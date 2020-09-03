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В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки

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В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки

В Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксовано 2430 нових випадків зараження. При цьому 54 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 2 вересня, повідомлялося про рекордні від початку епідемії 2495 нових випадків, 1 вересня - про 2088 нових випадків, 31 серпня - про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня - про 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 128 228 осіб, померли від початку пандемії 2710 осіб (за добу 54), видужали - 59 676 (за добу 859). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 65 842 особи, що на 1517 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (301) області, Києві (280), Тернопільській (242), Львівській (209), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (137), Одеській (116) та Хмельницькій (110) областях.

В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки 01
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки 02
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки 03
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки 04
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки 05
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Первый миллиард Зеленский отдаст детям... Своим детям!
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03.09.2020 09:13
+5
54 смерті від ковіду на добу в перерахунку за півроку це 54*182=9828
Грип, пневмонії, снід і туберкульоз і поряд не валялися. І добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Пепші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви.
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03.09.2020 09:31
+4
Догонім і пєрєгонім россию !?

МЕЧТА

Упоротих дурантинофілів Цензора
-Ларис і айвазянів...
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03.09.2020 09:04
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В Украине за сутки 2 430 новых случаев COVID-19 и рекордные 54 летальных случая

В Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, зафиксированы 2 495 новых случаев заражения. При этом 54 ранее заболевший умер

Редактор, проснись!
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03.09.2020 08:44 Відповісти
Какой ты нах*** "Ласковый зверь", если нормальным людям доспать не даешь? В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 4681
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03.09.2020 10:13 Відповісти
эт только в больницах?
а сколько тех кто в больницу не обратился?
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03.09.2020 08:47 Відповісти
"Елітне" бидло, в лікарню (Феофанія, Олександрівська) нужное подчеркнуть...)) звернулись всі!.. В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 7985
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03.09.2020 10:18 Відповісти
Биологическое оружие в действии ..Без обьявления войны без выстрелов ..Все думают откуда пришел новый вирус ?От туда от куда и прийдет первая вакцина от него ...Тот кто придумывает яд - паралельно делает и противоядие
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03.09.2020 08:55 Відповісти
Имя сетра имя? Навального отравили в Новосибирске где у Лаптеногих бактерологтческая лаборатория! Совпадение?
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03.09.2020 08:59 Відповісти
Как и ожидалось он сам об этом обьявил
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03.09.2020 09:13 Відповісти
Вот увидите только будет случай массового заражения в одной из школ ..Учебный год закроют...
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03.09.2020 08:56 Відповісти
О, пошла жара! Спасибо зе-команде - мастерам спорта по борьбе с короновирусом!
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03.09.2020 08:57 Відповісти
Хто носит масочку тот будет кушать пасочку
Кто масочки не носит того шестеро выносят
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 2692
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03.09.2020 09:00 Відповісти
Это правда. Посмотрите на Беларусь! Все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 09:15 Відповісти
Это как в СССР маньяуов не было потому что о них не писали в газетах! Кстати по ковид Беларусь летом помоему если отставала от Лаптестана то не на много В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 1929
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03.09.2020 09:26 Відповісти
И? Сам понял что отпечатал? Че не ясно - МАска дарует вечную Жизнь.
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03.09.2020 09:30 Відповісти
ПНХ,ЛАХТІ "Дідовик"..
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03.09.2020 10:00 Відповісти
Если бы тебе сегодня написали, что у вас не 2500 заболевших, а 190, как у нас типа пишут - ты бы, оглянувшись вокруг, реально прочувствовал бы, что тебя обманывают или нет?
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03.09.2020 09:51 Відповісти
А что реально в Беларуси? Хоронят в траншеях в чёрных мешках, как раньше показывали сми? На видео все живы здоровы, чего и желаю
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03.09.2020 10:16 Відповісти
В том и дело, что сколько не напиши - фик поймешь, что реально. но, очевидно, что слишком большие масштабы не утаишь, как тут некоторые думают.
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03.09.2020 11:56 Відповісти
Догонім і пєрєгонім россию !?

МЕЧТА

Упоротих дурантинофілів Цензора
-Ларис і айвазянів...
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03.09.2020 09:04 Відповісти
Это мечта ЗЕбобиков и ватникофф!
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03.09.2020 09:10 Відповісти
Ага, ...алупу тебе за воротник. Украинцы свободные люди и вчерашний концерт в Одессе это доказывает. Только в вашей Рашке стадо молча ходит в намордниках и радуется.
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03.09.2020 09:21 Відповісти
Чмо із Лахті буде мені розповідати,що Львів в рашці ? В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 1444
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03.09.2020 09:47 Відповісти
Для тупых повторяю - быдло в вашей рашке поголовно ходит в намордниках. Украинцы свободные люди что даже на улицах городов и сел видно - все клали большой болт на ваши руские намордники.
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03.09.2020 09:51 Відповісти
фсьо мєчтает лахти..
о большей смертности и трупах..
НА улицах ..
Конечно не в россии...
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03.09.2020 10:09 Відповісти
Нда…… ЗЕленые обезьяны и пандемия - понятия несовместимые.
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03.09.2020 09:10 Відповісти
Совуместимые у них хорошо получается. Был бы у ковида голос он бы за ЗЕлёных проголосовал! При ЗЕлёных ему хорошо живется!
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03.09.2020 09:12 Відповісти
Может первые миллиарды от игорного бизнеса кинут на борьбу с короновирусом
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03.09.2020 09:11 Відповісти
Первый миллиард Зеленский отдаст детям... Своим детям!
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03.09.2020 09:13 Відповісти
А другий що, зжере сам?!..
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03.09.2020 10:21 Відповісти
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 9373
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03.09.2020 09:18 Відповісти
54 смерті від ковіду на добу в перерахунку за півроку це 54*182=9828
Грип, пневмонії, снід і туберкульоз і поряд не валялися. І добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Пепші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви.
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03.09.2020 09:31 Відповісти
Какой то ты нездоровый .... и чахлый умом. Это не я манипулятор а Госкомстат. Смертность от Ковида 100 процентов . Надо носить Маску за Жизнь круглосуточно и молится Ковиду. Вон в Беларуси этого не делали и все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 09:37 Відповісти
добова смертність від ковіду продовжує зростати, на відміну від перерахованого вище. Перші 2,5 місяці 2020 вона взагалі була нульовою, чим користуються такі маніпулятори, як Ви

