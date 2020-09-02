Шабунін про програш "ПриватБанку" Суркісам: "чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем народження вітати"
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Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував рішення Печерського райсуду, який зобов'язав державний "ПриватБанк" виплатити Суркісам $350 млн.
Свою думку Шабунін озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, що чорт Зеленського на чолі СБУ бігав Суркіса з днем народження вітати. Нагадаю, що чорт Зеленського на чолі СБУ вже пів року блокує підозри у справі ПриватБанку Коломойського", - написав він.
Шабунін нагадав, що саме суддя Сергій Вовк, який виніс сьогодні рішення про "ПриватБанк", раніше незаконно забрав у НАБУ справу Окружного адмінсуду Києва.
Він вважає, що Вища рада правосуддя "кришує" обох скандальних суддів на прізвище Вовк - Сергія Вовка з Печерського райсуду і Павла Вовка з Окружного адмінсуду.
"І, звичайно, Зеленський чесний хлопець, просто всього цього не розуміє. Обманюють, бачите, всі його. (Насправді ні)", - додав Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Добавлю, что и сегодня на моей работе я почти в одиночестве продолжаю, как могу, рассказывать, в какой сейчас опасности Украина от внутреннего врага, и что, несмотря на ошибки ПА, он был действительно Президент Укоаины.
Критикувати потрібно кожного, але ******** вислів Чекалкіна: критикуєш- пропонуй, пропонуєш- роби... Порошенка (на президенство) я підтримав і в 14 і в 19, а тому несу відповідальність за свій вибір. Бісить, що при критиці його дій, у всіх тушканчиків пам'ять відшибло, що творилось в той час та він для мене єдиний екс президент, за котрого не соромно.
Предлагал, и не раз, лично и через посредников. Поверьте, у ПА свои критерии при подборе: там в почете наглость, бесстыдство, цинизм, лояльность, а не профессионализм, как, впрочем, и у всех богатых людей.
2014, помню. Как входили рос."Грады" в Донбасс, помню； как ПА доставал личные деньги и финансировал восстановление армии, помню （и как его доверенные часть денег ПА просто присваивали, помню）； и как ПА выезжал с Банковой после 3 ночи, и как он спал по 4-5 часов, и как первое, что ему давали утром, еше дома, это имена погибших и военную сводку. Все помню. И не я один.
Я стараюсь видеть, как есть.
Стараюсь. Хорошо, когда есть интернет и можно прочесть новости.
Вы правы, в виртуальном мире форума найти единомышленников проще, чем в жизни. Но все равно приятно, это как "сверить часы", насколько твоя точка зрения совпадает с мнением здравомыслящмх людей.
Общество абсолютно больно и нет лидера（МЕНЕДЖЕРА!）, который бы дал идею （не лозунги!）, обьединяющее нацию, и воплотил ее. Люди устали верить.
Ще б нам буфер з кацапією, чи метеорит на москву, щоб не до нас їм було...
Лучший способ уничтожить независимую Украину - это выбрать Зеленского президентом.
Выбрали. "Ви зробили це разом".
Эта толпа клоунов реально растарабанит всю экономику страны напроч.
бакан? - он не мог...
честнейшей души человек, маршальнуть-припогонить его не пора с занесением?