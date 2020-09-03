США можуть запровадити санкції проти учасників придушення протестів у Білорусі, - Помпео

У Вашингтоні розглядають можливість запровадження санкцій стосовно тих, хто відповідальний за репресивні заходи щодо учасників протесту в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу держсекретар США Майкл Помпео.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими трансатлантичними партнерами і спільно вивчаємо питання про запровадження точкових санкцій проти тих, хто причетний до порушення прав людини й утиску (протестувальників у Білорусі)", - сказав він на брифінгу.

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі. Білорусь заслуговує на вільні і чесні вибори за участю незалежних спостерігачів, ми вимагаємо негайно покінчити з насильством та залякуванням щодо них, а також звільнення всіх несправедливо затриманих", - зазначив Помпео.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.