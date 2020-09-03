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Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних" ліній, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких

Цинічний замах на вбивство лідера російської опозиції з використанням хімічної зброї - це чергове підтвердження злочинної сутності Кремля.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних ліній", ніяких моральних запобіжників", - заявив Порошенко.

"Заради збереження влади та просування своїх неоімперських амбіцій російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального – це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення "звичайного стану справ" та любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна. Сподіваюсь, що за рішучими та гучними деклараціями демократичний світ посилить санкційний режим проти Кремля", - резюмував Порошенко.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
По крайней мере, в отличии от клоуна он не боится это говорить.
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03.09.2020 09:17
+17
Кацапские собаки, прозвучала фамилия порошенко. Слушай мою команду: "Гавкать"!
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03.09.2020 09:19
+16
Ющенко тоже отправил Путин в 2004-ом году. Это уже очевидно.
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03.09.2020 09:17
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и в их крови ***** тоже.
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03.09.2020 09:52 Відповісти
не могла не рохнути
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03.09.2020 09:46 Відповісти
Овальный "ручная" опозиция. Всем дают сроки,а его отпускают. Видно что-то пошло не так в "отношениях"
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03.09.2020 09:50 Відповісти
Неправильно. Само понятие каких то красных линий отсутствует ....для другой формы жизни. Он - не человек!!!! Внешняя оболочка не должна вводить в заблуждение.. И эта форма жизни крайне враждебно настроена против нас. Она всегда была враждебно против нас настроеной, во все века и столетия.
Кстати как там село сгорело на Харьковщине????....ну что, теперь то понятно, что трипольцы сами дома не сжигали.....Кхе,кхе.....им помогали.
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03.09.2020 09:50 Відповісти
Навальный, это такой, чисто декоративный оппозиционер. Такой себе паровыпускной клапан. Его поклонники, это шестнадцатилетние пацанки. Путину его отравление , как и сбитый Боинг, только во вред. Что то тут не то.
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03.09.2020 09:51 Відповісти
Ти вважаєш що ***** не сбивало МH 17? Не вбивало президента Польщі, Нємцова, Політковську, Литвиненко та багато інших?
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03.09.2020 09:56 Відповісти
Я с биноклем нигде не стоял. Тем более оценивать общей кучей всё вами перечисленное не имеет смысла. Знаю точно только то что в любом преступлении надо искать кому это выгодно.
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03.09.2020 10:25 Відповісти
Старый добрый Шендерович....

сатирик публикует в Facebook "правильную" версию российской истории за последние 20 лет:

