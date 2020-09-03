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Новини За кордоном
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отруєння (931) Пєсков (1442) росія (47340) Навальний (572)

До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального, який впав у кому, знайшли сліди нервово-паралітичної отрути російського виробництва.

Про це він сказав російському державному інформагентству "Інтерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.

"До вивезення хворого до Берліна, відповідно до всіх міжнародних стандартів, було проведено цілий комплекс аналізів у нас у країні, жодних отруйних речовин виявлено не було", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, зараз Кремль не може "кваліфіковано відреагувати" на заяву німецьких експертів про те, що Навального отруїли отрутою групи "Новачок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН

"Загалом ми підтверджуємо, що готові й зацікавлені в цілковитій взаємодії та обміні даними з цієї теми з ФРН", - додав Пєсков.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
то есть путинский туалетный ершик, намекает, что отравили Навального в Германии..
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03.09.2020 00:40
+36
нявке своей расскажи, вылупок
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03.09.2020 00:40
+26
Они не ожидали, что борт пойдет на вынужденную посадку. До конечного пункта он бы не дотянул.
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03.09.2020 02:02
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нявке своей расскажи, вылупок
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03.09.2020 00:40 Відповісти
Фашисты Леху новичком нафаршировали, ..... значит 😂
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03.09.2020 01:24 Відповісти
До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 4320
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03.09.2020 02:01 Відповісти
Не доработало ФСБ, надо было самолет валить, а не травить хз чем.
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03.09.2020 00:40 Відповісти
Они не ожидали, что борт пойдет на вынужденную посадку. До конечного пункта он бы не дотянул.
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03.09.2020 02:02 Відповісти
то есть путинский туалетный ершик, намекает, что отравили Навального в Германии..
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03.09.2020 00:40 Відповісти
До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 155 До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 8970 До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 535
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03.09.2020 00:45 Відповісти
Может Меркель, то есть Зинка?
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03.09.2020 02:00 Відповісти
Как бы уже и не намекает......... просто говорит не открытым текстом. До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 3279
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03.09.2020 02:03 Відповісти
Тогда Раша должна немедленно объявить санкции Гермашке и перестать строить Северный поток-2! (Представляю, как старушка Меркель от такого поворота офонареет...) До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2606
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03.09.2020 10:07 Відповісти
До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2681
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03.09.2020 11:53 Відповісти
Неубиенная логика - на чьей территории нашли яд, тот и отравитель! Ведь не могут же врать омские врачи!, заявляя что отравления не было. А значит траванули немцы. Ну а кто ещё )
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03.09.2020 13:22 Відповісти
dispetčer Karlos, net?
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08.09.2020 01:12 Відповісти
Ага в воздухе его англичане До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 8244 отравили
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03.09.2020 00:41 Відповісти
Его ж на самолете везли, а значит мог быть замешан испанский диспетчер Карлос
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03.09.2020 09:09 Відповісти
pardonte, vaše pozže zametil.
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08.09.2020 01:13 Відповісти
Отмазки Кремля с каждым днём становятся все бредовее и бредовее.
...
Надеюсь, скоро Запад поймёт, что с сумасшедшими надо не спорить, а садиться в дурдом.
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03.09.2020 00:41 Відповісти
