В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксовано 2430 нових випадків зараження. При цьому 54 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 2 вересня, повідомлялося про рекордні від початку епідемії 2495 нових випадків, 1 вересня - про 2088 нових випадків, 31 серпня - про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня - про 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 128 228 осіб, померли від початку пандемії 2710 осіб (за добу 54), видужали - 59 676 (за добу 859). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 65 842 особи, що на 1517 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (301) області, Києві (280), Тернопільській (242), Львівській (209), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (137), Одеській (116) та Хмельницькій (110) областях.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер
Редактор, проснись!
а сколько тех кто в больницу не обратился?
Кто масочки не носит того шестеро выносят
МЕЧТА
Упоротих дурантинофілів Цензора
-Ларис і айвазянів...
о большей смертности и трупах..
НА улицах ..
Конечно не в россии...
Грип, пневмонії, снід і туберкульоз і поряд не валялися. І добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Пепші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви.
і відповідь із Лахті :
. Это не я манипулятор а Госкомстат.
таких як ДІдовик..За тупу ЗАМІРЕНУ Брехню..
РАК -не заразний..МАски не потрібні..
Хвороби систем кровообігу теж не епідемія,придурок....
Не треба демагогії в картинках ,**** !
Туберкульоз якраз не вірус. ))
так що СОСИ валянок далі,ЛАХТІ )))
НЄ русский я.
А лемко-"русин" ))) тобто українець )
так..
не всюди і потрібно..
І не оцінююй людей
по місцю проживання..
бо сам ти виявшся бидлом.
Думаю в скором времени ув.Си Дзинь Пин наконец-то проснется и отрапортует об этом.
Это замечательнейший повод вернуть Китаю их исконные земли от Урала до Камчатки.
Это так...тема для размышлений.
А вот у нас под эту волну клоунская банда просто напросто набивают кэш.
Фонд борьбы с вирусом пуст,от слова НОЛЬ.
КЛОУНЫ это не смешно.
Главного клоуна,прыгунца-членограя не к ответу нужно призывать а подводить к виселице!!
Этот обдолбленный укурыш достоин передозировки внутривенно ослиной мочой.
.Китац был выбран целенаправленно для эксперимента,ввиду плотности населения***
варіант -Китайська біолабораторія була вибрана для початку епідемії з кількох причин..
-лабораторія досить нова,тому заходи безпеки ще не були "унормовані" достатньо.
-китайська біолабораторія-"результат зусиль Іранції і Австралії"..Хороша ціль для рашки звинуватити ЗАхід.
=СИЛЬНИЙ рівень Китайської охорони здоров"явнаслідок централізації,що дає чудову можливість оцінки протидії БАктеріологічній зброї...
тестувати краще на "дружніх" НЕЗАХІДНИХ країнах..
Менше смороду у випадку підозри...
Вона вже обставила Ізраїльську, але та вирішила відповісти, в тому числі й на закриття кордону - за добу у вчетверо меншому за кількістю населення Ізраїлі виявлено більше трьох тисяч нових випадки коронавірусу.