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Новини Політика України
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Кравчук (545) Казанський Денис (303) Тристороння контактна група (822) Гармаш (136)

Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський

На переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу російська делегація влаштувала скандал, а глава української делегації Леонід Кравчук виявив принциповість.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник ОРДЛО на переговорах - журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі питання прояснилися і щодо загальної політики делегації. Причому не на словах, а на ділі. Сьогодні Кравчук досить жорстко відповів Гризлову і на його тиради з оцінками Верховній Раді України, і на спробу закрити рот нам, переселенцям з ОРДЛО. Виявляється, він вміє бути не тільки дипломатичним, але і принциповим", - розповів Гармаш.

Те, що на засіданні ТКГ 2 вересня Кравчук "довів до нападу" російського колегу Бориса Гризлова підтверджує і представник Донецької області в ТКГ Денис Казанський у себе в Facebook.

"Леоніда Кравчука сьогодні було прямо не впізнати - повна протилежність тому образу, який ми спостерігаємо в публічному спілкуванні. З Гризловим він спілкувався досить жорстко і в результаті довів російського представника до нападу. Ніколи раніше не бачив Гризлова в такому стані - той від злості навіть від відеозв'язку відключався", - розповів Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" зірвала російська сторона, - Казанський

Як зазначив Гармаш, Кравчук вирішив, що раз представники ОРДЛО з російської сторони беруть участь в засіданні ТКГ по всіх підгрупах, то і української делегації потрібно не обмежуватися тільки політичної підгрупою.

"Істерика того боку почалася ще на гуманітарку, де вони заблокували обмін полоненими, мотивуючи це необхідністю скасування відомої постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів. Ден Казанський взяв слово і почав говорити, що ця постанова не має ніякого стосунку до обміну і не можна грати в політику, коли йдеться про людей, що сидять в тюрмах у тому числі, і про ЇХніх людей. Никанорова і Дейнего почали тупо кричати, останній навіть відключив відеозв'язок. до цього Никанорова була завжди стриманою ... ", - написав Гармаш.

Як уточнює Казанський, російська сторона і їхні представники "більш-менш адекватно спілкувалися" тільки в підгрупі з безпеки: "Росіяни і їхні представники більш-менш адекватно спілкуються тільки в підгрупі з безпеки - там вдається узгоджувати окремі дії з відкриття нових КПВВ в Луганській області. Робота гуманітарної та політичної підгруп повністю заблоковані. Там російська сторона взагалі відмовляється що-небудь обговорювати доти, поки український парламент не скасує свою постанову про проведення чергових місцевих виборів від 15.07.2020".

Також читайте: Переговори в політичній і гуманітарній підгрупах ТКГ фактично заблоковано, - Гармаш

"Другий акт балету був уже за участю прими. Коли я попросив слова на звіті політичної підгрупи, Гризлов раптом почав перебивати і обурюватися, що в ТКГ повинні брати участь тільки керівники делегацій, а не експерти. Тоді я запитав, членами якої делегації є ті представники "ОРДЛО", і нагадав, що вони всього лише запрошені російською стороною, а самі по собі ОРДЛО - не сторони Тристоронньої контактної групи. Також мене обурив той факт, що Гризлов кілька разів заявляв ніби Росія - не сторона конфлікту, а посередник. Я сказав , що не пам'ятаю, щоб Україна давала Росії згоду на посередництво в конфлікті між Україною і Росією. Не впевнений, чи чув він це, тому що ми говорили практично одночасно, а потім Москва вимкнула відеозв'язок ... Потрібно зазначити, що саме Леонід Макарович наполіг, щоб мені, всупереч криків Гризлова, все-таки дали можливість говорити. і зауважив, що Україна сама буде вирішувати, кого їй включати в свою делегацію, і що у нас все члени делегації рівні. Загалом, я навіть не думав, що завжди такий спокійний і віддалено-холодний Гризлов, може так істеити. Це ще предмет для аналізу - чому вони так збудилися на нас ...", - написав Гармаш.

Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозвязку відключався, - Казанський 01
Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозвязку відключався, - Казанський 02
Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозвязку відключався, - Казанський 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Концерт для зебилов. По сути земрази и дальше продолжат пркацапскую политику слива Украины.
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03.09.2020 08:23
+36
Зеленський і компанія, хоть якості стараються переконати Україну що вони не на 100 відсотків зрадники, а лише на 99. А чому пан Кравчук не піднімає тему, що саме росіяни мають відбудовувати зруйновані будинки на Донбасі? Чому жертва конфлікту, Україна має це робити за рахунок звичайних українських платників податків?
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03.09.2020 08:25
+29
"Деды"-решили реабилитироваться. Кравчук на ТКГ довел Грызлова до припадка, а тот от злости даже от видеосвязи отключался, - Казанский - Цензор.НЕТ 6221
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03.09.2020 08:21
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то есть все остальные (включая всех президентов) все прошлое время от начала оккупации принципиальность не проявляли и тихо вели коллаборацию с оккупантами.
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03.09.2020 09:49 Відповісти
в принципе это и так было понятно, потому что опирались не на народ а на какие-то свои интересы.
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03.09.2020 09:50 Відповісти
Не то есть.
Раньше там не было Гармаша и Казанского, поэтому они не могут знать как разговаривали раньше.
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03.09.2020 09:57 Відповісти
похоже Казанский плотно вписался в компашку)))
Ждем твитов про величие найвеличнишого лидера
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03.09.2020 10:03 Відповісти
кравчук - это персонаж, напрямую причастный к тотальному разворовыванию государственной казны в 90-е, скользкий, хитрый , вороватый и одновременно тупой коммунистический аппаратчик.
появление кравчука и фокина с подачи президента в публичном пространстве однозначно характеризует качество фейсбучно-смартфонного поколения. ребят , вы - говно.
П.С.
а эти репризы перед москалями - ничего не значат. лукашенко тоже периодически шото вякает в сторону кремля.
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03.09.2020 10:07 Відповісти
Не забывай, что Кравчук тот персонаж, что отправил группу спецназа в Крым и все там быстро успокоил. Все эти сепаратистские подвижки. После него уже Кучма во времена Тузлы сделал предупреждение свинокацапам (путину) - еще одна машина с грунтом и я приказываю артиллеристам открывать огонь. После этого все построение косы в наше направление закончилось.

