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Новини За кордоном
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Німеччина (4567) отруєння (931) Бундестаг (138) Північний потік (1366) Навальний (572)

У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У бундестазі назвали будівництво

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" на цьому етапі може стати заохоченням поточної політики Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в середу, 2 вересня, в інтерв'ю телеканалу ARD заявив глава комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген (Norbert Röttgen).

Реттген назвав будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна. На його думку Європі потрібно дати жорстку відповідь на отруєння Навального.

"Ми знову зіткнулися з жорстокою і людиноненависницькою реальністю путінського режиму", - заявив він, коментуючи заяву уряду Німеччини про виявлення в крові Олексія Навального отрути типу "Новачок".

За словами Реттгена, ситуація навколо Навального виходить за межі німецько-російських відносин і потребує єдиної європейської жорсткої відповіді.

"Перегляду потребує буквально все", - наголосив він, назвавши, зокрема, газові поставки і відмову від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Норберт Реттген - кандидат на пост глави Християнсько-демократичного Союзу, який багато років очолювала канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel).

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"Спробою вчинити вбивство одного з провідних опозиційних політиків Росії" назвала отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною сімейства "Новачок" канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel). "Ми очікуємо, що уряд Росії дасть пояснення у зв'язку з цим випадком", - наголосила вона. "Зараз виникають питання з дуже важкими наслідками, на які може і зобов'язаний дати відповідь тільки російський уряд", - заявила глава німецького уряду.

Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний став жертвою нападу із застосуванням отруйної речовини. За його словами, спецлабораторія збройних сил Німеччини - бундесверу провела токсикологічний аналіз проб, узятих у росіянина, який нині перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте". Експерти бундесверу виявили сліди хімічної речовини групи "Новачок", до того ж їхні висновки не підлягають сумніву, підкреслив Зайберт.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Читайте також: Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Ну меня немцы удивили..А без отравления Навального это было неясно? И только теперь пелена упала с глаз....Да! Тот кому вы жали руку и улыбались,рассматривали различные германо -- российские проэкты,госпожа Меркель, оказался кровавым диктатором. Впрочем не оказался -- он был ним с самого начала...
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03.09.2020 07:23
+9
Да Рашу давно ( с времен агрессии против Грузии) нужно было отключать от международных платежных систем, закрыть им выезд в ЕС и страны Сев. Америки ( и другие приличные страны), вводить эмбарго на покупку нефти и газа ( ну разве что в обмен ( бартер) на продукты питания, арест счетов, аудит всего что они нахапали за рубежом и т.д. Тока кому оно нужно окромя " глубокой озабоченности"
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03.09.2020 07:49
+7
Прозрели. Это что - первый и единичный факт преступлений рашки?
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03.09.2020 07:30
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В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и привали к пересмотру отношений с РФ - Цензор.НЕТ 8940
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03.09.2020 07:17 Відповісти
а тетка шо промерлькнула - трубе взасос быть?
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03.09.2020 07:17 Відповісти
То що, фрау Меркель буде доживати на пенсії за державну пенсію? 😮
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03.09.2020 07:21 Відповісти
Ну меня немцы удивили..А без отравления Навального это было неясно? И только теперь пелена упала с глаз....Да! Тот кому вы жали руку и улыбались,рассматривали различные германо -- российские проэкты,госпожа Меркель, оказался кровавым диктатором. Впрочем не оказался -- он был ним с самого начала...
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03.09.2020 07:23 Відповісти
Да его просто жаба душит: Шредер, бабка Меркель и даже "штангельциркуль" получили от ГАЗПРОМА пенсион в виде акций /через подставных лиц/, этот тоже хочет обеспеченную старость, вот и "кричит размахивая руками", чтоб его не забыли /и "заткнули" акциями от СП-2/!
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03.09.2020 09:34 Відповісти
Меня тоже немцы удивили, наконец начались здравые заявления. Думал пока выходцы из Штази и коммунистической партии ГДР у руля, никто не отменит немецкое пособничество фюреру из Кремля. Раздули две мировые войны теперь традиционно помогают агрессору в новой гибридной войне. Но после Навального в Германии уже можно Северный поток использовать во внутренней политической борьбе за власть. Пора Меркель на покой и это прекрасно.
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03.09.2020 10:14 Відповісти
и ото надо было воевать, шо бы потом слиться в затяжной трубе с засосом и вечным "хайль", но уже с востока?
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03.09.2020 07:23 Відповісти
Вы же помните, что сказал один исторический персонаж по поводу того, когда нарисовывается приьыль в 200%!
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03.09.2020 10:08 Відповісти
меня вполне засохшая тушка "сказателя" в его просторном гранитном гробике
на мацкве устраивает.
если утоптать - туда еще сволочей 20 точно влезут.
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03.09.2020 11:12 Відповісти
Это было сказагл задолго до появления данного персонажа!

Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами
Даннинг, Томас Джозеф
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03.09.2020 11:25 Відповісти
спорить с праотцами - себя не уважать.
сразу ставить во главу угла бабло и от етого отпихиваться как от данного?
не очень умно, но лихо так и весело.
та в мавзолей его - значит остается место для 19ти.
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03.09.2020 11:39 Відповісти
Прозрели. Это что - первый и единичный факт преступлений рашки?
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03.09.2020 07:30 Відповісти
привали . В названии ошибка.
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03.09.2020 07:31 Відповісти
Взяли моду у кацапов писать заголовки не отражающие содержание статьи.
В каком бундестаге?
Выступил на заседании с заявлением?
А, в интервью какой то газетенке высказал личное мнение!
Ну, оно канешно!
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03.09.2020 07:37 Відповісти
Да Рашу давно ( с времен агрессии против Грузии) нужно было отключать от международных платежных систем, закрыть им выезд в ЕС и страны Сев. Америки ( и другие приличные страны), вводить эмбарго на покупку нефти и газа ( ну разве что в обмен ( бартер) на продукты питания, арест счетов, аудит всего что они нахапали за рубежом и т.д. Тока кому оно нужно окромя " глубокой озабоченности"
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03.09.2020 07:49 Відповісти
О, схоже вони тут коменти на Цензорі таки почитують У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ - Цензор.НЕТ 6791 у своєму Бундестазі.
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03.09.2020 07:50 Відповісти
я думаю, что при Разделе Рашки, поволжские немцы(которых насильно вывезли в Казахские степи и в Сибирь) должны потребовать кусок свое территории, а река Волга должна стать исконно немецкой рекой Волжского Фатерлянда..
яйки, млеко, партизанен, пуф-пуф..
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03.09.2020 07:54 Відповісти
Україна про Кремль як терориста вже давно говорить але агент московії баба Ангела невірить і постійно покриває другана і господаря Вову
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03.09.2020 08:07 Відповісти
***** давай ще, а то їм повилазило.
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03.09.2020 08:13 Відповісти
а бабка меркель наверное еще спит и не видит, что бундестаг без нее сломался.
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03.09.2020 08:14 Відповісти
Так рассия уже сказала что это немцы отравили Навального. Шо непонятно?
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03.09.2020 08:17 Відповісти
Сегодняшняя расея смесь уркоганской гопоты+ НКВД КГБ и фсб а могут только в спину стрелять или как подонки отраву подмешивать
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03.09.2020 08:21 Відповісти
Все це закінчиться великим вихлопом, адже відомо що бабло перемагає зло, а в германії московська колона не менша ніж у нас
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03.09.2020 08:38 Відповісти
"Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем" заявила Меркель. Ну ей ответят, что это ошибка, инсинуации, что ихтамнет, небыло. Непонятливая она какая-то, ей же уже сказали что когда он был в расийской больнице, то яда вообще никакого небыло. Выходит это Германия его отравила, поняла, канцлер?
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03.09.2020 08:39 Відповісти
Чем больше Путин отравит всякой ваты типа Навального, тем лучше, молодец Меркель
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03.09.2020 09:08 Відповісти
Ты на очереди! С вас, пригожинских, начнут заметать следы!
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03.09.2020 10:10 Відповісти
Про пригожинских было смешно 😁😁😁😁
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05.09.2020 08:50 Відповісти
Cмеялись всем отделом? У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ - Цензор.НЕТ 8723
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07.09.2020 09:20 Відповісти
Всем магазином, если точно 😁😁😁😁
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11.09.2020 09:18 Відповісти
что бы излечить Навального меркельша приписала лечение- окончить строительство "живительного"газопровода от рашиста для вливания противоядия на ее счета...
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03.09.2020 09:35 Відповісти
Немцы откажутся от бабла? У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ - Цензор.НЕТ 8642
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03.09.2020 10:15 Відповісти
не откажутся, конечно. Но поорать-то надо.
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03.09.2020 11:07 Відповісти
дело конечно не в отравлении срать им на типа оппозицию-по-расейски..... просто конкретно
запахло жареным теперь уже для Германии непосредственно- после очень удачно разыгран- ного кремлядями "белоруского гамбита" картина выглядит угрожающе уже для них и танки ка-
тающиеся по Берлину перестают быть только больной фантазией рашенфюрера........ фюрер
в перспективе может доплюсовать белорускую армию себе в союзники про использование те-
рритории "братского народа" вапще молчу...........
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03.09.2020 10:32 Відповісти
штазі з мерхель обісралось...хуйлу бєрлінському фсє...
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03.09.2020 11:09 Відповісти
до чего цирк довел страну, что отравление навального немцы считают более недопустимым, в действиях пуйла, чем аннексия крыма и части донбасса.
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03.09.2020 13:37 Відповісти
Та не, немцам газ нужнее, чем Навальный и Украина. Много производств и их развитие зависят от российского газа.
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03.09.2020 16:05 Відповісти
"Никогда такого не было и вдруг опять" (с). Немцы действительно такие идиоты или только претворяются?
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03.09.2020 17:37 Відповісти
Понятно, что уже никакого "Северного потока - 2" не будет.
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12.09.2020 21:54 Відповісти
 
 