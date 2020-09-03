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Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Гео Лерос заявляє, що президент Володимир Зеленський дуже змінився від початку каденції, що він прикриває топкорупцію і грубіянить оточуючим.

Про це Лерос заявив в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський мені ворог, бо мені ворог кожен, хто працює проти інтересів нашої держави", - сказав Лерос.

За його словами, Зеленський сильно змінився від початку каденції.

"Президент більше не ставиться з повагою до людей, поводиться по-хамськи, перетворюється на гіршу копію Януковича. Як вища посадова особа він прикриває топкорупцію у своєму оточенні", - вважає Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Нардеп стверджує, що перед тим, як вийти на трибуну Верховної Ради з викривальною промовою, намагався домовитися про зустріч із Зеленським, але домогтися її не вдалося.

"Я зрозумів, що якщо президент не готовий відрізати цю пухлину, в якийсь момент цю пухлину буде вже неможливо оперувати. На сьогодні я змушений визнати, що цю пухлину вже неможливо оперувати. І пан президент несе особисту відповідальність за Єрмака, за корумповане оточення", - каже Лерос.

Також читайте: Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар

Крім цього, він стверджує, що депутати "Слуги народу" отримують зарплати в конвертах від Ріната Ахметова і обіцяє "довести цю справу до кінця".

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Он враг нам всем.
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03.09.2020 00:14
+35
Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 8769
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03.09.2020 00:29
+30
Спасая Ермака и став на его сторону в конфликте благодаря молниеносному изгнанию Лероса, Зеленский взял на себя полную ответственность за действия главы своей канцелярии.
Вероятно, Зеленский не осознаёт, но любые факты против Ермака, в т.ч. касающиеся сотрудничества со спецслужбами РФ, сделают самого президента соучастником и ответчиком за преступления своего канцеляриста.
Упала первая костяшка домино.
За ней, по цепочке, посыпятся остальные.
Воруют зелёные пацаны , не по - детски 😡
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03.09.2020 00:34
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Не лень цитировать типичную мракобесную речевую конструкцию времён "молота ведьм" ?!
Всё шо Вы тут нацарапали , уже тысячу лет до Вас писали . А потом каждые 10 лет возникали новые любители копи-пейстить на заборе "ителлектуальные шедевры" в стиле трёх букофф Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 7683 ...
Что особенно забавно - каждая новая копия скучнее , чем "бердическое козачество" или ташкентские орденоносцы . Только вот Лёня Брежнев двух героев получил за то , что майор Цезарь Куников первым высадился на Малую Землю и первый же мину схлопотал как командир десанта . Брежнева тогда рядом не стояло ...
И Куников тот совсем не из Ташкента был !
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03.09.2020 14:06 Відповісти
Порохоботи живуть у якійсь своїй паралельній реальності.
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03.09.2020 09:15 Відповісти
Думаю, Леросу пряма дорога в обійми до Порошенка, тому, що розриває Україну. Про Ермака - його справа повинна вирішуватися украЇнськими спецслужбами, які "інформували" Лероса, і українською судовою системою.
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03.09.2020 04:52 Відповісти
А думаешь ты жопой
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03.09.2020 08:58 Відповісти
отлично . Порох значит разрывает а Зеля и Ермак значит скрепляют ? Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 8786 пора тебе чинить голову Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 5071
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03.09.2020 08:59 Відповісти
Что-то "зелень" начинает не желтеть, а загнивать.
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03.09.2020 05:12 Відповісти
стадии пожелтения (созревания) и опадания они перескочили. гниют прям на дереве.
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03.09.2020 08:51 Відповісти
Не везёт украинскому народу или народу Украины с выборами и назначениями поводырей, которых содержит в сытости и позволяет грабить себя !!! Зеленский мне враг, он превращается в худшую копию Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 7401
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03.09.2020 06:05 Відповісти
Сказал один армян.
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03.09.2020 06:07 Відповісти
от порохоботов пучит)))))
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03.09.2020 06:27 Відповісти
зєбіл... у членограя по 5 суперзашкварів на день... членограй і корабельні сосни з ранку до вечора сцут у очі всьому народу, а тобі виродок порохобрти спать не дають... пєрдак у тебе від них горить...
до речі - рік тому, цензор був столицею зєідіотів і тут взагалі коменти неможна було читати - всі були проти бариг і за клоуна. Пройшов рік після епохи бідності і бач воно як обернулось... тепер юродиву зєлінь тут від порохоботов пучить)))
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03.09.2020 06:53 Відповісти
Как и Ющенко поц-Зе-дент пришел и обманул своих избирателей
Как и Говнюковичь-тупой жлоб
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03.09.2020 06:46 Відповісти
як і любого жулька, зебіла, жопозешеника, нетака у тебе зовсім відсутній моск
порівняв юща з зє... бу-го-га ... чому таких юродивих українська земля носить хз
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03.09.2020 06:56 Відповісти
как по мне это не совсем так: тогда боялись потерять государственность и больше голосовали против шапкосрыва, мне так казалось....
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03.09.2020 08:21 Відповісти



Mira Miroslava.