То есть это те два преза которые реально дали кацапам понять, что шутки внезапно кончаются.
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03.09.2020 21:56 Відповісти
Молодец!
А каков результат, вопрос решился?
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03.09.2020 10:12 Відповісти
Черговий спектакль, а рішення будуть такі, які вигідні кацапстану.
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03.09.2020 10:13 Відповісти
-Са..,са..,са..
- сало хотите передать хрюсским мышебратьям?
- Са, са..,салупу на воротник ...
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03.09.2020 20:34 Відповісти
Тобто, якщо на тебе накричали, висунули нові вимоги, а ти то проглотнув - це пабєда?
О чудні зебільні реалії.
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03.09.2020 10:15 Відповісти
крадчук ще тей 3,14здобол ...у цьому він майстер
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03.09.2020 10:17 Відповісти
по логике гдето в 2018 петя мог начинать гнуть политику выгодную Украине - отрезать оккупи
рованную часть Донбасса жёсткой линией фронта и объединить все оккупированные терри-
тории включая акваторию Азовского моря в один пакет вернуться к Будапештскому меморан
дому и требовать вкрутить рашке таки санкций вплоть до эмбарго....... но предпочёл слиться
под клоуна......
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03.09.2020 10:22 Відповісти
Расскажи как бы ты на месте пети "требовал" бы, и почему тебя не должны были послать на йюх?
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03.09.2020 10:40 Відповісти
лично мне рассказывать нечего я не того калибра птица... потому и голосовал за
петю в 2014...... как за квалифицированного международника.
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03.09.2020 10:50 Відповісти
Эх....Дима! И чё тебя в Президенты не выбрали???
Ты бы ИМ ВСЕМ поrазал...."Кузькину мать..." Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 9551
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03.09.2020 22:33 Відповісти
ЧЁ.... куськинамать.... палитесь мадам..... я свой калибр знаю мой управленческий
потолок гдето сотня- это рота по армейски.... если бы 73% понимали калибр 95 квар
тала и то шо они выбрали президентом.....
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05.09.2020 11:48 Відповісти
И чем же я "палюсь",Дима? Я с15 го года была и есть прохоботка и буду!
В 14 м я не голосовала ни за кого... Не была уверена,что хороший предприниматель станет великолепным полтиком. Но когда увидела Порошенко в деле подъема армии и организации Европы в антироссийских действиях... Зауважала и сохранила это уважение к Поршенко!! И была среди 25%(хотя мне пришлось ехать в Берлин 2,5 часа,что в моём возрасте нелегко)....
Если вы были в АТО - примите моё уважаеие и восхищение...!
Может я не совсем правильно поняла ваш коммент...
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05.09.2020 22:46 Відповісти
в ато не был мне минимум лет 10 надо скинуть и вернуть немношко здоровья окопную
жизнь уже не выдержу.... а с петей у меня очень неоднозначно- иловайский тир и дебаль
выглядят отвратительно причём с точки зрения последовательности именно дебаль и слив
ДАПа никак невозможно объяснить неразберихой и расстерянностью начала войны... про
взрывы складов вообще молчу.... что это было ??? один за другим.... даже при самом
"добром" генсеке пятизёздочном лёне за один такой инцедент была бы вышка.... а тут.....
просто ни-че-го.... лярды денех в воздух бк тяжолой артилерии и....... ни-че-го..... я конечно
очень извиняюсь перед порохопоклонниками но такое впечатление что стоял просто торг
понимаете ??? подковёрный разумеется- принцип очень простой - давление-контрмеры
кремляди придавили а контрмеры ровненько для нейтрализации но не больше.... и дальше
можно торговаться.... это конечно всего лишь подозрения но ведь был момент когда нужно
было ломать ситуация и забирать инициативу.... петя это же не этот писюнст он такие дела
просто шкурой должен чувствовать но.... меры принимались чисто нейтрализировать не
более.... хотя способности у ПАПы есть все для того что бы быть очень эффективным
презом.
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06.09.2020 13:31 Відповісти
Детвора, вам до Кравчука, як до Луны. Вы все знаете, все понимаете, а почему 6 лет и вы в ж........................... .
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03.09.2020 10:24 Відповісти