Не знайшли, бо з собакою не шукали. Поліцейської. 😊 А якщо серйозно, то оце піськів знатно так проїхався по мармизі і гонору пуцинської подружки Меркель, завуальовано заявивши, що то ганси або "новічьок" самі підклали, або аналізи сфальсифікували. Цікаво, пуцинська падруга далі наполягатиме на добудові ПП-2,чи змириться з тим, що газпромівської надбавки до державної пенсії таки не буде?
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03.09.2020 07:47 Відповісти
новичек отдельно. Поток отдельно.
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03.09.2020 14:33 Відповісти
Ой! Боюсь, що ні! "Новічьок" такими темпами скоро Європу будуть доставляти "Потоком" .
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03.09.2020 14:36 Відповісти
Малайзиский Боинг 2
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03.09.2020 00:42 Відповісти
До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 6546
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03.09.2020 07:13 Відповісти
Так, на цій темі піськів порве в хлам два, а то і три баяни. 😊
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03.09.2020 07:49 Відповісти
когда народ рф сорвется с цепи, то песков тоже будет висеть рядом со своим хозяином пукиным.. потому, что песков - это подельник пукина..
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03.09.2020 00:43 Відповісти
Всё пошло с кооператива "Озеро",там всё должно и закончиться До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 7427
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03.09.2020 00:45 Відповісти
надеюсь, что взбунтовавшийся народ - не выпустит пукина из страны, и для пукина все закончится на лобном месте на Кровавой площади..
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03.09.2020 00:48 Відповісти
не, это говорящая голова говорящей головы конторы
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03.09.2020 11:55 Відповісти
🤪Німці вивещли у Берлін Навального, щоби отруїти...
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03.09.2020 00:48 Відповісти
Срашке верить - себя не уважать. Разве ещё остались такие особи?
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03.09.2020 00:51 Відповісти
Шах и мат, фашисты!
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03.09.2020 00:51 Відповісти
На рыбалке я ничего не поймал, а другие, гады, наловили, но с этим фактом я не могу согласиться!
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03.09.2020 00:52 Відповісти
Нормально. Путиноидам итак сойдёт.
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03.09.2020 00:54 Відповісти
Путлер завявил что Скрипаль изменник родины и замочен новчком, это сделали мы, но хрен вы докажете что это мы. В это фишка.
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03.09.2020 01:05 Відповісти
По идее это должно было ГРУ делать по собственной инициативе (Скрипали), не дожидаясь указок...Но в эпоху видеокамер отравление превратилось в клоунаду шпили вили...сейчас не 70-е когда можно было бегать по крышам как в кино...В результате начальник ГРУ обосрался и скоропостижно скончался от поноса сердечной недостаточности в собственном кабинете...
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03.09.2020 08:52 Відповісти
Тяжело так легко проанализировать сложность обстоятельств и возможностей.
Не думайте, что так просто нанять килера, чтобы никто не смог найти и установить.
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03.09.2020 01:08 Відповісти
"Тяжело так легко" - это да!
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03.09.2020 01:20 Відповісти
Абберации несовешенства языка?
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03.09.2020 01:26 Відповісти
Это показательное убийство. Чтобы все боялись.
Со Скрипалями та же история. Иначе половина так называемых "силовиков" сбегут работать на запад. Причём сбегут толковые, а бандитня останется грабить.
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03.09.2020 09:01 Відповісти
Зато нашли адский котейль самогона с барбитуратами, панкреатит, сахарный диабед и нарушение углеводного баланса.
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03.09.2020 01:01 Відповісти
Упоротая кгбэшная тактика генерить тучу адского бреда чтобы скрыть правду
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03.09.2020 01:03 Відповісти
Неужели они не понимают, что так они палятся?
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03.09.2020 01:12 Відповісти
Навальный должен был умереть в самолёте, но пилот испортил все карты и совершил экстренную посадку, а первые медики в панике сделали всё правильно, и не дали умереть сразу, не осознавая, что ломают игру, а потом уже было поздно, так как подставляться они тоже не хотят.

