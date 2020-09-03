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Новини За кордоном
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НАТО (5167) отруєння (931) росія (47340) Євросоюз (7144) Навальний (572) Столтенберг Єнс (1355) Боррель (810)

ЄС і НАТО засудили отруєння Навального "Новачком" і вимагають від Москви пояснень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС і НАТО засудили отруєння Навального

Євросоюз і НАТО різко засудили отруєння Олексія Навального хімічною зброєю з групи "Новачок". Вони вимагають від влади РФ провести прозоре розслідування замаху на російського опозиціонера.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Позиція Європейського Союзу відображена в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Токсикологічний аналіз, проведений спеціалізованою лабораторією збройних сил Німеччини доводить, що пан Навальний був отруєний військовим хімічним нервово-паралітичним агентом групи "Новачок", який розробляв Радянський Союз, а згодом і Росія. Застосування хімічної зброї за будь-яких обставин є абсолютно неприпустимим і є порушенням міжнародного права", – наголосив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН

За його словами, важливо, щоб російська влада ретельно розслідувала замах на Навального і притягла винних до відповідальності.

Тим часом, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс проведе консультації з Німеччиною і всіма союзниками щодо наслідків цієї справи.

За словами Столтенберга, використання "Новачка" проти Навального ще більш нагально вимагає повного і прозорого розслідування з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Навальний - жертва злочину

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявив, що шокований новиною про отруєння навального "Новачком" і поклав відповідальність за це на російську владу.

"Ви не можете купити це в аптеці. За цим стоїть російська влада. За такий цинічний злочин мають бути наслідки. Не так багато ліній залишилося не перейденими", – написав Лінкявічус у твітері.

Британський прем’єр Борис Джонсон назвав застосування хімічної зброї обурливим.

"Обурює те, що проти Олексія Навального застосовували хімічну зброю. Ми на власні очі бачили смертельні наслідки "Новачка" у Великій Британії. Тепер російський уряд має пояснити, що сталося з паном Навальним – ми будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити правосуддя", – написав Джонсон у твітері.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Читайте також: Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Как навалят сейчас озабоченностей и обеспокоенностей, может ***** от смеха сдохнет?
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03.09.2020 00:33
+17
Щас каааак выразят глубокую озабоченность.
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03.09.2020 00:36
+7
Европа очень обеспокоена и она об этом открыто заявляет. Не смешите Путлера.

Уже много лет Запад пугает Пуйла как ежа голой задницей. И все эти годы ***** путину наплевать на все эти западные угрозы озабоченностей, и глубоких обеспокоенностей, он и дальше продолжит творить беспредел, травить, убивать, захватывать чужие территории. Просто посмешище, а не Европа.
Против России и путина... необходимы жесткие санкции и жёсткие меры!!! Все остальное болтовня, ни о чем.
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03.09.2020 01:11
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Как навалят сейчас озабоченностей и обеспокоенностей, может ***** от смеха сдохнет?
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03.09.2020 00:33 Відповісти
Браво! ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений - Цензор.НЕТ 683
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03.09.2020 00:48 Відповісти
Да ладно, это не у них Крым и пол Донбаса отобрали, и по окопам от обстрелов они не прячутся...
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03.09.2020 08:08 Відповісти
Щас каааак выразят глубокую озабоченность.
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03.09.2020 00:36 Відповісти
Интересно, им разведка докладывает как все ржут с их постоянных обеспокоеностей?
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03.09.2020 07:33 Відповісти
Какой смысл расследование что они мелят ..Новичок не сделаеш на кухне его делают понятно где и кто заказал тоже понятно ...Тупых включают что б моль не обидеть ...Англия например все расследовала а их просто и понятно Кремль послах и этих пошлет
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03.09.2020 00:38 Відповісти
Так суть в том, чтобы кремль послать всем миром. Когда выслали их послов подсрачниками, даже самые маленькие страны - это было последнее предупреждение. И вот опять. Теперь рашку точно ждут большие неприятности.
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03.09.2020 07:57 Відповісти
<******** женится, ему не до Новичка.
ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений - Цензор.НЕТ 3623
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03.09.2020 00:39 Відповісти
Так он выжил? Шо-то этот Новичок не работает. И в Англии тоже только двое алкашей случайно померли. Бутылку вроде подобрали. А те, кого травили, остались живые. Как-то странно... ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений - Цензор.НЕТ 4431
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03.09.2020 00:51 Відповісти
Вы их жигули видели? А тут все сложнее.
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03.09.2020 00:54 Відповісти
А видел как они из танков стреляют? Все мимо...
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03.09.2020 08:09 Відповісти
Вот так все выдохнули и возмутились. ... На деле, пойдут опять покупать нефть и газ у кремлядной братвы, и при этом "Америка плохая, больше не союзник", а вот расеюшка, они хоть и уроды, но свои, рядом

Где политическая реакция от стан еросоюза? Закрытие границ для всех рашиков, замораживание всех активов. Полная изоляция и т.п. меры для усаживания урки на парашу
Не ждите, все будет по старому. Сколько войну они поддерживают и ведут против Украины, травили людей в европе и англии, и ничего, до сих пор рукопожатные
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03.09.2020 00:52 Відповісти
То они Луку могут на всю катушку санкциями кошмарить, потому что у него нет ни нефти ни газа, ни толком армии, а бульба и в Голландии неплохо растет.
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03.09.2020 01:03 Відповісти
я понял. Вы настаиваете, что бы мордору отключили свифт. Это типа будет тот самый последний гвоздь в крышку. Я угадал?
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03.09.2020 03:37 Відповісти
Свифт отключать бесполезно, он просто обрушит банковскую систему и им придется поднимать свою, ... но в серднесрочной перспективе, это безидейно, особенно в современном мире. Проще отбирать деньги, забирать активы и давать понять тем, у кого там еще мозги не сварились от пропаганды, что такой жизни не будет.
Страх европы перед фсбшными беспредельщиками меня удивляет, и при этом бороться с ними они не особо хотят ... лучше откупиться - это и есть главная проблема
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03.09.2020 18:33 Відповісти
Ну да а завтра еще больше газа купят и нефти ...
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03.09.2020 00:53 Відповісти
Европа очень обеспокоена и она об этом открыто заявляет. Не смешите Путлера.