і відповідь із Лахті :

. Это не я манипулятор а Госкомстат. В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 1255
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03.09.2020 09:53 Відповісти
а де смерті від куріння ?
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03.09.2020 09:58 Відповісти
Цікаво.будуть нарешті банити дебілів.!?У ЦЕНЗОРІ
таких як ДІдовик..За тупу ЗАМІРЕНУ Брехню..
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03.09.2020 10:11 Відповісти
Ну и Держкомстат заодно забанить можно и нужно. Ваши влажные руские мечты....
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03.09.2020 10:12 Відповісти
Туберкульоз -вірус.ЛІки є.
РАК -не заразний..МАски не потрібні..
Хвороби систем кровообігу теж не епідемія,придурок....
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03.09.2020 09:49 Відповісти
на снід навіть через поцілунки пердається лише коли кровоточиві десна..
Не треба демагогії в картинках ,**** !
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03.09.2020 09:51 Відповісти
Тубик - вирус? Все как обычно, руские отличаются полным отсутствием ума и ты не исключение. Микобактерию в вирусы записал. Так может думать только быдлан с рашки с отмороженной в полевых сортирах дупой.
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03.09.2020 09:54 Відповісти
соррі перед всіма крім Дідовика..
Туберкульоз якраз не вірус. ))

так що СОСИ валянок далі,ЛАХТІ )))
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03.09.2020 09:59 Відповісти
Боже! Какие вы руские убогие ...... даже смеяться над вами грешно.... Ну ладно, носи три маски и не забудь парочку себе в ....у запихнуть для полной защиты от Ковида.
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03.09.2020 10:06 Відповісти
Лахті..я на ..ую вертів твої убогі спроби знайти у мене "чутливе місце" для удару )))).


НЄ русский я.
А лемко-"русин" ))) тобто українець )
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03.09.2020 10:08 Відповісти
Брехня, как и все что ты пишешь. В самых дальних селах Украины я не встречал настолько тупых как ты. Именно поэтому я и делаю вывод - ты руский по духу и крови.
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03.09.2020 10:11 Відповісти
не носять в селах маски..
так..
не всюди і потрібно..
І не оцінююй людей
по місцю проживання..
бо сам ти виявшся бидлом.
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03.09.2020 10:13 Відповісти
В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки - Цензор.НЕТ 565
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03.09.2020 10:17 Відповісти
На сегодняшний день в мире все больше проходит информации что ковид-19 был синтезирован в Новосибирском "Векторе",который рвонул в прошлом году,таким образом пытаясь скрыть все факты этой лаборатории.Китац был выбран целенаправленно для эксперимента,ввиду плотности населения
Думаю в скором времени ув.Си Дзинь Пин наконец-то проснется и отрапортует об этом.
Это замечательнейший повод вернуть Китаю их исконные земли от Урала до Камчатки.
Это так...тема для размышлений.
А вот у нас под эту волну клоунская банда просто напросто набивают кэш.
Фонд борьбы с вирусом пуст,от слова НОЛЬ.
КЛОУНЫ это не смешно.
Главного клоуна,прыгунца-членограя не к ответу нужно призывать а подводить к виселице!!
Этот обдолбленный укурыш достоин передозировки внутривенно ослиной мочой.
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03.09.2020 09:20 Відповісти
А ти впевнений що апетити Китаю саме від Уралу до Камчатки, а не від Португалії до Аляски?!..
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03.09.2020 10:26 Відповісти
На сегодняшний день в мире все больше проходит информации что ковид-19 был синтезирован в Новосибирском "Векторе",который рвонул в прошлом году,таким образом пытаясь скрыть все факты этой лаборатории.Китац был выбран целенаправленно для эксперимента,ввиду плотности населения***
варіант -Китайська біолабораторія була вибрана для початку епідемії з кількох причин..
-лабораторія досить нова,тому заходи безпеки ще не були "унормовані" достатньо.
-китайська біолабораторія-"результат зусиль Іранції і Австралії"..Хороша ціль для рашки звинуватити ЗАхід.
=СИЛЬНИЙ рівень Китайської охорони здоров"явнаслідок централізації,що дає чудову можливість оцінки протидії БАктеріологічній зброї...
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03.09.2020 10:05 Відповісти
ну і останнє..
тестувати краще на "дружніх" НЕЗАХІДНИХ країнах..
Менше смороду у випадку підозри...
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03.09.2020 10:06 Відповісти
Наша Епідемія впевнено наздоганяє канадську!
Вона вже обставила Ізраїльську, але та вирішила відповісти, в тому числі й на закриття кордону - за добу у вчетверо меншому за кількістю населення Ізраїлі виявлено більше трьох тисяч нових випадки коронавірусу.
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03.09.2020 12:33 Відповісти
 
 