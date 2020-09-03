Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних" ліній, - Порошенко
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Цинічний замах на вбивство лідера російської опозиції з використанням хімічної зброї - це чергове підтвердження злочинної сутності Кремля.
Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних ліній", ніяких моральних запобіжників", - заявив Порошенко.
"Заради збереження влади та просування своїх неоімперських амбіцій російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального – це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення "звичайного стану справ" та любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна. Сподіваюсь, що за рішучими та гучними деклараціями демократичний світ посилить санкційний режим проти Кремля", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати как там село сгорело на Харьковщине????....ну что, теперь то понятно, что трипольцы сами дома не сжигали.....Кхе,кхе.....им помогали.
сатирик публикует в Facebook "правильную" версию российской истории за последние 20 лет:
"В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа.
Путин победил на свободных и честных выборах.
В Чечне восстановлена территориальная целостность России.
В НТВ пришел эффективный менеджмент.
Подводная лодка утонула.
Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.
Щекочихин чем-то заболел и умер.
У некоторых зрителей мюзикла "Норд-ост" обнаружились проблемы с дыханием.
В Беслане загорелась школа.
Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.
Литвиненко попил чай и умер.
Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаи умерли от внезапного кровотечения.
Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.
В Сибири наблюдалось подтопление.
В Сибири ощущалось задымление.
Магнитский повел себя неадекватно и умер.
Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.
Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.
Американцы пытались заполучить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.
Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.
Крым вернулся в родную гавань.
Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.
Украинские фашисты сбили малайзийский лайнер и пытались замести следы.
Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.
Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.
Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.
Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.
Путин победил на свободных и честных выборах.
Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.
Россия победила коронавирус.
Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.
Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.
Продолжение следует".
Озабоченность и ещё раз озабоченность - вред от неё колоссальный, но об этом не знает никто и не чувствуется этот вред никак.
А, я понял. Из-за старых санкций нам вернули Крым, теперь вернут Кубань.
Во заживём!!! Спасибо Пете!!!
О, слушай, ты эксперт по санкциям, напомни, в чём они заключаются.
В мире действует полное эмбарго на российские товары?
Россиянам закрыт въезд в циливизованные страны? Ну хотя бы их ылитам и их детям?
Международные фирмы не могут там открывать филиалы и вести бизнес с рашкой?
Рашке ничего не продают?
Им хотя бы SWIFT отключили?
Да?
Тогда странно, что не работают эти санкции...
ну вот сразу видно, что пишет зеледурень с отсутствием серого вещества в голове.
Только воры считают, что украденное принадлежит им. Миллиарды Порошенко на самом деле принадлежат украинскому народу.
Звісно не склади..
Освежай репертуарчик!
До речі ... Що там Зеленський про відбудову Донбасу? Каже, що українці відбудують все що кацапи з сепарнею зруйнували. Влаштують, за свій рахунок, рай на бомбасі.
Але чого не зробив - не перекрив кордон для кацапів і навіть візовий режим з ними не запровадив.
І що ж зробив Порошенко? Об'єднав міжнародну спільноту, а не дав кацапам захопити всю беззбройну Україну. Жах.
Сподіваюсь вам це фото більше подобається. Війна закінчилась. зеленський побачив мІр, в очах фуйла.
Что до объединения сообщества в дружном выражении глубокой озабоченности - знаете куда её себе засуньте? Туда же, где и недосанкции.
І крим, і кордон, і рибка в мутній воді (це про неіснуючі офшори?). КУБАНЬ ? Вже й за Мальдіви базар почали.
Мальдіви, єидина відпустка, за 5 років. 2018. Одна неділя. За власний кошт.
Давайте краще про вашого обранця зеленського. 5 відпусток за пів року. Все за рахунок українців. Як і Оман. Зустріч з патрушевим. І чартерний рейс за 60 тис. баксів.
«Что будет стоить тысяча слов, когда нужна будет крепость руки…»
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А порошок только в первый