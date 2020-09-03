Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних" ліній, - Порошенко

Цинічний замах на вбивство лідера російської опозиції з використанням хімічної зброї - це чергове підтвердження злочинної сутності Кремля.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних ліній", ніяких моральних запобіжників", - заявив Порошенко.

"Заради збереження влади та просування своїх неоімперських амбіцій російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального – це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення "звичайного стану справ" та любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна. Сподіваюсь, що за рішучими та гучними деклараціями демократичний світ посилить санкційний режим проти Кремля", - резюмував Порошенко.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.