Ну так. В ж ...... ми останні півтора року. А тут ще й кравчук. Він так талановито вміє зливати інтереси України.
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03.09.2020 10:29 Відповісти
Прости, не знал, что раньше народ жил в масле. Согласен, мог бы за полтора года вытащить из кошмара, не получилось. Скоро поменяем.
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03.09.2020 10:50 Відповісти
Так хріново, як останні півтора роки? Ніколи. Навіть тупорилому овочу знадобилось три роки, щоб розікрасти країну. А тут, турборежим.
На кого мінять плануєте? мЕртвечук (бойко, пальчевський, шмарій)?
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03.09.2020 10:57 Відповісти
На Петра Олексеевича, 5 лет его правления мало.
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03.09.2020 11:00 Відповісти
Мало. Є якісь пред'яви до Пороха? Кацапські фейки, розмножені коломойським/ахметовим/пінчуком/мертвечуком/фірташем про "ротердам", "свинарчуків", офшори, картини? Що там ще в пропагандонському наборі? Хочеш порівняти життя при Порошенко і Зеленському? Вперед.
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03.09.2020 11:08 Відповісти
Конечно есть, надо было разворачивать полномаштабные дии, думаю выберем его, он эту ошибку исправит. Сколько можно терпеть этот беспредел.Ты готов пожертвовать собой во имя свободы ? я да. Смэрть ворогам.
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03.09.2020 11:20 Відповісти
ну так возьми билет на поезд до москвы и там жертвуй собой
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03.09.2020 13:59 Відповісти
Петр Алексеевич мне дал визу на запад, А таких, как ты погоним за Урал, я здесь живу, жлобяра, собой страшно жертвовать, страшно.
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03.09.2020 14:15 Відповісти
То не "віза на захід" а "сертіфікат" від компанії "Петро Перейро й кО. Торгівля чорною деревиною".
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03.09.2020 14:24 Відповісти
Повномаштабні бойові дії в 2014 році, з голою, босою, голодною, роззброєною армією добровольців?
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03.09.2020 15:19 Відповісти
навкруги вас самі вороги. Треба вам змінювати місце мешкання...Наприклад - у ваше "елєкторальне гето". Там й можна будувати собі успішну країну "Рошенія"
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03.09.2020 14:20 Відповісти
Не мешай.
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03.09.2020 14:33 Відповісти
По темі є що сказати мешканцю зе-срани?
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03.09.2020 14:54 Відповісти
Порох построил Рошен. А что вкусного/ красивого/ полезного/ нужного людям построил зеля?
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03.09.2020 21:06 Відповісти
Да! МАЛО!
Но то,что он сделал для Украины за 5 лет(может не для вас лично,лежащему на диване),не повторит никто , ешё много лет! И до него -- только разваливали и распродавали Рашке !!
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03.09.2020 22:41 Відповісти
Шоу "Реабілітація".
- Тофаріщь гризлов, я на вас нагримаю, щоб нарід заспокоїти?
Можна?
- Валяй, макарич.
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03.09.2020 10:26 Відповісти
*** (продолжение)
- Валяй, макарыч! а я связь отключу - чтоб наши не слышали...а ты там кричи шо хош
- ага! ага... тогда я скажу, что ты связь отключил ибо заненрвинчал.... можна?
- та пофиг...ты главное Витольду привет передай...и скажи пусть молчит - не палится
.
(дурдом!))))))
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03.09.2020 14:53 Відповісти
как вариант: в кремле поняли, что назначение Кравчука/Фокина - всего-лишь способ протянуть время в период между стратегическим КШУ Кавказ-2020 и выборами в США ( самый напряжённый период этого года, когда руки московитов почти ничем не связаны), и решили прекратить игру в "разрядку"
теперь нужно следить за российской пропагандой: если начнётся нагнетание антиукраинской истерии, значит, я угадал
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03.09.2020 10:32 Відповісти
Мозги ложкой выест....Старая партийная школа..Главное правильно направить пенсионера.
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03.09.2020 10:58 Відповісти
Деда лучше не доводить. В 90-х, едва в Крыму под шумок распада Совка зашевелились всякие крымнаши Кравчук с помощью спезназа быстро всю эту крысиную возню прекратил.

