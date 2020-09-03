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Пенсіонерка у Слов'янську потрапила до лікарні, спробувавши розбити шматок солі невідомим вибуховим предметом

Новини Цензор.НЕТ Події

Пенсіонерка у Слов'янську потрапила до лікарні, спробувавши розбити шматок солі невідомим вибуховим предметом

60-річна жінка каже, що знайшла предмет серед інструментів і спробувала розбити ним шматок солі. Предмет вибухнув, жінка в лікарні.

Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів травматологічного відділення. Медики повідомили, що ними була надана медична допомога 60-річній жінці із чисельними травмами обох рук та живота. За словами потерпілої, вона невідомим предметом, який знайшла серед інструментів, намагалася розбити шматок солі", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські зараз з'ясовують, яким саме предметом пенсіонерка намагалася розбити шматок солі, і як цей предмет потрапив до неї.

"Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
нашла предмет среди инструментов и попыталась разбить им кусок соли. Предмет взорвался, женщина в больнице

Пенсионерка в Славянске попала в больницу, попытавшись разбить кусок соли неизвестным взрывным предметом - Цензор.НЕТ 8459
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03.09.2020 03:32
+18
Молоток імені Дарвіна.
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03.09.2020 03:34
+11
Я теперь понимаю почему выбор Гиркина пал на Славянск ,там живут одни идиоты 🙄🤔🤫🤦
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03.09.2020 06:55
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Какое еще покушение на убийство? Убийство куска соли? Совсем идиоты в том Славянске работают?
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03.09.2020 02:08 Відповісти
А почему и нет? подсунули добрые родственники бабульке молоточек с каким то зарядом,
например зная что бабулька любит подолбить всякое..и потом вступить в право собственности ..
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03.09.2020 02:27 Відповісти
Для этого должны быть хоть какие-то основания, о которых ничего не сказано. Переквалифицирвать дело всегда можно, а вот если изначально искать того чего нет, то дело можно легко замять в виду отсутсвия состава преступления. Видимо для этого все и делается.
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03.09.2020 02:34 Відповісти
Согласен,но у нас недостаточно инфы..я просто про то что может быть все что угодно...а еще
есть такое понятие как тайна следствия(очень иногда нужная функция,если только этим не скрывают преступные действия самих "правоохранителей")
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03.09.2020 03:00 Відповісти
А соль была кухонная или бертолетовая? Есть и другие соли, чувствительные к ударам.
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03.09.2020 03:13 Відповісти
нашла предмет среди инструментов и попыталась разбить им кусок соли. Предмет взорвался, женщина в больнице

Пенсионерка в Славянске попала в больницу, попытавшись разбить кусок соли неизвестным взрывным предметом - Цензор.НЕТ 8459
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03.09.2020 03:32 Відповісти
Молоток імені Дарвіна.
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03.09.2020 03:34 Відповісти
От такого молотка уже не в больнице была б
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03.09.2020 03:40 Відповісти
от такого молотка её бы не нашли
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03.09.2020 07:36 Відповісти
Лурк вечно живёт в наших сердцах)))
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03.09.2020 08:45 Відповісти
Выдыхай бобёр, выдыхай! 😨
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03.09.2020 08:47 Відповісти
Ось ще подібний контент - Копипаста: Пословицы и скороговорки (лурк)
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03.09.2020 09:38 Відповісти
А зачем стабилизатор молотку??? Пенсионерка в Славянске попала в больницу, попытавшись разбить кусок соли неизвестным взрывным предметом - Цензор.НЕТ 4520
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03.09.2020 06:08 Відповісти
Щоб влучити з гарантією Пенсионерка в Славянске попала в больницу, попытавшись разбить кусок соли неизвестным взрывным предметом - Цензор.НЕТ 5312
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03.09.2020 07:31 Відповісти
А коли вийде з лікарні, то пошкандибає на милицях голосувати за вселугандонно любиму Штепу.
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03.09.2020 08:49 Відповісти
А ведь ждала,когда ..уйло придет.. В 14-м. А Вон как оно вышло.
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03.09.2020 03:51 Відповісти
здравствуй дарвин-свет включи - и ето еще негров на танках не было.

но на подходе....
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03.09.2020 05:48 Відповісти
Ага, очередные о#уительные истории от хранителей незаконного оружия которое сработало, соль разбивала неизвестным предметом который лежал среди инструментов, сама небось набарыжила или сынок сепар припрятал
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03.09.2020 05:52 Відповісти
дайте ей иголку - она и ту в ухо себе штыркнет.....
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03.09.2020 05:53 Відповісти
Згадується прислів'я про дурня, якому не можна давати скляний хій (бо і хій розіб'є, і руки поріже).
Але бувають дарвінівські випадки - коли скляним йухом випустить собі тельбухи, переріже аорту або знесе голову Пенсионерка в Славянске попала в больницу, попытавшись разбить кусок соли неизвестным взрывным предметом - Цензор.НЕТ 3028
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03.09.2020 07:50 Відповісти
"Пенсионерка в Славянске"

В Слявянске?
И почему я не удивлена?
Наверное, потому что там снова Неля Штепа выдвигается.
"Никогда так хорошо не жили, как при Неле", - говорили жители Славянска в интервью журналистам (интервью было выложено в youtube).
Этот лохторат ничего не возьмет: им даже чечены в Славянске не были страшны, а тут какое то взрывное устройство для куска соли.
"Гвозди бы делать из этих людей", их глупость непробиваема.
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03.09.2020 06:07 Відповісти
вижу прогресс развития народа бамбаса... раньше они соль просто грызли... ели пельмени с национальным бамбаским майонезом и куском соли вприкуску... национальная дамбацая кухня, так сказать... угощайтесь все.... вот вам, гости, по куску соли, грызите... а теперь соль дробят... а шо? Народ бамбаса привык твердое в забое долбить... генетическая память, куда деваться...
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03.09.2020 06:33 Відповісти
Я теперь понимаю почему выбор Гиркина пал на Славянск ,там живут одни идиоты 🙄🤔🤫🤦
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03.09.2020 06:55 Відповісти
А ведь звала кацапский мир....вот он и пришел)))
Взяла ватная бабка кусок соли,взяла предмет среди инструментов и после первого удара решила пораскинуть мозгами.
Раскинула!!)))
Руки-ноги в одну сторону,мозги в другую.)))
Остап Бендер был прав говоря о том что ватноголовые произошли не как все люди от приматов,а от крупного рогатого скота.Две извилины,одна чтобы жрать,другая надавлена шапкой.Идиотка....Такихтнужно собирать,паковать в вагоны(скотовозы) и несмотря на вопли кацапни отправлять их на освоение китайской Сибири.
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03.09.2020 08:27 Відповісти
Делаем вывод - внучок (или сынок) - сепар. Поделом бабке.
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03.09.2020 09:09 Відповісти
Наши люди - кувалдой по бертолетовой соли ))) или наоборот ....
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03.09.2020 10:54 Відповісти
да уж, явно у бабушки беленький козлик в голове скакал Пенсіонерка у Слов'янську потрапила до лікарні, спробувавши розбити шматок солі невідомим вибуховим предметом - Цензор.НЕТ 1483 . уровень интелекта у ваты словянской зашкаливает. Пенсіонерка у Слов'янську потрапила до лікарні, спробувавши розбити шматок солі невідомим вибуховим предметом - Цензор.НЕТ 2487
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03.09.2020 11:12 Відповісти
 
 