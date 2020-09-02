УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
21327 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Правосуддя
10 481 36
Суркіс (150) Приватбанк (685) Малюська Денис (295)

Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська про рішення у справі

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що відновлювати довіру українців до судів після нинішнього рішення Печерського райсуду у справі про претензії Суркісів до "ПриватБанку" буде нелегко.

Про це Малюська написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Імхо один із найбільших зашкварів у історії судової влади України відбувся сьогодні у Печерському суді у виконанні судді Вовка", - зазначив він.

Малюська підкреслив, що суд ухвалив стягнути з Приватбанку близько 9 млрд грн як забезпечення позову без розгляду справи по суті.

Він попередив, що компанії-позивачі будуть говорити, що у них відібрали грошті та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби.

Читайте також: Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін

"Це маніпуляція. Ключове інше – суд БЕЗ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПО СУТІ стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти Приватбанк винен. Без встановлення того, чи не сплила давність. Без встановлення будь-яких фактів у справі", - написав Малюська.

"Впевнений, справедливість у справі буде відновлено. Але як після цього відновлювати довіру до судів?" - додав міністр юстиції.

Нагадаємо, увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір з Суркісами про $ 350 млн.

Малюська про рішення у справі ПриватБанку: імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України 01
Малюська про рішення у справі ПриватБанку: імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Цікаво, який процент з цих мільйонів упав на офшорний рахунок президента?
показати весь коментар
02.09.2020 23:02
+14
Малюська, зашквар - это ты и ваша банда клоунов. Остальное - следствие
показати весь коментар
02.09.2020 23:04
+12
Маллюск - зашквар это ты!.. а в судебной системе Украины все заранее договорено))
показати весь коментар
02.09.2020 23:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, який процент з цих мільйонів упав на офшорний рахунок президента?
показати весь коментар
02.09.2020 23:02 Відповісти
П'ятий слабак порівняно з півшостим.
показати весь коментар
02.09.2020 23:13 Відповісти
Ай беда - беда Труси штаны - опять Петро тебе в них насрал 😏
показати весь коментар
02.09.2020 23:18 Відповісти
судя по тебе - в лахте не знают, что Панама давно пнула вас, идиотов, с фейками о "панамских офшорах" Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України" - Цензор.НЕТ 909
показати весь коментар
03.09.2020 00:57 Відповісти
Маллюск - зашквар это ты!.. а в судебной системе Украины все заранее договорено))
показати весь коментар
02.09.2020 23:03 Відповісти
Да походу зашквар в этой ситуации все население Украины
Спасибо за это 73% идиотов
показати весь коментар
02.09.2020 23:19 Відповісти
Малюська, зашквар - это ты и ваша банда клоунов. Остальное - следствие
показати весь коментар
02.09.2020 23:04 Відповісти
А хто це покриває всіх Вовків судової системи України? Хто це їм рішення і замовлення спускає? Малюсьці про це ніхто не розповів?
показати весь коментар
02.09.2020 23:04 Відповісти
Фамилии судей в студию.Их заждался Кабздон с Бузиной.
показати весь коментар
02.09.2020 23:07 Відповісти
Вовк.. тот самый.. которого крышует зелена шмаркля и Ко.
Имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка",
показати весь коментар
03.09.2020 00:59 Відповісти
Та що ти кажеш?Гроші Суркісам-9млрд.грн.-це тільки початок катастрофи "Привату",як результату прихватизації чужого по хитрій схемі порогонтахрюх.При націоналізації в "Приват"як його капітал перевели його зов.борги в 555 млн.дол, випуски єврооблігацій в 335 млн.дол та суб.борг на 220 млн.дол.
Емітенти UK SPV Credit Finance plc.,ICBC Standard Bank Plc, UK SPV Credit Finance plc.
Власниками єврооблігацій -First Geneva Capital Partners, Pala Assets та Pioneer Investment Management ще був Cargill американський,але відійшов бо гроші пішли на нерухомість у США. Зараз усі власники єврооблігацій будуть подати позови і до МАС у Лондоні з тим, щоб скасувати конвертацію їхніх грошей в капітал "Привату". Суд займе сторону інвесторів,а "Приват"вилетить в трубу,бо банк не може не визнати свої ж зобов'язання.
Якщо всі інвестори, чиї кошти були конвертовані в капітал банку відсудять їх-то розмір пасивів "Привату" перевищить розмір активів-він буде визнаний проблемним,тобто держава має докапіталізувати,або він піде на ліквідацію чи буде викуплений інвесторами, які його докапіталізують, погасивши борги перед інвесторами, чиї гроші були конвертовані в капітал.От ці інвестори і стануть новими співвласниками банку.Це закон,а не забаганки чергової гопоти,яка приходить до влади,аби щось віджати,як попередники.
показати весь коментар
03.09.2020 04:11 Відповісти
імхо, бабло пабіждаєт зло.
показати весь коментар
02.09.2020 23:07 Відповісти
Это не зашквар, а целенаправленное ПРЕДАТЕЛьСТВО интересов страны ЗЕ-преЗЕдентом!
показати весь коментар
02.09.2020 23:10 Відповісти
Судилава с ссуркисилава на кукан. Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 6438 Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 6438 Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 6438
показати весь коментар
02.09.2020 23:12 Відповісти
Малюська, не вникай! Тебе это вредно. Ты лучше вип-камеры ремонтируй для зе-преступников. Надеюсь, что на этот раз им не повезьот, как овощу с рыгами.
показати весь коментар
02.09.2020 23:12 Відповісти
хаахаххахахах
показати весь коментар
02.09.2020 23:14 Відповісти
сміємося! нужбо Малюська о решении по делу "ПриватБанка": "имхо один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины" - Цензор.НЕТ 9080
показати весь коментар
02.09.2020 23:15 Відповісти
Писюська, ты не отвлекайся от мелочной торговли камерами в СИЗО.

