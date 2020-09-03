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Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію. ДОКУМЕНТ

Заступник глави комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Качура повідомив у Telegram.

"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів у ТКГ і Верховної Ради в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Качура.

Водночас він додав, що комітет ухвалив рішення провести позачергове засідання.

"Зустріч має відбутися вже наступного тижня", - повідомив народний депутат.

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Раніше Фокін в інтерв'ю прокремлівського виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію 01

Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
В качестве кого? Маразматического пенса? Нужно вызывать начальника этого старика. Осла Оманского. Пусть он и обьяснит, зачем назначил, с какой целью.
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03.09.2020 08:57
+13
Маразма там нет. Хорошее питание и хороший отдых, откуда там маразм? Там чистой воды ст.111 УК.
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03.09.2020 08:59
+12
Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии - Цензор.НЕТ 276
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03.09.2020 09:07
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В качестве кого? Маразматического пенса? Нужно вызывать начальника этого старика. Осла Оманского. Пусть он и обьяснит, зачем назначил, с какой целью.
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03.09.2020 08:57 Відповісти
Маразма там нет. Хорошее питание и хороший отдых, откуда там маразм? Там чистой воды ст.111 УК.
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03.09.2020 08:59 Відповісти
Ученые установили, что для человека характерно наличие "порогов старения" для каждой области мозга. С определенного возраста процессы старения разных отделов мозга значительно ускоряются. Быстрее всего этого порога достигает кора лобных доль - в 57-58 лет клетки "серого вещества" начинают стремительно стареть. Меньше всего старению подвержен гиппокамп - процесс дегенерации нейронов здесь начинается ближе к 80 годам. В среднем, мозг пожилых людей уменьшается на 15-20% по сравнению с его объемом в юности и во взрослой жизни.
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03.09.2020 09:07 Відповісти
Это вы, мне, военному врачу психиатру, решили рассказать?
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03.09.2020 09:31 Відповісти
Ну обьясните мне, как хорошее питание может спасти от порогового старения. Может, вы диссертацию на эту тему написали..
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03.09.2020 09:44 Відповісти
Охотно. И с вашего позволения я сделаю это в форме анекдота.
Поликлинника. Пациент и врач.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, немного стал забывчивым, в суставах что то начало пощелкивать, сон не важный.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- премьер министром и пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте побольше красной рыбки и лососины, икорку красную и чёрную, другие морепродукты, о свинине забудьте, изредка курочку, лосятину можно, овощей побольше, фрукты разные, можно экзотические, водочку финскую с хорошим коньячком не чаше 2-х раз в неделю по 150 гр., красного вина сухого соточку ежедневно рекомендую настоятельно, лучше французского, и подольше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.