Надолго запомнили и не рыпались.
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03.09.2020 22:17 Відповісти
Пішов дід в атаку тай на москаляку-москаляка так втікала,що згубила сраку.
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03.09.2020 11:09 Відповісти
"Кравчук довёл Грызлова до припадка..".Своим идиотизмом ? )
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03.09.2020 11:10 Відповісти
Улыбнуло....
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03.09.2020 22:44 Відповісти
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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03.09.2020 11:12 Відповісти
Ого, Кравчук попользував гризунів! Цапи не очикували, що прийдеться на пляшці сидіти і бомбонуло в них не по дитячому. Приємна несподіванка від Макарича
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03.09.2020 11:39 Відповісти
Если Грызлов тупой, то кто ему доктор. Пусть учится выруливать между капель.
И пьёт успокоительное.
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03.09.2020 14:15 Відповісти
Я всегда говорил что задача минска - тянуть резину до бесконечности, и Макарыч пока справляется.
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03.09.2020 12:02 Відповісти
истерят не от возбуждения, а от расстройства.
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03.09.2020 12:29 Відповісти
они боятся, что им в чай что-то подмешают.
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03.09.2020 12:31 Відповісти
Всегда говорил, что нужно не слушать что в пабликах заявляет Кравчук, а смотреть и оценивать его действия. Кравчук старый хитрый лис. И свою политику он будет гнуть до конца.
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03.09.2020 12:52 Відповісти
Понять бы правильно - до чьего конца!!! Парашки или нашего... Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 608
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03.09.2020 22:48 Відповісти
Вот и поймете в ходе дальнейших его действий. Не слов, которые он СМИ озвучивает. А действий. Кравчук не прост - ой как не прост. И сдать Украину он мог бы еще в 1991 просто не проводя референдум о выходе из совка. То что Украина вышла из состава союза есть немалая доля и его деятельности. Понятно что не все его поступки однозначны. Но думаю, что он аж никак не сторонник кацапии. Кстати равно как и Кучма. Конечно старую партноменклатуру из них полностью не выдавишь. Но и прокацапленными я их бы не назвал. По крайней мере не хотелось бы в них ошибаться в данном плане.
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03.09.2020 23:44 Відповісти
Посмотрим.... ! А что нам остаётся.....
Но кравчучку я прошла вместе со всем народом Украины... Страшное время было !
Да и при Кучме не лучше было,,,
Мы уехали в конце 2001 года. Но не по экономическим соображениям!
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03.09.2020 23:56 Відповісти
Ну то время такое было. Я его называю оголтелый люмпенизированный капитализм. Хотя более-менее Кучме как-то удалось обуздать бандюков. Хотя бы относительно. И как бы там нибыло, но свою лепту в развитие Украины и Кравчук и Кучма внесли. Хотя бы к примеру то как поступил Кучма во время первого Майдана. Как отреагировал на движение "Украина без Кучмы". Это заслуживает уважения. Хотя есть наверняка в его биографии и темные моменты. И сейчас в экономическом жить в Украине нисколько не легче чем было при Кучме. По крайней мере во времена его второго президентского срока.
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04.09.2020 00:01 Відповісти
Вы знаете,а я не согласна,что Кучма обуздал бандитов... У меня масса примеров из жизни знакомых.их друзей,которые свидетельствуют о сращивании (в то время) милиции с криминалом. И моя личная история...
Майдан был без меня уже... Но я не теряю связь с Украиной (долго дико тосковала ,5 лет не могла начать учить немецкий), ездила к родственникам и друзьям по 2 рза в год,потом стала ездить реже,но ко мне (за лето) приезжают 3-4 человека ,которым мы покаызваем города Германии...
А сейчас,при Порохе пошло,дети моих родственников и друзей,работают,делают карьеру ,не миллионеры, а "средний класс",которого в Украине пока очень мало....
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04.09.2020 00:34 Відповісти
Спорить не буду. У каждого своя жизнь и своя судьба. У меня свое видение и свое мнение. И я не могу сказать что при Порохе бизнесу как-то стало легче жить. Собственно равно как и при Зеленском. На мой взгляд те надежды, что люди на него возлагали, он профукал. И на ближайших выборах он безусловно это прочувствует. Так что ничем не лучше того же Пороха.
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04.09.2020 00:46 Відповісти
Иргда, может, и да. А как же остальные 26 лет работы с ОПЗЖопниками? Как тут быть и как оценивать пользу для страны за эти годы ? Не переоцените его "патриотические" действия сейчас!!!
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04.09.2020 09:29 Відповісти
Стараюсь на сколько возможно быть объективным в оценке его действий. Я не его сторонник. Но покуда я что-то не припомню, чтобы своими действиями он сдавал Украину. Еще раз акцентирую ДЕЙСТВИЯМИ, а не разговорами. Политикам вообще ИМХО нельзя на слово верить. Такова особенность работы политика. Только конкретные действия могут показать его позицию.
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04.09.2020 10:04 Відповісти
вся принципиальность Кравчука
заключается в организационніх вопросах-кому где сесть..
А в действительно важніх вопросах пользуется методичкой *****
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03.09.2020 12:56 Відповісти
Если презек клоун, вся страна цирк.
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03.09.2020 13:23 Відповісти
У Грызлова грызло не выдержало - кончился коллаген.
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03.09.2020 14:04 Відповісти
Чесно кажучи, я не бачу необхідності в будь-яких переговорів в подібному форматі, для цього існують зовнішньополітичні відомства, з професійними дипломатами. Любителям, начебто Кравчук і Ко, там нема чого робити. Це нагадує наступні події, за спогадами Миколи Сціборського, війскового діяча уряду УНР "Особливо мене вразили події ночі, коли фельдмаршал Герман фон Ейхгорн зі своїм штабом зустрічався з повним складом Кабінету Міністрів. Ця зустріч відбулася у Житомирі, у будинку губернатора. Українських старшин, які охороняли уряд, просто розлютив і викликав сльози розпачу «забитий, затурканий, якийсь пригнічений зовнішній вигляд наших міністрів, у недбалих одягах, збитих каблуках на черевиках». А поруч блищали німецькі офіцери - суворі, офіційні й горді. Зрозуміло, чисті та охайні.
Українські старшини, серед них і я, стояли осторонь «і дивилися на цю історичну зустріч, стискуючи зі злобою п'ястуки». Мені «стало до болю шкода України і її репрезентантів. Ріжниця була така барвиста!.. З одного боку люде - призвичаєні до влади і панування, а з другого - купка якихось міщан».
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03.09.2020 14:56 Відповісти
Хотілось би вірити... Але не схоже це на медвечукового дручбана.
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03.09.2020 15:08 Відповісти
Кравчук нёс бред и тормозил так, что у Грызла сдали нервы?
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03.09.2020 16:08 Відповісти
Дєди ваівалі,коротко кужучи. А взагалі те,що у кацапів срака підгорає,то дуже добре.Нехай бояришніка дєрябнут,може попусте...
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03.09.2020 16:27 Відповісти
Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 7094