Серьезные дела это не для тебя
показати весь коментар
02.09.2020 23:19 Відповісти
Ой, а по чьей команде придворный Печерский суд это слелал? Может дядя Вася сантехник, неприкосновенному Вовку подал дружеский совет?
показати весь коментар
02.09.2020 23:22 Відповісти
Парахнявая гнида устроила срач вокруг Привата, теперь ему все виноваты, а ОНО в шЫколаде, тварь!
показати весь коментар
02.09.2020 23:23 Відповісти
Труси штаны Ватан Петро тебе туда насрал
показати весь коментар
02.09.2020 23:30 Відповісти
Обшибаешься! Парахнявое уже срать не может, ты вместо него тут говно разбрасываешь!
показати весь коментар
03.09.2020 08:59 Відповісти
Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України" - Цензор.НЕТ 8426
показати весь коментар
02.09.2020 23:34 Відповісти
Ну что Малюська? Надо было судами заниматься и законодательством, а ты все тюрьмы ликвидировал и их имущество и землю думал как бы повыгоднее продать, да с зэками фотографии выкладывал! До выкладывался?
показати весь коментар
02.09.2020 23:52 Відповісти
А чому б просто за ці гроші не відстріляти всіх Вовків разом с суддями Печерського , Окружного судів заодно з Вищою Радою Правосуддя?
показати весь коментар
03.09.2020 00:08 Відповісти
Так и не понял,кому эти претензии Малюська выдвигает?Если мне,то разрешаю завтра арестовать всю эту банду вместе с главарями что со стороны истца,что со стороны власти.Вперед мой храбрый зелёный правдоруб Малюська!...Вас там целая кодла с монобольшинством,кабмином,любыми должностями в стране да ещё и пахан с чёрным поясом по карате.Ленке с мендельшей втирайте про злых судей.Сосете всей малиной у коломойши?Так уже скоро и захлебнетесь,кретины.
показати весь коментар
03.09.2020 00:12 Відповісти
Крупнейший зашквар в истории Украины - это Зеленский на посту президента. И то ли ещё будет.
показати весь коментар
03.09.2020 00:23 Відповісти
3/14 и ты в этом участвовал молчаливый сооучастник
показати весь коментар
03.09.2020 01:12 Відповісти
Пересмикує, ми, зелені, тут ні до чого.
показати весь коментар
03.09.2020 02:39 Відповісти
Украинская судебная система вся один большой зашквар.
показати весь коментар
03.09.2020 05:26 Відповісти
Ты таки не напрасно примерял на себя камеру. Надеюсь, удалось выбрать что-то по вкусу.
показати весь коментар
03.09.2020 06:31 Відповісти
А що Осел? Почту розносить?
показати весь коментар
03.09.2020 07:01 Відповісти
потужная реформированная судебная система.
показати весь коментар
03.09.2020 07:02 Відповісти
Все намного проще. През, весь состав офиса преза, состав РНБО, большинство верховной рады и почти весь кабмин - крупнейший зашквар в истории Украины. А суды - это лишь изюминка на тортике.
показати весь коментар
03.09.2020 10:12 Відповісти
это зашквар не вовка, а цирка зе-вавки.
показати весь коментар
03.09.2020 13:45 Відповісти
 
 