Так что, возможно, всё гораздо проще - труп должны были выгрузить из самолёта уже холодным.
И он никуда бы не поехал, и никакие анализы не проводили.
Поперхнулся в самолёте и помер.
Путин точно рвать когти не будет, не при каких обстоятельствах. Не тот типаж.
Он будет держаться власти до последнего и сдохнет в своём кресле.
Сам или с посторонней помощью, это не столь важно. Но корону забрать смогут только из холодных рук остывшего трупа.
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03.09.2020 01:14 Відповісти
А я думаю, що якби його хотів ***** грохнути, то грохнув би вмісті з літаком - куй лі, "русские за ценой не постоят". Тут щось інше - може якась із "башень кремля" психанула.
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03.09.2020 08:42 Відповісти
Может, Зинка? Та, что на заработках там.
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03.09.2020 01:15 Відповісти
Удивительно, что убийцы не обнаружили свое орудие убийства...
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03.09.2020 01:27 Відповісти
Совсе не сторонник ни Путина, Ни Кремля, ни Навального и тем более Пескова. А как раз наоборот. Все они одним миром мазаны, преступная шайка-лейка и злейшие враги Украины. Но...вряд ли Новичок. Он крайне неустойчив, быстро гидролизуется и выводится из организма. Уверен что это выдумка охочих до сенсации журналистов. Или пусть опубликуют результаты физико-химических анализов. Но не опубликуют, потому что туфта!
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03.09.2020 01:33 Відповісти
Хм, вот ты где спрятался - вечный знаток химии. На Цензоре. Это только йолопы из Шарите в госпитале хернёй занимаются. Нельзя же доверять врачам особенно немцам, Так и хотят оклеветать солнцеликое Пу
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03.09.2020 06:24 Відповісти
Типа, если суслика не видно, то его нет? А вы слышали про то, что , например, расейских спортсменов лишали медалей и званий , заработанных заграницей, спустя годы после этого, так как нашли допинг ? Наука не стоит на месте, и рашка не учла, что немцы ещё и военных экспертов подключат к поискам вещества, приведшего к коме Навального. А то получается, все признаки отравления новичком есть, а самого в-ва нет- рашка внаглую говорит 'докажите обратное' , у Навального 'плохой обмен веществ'. А ведь и правда , обмен веществ плохой- организм не хотел Новичок принимать.
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03.09.2020 07:13 Відповісти
А до того как я это сказал вы еще могли сомневаться, что я такое ляпну, в соответствии со стандартами сочинской олимпиады.
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03.09.2020 01:35 Відповісти
Эксперты? Какие эксперты.? Пусть посольство Германии подтвердит, что они были официально назначены и имеют соответствующую квалификацию и лицензию.
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03.09.2020 01:36 Відповісти
помню кацапские официально назначенные и имевшие соответствующую квалификацию скармливали своим спортсменам мальдоний а те жрали в три горла.. да и какие западные экспрерты .. когда вонючий шайтанат что то признавал.. этих мразей не рылом в их дела надо тыкать а сразу бить по рылу.. вот это они еще как то понимают... с удовольствием пересматриваю как эта падаль разбегалась в песках сирии когда американцы их мочили
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03.09.2020 07:08 Відповісти
Вони такі класні. Цікаво йому важко стримуватись щоб не заржати коли воно таке таке декларує
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03.09.2020 02:24 Відповісти
Достраивайте уже северный поток ато Меркель никак не успокоится.
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03.09.2020 04:05 Відповісти
Включит доп санкции. Отключить SWIFT!
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03.09.2020 04:32 Відповісти
...обгородити тином 5 м висотою і залити бетоном всю територію а зверху посипати хлорним вапном 1 м.
Все за кошт вкрадених ресурсів х%йло і його посіпак.
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03.09.2020 07:11 Відповісти
Да ему не привыкать рассказывать ох.....ные истории, прямо как кот Баюн.
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03.09.2020 05:16 Відповісти
Коронавирус свалил Навального.Теперь можно достроить Северный поток,Навальный спит и не мешает косить бабло ..а оно бабло... капает Путлеру в карман До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 2841
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03.09.2020 05:48 Відповісти
До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 1847
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03.09.2020 06:12 Відповісти
Рашка - империя зла, и произошедшее, тому - наглядное подтверждение.
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03.09.2020 06:12 Відповісти
...причому імперія, що помирає в агонії
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03.09.2020 07:08 Відповісти
До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков - Цензор.НЕТ 3791
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03.09.2020 06:19 Відповісти
Ёршик ***** несёт пургу😂
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03.09.2020 06:20 Відповісти
НО СП2 должен быть достроен
А Меркель
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03.09.2020 06:21 Відповісти
Ну раз подсыпала " новичёк" значит достроит!
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03.09.2020 08:48 Відповісти
Да ладно Песок чешетъ. Белорусы кричат кричалку - Саша, выпей чаю, Путин угощает.
Ну нужели в Кремлятине не найдется маленькой чашечки чаю для Лукашенка? Ну для Навального нашли же?
Ну можете же ....не раз!, когда захотите.
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03.09.2020 06:38 Відповісти
Так вот почему тянули с отправкой Навального В Германию - лихорадочно искали остатки Новичка. Но тупорылая расейская медицина и тут подвела всех под монастырь.Представляю шо сейчас там творится. Ржу нимагу!
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03.09.2020 06:54 Відповісти
Вот это поворот! Оказывается, это немцы Навального отравили? А в кому он впал в самолете , так как в туалете подскользнулся и ударился головой об унитаз ? Кто бы сомневался, что рашка не напрягается , и версия этонемы намэтоневыгодно - самая надёжная. И самое интересное, что рашке опять ничего не будет. Разве что надежда только на Штаты, Канаду и Бритов- единственные адекватные страны в этом гадюшнике перманентно обеспокоенных.
