и как первое, что ему давали утром, еше дома, это имена погибших и военную сводку. Все помню. И не я один.
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03.09.2020 11:32 Відповісти
ціню культурних людей (таких як ви), що не реагують на провокації (мої 03.09.2020 03:00)... Ви ж давно на даному ресурсі, як так, що нулі в читаю, читають?
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03.09.2020 11:40 Відповісти
Поверьте, для меня статистика нияего не значит. А люди часто ошибаются, сегодня - любят, а завтра - ненавидят.
Я стараюсь видеть, как есть.
Стараюсь. Хорошо, когда есть интернет и можно прочесть новости.
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03.09.2020 11:45 Відповісти
я мав на увазі, що складно не найти однодумців з цікавими поглядами та талантами (висловлюватись, жартувати, підколювати), а не суху статистику?
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03.09.2020 12:04 Відповісти
Я про статистику лайков, важнее, сколько прочтут, даже если не поставят лайк.
Вы правы, в виртуальном мире форума найти единомышленников проще, чем в жизни. Но все равно приятно, это как "сверить часы", насколько твоя точка зрения совпадает с мнением здравомыслящмх людей.
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03.09.2020 12:13 Відповісти
Вы, наверное, заметили, для меня нет "пороха" или Порошенко, есть Петр Алексеевич, которого продолжаю уважать, и хотел бы, чтобы он, наконец, нашел способ исправить многие ошибки. Лучше, если он сделает это на посту Президента Украины.
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03.09.2020 11:42 Відповісти
нашел способ исправить многие ошибки. Нічого позитивного нас не чекає, можливо й тому, що вами зауважено (они, сражаясь за карман барина, давили людей, действительно преданных Украине и честно работавших на ППА, но, видимо, ПА совсем ослеп, если держал вокруг себя явных подонков и прохиндеев.) та всі відносно проукраїнські сили перегризлись остаточно? Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати" - Цензор.НЕТ 8928
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03.09.2020 12:13 Відповісти
Сложно быть президентом в стране с морально разложившимся населением. Население не означает гражданское общество. Да и в команде ПА почти не было людей, которые хотели возрастания активной гражданской позиции. То сборище негодяев, которые сегодня свили гнездо под вывеской "Общественная организация", тоже никак не часть общества, это - подонки на содержании. Что касается "относительно проукраинских сил", я их не виду, единицы честных людей среди нашей интеллигенции, с грамотной, выверенной позицией, остальные - информационный шум, "парады вышиванок", " парады флагов", а репльных перемен нет ни в одной сфеое жизни украинца. Школа？ - Все те же поборы. Транспорт？ - все те же "маршрутки", больше похожие на скотовозы； мэр Киева？ так это вообще "пугало огородное", не знающее, что такое системное мышление и управление. Медицина？ - Держится на уцелевших врачах и медсестрах. Правоохранительные органы？ -Простите, но сегодняшние СБУ, МВД, полиция, суды - это и есть криминальный центр.
Общество абсолютно больно и нет лидера（МЕНЕДЖЕРА!）, который бы дал идею （не лозунги!）, обьединяющее нацию, и воплотил ее. Люди устали верить.
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03.09.2020 12:52 Відповісти
хоча й голоси проукраїнських лідерів було розмито на кусочки, але сумарно у першому турі їх було понад 51%... Та й у 2-му, надто великий відсоток тих хто не прийшов на вибори взагалі, а тому надія є. Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати" - Цензор.НЕТ 4448
Ще б нам буфер з кацапією, чи метеорит на москву, щоб не до нас їм було...
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03.09.2020 13:11 Відповісти
І це наш Осел тільки розминається. Перші 2 роки навіть Яник обережніший був. А от далі почалась жатва)
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02.09.2020 22:42 Відповісти
Банду геть!!!
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02.09.2020 22:42 Відповісти
де ДНО у цього режиму "слуг наріду"...?! вони тварі скоро Україну пуйлу продадуть за 30 лярдів...гниди... Шабунин о проигрыше "ПриватБанка" Суркисам: "черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять" - Цензор.НЕТ 6394
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02.09.2020 22:46 Відповісти
Коломойський казав що згодний на 150.
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02.09.2020 22:50 Відповісти
А кто такой этот чёрт Шубунин? Это тот, который выползает если надо говном побросаться?
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02.09.2020 22:47 Відповісти
А кто такой этот чёрт Шубунин? Это тот, который выползает если надо говном побросаться?