Є гарний засіб проти палання дупи: сісти в калюжу.
(Але москалям сідати виключно в калюжу бензини!)
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04.09.2020 04:12 Відповісти
Кравчучка дает заднюю. Но что будет в итоге, решает гауляйтер Украины Ермак-Козырь.
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03.09.2020 17:34 Відповісти
Пуля дура, а штык молодец, Макарыч решил их по своему перебить.
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03.09.2020 17:35 Відповісти
видио у студию
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03.09.2020 19:05 Відповісти
старый лис
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03.09.2020 22:42 Відповісти
Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 2468
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04.09.2020 01:08 Відповісти
Кравчук - то професійний демагог екстра класу, який з легкістю доведе, що чорне - то біле (тільки дуже замурзане). От і перша його жертва - гризлов. Хто на черзі? Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський - Цензор.НЕТ 881
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04.09.2020 04:10 Відповісти
вы наивный? ил "отмываете" Кравчука спеиально?
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04.09.2020 11:17 Відповісти
А можете висловитися якось... аргументованіше? Бо мені якось непросто оцінити глибину глибин вашої думки в тому вигляді, як ви її виразили.
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04.09.2020 11:39 Відповісти
Кравчук - молодец
пебилы - враги Украины.
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04.09.2020 05:31 Відповісти
Никанорова и дайнего - это российские граждане,что уже давно доказано.Что они делают на переговорах? Российские граждане могут принимать участие в таких переговорах,только по официальному поручению российских государственных органов,чего нет. Почему украинская делегация не поднимает этот вопрос.
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04.09.2020 20:01 Відповісти
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