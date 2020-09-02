Малюська про рішення у справі "ПриватБанку": "імхо один із найбільших зашкварів в історії судової влади України"

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що відновлювати довіру українців до судів після нинішнього рішення Печерського райсуду у справі про претензії Суркісів до "ПриватБанку" буде нелегко.

Про це Малюська написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Імхо один із найбільших зашкварів у історії судової влади України відбувся сьогодні у Печерському суді у виконанні судді Вовка", - зазначив він.

Малюська підкреслив, що суд ухвалив стягнути з Приватбанку близько 9 млрд грн як забезпечення позову без розгляду справи по суті.

Він попередив, що компанії-позивачі будуть говорити, що у них відібрали грошті та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби.

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"Це маніпуляція. Ключове інше – суд БЕЗ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПО СУТІ стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти Приватбанк винен. Без встановлення того, чи не сплила давність. Без встановлення будь-яких фактів у справі", - написав Малюська.

"Впевнений, справедливість у справі буде відновлено. Але як після цього відновлювати довіру до судів?" - додав міністр юстиції.

Нагадаємо, увечері 2 вересня адвокат "ПриватБанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір з Суркісами про $ 350 млн.



