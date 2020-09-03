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Харківщина, Київ і Тернопільщина - у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

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Харківщина, Київ і Тернопільщина - у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 3 вересня в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіла 301 особа.

Загальна кількість інфікованих - 9941 особа.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 218 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 3273 пацієнти.

Станом на 3 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 6450 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Харкові і Харківській області було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 302 особи.

До трійки лідерів щодо добової захворюваності на коронавірус також потрапили м.Київ та Тернопільська область.

Так, у Києві на коронавірус захворіли 280 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 14 158 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 222 особи, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4548 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві становить 9388 осіб.

У Тернопільській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 242 особи. Загальна кількість інфікованих - 6637. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 79 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 3184 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 3374.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксовано 2430 нових випадків зараження. При цьому 54 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Автор: Наталя Джума
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Какая разница, главное, что из фонда борьбы с короновирусом асфальтируют дороги.
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03.09.2020 09:54 Відповісти
..и оплачивают хотелки рюкзакяна
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03.09.2020 10:39 Відповісти
Терміново карантин для закладів освіти! Інакше відповідальність повністю на зеленському і його проросійському уряді!
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03.09.2020 09:58 Відповісти
Куй вам руским а не карантин. Украинские дети будут учится.
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03.09.2020 10:01 Відповісти
....дети в школу, дети в школу, дети в шко-лу...
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03.09.2020 10:39 Відповісти
Є дані,що у дітей до 10 років досить сильний імунітет.. тому їм немає загрози ушколах більшої,ніж деінде..
школярів з 4-го класу все таки варто більше первести на дистанційку...

наприклад,розділивши класи на три частини по два дні в тиждень..
Це збільшить значео в школах"соціальну дистанцію...
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03.09.2020 14:19 Відповісти
 
 