Уже много лет Запад пугает Пуйла как ежа голой задницей. И все эти годы ***** путину наплевать на все эти западные угрозы озабоченностей, и глубоких обеспокоенностей, он и дальше продолжит творить беспредел, травить, убивать, захватывать чужие территории. Просто посмешище, а не Европа.
Против России и путина... необходимы жесткие санкции и жёсткие меры!!! Все остальное болтовня, ни о чем.
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03.09.2020 01:11 Відповісти
"Мы выражаем глубокую озабоченность, ну, и конечно же обеспокоенность. Но, Северный поток-2 надо достроить."
Фрау Риббентроп.
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03.09.2020 01:18 Відповісти
Совсе не сторонник ни Путина, Ни Кремля, ни Навального. А как раз наоборот. Все они одним миром мазаны, кацапская шайка лейка и злейшие враги Украины. Но...вряд ли Новичок. Он крайне неустойчив, быстро гидролизуется и выводится из организма. Уверен что это выдумка охочих до сенсации журналистов. Или пусть опубликуют результаты физико-химических анализов. Но не опубликуют, потому что туфта!
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03.09.2020 01:23 Відповісти
Зачем немцам, которые изо всех сил хотят дружить с РФ врать?
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03.09.2020 10:29 Відповісти
Одной рукой грозим пальчиком убийцам руководству РФ, а другой - кормимся из их рук, ага.
ЕС.. ***** путин ведь ваш лучший друган, подбросьте для его беспредела в Европе и войн еще бабла немного, через северный поток 2 и другие проекты. Двойные стандарты озабоченной Европы...
Меркель в тот же самый день объявила о категорическом решении достроить Северный Поток 2, попутно обвиняя Кремль в преступлении?!
Какая мерзкая двуличная старуха, однако....
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03.09.2020 02:19 Відповісти
Опять Новичек? Становится скучно.
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03.09.2020 03:33 Відповісти
Так зачем рашке что-то менять, если это работает многие годы, и никто ничего по этому поводу не предпринимает реально весомого против них. Ну, побурлят немного и забудут. А вот оппозиции нет. Вернее, есть Ксюша- крестница путена да все тот же жириновский.
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03.09.2020 07:52 Відповісти
Это уже не новичок а старичок какой-то
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03.09.2020 04:15 Відповісти
Вы ещё попросите от росии извинений перед навальным, за причененный ему ущерб. Точно гейропа.
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03.09.2020 06:53 Відповісти
Осуждать - не камни ворочать! Бгг!
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03.09.2020 07:34 Відповісти
Официальное объяснение Москвы" Новичок можно купить в каждом военторге или откопать в забое", " Его создали в специальных лагерях в Украине 200 обученных украинских экстремистов, позже переехавших дестабилизировать Беларусь".., " Навального отравили американцы что бы сорвать окончание Северного потока 2".., " Навальный отравился сам, но не рассчитал дозу".., " Все это придумали немцы, так как награжденные по этому случаю правительственными наградами наши омские медики следов отравления не обнаружили", " Отравление произвело агентурная сеть СБУ распылив отравляющее вещество с самолета, что подтверждает испанский диспетчер и украинский летчик", " Пробирки с мочой Новального в порядке что подтверждает Олимпийский комитет РФ".., " И вообще это не ваше собачье дело, это наш гражданин и наша территория, что хотим то и делаем.. Да пошли вы.."
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03.09.2020 08:14 Відповісти
Хіба Навальний перший, чи останній? Воно буде валити всіх в засрашці і за кордоном. Перша мета знищити, а друга всіх залякати і в нього це виходить. Старушка Європа помахала пальцем і дивиться, щоб не дуже сильно, бо в них кацапів кишить і можуть підлити, чи розпилити не тільки "новічок". Головне, що тепер скорими темпами добудують газопровід. Страшнувато, то!!!
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03.09.2020 09:34 Відповісти
Старая зажравшаяся европа делает вид что ей не все равно,считая газпромовские деньги. Ну подождем пока ими выращенный ********** не развяжет большую войну на пол европы. Чувак с дохлой белкой просто молчит. Наверное восхищается наглостью и впоротостью своего куратора.
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03.09.2020 12:05 Відповісти
Чушь полная. Или не Новичок или вранье, как со Скрипалями, так и с Навальным. Да этого Новичка хватит капля на глаз невидимая и ты уже вперед ногами. А тут все как один недотравленные. Скрипаль, дочка, теперь Навальный. Какой-то Новичок некачественный. Травят-травят, а все живые. Сколько можно людям головы дурить. Уверен этот бред по взаимной договоренности с Путиным и ФСБ. Зачем?? Спросите у них сами, ход мысли тех и этих политиков непредугадать
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03.09.2020 14:59 Відповісти
 
 