"В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа.
Путин победил на свободных и честных выборах.
В Чечне восстановлена территориальная целостность России.
В НТВ пришел эффективный менеджмент.
Подводная лодка утонула.
Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.
Щекочихин чем-то заболел и умер.
У некоторых зрителей мюзикла "Норд-ост" обнаружились проблемы с дыханием.
В Беслане загорелась школа.
Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.
Литвиненко попил чай и умер.
Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаи умерли от внезапного кровотечения.
Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.
В Сибири наблюдалось подтопление.
В Сибири ощущалось задымление.
Магнитский повел себя неадекватно и умер.
Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.
Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.
Американцы пытались заполучить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.
Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.
Крым вернулся в родную гавань.
Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.
Украинские фашисты сбили малайзийский лайнер и пытались замести следы.
Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.
Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.
Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.
Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.
Путин победил на свободных и честных выборах.
Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.
Россия победила коронавирус.
Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.
Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.
Продолжение следует".
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03.09.2020 12:10 Відповісти
Да уж, большой вред от сбитого Боинга. ***** уже в тюрьме 2 раза сидит и выплатило 100 500 миллиардов компенсаций.
Озабоченность и ещё раз озабоченность - вред от неё колоссальный, но об этом не знает никто и не чувствуется этот вред никак.
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03.09.2020 10:06 Відповісти
Да если бы не тот Боинг, никто бы в мире и не вякнул, на новые путинские ДНРы по линии Днепра, а может и дальше. Санкций же за Осетию Абхазию Молдавию никто не налагал.
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03.09.2020 10:12 Відповісти
Ти намагаешься відмазати *****?
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03.09.2020 10:41 Відповісти
Кто я, если даже апологет демократии говорит "хайли лайкли".
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03.09.2020 10:48 Відповісти
Не бреши, Меркель сказала что уверенна в отравлении именно ядом новичек.
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03.09.2020 12:01 Відповісти
Осталось узнать, кто отравил и зачем и кому это надо?
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03.09.2020 12:06 Відповісти
Кроме ***** Навальный нахрен никому не нужен. Немцов правильно сказал..."Путин *******".
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03.09.2020 12:16 Відповісти
Так, а вдруг, его место займёт настоящий оппозиционер? Николай Платошкин например. Это же надо снова вырастить и воспитать, такого клоуна. Зачем это Путину?
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03.09.2020 12:25 Відповісти
Платошкин ещё больший путенской клоун чем Навальный.
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03.09.2020 12:31 Відповісти
Лучшие в мире санкции, из-за которых граница с Лугандой проходит не по Днипру - оружие в руках украинских добровольцев. Кацапы понимают только силу. Всякие санкции и озабоченности им параллельны. Разве что морально опускают реальных пацанов, ну есть такое.
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03.09.2020 10:58 Відповісти
Надо же, надо же... А ты вчера это понял? Или после Дебальцево? Или после Иловайска?
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03.09.2020 10:04 Відповісти
то есть ты не догнал, что это призыв друзей и партнёров Украины усилить санкции против нарасеи? пока маленькое зелёное чмо дует кокс у себя в ОПе, этот хоть что-то делает.
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03.09.2020 10:08 Відповісти
Точно! Таки да. Спасибо, что пояснил. Там нам вернут Крым снова?! А КАК? Т.е. вначале снова отберут, чтобы вернуть во второй раз?
А, я понял. Из-за старых санкций нам вернули Крым, теперь вернут Кубань.
Во заживём!!! Спасибо Пете!!!
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03.09.2020 11:10 Відповісти
Ой... Мне тут из зала подсказывают, что пока что Крым нам ни разу не возвращали... Что-то не сходится... Санкции точно есть? Или, может, с них проку нету? Или это не санкции на самом деле, а только так называются?
О, слушай, ты эксперт по санкциям, напомни, в чём они заключаются.
В мире действует полное эмбарго на российские товары?
Россиянам закрыт въезд в циливизованные страны? Ну хотя бы их ылитам и их детям?
Международные фирмы не могут там открывать филиалы и вести бизнес с рашкой?
Рашке ничего не продают?
Им хотя бы SWIFT отключили?
Да?
Тогда странно, что не работают эти санкции...
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03.09.2020 11:13 Відповісти
Он понял это очень давно. Зебилы до сих пор не могут увидеть это в глазах *****.
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03.09.2020 10:18 Відповісти
Мы все это знали про педофила путина двадцать лет назад,а вот некоторые идиоты до последнего времени почему то считали путина и его его засрашку нормальными,даже строили там заводы за украинские средства,наверное кое кому звон золотых монет не давал нормально думать.
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03.09.2020 10:16 Відповісти
Зебил, где там украинские средства? Не путай личных барашек с колхозными
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03.09.2020 10:32 Відповісти
Что такое порохобот,ты решил поспорить и прикрыть этого свинарчуковского дружка,напрасно,украинские средства потому что имеют украинское происхождение,потому что выведены с украинского рынка,потому что с них не уплачены налоги,потому что должны были оставаться в Украине и инвестироваться в экономику Украины,а не в драную засрашку.
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03.09.2020 10:40 Відповісти
ооо, экономист выискался. выходит, что все развитые страны вывели свои предприятия в Китай только по причине развития китайской экономики?
ну вот сразу видно, что пишет зеледурень с отсутствием серого вещества в голове.
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03.09.2020 10:49 Відповісти
Слабые оправдашки,иди нюхай труп в своем мавзолее.
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03.09.2020 10:55 Відповісти
Украденное у украинцев за двадцать лет работы госслужащим с соответствующей зарплатой - это такие украинские средства.
Только воры считают, что украденное принадлежит им. Миллиарды Порошенко на самом деле принадлежат украинскому народу.
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03.09.2020 11:34 Відповісти
