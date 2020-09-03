Зеленський мені ворог, він перетворюється на гіршу копію Януковича, - Лерос
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Гео Лерос заявляє, що президент Володимир Зеленський дуже змінився від початку каденції, що він прикриває топкорупцію і грубіянить оточуючим.
Про це Лерос заявив в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський мені ворог, бо мені ворог кожен, хто працює проти інтересів нашої держави", - сказав Лерос.
За його словами, Зеленський сильно змінився від початку каденції.
"Президент більше не ставиться з повагою до людей, поводиться по-хамськи, перетворюється на гіршу копію Януковича. Як вища посадова особа він прикриває топкорупцію у своєму оточенні", - вважає Лерос.
Нардеп стверджує, що перед тим, як вийти на трибуну Верховної Ради з викривальною промовою, намагався домовитися про зустріч із Зеленським, але домогтися її не вдалося.
"Я зрозумів, що якщо президент не готовий відрізати цю пухлину, в якийсь момент цю пухлину буде вже неможливо оперувати. На сьогодні я змушений визнати, що цю пухлину вже неможливо оперувати. І пан президент несе особисту відповідальність за Єрмака, за корумповане оточення", - каже Лерос.
Крім цього, він стверджує, що депутати "Слуги народу" отримують зарплати в конвертах від Ріната Ахметова і обіцяє "довести цю справу до кінця".
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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Всё шо Вы тут нацарапали , уже тысячу лет до Вас писали . А потом каждые 10 лет возникали новые любители копи-пейстить на заборе "ителлектуальные шедевры" в стиле трёх букофф ...
Что особенно забавно - каждая новая копия скучнее , чем "бердическое козачество" или ташкентские орденоносцы . Только вот Лёня Брежнев двух героев получил за то , что майор Цезарь Куников первым высадился на Малую Землю и первый же мину схлопотал как командир десанта . Брежнева тогда рядом не стояло ...
И Куников тот совсем не из Ташкента был !
до речі - рік тому, цензор був столицею зєідіотів і тут взагалі коменти неможна було читати - всі були проти бариг і за клоуна. Пройшов рік після епохи бідності і бач воно як обернулось... тепер юродиву зєлінь тут від порохоботов пучить)))
Как и Говнюковичь-тупой жлоб
порівняв юща з зє... бу-го-га ... чому таких юродивих українська земля носить хз
Mira Miroslava.
@MiraMiraslava
·9 год
Зе нагородив Орденом «За заслуги»2ступеня ОлександраСеменовича Мамасуєва митрополита Феодора у Мукачеві і Ужгороді від РПЦ(уа) Мамасуєв-один з лідерів закарпатського сепаратизму,активний пропагандист"русского міра"Внутрішня політика влади зсувається в дуже неоднозначному напрямі
ан нет..нашелся "талант"
-Казалось,хуже уже быть не может,но как оказалось,даже это худшее могут у нас отнять.
на вот, прочти само себе о себе "Лучше глянь на свое ипало, слопатоед"
Он чему то другому разве мог у них научиться???
васёк, ЗеБилы и шмаркля- это не эволюция, это деградация и регресс.