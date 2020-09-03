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США можуть запровадити санкції проти учасників придушення протестів у Білорусі, - Помпео

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США можуть запровадити санкції проти учасників придушення протестів у Білорусі, - Помпео

У Вашингтоні розглядають можливість запровадження санкцій стосовно тих, хто відповідальний за репресивні заходи щодо учасників протесту в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу держсекретар США Майкл Помпео.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими трансатлантичними партнерами і спільно вивчаємо питання про запровадження точкових санкцій проти тих, хто причетний до порушення прав людини й утиску (протестувальників у Білорусі)", - сказав він на брифінгу.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі. Білорусь заслуговує на вільні і чесні вибори за участю незалежних спостерігачів, ми вимагаємо негайно покінчити з насильством та залякуванням щодо них, а також звільнення всіх несправедливо затриманих", - зазначив Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задокументовано 450 випадків знущань над затриманими на протестах у Білорусі, 6 осіб досі не знайшли, - експерти ООН

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: Наталя Джума
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Тут одна хрень Лукашенко с Колей и так под санкциями! США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео - Цензор.НЕТ 1335
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03.09.2020 08:34 Відповісти
и шо, американцы вот так просто откажутся от беларуской креветки?! США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео - Цензор.НЕТ 7155
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03.09.2020 08:36 Відповісти
Запретят въезд в США десятку белорусских мусорских чинуш, так им не особо и нужно..
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03.09.2020 08:38 Відповісти
Помпео, не забирай хлеб у евросоюза..., это они всё время выражают обеспокоенность... США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео - Цензор.НЕТ 9564
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03.09.2020 08:48 Відповісти
Очередные заокеанские визги.....
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03.09.2020 09:10 Відповісти
Приговоры Международного Уголовного Трибунала, которые повлекут за собой аресты активов, пристальное внимание-на что живут дети, любовницы на Западе. Вот реальные санкции. Все остальное лирика и профанация.
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03.09.2020 09:10 Відповісти
1)Лукашеску-фюрер
2)Путлер=Обнуляйтер всея РАБссии
3)Патрушев-секретарь СрвБеза РАБссии
4)Бортников-директор ФСБ РАБссии
5)Нарышкин СВР РАБссии
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03.09.2020 09:36 Відповісти
мир во всём мире!
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03.09.2020 09:38 Відповісти
je suis Floyd
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03.09.2020 11:24 Відповісти
 
 