Пенсіонерка у Слов'янську потрапила до лікарні, спробувавши розбити шматок солі невідомим вибуховим предметом
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60-річна жінка каже, що знайшла предмет серед інструментів і спробувала розбити ним шматок солі. Предмет вибухнув, жінка в лікарні.
Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів травматологічного відділення. Медики повідомили, що ними була надана медична допомога 60-річній жінці із чисельними травмами обох рук та живота. За словами потерпілої, вона невідомим предметом, який знайшла серед інструментів, намагалася розбити шматок солі", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські зараз з'ясовують, яким саме предметом пенсіонерка намагалася розбити шматок солі, і як цей предмет потрапив до неї.
"Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
например зная что бабулька любит подолбить всякое..и потом вступить в право собственности ..
есть такое понятие как тайна следствия(очень иногда нужная функция,если только этим не скрывают преступные действия самих "правоохранителей")
но на подходе....
Але бувають дарвінівські випадки - коли скляним йухом випустить собі тельбухи, переріже аорту або знесе голову
В Слявянске?
И почему я не удивлена?
Наверное, потому что там снова Неля Штепа выдвигается.
"Никогда так хорошо не жили, как при Неле", - говорили жители Славянска в интервью журналистам (интервью было выложено в youtube).
Этот лохторат ничего не возьмет: им даже чечены в Славянске не были страшны, а тут какое то взрывное устройство для куска соли.
"Гвозди бы делать из этих людей", их глупость непробиваема.
Взяла ватная бабка кусок соли,взяла предмет среди инструментов и после первого удара решила пораскинуть мозгами.
Раскинула!!)))
Руки-ноги в одну сторону,мозги в другую.)))
Остап Бендер был прав говоря о том что ватноголовые произошли не как все люди от приматов,а от крупного рогатого скота.Две извилины,одна чтобы жрать,другая надавлена шапкой.Идиотка....Такихтнужно собирать,паковать в вагоны(скотовозы) и несмотря на вопли кацапни отправлять их на освоение китайской Сибири.