Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію. ДОКУМЕНТ

Заступник глави комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Качура повідомив у Telegram.

"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів у ТКГ і Верховної Ради в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Качура.

Водночас він додав, що комітет ухвалив рішення провести позачергове засідання.

"Зустріч має відбутися вже наступного тижня", - повідомив народний депутат.

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Раніше Фокін в інтерв'ю прокремлівського виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".