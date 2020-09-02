Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви компаній братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання державного ПриватБанку (Київ) обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці Міністерства фінансів.

"Рішення Печерського суду (...) направлено на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн) і прийнято з порушенням норм процесуального законодавства", - сказано в повідомленні.

У повідомленні вказується, що Мінфін не згоден з відповідною постановою і продовжуватиме захищати інтереси ПриватБанку, зокрема, наступним кроком є ​​підготовка апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду.

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"Один із найбільших зашкварів в історії судової влади України відбувся сьогодні в Печерському суді у виконанні судді Вовка. Суд задовольнив заяву "британських компаній" (афілійованих з братами Суркісами), і як забезпечення позову і без розгляду справи по суті постановив стягнути з ПриватБанку близько 9 млрд грн", - написав міністр юстиції Денис Малюська в Facebook у середу.

Він уточнив, що детальний план і прогноз наступних дій учасників він планує оприлюднити 3 серпня після отримання тексту рішення.

Раніше юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів із кореспондентських рахунків банку.