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03.09.2020 07:02 Відповісти
Просто бізнес і усьо.
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03.09.2020 07:07 Відповісти
"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене....."
***
....досвідом по отруєнню.
***
За часів Золотої Орди коли їхали за ярликом, то повертались, або з ярликом, або отруєним.
Так, що досвід у нащадків ординців великий у справі отруєння.
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03.09.2020 07:05 Відповісти
Та понятно там все, что отравил Навального путен. Коллективный путен или путен вова - это уже даже не принципиально. Но ведь все понимают,что это отравление не первое и не последнее, ляжет просто в копилку преступлений кремля. И все. Тем более , что на самой нарассее реакция ноль. Нет никаких протестов, соловей продолжает выдвигать версии , не удивлюсь, если очень скоро обвинят Украину в отравлении Навального- все по плану, который работает уже веками, как вы правильно заметили.
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03.09.2020 07:20 Відповісти
.....И вообще "Новичок "можно свободно купить в любой российской аптеке!
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03.09.2020 07:18 Відповісти
Навальний сам себе травонув. Майже за Гоголем. Унтер-офіцер Піськов.
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03.09.2020 07:37 Відповісти
Чай сорта "новичок".
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03.09.2020 07:44 Відповісти
Так у вас и моча в пробирках была " правильная", и Скрипали и Литвиненко отравились " печеньками", и Немцов " застрелился" на мосту, и в Беларуси протесты организовали " 200 обученных в специальных лагерях украинских экстремистов", и на Донбассе вас " нет", и в Крыму вас " не было", и самолет сбила "Украина" ( о чем поведал сбивший летчик и испанский диспетчер),, и дома в Волгограде взрывали " чеченцы", и подводная лодка " Курск" ну просто утонула.., и оружие , боеприпасы и технику " шахтеры и трактористы Донбасса накопали в забоях или купили в военторге", и грузины сами на себя " напали", и быть президентом по два срока " не подряд" это "норма", и "обнуление" тоже по "правилам", и вмешательство в выборы других стран это " нормально" и хаккерские атаки и спонсирование всех от исламских фундаментолистов ,правых неонацистов до радикальных леваков.. И так до бесконечности.. Это мир такой "гнилой", а то бы в приличном обществе с вами не то что за один стол сесть зап-ло, или руку подать, а по одной стороне улицы идти не комильфо.
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03.09.2020 07:45 Відповісти
"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - добавил Песков.
видимо фсб еще не понимает, какие же методы используют западные спецы для выявления следов неуловимого новичка. вот и вся заинтересованность.
примерно такая же ситуация и с боингом.
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03.09.2020 08:12 Відповісти
вон оно как... то явно меркель лично травонула овального, ночью прокралась в палату и травонула, стерва.
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03.09.2020 08:17 Відповісти
"так это таксист его и отравил! точно! мне его рожа сразу не понравилась" - джентельмен У дачи піськова
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03.09.2020 08:17 Відповісти
Москалі і тут налажали, самі отравили перевірили, слідів немає, і німцям віддали, ті виявились більш спроможними.
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03.09.2020 08:19 Відповісти
Всё. Теперь рашка точно КНДР.
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03.09.2020 08:22 Відповісти
Расеянська медицина може в аналізах тільки глисти знайти, а не новічок!
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03.09.2020 08:40 Відповісти
и то не факт
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03.09.2020 09:54 Відповісти
Так для того и вывезли чтоб найти..... Капитан очевидностть.
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03.09.2020 08:59 Відповісти
Навального отравили фошизды!!!!!!!
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03.09.2020 09:10 Відповісти
Грьобане ШТАZІ проникло в клініку Шаріте і отруїло Навального. Піськов жжот ні па дєтскі ... Валєра Жидков нервово закурив ...
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03.09.2020 09:35 Відповісти
В суде Чикатилло заявил что провел собственные экспертизы и следственные эксперименты, и что по их результатам совершенно очевидно что лично он никаких убийств и изнасилований не учинял...
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03.09.2020 09:53 Відповісти
Просчитались, надеялись, что рассосется и следов в организме не останется. Но опять получилось, как всегда.
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03.09.2020 10:14 Відповісти
Нафига ***** его травить, да еще Новичком?
Проще було устроить ДТП. Черноволу устроили, да так что комар носа ...
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03.09.2020 10:19 Відповісти
Этот рыжий удод под лоха косит - кто же бы в России искал бы Новичок у Навального, если Новичок российского происхождения и траванули его в Рассее? Но немцы доказывают, что анализы у Навального и отравленных в Англии Скрипалей сошлись. Как же Рассея будет это признавать? Но кому надо уже всё поняли?
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03.09.2020 10:20 Відповісти
Ну да,згідно аналізів нового хєроя раши головного лікаря омської бальніци.------------------До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6042Кремлёвский мамковед5 дней назад

🎖👨🏻‍⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации.
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03.09.2020 10:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.09.2020 11:01 Відповісти
А вам не кажется ,господа Европейцы и Американцы ,что с Парашей пора кончать ,вводить что то более жестокое ,по самые гланды😡😡😡
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03.09.2020 11:13 Відповісти
Какой-то Новичок некачественный. Никого толком отравить не могут. Ни Скрипалей, ни теперь Навального.
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03.09.2020 15:06 Відповісти
А они не заморачиваются. До Берлина он не был отравлен. Диарея у его была, а в Берлине уже отравили..и ******))))
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03.09.2020 16:55 Відповісти
 
 