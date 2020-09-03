Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський

На переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу російська делегація влаштувала скандал, а глава української делегації Леонід Кравчук виявив принциповість.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник ОРДЛО на переговорах - журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі питання прояснилися і щодо загальної політики делегації. Причому не на словах, а на ділі. Сьогодні Кравчук досить жорстко відповів Гризлову і на його тиради з оцінками Верховній Раді України, і на спробу закрити рот нам, переселенцям з ОРДЛО. Виявляється, він вміє бути не тільки дипломатичним, але і принциповим", - розповів Гармаш.

Те, що на засіданні ТКГ 2 вересня Кравчук "довів до нападу" російського колегу Бориса Гризлова підтверджує і представник Донецької області в ТКГ Денис Казанський у себе в Facebook.

"Леоніда Кравчука сьогодні було прямо не впізнати - повна протилежність тому образу, який ми спостерігаємо в публічному спілкуванні. З Гризловим він спілкувався досить жорстко і в результаті довів російського представника до нападу. Ніколи раніше не бачив Гризлова в такому стані - той від злості навіть від відеозв'язку відключався", - розповів Казанський.

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Як зазначив Гармаш, Кравчук вирішив, що раз представники ОРДЛО з російської сторони беруть участь в засіданні ТКГ по всіх підгрупах, то і української делегації потрібно не обмежуватися тільки політичної підгрупою.

"Істерика того боку почалася ще на гуманітарку, де вони заблокували обмін полоненими, мотивуючи це необхідністю скасування відомої постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів. Ден Казанський взяв слово і почав говорити, що ця постанова не має ніякого стосунку до обміну і не можна грати в політику, коли йдеться про людей, що сидять в тюрмах у тому числі, і про ЇХніх людей. Никанорова і Дейнего почали тупо кричати, останній навіть відключив відеозв'язок. до цього Никанорова була завжди стриманою ... ", - написав Гармаш.

Як уточнює Казанський, російська сторона і їхні представники "більш-менш адекватно спілкувалися" тільки в підгрупі з безпеки: "Росіяни і їхні представники більш-менш адекватно спілкуються тільки в підгрупі з безпеки - там вдається узгоджувати окремі дії з відкриття нових КПВВ в Луганській області. Робота гуманітарної та політичної підгруп повністю заблоковані. Там російська сторона взагалі відмовляється що-небудь обговорювати доти, поки український парламент не скасує свою постанову про проведення чергових місцевих виборів від 15.07.2020".

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"Другий акт балету був уже за участю прими. Коли я попросив слова на звіті політичної підгрупи, Гризлов раптом почав перебивати і обурюватися, що в ТКГ повинні брати участь тільки керівники делегацій, а не експерти. Тоді я запитав, членами якої делегації є ті представники "ОРДЛО", і нагадав, що вони всього лише запрошені російською стороною, а самі по собі ОРДЛО - не сторони Тристоронньої контактної групи. Також мене обурив той факт, що Гризлов кілька разів заявляв ніби Росія - не сторона конфлікту, а посередник. Я сказав , що не пам'ятаю, щоб Україна давала Росії згоду на посередництво в конфлікті між Україною і Росією. Не впевнений, чи чув він це, тому що ми говорили практично одночасно, а потім Москва вимкнула відеозв'язок ... Потрібно зазначити, що саме Леонід Макарович наполіг, щоб мені, всупереч криків Гризлова, все-таки дали можливість говорити. і зауважив, що Україна сама буде вирішувати, кого їй включати в свою делегацію, і що у нас все члени делегації рівні. Загалом, я навіть не думав, що завжди такий спокійний і віддалено-холодний Гризлов, може так істеити. Це ще предмет для аналізу - чому вони так збудилися на нас ...", - написав Гармаш.





