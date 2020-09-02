Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України"
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Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що відновлювати довіру українців до судів після нинішнього рішення Печерського райсуду у справі про претензії Суркісів до "ПриватБанку" буде нелегко.
Про це Малюська написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Імхо один із найбільших зашкварів у історії судової влади України відбувся сьогодні у Печерському суді у виконанні судді Вовка", - зазначив він.
Малюська підкреслив, що суд ухвалив стягнути з Приватбанку близько 9 млрд грн як забезпечення позову без розгляду справи по суті.
Він попередив, що компанії-позивачі будуть говорити, що у них відібрали грошті та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби.
"Це маніпуляція. Ключове інше – суд БЕЗ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПО СУТІ стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти Приватбанк винен. Без встановлення того, чи не сплила давність. Без встановлення будь-яких фактів у справі", - написав Малюська.
"Впевнений, справедливість у справі буде відновлено. Але як після цього відновлювати довіру до судів?" - додав міністр юстиції.
Нагадаємо, увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір з Суркісами про $ 350 млн.
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Имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка",
Емітенти UK SPV Credit Finance plc.,ICBC Standard Bank Plc, UK SPV Credit Finance plc.
Власниками єврооблігацій -First Geneva Capital Partners, Pala Assets та Pioneer Investment Management ще був Cargill американський,але відійшов бо гроші пішли на нерухомість у США. Зараз усі власники єврооблігацій будуть подати позови і до МАС у Лондоні з тим, щоб скасувати конвертацію їхніх грошей в капітал "Привату". Суд займе сторону інвесторів,а "Приват"вилетить в трубу,бо банк не може не визнати свої ж зобов'язання.
Якщо всі інвестори, чиї кошти були конвертовані в капітал банку відсудять їх-то розмір пасивів "Привату" перевищить розмір активів-він буде визнаний проблемним,тобто держава має докапіталізувати,або він піде на ліквідацію чи буде викуплений інвесторами, які його докапіталізують, погасивши борги перед інвесторами, чиї гроші були конвертовані в капітал.От ці інвестори і стануть новими співвласниками банку.Це закон,а не забаганки чергової гопоти,яка приходить до влади,аби щось віджати,як попередники.
Серьезные дела это не для тебя