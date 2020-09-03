До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального, який впав у кому, знайшли сліди нервово-паралітичної отрути російського виробництва.

Про це він сказав російському державному інформагентству "Інтерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.

"До вивезення хворого до Берліна, відповідно до всіх міжнародних стандартів, було проведено цілий комплекс аналізів у нас у країні, жодних отруйних речовин виявлено не було", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, зараз Кремль не може "кваліфіковано відреагувати" на заяву німецьких експертів про те, що Навального отруїли отрутою групи "Новачок".

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"Загалом ми підтверджуємо, що готові й зацікавлені в цілковитій взаємодії та обміні даними з цієї теми з ФРН", - додав Пєсков.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.