В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, стал забывчивым, в суставах что то регулярно пощелкивать, сон не важный.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- в МВД, полковние ну, а пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте побольше рыбки, скумбрия, селёдочка, изредка можно красной рыбки о лососине забудьте, вам вредно, икорку красную раз в квартал, других морепродуктов не употребляйте, о свинине забудьте, изредка курочку, говядинку можно, овощей по возможности и кашку, из фруктов яблоки, можно апельсины, водку понемногу, для аппетита, ну по 100, хорошую только можно, коньяк раз в месяц, и подолше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, многое стал забывать, в суставах постоянно пощелкивать и скрипит, сплю очень плохо.
В.- а сколько вам лет?
П.- 75.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- инженером на заводе всю жизнь отработал, а пенсия у меня соответствующая.
В.- я вам выпишу рекомендации, - кушайте раз в неделю селёдочку, о красной рыбе забудьте, икорку минтая на новый год позволительно, свинину раз в неделю, раз в месяц кушайте курочку,из овощей картошка, капуста, буряк и кашки, из фруктов яблоки два раза в неделю по 1 шт., можно апельсины только на Новый год, самогонучку купите в селе, пиво не часто, и подолше гуляйте на свежем воздухе.
П.- спасибо доктор.
Следующий пациент.
В. - здравствуйте, на, что жалуетесь?
П.- доктор, маразм наверное со склерозом у меня, всё забываю, ни черта не помню, еле хожу, с костылём, артрит наверное ил артроз, по ночам 7 раз просыпаюсь, и 4 раза в сортир встаю.
В.- а сколько вам лет?
П.- 65.
В.- а кем вы работали и пенсия у вас какая?
П.- на заводе всю жизнь отработал, грузчиком, а пенсия у меня соответствующая.
В.- батенька, вам только прогулки на свежем воздухе помогут.
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03.09.2020 13:18 Відповісти
Вообще-то это прописано в минских догорняках, которые подписал жопошник мальдивский
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03.09.2020 11:18 Відповісти
Точно! В какую Раду его вызывать?! В дурдом его прямым рейсом - "Минск - психушка"!
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03.09.2020 15:14 Відповісти
Этого совкового урода надо вызывать на допрос в прокуратуру и контррозведку, а не в ВР. И тех, кто его назначил в ТКГ. И это будет. Скоро.
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03.09.2020 08:58 Відповісти
Его уже пора вызывать на тот свет.
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03.09.2020 09:09 Відповісти
Но сначала в прокуратуру, затем суд, ИТК, шконка, а оттуда можно и на помойку, без почестей.
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03.09.2020 09:32 Відповісти
Ну вызовете.., он вам скажет, что у него старческая деменция, пошлёт вас на хер и пойдёт домой. На комитет надо вызывать осла оманского, который назначает этих маразматиков.
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03.09.2020 09:00 Відповісти
БЛИН ДА ВЫГОНИТЕ ЕГО ИЗ ТКГ
ШО ЗА ЦИРК ?
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03.09.2020 09:05 Відповісти
Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии - Цензор.НЕТ 2464
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03.09.2020 09:07 Відповісти
Надо вызвать в суд того долб@****,который поставил подпись под назначением этого маразматика.
А Фокина пора на концерт Кобзона.
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03.09.2020 09:06 Відповісти
Фокина хотят вызвать в Раду для объяснения заявлений об особом статусе Донбасса и амнистии - Цензор.НЕТ 276
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03.09.2020 09:07 Відповісти
ЗЕленые , или вы его погоните, или мы вас всех на Ростов погоним!
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03.09.2020 09:13 Відповісти
Зачем эта волынка ? Зеленский должен немедленно отозвать Фокина из ТГК ,а СБУ
предъявить ему обвинение в государственной измене .
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03.09.2020 09:16 Відповісти
Долбодятел Качура вызывает долбодятла Фокина! Але, прием...прием..прием...Бе-е-е-е-ее!
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03.09.2020 09:16 Відповісти
Собаку-поводиря за ним пошліть, бо старий пердун заблудиться по дорозі.
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03.09.2020 09:17 Відповісти
Зеленский сам по себе трусливый. Поэтому он подбирает исполнителей своих мыслей. Фокин и Кравчук не выражают своего мнения, которого у них нет, они выполняют указания Зеленского. Поэтому необходимо гнать Кравчука, Фокина и Зеленского
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03.09.2020 09:17 Відповісти
Фокин реально психически больной человек. Если прочитать любое его интервью на Гордоне, то даже у далекого от психиатрии, но наблюдательного читателя сомнений о психическом состоянии Витольда не останется. Патологический фантазер, активный графоман, налицо признаки нарушения мышления, эмоционально неустойчив и т.д.
Но вот Кравчук, если с ним пообщаться вживую даже 15 мин, оставляет впечатление умнейшего и очень опытного лиса, это монстр, способный на сложные интриги, несмотря на свои годы. Зачем тогда Фокин Кравчуку?.... уже в принципе понятно.
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03.09.2020 09:19 Відповісти
Все намного проще. Поставил стариков шоб самому не попадать под удар. А хто это там предатель? Это не я, Осел, это они. А качура выполняет отвод внимания зетипиллов.
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03.09.2020 09:22 Відповісти
так дедуля витольд уже и сам открестился от своих слов. сказал, что "срана" переврала его слова и он такого не говорил.
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03.09.2020 09:24 Відповісти
Зачем он в Раде? В прокуратуру его вызывайте. И не вызывайте а забирайте
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03.09.2020 09:30 Відповісти
Его бы в СБУ( если это только сейчас не ФСБ) вначале до пытать ,я сомневаюсь что это старый коммунист действовал лично от себя,но многие догадываются от кого это всё идёт,ну а как ещё быстро войну с Московией закончить? нужно назвать эту войну гражданским конфликтом,но с другой стороны Московия у нас оттяпала Крым,а потом зашла на Донбасс и за 6 лет ввела российские рубли, и ватой набила мозги жителям оккупированной земли.
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03.09.2020 09:31 Відповісти
Что за хрень такая вызывать в Раду. Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію - Цензор.НЕТ 35657 Его арестовать надо. чистая 111 статья УК Украины. И чтобы сгнил на нарах.
Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію - Цензор.НЕТ 9130
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03.09.2020 09:32 Відповісти
Це означає що його відмазують і ставляють нам димову завісу, інакше просто б вигнали, бо такого українофоба важно знайти на заміну
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03.09.2020 11:53 Відповісти
Тварина піде до ради а потім почне: "міня ніправільна понялі, я савсєм ніета хатєл сказать". Фасад йому відреставрувати. **** стара з деменцією має дома сидіти, петрушку сіяти та гріхи замолювати, читаючи біблію, а не десь ходити
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03.09.2020 09:36 Відповісти
не просто вызвать, а вызвать и дать по ипалу
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03.09.2020 09:42 Відповісти
Оккупированная часть Донбасса должна оставаться СЕРОЙ ЗОНОЙ для любителей Руського Мира и всех кто не хочет жить по законам Украины и не привыкший жить в колонии Московии на Дальнем востоке,могут жить в серой зоне на Донбассе,граница там открытая с Московией , а украинская власть пусть укрепляет существующие границы и занимается экономикой страны,при этом укрепляя Украинскую Армiю,.Мову, Вiру
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03.09.2020 09:45 Відповісти
За что Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію - Цензор.НЕТ 4563 Он же влажные мечты "Зелупы и Ко" озвучил Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію - Цензор.НЕТ 8911
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03.09.2020 09:47 Відповісти
уморист, після того як попоїсть,
попоборє фокіна ним же створеного
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03.09.2020 09:48 Відповісти
Залиште Фокіна, він тільки озвучив хотелки найрозумнішого і найвидатнішого каратиста в крапленому береті. Його і визивайте.
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03.09.2020 10:19 Відповісти
А судьи кто?
из классиков.
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03.09.2020 10:27 Відповісти
фокин = гнилой рот зебарана оманского, консервы фсб. бубочку каратиста - прораба на зону давно уже пора отправить. Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснення заяв про особливий статус Донбасу та амністію - Цензор.НЕТ 3666
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03.09.2020 10:55 Відповісти
А ему уже ОБЪЯСНЕНИЕ подготовили?
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03.09.2020 11:03 Відповісти
Гнать этого нафталинового ватника надо из этой ТКГ.
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03.09.2020 13:08 Відповісти
очередное шоу для овец от цирка.
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03.09.2020 13:30 Відповісти
 
 