@MiraMiraslava

·9 год

Зе нагородив Орденом «За заслуги»2ступеня ОлександраСеменовича Мамасуєва митрополита Феодора у Мукачеві і Ужгороді від РПЦ(уа) Мамасуєв-один з лідерів закарпатського сепаратизму,активний пропагандист"русского міра"Внутрішня політика влади зсувається в дуже неоднозначному напрямі
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03.09.2020 06:49 Відповісти
это хреново, прикольно ты написала: рпц уа)), как там ведмедчук себя чувствует, труба качает??
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03.09.2020 08:18 Відповісти
Казалось что хуже Говнюковича уже быть не может..
ан нет..нашелся "талант"
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03.09.2020 06:54 Відповісти
Когда то вычитал,понравилось:
-Казалось,хуже уже быть не может,но как оказалось,даже это худшее могут у нас отнять.
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04.09.2020 15:44 Відповісти
посмотрите на лицо лероса. нарцисс-социопат.
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03.09.2020 07:05 Відповісти
Лучше глянь на свое ипало, слопатоед
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03.09.2020 09:01 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.

на вот, прочти само себе о себе "Лучше глянь на свое ипало, слопатоед"
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03.09.2020 19:44 Відповісти
Он не "копия" Януковича - он просто еще мерзее любого предшественника. А так обычный дурак и подлец. Но при власти.
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03.09.2020 07:47 Відповісти
та по твоему описанию напоминает не только якуновича....
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03.09.2020 08:13 Відповісти
Что такое , в сущности, диктатор ?! Это добрый, душевный человек, которому не повезло с народом. Просто убивать надо такой недогадливый народ, который не понимает: какой диктатор добрый и душевный...
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03.09.2020 08:28 Відповісти
"...Гео Лерос заявляє, що президент Володимир Зеленський дуже змінився від початку каденції,.." - нічого він не мінявся, Клоун як був гавном так гавном і остався. То ви, зебіли, наділи розові очки, повірили казкам зрежисованим в кацапщині і трансльованим Беніними та іншими малороськими каналами, і завели кремлівську агентуру у владу.
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03.09.2020 08:48 Відповісти
"Президент больше не относится с уважением к людям, ведет себя по-хамски"Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 4758
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03.09.2020 08:52 Відповісти
Зеленский, где ты эту чму нашёл?
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03.09.2020 09:08 Відповісти
Ну не виходть у пороходрочерів зраду розігнати )))
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03.09.2020 09:18 Відповісти
За гроші поросяти можна й не таке висрати. 🤣
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03.09.2020 09:29 Відповісти
Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 8436
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03.09.2020 09:56 Відповісти
Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 3826Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 6312
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03.09.2020 10:02 Відповісти
До яника ему далеко,а вот на идиота потроха он чем то похож.
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03.09.2020 10:10 Відповісти
Поживемо. Побачимо.
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03.09.2020 10:41 Відповісти
Я бы на месте некоторых корифеев не спешил с выводами в отношении Зеленского. А внимательно проанализировал то стадо которым ему приходится иметь дело. Бараны, шакалы, шоколадники и прочая Чи хуа с хуа. Вот и попробуй такими порулить да ещё и успешно, как весь этот сброд вымагае. Думайте, а потом делайте выводы.
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03.09.2020 10:53 Відповісти
А чего вы хотели от паяца, с пелёнок прятавшегося от ответственности за маму риммму, получившим фейковое образование под прикрытием ватного сепара папаши и всю свою сознательную жизнь отплясывавшего в саунах у голых папиков-упырей-казнокрадов???
Он чему то другому разве мог у них научиться???
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03.09.2020 10:57 Відповісти
Не знаю, чьей больше вины в этом, 73% быдла, или самого клоуна, который знал, что он совершенный профан в политике, и не взирая на колоссальную ответственность, полез в кресло преза, соблазн слишком соблазнительный, а менталитет совковый.
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03.09.2020 10:59 Відповісти
Выступление Лероса в Раде свидетельствует о весьма правильном реагировании В. Зеленского на различные ситуации в стране - умно и взвешено. Если Лерос по политическим убеждениям искренний революционер, а не обычный провокатор, то руководствуется известным лозунгом : " Мы до основанья все разрушим, а потом!".... Мы это "проходили". Разумный эволюционный путь. Его осуществляет Президент и его команда. СМИ на службе у 5 колонны с удовольствием афишируют очередные провокации. Наверное, Цензор и этот комментарий уберет, как другие по вагнеровцам, к свободе слова относясь избирательно, чего пока не может центральная власть, а надо.
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03.09.2020 12:05 Відповісти
разумный эволюционный путь...



васёк, ЗеБилы и шмаркля- это не эволюция, это деградация и регресс.
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03.09.2020 12:20 Відповісти
Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос - Цензор.НЕТ 5920
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03.09.2020 12:43 Відповісти
А ещё он бывший клоун 95 квартала. Да, Лерос? Ведь так ты его вчера пригвоздил к месту?
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03.09.2020 13:36 Відповісти
Уверен скандал Лероса с Зелей очередной цирк, чтоб отвлечь внимание от местных выборов
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03.09.2020 15:02 Відповісти
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