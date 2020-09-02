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Мінфін (781) Суркіс (150) Приватбанк (685)

Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви компаній братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання державного ПриватБанку (Київ) обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці Міністерства фінансів.

"Рішення Печерського суду (...) направлено на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн) і прийнято з порушенням норм процесуального законодавства", - сказано в повідомленні.

У повідомленні вказується, що Мінфін не згоден з відповідною постановою і продовжуватиме захищати інтереси ПриватБанку, зокрема, наступним кроком є ​​підготовка апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду.

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"Один із найбільших зашкварів в історії судової влади України відбувся сьогодні в Печерському суді у виконанні судді Вовка. Суд задовольнив заяву "британських компаній" (афілійованих з братами Суркісами), і як забезпечення позову і без розгляду справи по суті постановив стягнути з ПриватБанку близько 9 млрд грн", - написав міністр юстиції Денис Малюська в Facebook у середу.

Він уточнив, що детальний план і прогноз наступних дій учасників він планує оприлюднити 3 серпня після отримання тексту рішення.

Раніше юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів із кореспондентських рахунків банку.
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Топ коментарі
+10
Наворовали сотни миллионов долларов, а теперь продажные украинские суды этих барыг оправдывают. Весело живём, недаром клоуна избрали !!!
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02.09.2020 23:40
+5
Тю, та те суркесы на любом сквозняке вонять будут!) Бо они рашкой-говняшкой смердять!) Вместе с ваняткой баклановым, соседом зельцмана по под'езду в крывом рогу.)
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02.09.2020 23:23
+3
Конфіскувати на користь держави к Суркісів все майно. І Динамо теж. Погань ОПЗжевська і як наслідок кремлівська.
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03.09.2020 02:46
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А еси их на сквазняк шоп не сильна ваняли. Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9921 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9921 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9921
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02.09.2020 23:17 Відповісти
Тю, та те суркесы на любом сквозняке вонять будут!) Бо они рашкой-говняшкой смердять!) Вместе с ваняткой баклановым, соседом зельцмана по под'езду в крывом рогу.)
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02.09.2020 23:23 Відповісти
На той сквазняке тока до состояния тараньки дованюють. Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2288 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2288 Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2288
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02.09.2020 23:28 Відповісти
Наворовали сотни миллионов долларов, а теперь продажные украинские суды этих барыг оправдывают. Весело живём, недаром клоуна избрали !!!
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02.09.2020 23:40 Відповісти
ну, так, может, надо было доказать, шо деньги - ворованные и конфисковать по закону, а не по беспределу перевести насильно в акции и самим же выкупить по 1 гривне?
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03.09.2020 02:11 Відповісти
Конфіскувати на користь держави к Суркісів все майно. І Динамо теж. Погань ОПЗжевська і як наслідок кремлівська.
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03.09.2020 02:46 Відповісти
Пишите телегу сразу прямо в спортлото. Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4636
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02.09.2020 23:44 Відповісти
Так что уже можно гордиться судебной реформой от Парашенки?
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03.09.2020 00:24 Відповісти
ага, щас, только бабки вернут, но уже из бюджета, т.е. - народные
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03.09.2020 02:12 Відповісти
Експерди цензора-понад усе.Насправді ж-це тільки початок катастрофи "Привату",як результату прихватизації чужого по хитрій схемі порогонтахрюх.При націоналізації в "Приват"як його капітал перевели його зов.борги в 555 млн.дол:випуски єврооблігацій в 335 млн.дол та суб.борг на 220 млн.дол.Емітенти UK SPV Credit Finance plc.,ICBC Standard Bank Plc, UK SPV Credit Finance plc.Власниками єврооблігацій- First Geneva Capital Partners, Pala Assets та Pioneer Investment Management. Ще Cargill американський,але відійшов бо гроші пішли на нерухомість у США. Зараз якщо усі власники єврооблігацій будуть подати позови і до МАС у Лондоні з тим, щоб скасувати конвертацію їхніх грошей в капітал "Приватбанку" і суд займе сторону інвесторів,то"Приват"вилетить в трубу,a банк не може не визнати свої ж зобов'язання. А якщо всі інвестори, чиї кошти були конвертовані в капітал банку відсудять їх-то розмір пасивів "Привату" перевищить розмір активів-він буде визнаний проблемним,тобто держава має докапіталізувати,або банк піде на ліквідацію чи буде викуплений інвесторами, які його докапіталізують, погасивши борги перед інвесторами, чиї гроші були конвертовані в капітал.От ці інвестори і стануть новими співвласниками банку.Це закон,а не забаганки чергової гопоти,яка приходить до влади,аби щось віджати,як попередники. Тому апеляція -це як мертвому-припарка.
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03.09.2020 04:38 Відповісти
1. Твой лонГондон - не более как сборище гомиков называющее себя джентельменами. Англичане всегда были мудаками.
2. жидок беня вывел СВОЮ, ЧУЖУЮ капусту. Он оставил банк-пустышку. За такое в нормальной стране его вместе с другим жидом бы уже повесели.
3. так же сделал еще один вороватый ублюдок - фирташ, беня решил что так выгодней
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03.09.2020 07:41 Відповісти
От дурне.Ти,окрім свого,ще й чуже не проти подзьобати?Ну й дзьобай у сусіда-може дзюбак обрубає.Якщо в когось є гроші-він не чекає,поки прийде дзюбак,а вкладає в нерухомість та виробництво.В нормальних країнах усі претензії до тих,хто дзьоба роззявляє на чужу власність.Це тільки в Україні навіть пенсія за 30-ть років Незалежності вдвічі нижча ніж в тоталітарній Білорусі,бо всі крали,а Беня,який рософеросплави Деребасці продав і гроші вклав у нерухомість та виробництво по всьому світу,винний.Так скрізь суди йдуть-і тут і в Америці-нехай шукають,як беня сам себе обікрав,чи Нац.Банк де порох в 2007-2010 керував-беню.
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03.09.2020 09:06 Відповісти
правильно.
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03.09.2020 07:02 Відповісти
Суркисы отмывали сотни миллионов через бенин приват, но после национализации банка, халява закончилась. И тут пришел бенин клоун управлять страной, суркисы опять заработали халявное бабло через уже национализированный приват. Поздравляю зебилы, сходив на выборы по-приколу вы подарили миллиарды ваших долларов бене и его бизнес партнерам.
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03.09.2020 09:49 Відповісти
су.кисы!печерские х.и в платьях!озвучивают нам, что опять с нас сдерают шкуры!сдерали и будут сдерать!Старое дермо,кравчук,фокин за прошлое, тянут на высшую меру, кладут на нас рашу,ахметов ,фирташ,коломофйский,пинчук,это старье пожило за устроевший геноцид нам.Мы это все знаем и дальше ждем?Может они просят о справедливости?О суде линча!А Вы,украинский народ ,готовы дальше снимать шкуры,но уже с детей своих!
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03.09.2020 11:48 Відповісти
Они думают это не с подачи высоких лиц сделано. Царь хороший, бояре плохие.
Суды у нас независимыми никогда не были. И наш мудрый украинский нарид тому виной.
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03.09.2020 13:50 Відповісти
Рішення Печерського суду у спорі Приватбанку з Суркісами буде оскаржено, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7236
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03.09.2020 14:24 Відповісти
 
 