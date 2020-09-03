Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу російська делегація влаштувала скандал, а глава української делегації Леонід Кравчук виявив принциповість.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник ОРДЛО на переговорах - журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.
"Деякі питання прояснилися і щодо загальної політики делегації. Причому не на словах, а на ділі. Сьогодні Кравчук досить жорстко відповів Гризлову і на його тиради з оцінками Верховній Раді України, і на спробу закрити рот нам, переселенцям з ОРДЛО. Виявляється, він вміє бути не тільки дипломатичним, але і принциповим", - розповів Гармаш.
Те, що на засіданні ТКГ 2 вересня Кравчук "довів до нападу" російського колегу Бориса Гризлова підтверджує і представник Донецької області в ТКГ Денис Казанський у себе в Facebook.
"Леоніда Кравчука сьогодні було прямо не впізнати - повна протилежність тому образу, який ми спостерігаємо в публічному спілкуванні. З Гризловим він спілкувався досить жорстко і в результаті довів російського представника до нападу. Ніколи раніше не бачив Гризлова в такому стані - той від злості навіть від відеозв'язку відключався", - розповів Казанський.
Як зазначив Гармаш, Кравчук вирішив, що раз представники ОРДЛО з російської сторони беруть участь в засіданні ТКГ по всіх підгрупах, то і української делегації потрібно не обмежуватися тільки політичної підгрупою.
"Істерика того боку почалася ще на гуманітарку, де вони заблокували обмін полоненими, мотивуючи це необхідністю скасування відомої постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів. Ден Казанський взяв слово і почав говорити, що ця постанова не має ніякого стосунку до обміну і не можна грати в політику, коли йдеться про людей, що сидять в тюрмах у тому числі, і про ЇХніх людей. Никанорова і Дейнего почали тупо кричати, останній навіть відключив відеозв'язок. до цього Никанорова була завжди стриманою ... ", - написав Гармаш.
Як уточнює Казанський, російська сторона і їхні представники "більш-менш адекватно спілкувалися" тільки в підгрупі з безпеки: "Росіяни і їхні представники більш-менш адекватно спілкуються тільки в підгрупі з безпеки - там вдається узгоджувати окремі дії з відкриття нових КПВВ в Луганській області. Робота гуманітарної та політичної підгруп повністю заблоковані. Там російська сторона взагалі відмовляється що-небудь обговорювати доти, поки український парламент не скасує свою постанову про проведення чергових місцевих виборів від 15.07.2020".
"Другий акт балету був уже за участю прими. Коли я попросив слова на звіті політичної підгрупи, Гризлов раптом почав перебивати і обурюватися, що в ТКГ повинні брати участь тільки керівники делегацій, а не експерти. Тоді я запитав, членами якої делегації є ті представники "ОРДЛО", і нагадав, що вони всього лише запрошені російською стороною, а самі по собі ОРДЛО - не сторони Тристоронньої контактної групи. Також мене обурив той факт, що Гризлов кілька разів заявляв ніби Росія - не сторона конфлікту, а посередник. Я сказав , що не пам'ятаю, щоб Україна давала Росії згоду на посередництво в конфлікті між Україною і Росією. Не впевнений, чи чув він це, тому що ми говорили практично одночасно, а потім Москва вимкнула відеозв'язок ... Потрібно зазначити, що саме Леонід Макарович наполіг, щоб мені, всупереч криків Гризлова, все-таки дали можливість говорити. і зауважив, що Україна сама буде вирішувати, кого їй включати в свою делегацію, і що у нас все члени делегації рівні. Загалом, я навіть не думав, що завжди такий спокійний і віддалено-холодний Гризлов, може так істеити. Це ще предмет для аналізу - чому вони так збудилися на нас ...", - написав Гармаш.
Будь ласка, зачекайте...
Раньше там не было Гармаша и Казанского, поэтому они не могут знать как разговаривали раньше.
Ждем твитов про величие найвеличнишого лидера
появление кравчука и фокина с подачи президента в публичном пространстве однозначно характеризует качество фейсбучно-смартфонного поколения. ребят , вы - говно.
П.С.
а эти репризы перед москалями - ничего не значат. лукашенко тоже периодически шото вякает в сторону кремля.
То есть это те два преза которые реально дали кацапам понять, что шутки внезапно кончаются.
А каков результат, вопрос решился?
- сало хотите передать хрюсским мышебратьям?
- Са, са..,салупу на воротник ...
