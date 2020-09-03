До вивезення Навального в Берлін жодних отруйних речовин у його організмі не знайшли, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального, який впав у кому, знайшли сліди нервово-паралітичної отрути російського виробництва.
Про це він сказав російському державному інформагентству "Інтерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.
"До вивезення хворого до Берліна, відповідно до всіх міжнародних стандартів, було проведено цілий комплекс аналізів у нас у країні, жодних отруйних речовин виявлено не було", - сказав Пєсков.
За словами Пєскова, зараз Кремль не може "кваліфіковано відреагувати" на заяву німецьких експертів про те, що Навального отруїли отрутою групи "Новачок".
"Загалом ми підтверджуємо, що готові й зацікавлені в цілковитій взаємодії та обміні даними з цієї теми з ФРН", - додав Пєсков.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
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Надеюсь, скоро Запад поймёт, что с сумасшедшими надо не спорить, а садиться в дурдом.
поносасердечной недостаточности в собственном кабинете...
Не думайте, что так просто нанять килера, чтобы никто не смог найти и установить.
Со Скрипалями та же история. Иначе половина так называемых "силовиков" сбегут работать на запад. Причём сбегут толковые, а бандитня останется грабить.
Так что, возможно, всё гораздо проще - труп должны были выгрузить из самолёта уже холодным.
И он никуда бы не поехал, и никакие анализы не проводили.
Поперхнулся в самолёте и помер.
Путин точно рвать когти не будет, не при каких обстоятельствах. Не тот типаж.
Он будет держаться власти до последнего и сдохнет в своём кресле.
Сам или с посторонней помощью, это не столь важно. Но корону забрать смогут только из холодных рук остывшего трупа.
Все за кошт вкрадених ресурсів х%йло і його посіпак.
А Меркель
Ну нужели в Кремлятине не найдется маленькой чашечки чаю для Лукашенка? Ну для Навального нашли же?
Ну можете же ....не раз!, когда захотите.
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....досвідом по отруєнню.
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За часів Золотої Орди коли їхали за ярликом, то повертались, або з ярликом, або отруєним.
Так, що досвід у нащадків ординців великий у справі отруєння.
видимо фсб еще не понимает, какие же методы используют западные спецы для выявления следов неуловимого новичка. вот и вся заинтересованность.
примерно такая же ситуация и с боингом.
Проще було устроить ДТП. Черноволу устроили, да так что комар носа ...
🎖👨🏻⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!