Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію. ДОКУМЕНТ
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Заступник глави комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Качура повідомив у Telegram.
"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів у ТКГ і Верховної Ради в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Качура.
Водночас він додав, що комітет ухвалив рішення провести позачергове засідання.
"Зустріч має відбутися вже наступного тижня", - повідомив народний депутат.
Раніше Фокін в інтерв'ю прокремлівського виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".
Будь ласка, зачекайте...
Поликлинника. Пациент и врач.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, немного стал забывчивым, в суставах что то начало пощелкивать, сон не важный.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- премьер министром и пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте побольше красной рыбки и лососины, икорку красную и чёрную, другие морепродукты, о свинине забудьте, изредка курочку, лосятину можно, овощей побольше, фрукты разные, можно экзотические, водочку финскую с хорошим коньячком не чаше 2-х раз в неделю по 150 гр., красного вина сухого соточку ежедневно рекомендую настоятельно, лучше французского, и подольше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, стал забывчивым, в суставах что то регулярно пощелкивать, сон не важный.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- в МВД, полковние ну, а пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте побольше рыбки, скумбрия, селёдочка, изредка можно красной рыбки о лососине забудьте, вам вредно, икорку красную раз в квартал, других морепродуктов не употребляйте, о свинине забудьте, изредка курочку, говядинку можно, овощей по возможности и кашку, из фруктов яблоки, можно апельсины, водку понемногу, для аппетита, ну по 100, хорошую только можно, коньяк раз в месяц, и подолше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, многое стал забывать, в суставах постоянно пощелкивать и скрипит, сплю очень плохо.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- инженером на заводе всю жизнь отработал, а пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте раз в неделю селёдочку, о красной рыбе забудьте, икорку минтая на новый год позволительно, свинину раз в неделю, раз в месяц кушайте курочку,из овощей картошка, капуста, буряк и кашки, из фруктов яблоки два раза в неделю по 1 шт., можно апельсины только на Новый год, самогонучку купите в селе, пиво не часто, и подолше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, маразм наверное со склерозом у меня, всё забываю, ни черта не помню, еле хожу, с костылём, артрит наверное ил артроз, по ночам 7 раз просыпаюсь, и 4 раза в сортир встаю.
В.- а сколько вам лет?
П.- 65.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- на заводе всю жизнь отработал, грузчиком, а пенсия у меня соответствующая.
В.- батенька, вам только прогулки на свежем воздухе помогут.
ШО ЗА ЦИРК ?
А Фокина пора на концерт Кобзона.
предъявить ему обвинение в государственной измене .
Но вот Кравчук, если с ним пообщаться вживую даже 15 мин, оставляет впечатление умнейшего и очень опытного лиса, это монстр, способный на сложные интриги, несмотря на свои годы. Зачем тогда Фокин Кравчуку?.... уже в принципе понятно.
попоборє фокіна ним же створеного
из классиков.