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02.09.2020 23:04 Відповісти
Ты шо рогами в клаве застрял?😂🌷
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02.09.2020 23:10 Відповісти
Такие быки типа тебя спамят всех неугодных, вот я и напоминаю!
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02.09.2020 23:25 Відповісти
Та не,не спамят,а убирают мусор.Ты же каки сливаешь за собой,мусор выносишь?Так и тут,должно быть чисто😂🌷
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02.09.2020 23:29 Відповісти
А еще этому черту Зеленский посылает пожарников крышу тушить! Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати" - Цензор.НЕТ 4311
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02.09.2020 23:07 Відповісти
Даже при Януковиче Украина не погружалась на такое дно.
Лучший способ уничтожить независимую Украину - это выбрать Зеленского президентом.
Выбрали. "Ви зробили це разом".
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02.09.2020 22:49 Відповісти
Таких жидобольшевиков как ЗЕ в истории Украины с 1917 было ой как много. И где они все сейчас? В Киеве до войны из 300 000 населения 150 000 были жиды. Идиш был разговорным языком киевлян наравне с русским и украинским. И они все после войны вернулись из эвакуации. Где они теперь? Исчезли...Остались только дегенерати типа ЗЕ. Сегодня во всей Украине 0,1% населения, а на всей планете всего 16 млн.. И это свидетельствует о том что подлость, жадность и наглость ведут к вырождению, истреблению и вечному скитальчеству по планете. Это их карма. Так что переживем!
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02.09.2020 23:43 Відповісти
К 300 лярдам дефицита ещё 10 лярдов добавится, фигня какая.
Эта толпа клоунов реально растарабанит всю экономику страны напроч.
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02.09.2020 22:54 Відповісти
Теперь почти понятно, сбу в кармане блазня, а блазень в кармане суркисов, вот почему нбу проиграло суркисам.
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02.09.2020 22:56 Відповісти
Интересно, а сколько Зельцман получит отката за выигрыш Суркисами этого дела? Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати" - Цензор.НЕТ 4747
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02.09.2020 22:58 Відповісти
Следующий парламент обязан выкинуть всех судей из Высшего совета правосудия и сделать эти должности выборными. Сначала судьи проходят анононимную проф. аттестацию, а потом выставляют свои кандидатуры в ВСП.
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02.09.2020 22:59 Відповісти
"черт Зеленского во главе СБУ бегал Суркиса с днем ​​рождения поздравлять"
бакан? - он не мог...
честнейшей души человек, маршальнуть-припогонить его не пора с занесением?
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02.09.2020 23:01 Відповісти
Мало нам ахметки с беней,которым можно всё,так теперь на наши шеи посадили чморей цуркисов крышуемых засранцем бакашкой.
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02.09.2020 23:02 Відповісти
Они всегда и были, ты просто сейчас об этом узнал.
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03.09.2020 13:19 Відповісти
А ведь я писал не голосуйте за зебила , но меня травили ( Порох вор , свинарчуки и т.д . ) да он младенец рядом с беней , медведчуком и пинчуком , ахметку можно даже не вспоминать .
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02.09.2020 23:02 Відповісти
Почему-то "ахметке" пришлось откупаться от этого "младенца", сделав его торговым партнёром по ДТЭКу. Все олигархи одинаковые. Они, прежде всего, пекутся о своём кармане. Всё гребут и гребут под себя, никак не нажрутся. Голосовать за олигарха в надежде, что он изменит олигархическую систему - ну, такое.
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03.09.2020 13:24 Відповісти
шота Питро недореформував )
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02.09.2020 23:04 Відповісти
походу, Петро уже перестал накладывать тебе в штаны и начал это делать за щеку Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати" - Цензор.НЕТ 6712
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02.09.2020 23:18 Відповісти
Всё по Фрейду )))
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02.09.2020 23:26 Відповісти
зараз мусара штурмують офіс Свободи в Кийові
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02.09.2020 23:05 Відповісти
ну заплатим все вместе суркисам еще, что нам жалко штоле..., главное для нас всех что?..., правильно, чтобы хозяева не обеднели...
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02.09.2020 23:08 Відповісти
Черти захватили власть в Украине
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02.09.2020 23:45 Відповісти
Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем ​​народження вітати" - Цензор.НЕТ 8294
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02.09.2020 23:48 Відповісти
шабуня, поздравляю тебя. ты ж так мечтал чтобы не порох был у власти. теперь борцун жри!
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03.09.2020 09:40 Відповісти
 
 