О чудні зебільні реалії.
рованную часть Донбасса жёсткой линией фронта и объединить все оккупированные терри-
тории включая акваторию Азовского моря в один пакет вернуться к Будапештскому меморан
дому и требовать вкрутить рашке таки санкций вплоть до эмбарго....... но предпочёл слиться
под клоуна......
петю в 2014...... как за квалифицированного международника.
Ты бы ИМ ВСЕМ поrазал...."Кузькину мать..."
потолок гдето сотня- это рота по армейски.... если бы 73% понимали калибр 95 квар
тала и то шо они выбрали президентом.....
В 14 м я не голосовала ни за кого... Не была уверена,что хороший предприниматель станет великолепным полтиком. Но когда увидела Порошенко в деле подъема армии и организации Европы в антироссийских действиях... Зауважала и сохранила это уважение к Поршенко!! И была среди 25%(хотя мне пришлось ехать в Берлин 2,5 часа,что в моём возрасте нелегко)....
Если вы были в АТО - примите моё уважаеие и восхищение...!
Может я не совсем правильно поняла ваш коммент...
жизнь уже не выдержу.... а с петей у меня очень неоднозначно- иловайский тир и дебаль
выглядят отвратительно причём с точки зрения последовательности именно дебаль и слив
ДАПа никак невозможно объяснить неразберихой и расстерянностью начала войны... про
взрывы складов вообще молчу.... что это было ??? один за другим.... даже при самом
"добром" генсеке пятизёздочном лёне за один такой инцедент была бы вышка.... а тут.....
просто ни-че-го.... лярды денех в воздух бк тяжолой артилерии и....... ни-че-го..... я конечно
очень извиняюсь перед порохопоклонниками но такое впечатление что стоял просто торг
понимаете ??? подковёрный разумеется- принцип очень простой - давление-контрмеры
кремляди придавили а контрмеры ровненько для нейтрализации но не больше.... и дальше
можно торговаться.... это конечно всего лишь подозрения но ведь был момент когда нужно
было ломать ситуация и забирать инициативу.... петя это же не этот писюнст он такие дела
просто шкурой должен чувствовать но.... меры принимались чисто нейтрализировать не
более.... хотя способности у ПАПы есть все для того что бы быть очень эффективным
презом.
На кого мінять плануєте? мЕртвечук (бойко, пальчевський, шмарій)?
Но то,что он сделал для Украины за 5 лет(может не для вас лично,лежащему на диване),не повторит никто , ешё много лет! И до него -- только разваливали и распродавали Рашке !!
- Тофаріщь гризлов, я на вас нагримаю, щоб нарід заспокоїти?
Можна?
- Валяй, макарич.
- Валяй, макарыч! а я связь отключу - чтоб наши не слышали...а ты там кричи шо хош
- ага! ага... тогда я скажу, что ты связь отключил ибо заненрвинчал.... можна?
- та пофиг...ты главное Витольду привет передай...и скажи пусть молчит - не палится
.
(дурдом!))))))
теперь нужно следить за российской пропагандой: если начнётся нагнетание антиукраинской истерии, значит, я угадал
Надолго запомнили и не рыпались.
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
И пьёт успокоительное.
Но кравчучку я прошла вместе со всем народом Украины... Страшное время было !
Да и при Кучме не лучше было,,,
Мы уехали в конце 2001 года. Но не по экономическим соображениям!
Майдан был без меня уже... Но я не теряю связь с Украиной (долго дико тосковала ,5 лет не могла начать учить немецкий), ездила к родственникам и друзьям по 2 рза в год,потом стала ездить реже,но ко мне (за лето) приезжают 3-4 человека ,которым мы покаызваем города Германии...
А сейчас,при Порохе пошло,дети моих родственников и друзей,работают,делают карьеру ,не миллионеры, а "средний класс",которого в Украине пока очень мало....
заключается в организационніх вопросах-кому где сесть..
А в действительно важніх вопросах пользуется методичкой *****
Українські старшини, серед них і я, стояли осторонь «і дивилися на цю історичну зустріч, стискуючи зі злобою п'ястуки». Мені «стало до болю шкода України і її репрезентантів. Ріжниця була така барвиста!.. З одного боку люде - призвичаєні до влади і панування, а з другого - купка якихось міщан».
Є гарний засіб проти палання дупи: сісти в калюжу.
(Але москалям сідати виключно в калюжу бензини!)
пебилы - враги Украины.