Так Петре Олексійовичу, але в нас криворіжський всемогнучий і найрозумніший побачив в очах ху@ла мир. Виходить нас десантник с крапленим беретом і каратист із сорним поясом сліпий.
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03.09.2020 10:17 Відповісти
Всю страну отравили и никаких красных линий.
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03.09.2020 10:19 Відповісти
А були спроби отруїти пороха..?
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03.09.2020 10:30 Відповісти
нафіга ) он же никаму не мешает
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03.09.2020 14:28 Відповісти
😏
Звісно не склади..
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03.09.2020 14:53 Відповісти
Моська а не пора ли тебе заткнуться. Ведь в этом вопросе ты преуспел больше всех - пять лет мурыжил и так и не продал Рошен, который не давал тебе возможности сказать путлеру всё в глаза. А теперь когда вылетел всё пытаешься свалить на новых. НЕТ именно ТЫ просрал всё возможное и не возможное лобызая Ху-лу очко. И именно ТЫ должен сидеть не в ВР, а на параше. Те кто выжил на фронтах тебя достанут и усадят. Аминь.
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03.09.2020 10:33 Відповісти
Мой махнарылый друг, не забудь, умоляю, про мальдивский офшор и соросят!
Освежай репертуарчик!
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03.09.2020 12:11 Відповісти
Я таких как ты регулярно кормлю гамном.
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03.09.2020 15:45 Відповісти
Удивил! А чем, мой махнарылый друг, ты можешь кормить, если у тебя руки из гавна, ноги из гавна и голова из гавна?
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03.09.2020 16:04 Відповісти
Потрібно читати між рядками. А там таке "в погоні за кріслом у мене не має жодних "красна лінія""
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03.09.2020 10:50 Відповісти
Президент продовжує щимити ворога, а капітулянт заглядати в очі, в пошуках мІра. Гусского.
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03.09.2020 10:51 Відповісти
Крепко защемил. Те уже и Крым вернули, и Кубань, и компенсации за войну выплатили, а ему всё мало... Крутой чувак!
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03.09.2020 11:15 Відповісти
Кубань? Серйозно? От якби ви допомогли, то Пороху не довелось би звертатися до світової спільноти за економічними санкціями для кацапів. Створювати "Антипутінську коаліцію". Вимагати повернення Криму, виводу кацапні з Донбасу, репарацій (компенсацій) за війну.
До речі ... Що там Зеленський про відбудову Донбасу? Каже, що українці відбудують все що кацапи з сепарнею зруйнували. Влаштують, за свій рахунок, рай на бомбасі.
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03.09.2020 11:27 Відповісти
Что значит "якби"? Я не "якби", я в армию пошёл добровольцем в 2015 году. Как ещё я должен был помочь? Продать квартиру и купить снаряды? Чтобы порошок их бездарно сжёг в Балаклее или Сватово?
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03.09.2020 11:32 Відповісти
Я точно знаю, хто такий Порошенко, і що він зробив, щоб зупинити фуйло, І я не маю ніякого понняття, хто такий Ігорь Калінін, з циферками, і наскільки молжна вірити його дописам. Тому, давайте краще про Кубань, яку Порошенко здав фуйлу.
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03.09.2020 12:36 Відповісти
Я теж знаю, що він зробив:Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних" ліній, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9099
Але чого не зробив - не перекрив кордон для кацапів і навіть візовий режим з ними не запровадив.
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03.09.2020 13:10 Відповісти
Хто вводить вводить візовий режим? Президент?
І що ж зробив Порошенко? Об'єднав міжнародну спільноту, а не дав кацапам захопити всю беззбройну Україну. Жах.
Сподіваюсь вам це фото більше подобається. Війна закінчилась. зеленський побачив мІр, в очах фуйла.Отруєння Навального – це доказ того, що для Путіна немає ніяких "червоних" ліній, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5624
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03.09.2020 14:26 Відповісти
Что за бред!!! Захватить Украину ***** не дали мы, украинские добровольцы! А мальдивчанин лишь ловил рыбку в мутной воде и демагогией занимался. А также отдыхал на Мальдивах за полмиллиона баксов, пока мои побратимы гибли на фронте, получали увечья, а вся страна скидывалась им по 50 грн на лечение!
Что до объединения сообщества в дружном выражении глубокой озабоченности - знаете куда её себе засуньте? Туда же, где и недосанкции.
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03.09.2020 23:53 Відповісти
Не знаю який ви доброволець, та маніпулюєте ви, як заправська троляка.
І крим, і кордон, і рибка в мутній воді (це про неіснуючі офшори?). КУБАНЬ ? Вже й за Мальдіви базар почали.
Мальдіви, єидина відпустка, за 5 років. 2018. Одна неділя. За власний кошт.
Давайте краще про вашого обранця зеленського. 5 відпусток за пів року. Все за рахунок українців. Як і Оман. Зустріч з патрушевим. І чартерний рейс за 60 тис. баксів.
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04.09.2020 00:29 Відповісти
А что это мы так резко уходим от порошка на лягушку? Вроде как новость про мальдивчанина, и диалог наш про него. Неудобные темы? Я тролляка? Ну да, ну да.
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04.09.2020 10:11 Відповісти
Нас много, каждого из нас знать невозможно, да нам это и не нужно. Мы, как правило, не даём интервью, не выступаем на телевидении, не перерезаем ленточки. О нас разве что иногда на Цензоре напишут. И наше оружие - не сообщения, которым вольны верить или нет. Наше оружие - это... оружие. Простое, как автомат Калашникова, им же и является. Стоит у меня за спиной в сейфе и в любой момент может убедительно объяснить москалям, что Одесса, может, и русский город, но точно не российский, и таковым никогда не будет.
«Что будет стоить тысяча слов, когда нужна будет крепость руки…»
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03.09.2020 23:57 Відповісти
Чого ж ти податки йому справно платив?
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03.09.2020 10:52 Відповісти
Треба переходити на електромобілі, щоб не купувати пальне у ворога.
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03.09.2020 11:00 Відповісти
Будемо купувати вугілля для ТЕЦ ахметки.
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03.09.2020 13:26 Відповісти
я знову ж переконуюсь:

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.09.2020 11:04 Відповісти
В 1836-й раз...
А порошок только в первый
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03.09.2020 11:33 Відповісти
Если пластинка часто заедает, то скорее всего начинка у проигрывателя барахлит.
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03.09.2020 11:42 Відповісти
А Зеленский в глазах *****-убийцы мир разглядел ,🤫🤔🙄 ,как.....
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03.09.2020 13:12 Відповісти
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