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Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19

МОЗ порушить перед контролюючими органами питання проведення масових заходів, на кшталт вчорашнього святкування Дня міста в Одесі, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров'ю і життю людей.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері мережу облетіли фото святкування дня міста в Одесі. Те, що ми побачили за межею здорового глузду. Звичайно, жителі Одеси, як звичайні люди, як усі ми, довіряють міській владі, яка організовує ті або інші заходи, думають, що це буде досить безпечно, йдуть на святкування. У мене питання до міської влади, я розумію, що ви всі зараз перебуваєте у виборах, що ви всі живете виборчими процесами, але ви ж точно знаєте в якому стані зараз епідситуація в Одесі, ви ж точно знаєте , яка заповненість ліжок хворими COVID-19, ви точно знаєте, скільки людей помирає щодня від цієї хвороби, ви точно знаєте, що проведення таких заходів несе небезпеку здоров'ю та життю громадян, ваших виборців? За 1 вересня серед 203 хворих COVID-19 в одеській області 131 особа - це жителі Одеси. За 2 вересня через 116 випадків (COVID-19. - Ред.) 52 - це Одеса. А ще в Одеській області на сьогоднішній ранок заповненість ліжок, відведених під лікування COVID-19, становить 66%. Які ще потрібні рекомендації, цифри, щоб зрозуміти, що такі заходи, масові скупчення людей без дотримання будь-яких, навіть теоретичних заходів безпеки, буде приводити до збільшення хворих COVID-19. Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через кілька днів, тижнів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 в Одесі, і безпосередньо в місті Одеса. Я сьогодні обов'язково порушу це питання перед контролюючими органами щодо проведення таких заходів, які несуть пряму загрозу здоров'ю і життю людей", - завив Степанов.

Також дивіться: Зеленський привітав Одесу з Днем міста, опублікувавши спільне відео з Філімоновим. ВIДЕО

Нагадаємо, вчора тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
просьба министра степанова вообще выгнать с работы...
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03.09.2020 10:04
+5
COVID реально существует в виде откатов в карманах и в скотской голове ублюдка Степанова и ублюдка Шмыгаля-мыгаля
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03.09.2020 10:05
+4
Что то я где то уже такое слышал! А! Вспомнил! Беларусь! Пасха - все умрут. 9 мая - все умрут. Суботник - все умрут..и так далее. И представляете, именно так и произошло - в Беларуси все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 10:08
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Степанов о праздновании Дня города в Одессе: Через несколько дней мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8113
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03.09.2020 10:03 Відповісти
просьба министра степанова вообще выгнать с работы...
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03.09.2020 10:04 Відповісти
COVID реально существует в виде откатов в карманах и в скотской голове ублюдка Степанова и ублюдка Шмыгаля-мыгаля
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03.09.2020 10:05 Відповісти
Самое интересное, что ничего не будет с Одессой, скорее этого дегенерата, степанова отнесут
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03.09.2020 10:07 Відповісти
Он это говорит последние пол года. А люди болеют и выздоравливают сами. Еще и за тесты платят сами.
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03.09.2020 10:08 Відповісти
Підтверджуючи з власного життя. А те, що люди "забили" на владу і її приписи - логічно. Якщо влада ніяк не впливає на ситуацію, пустивши по вітру мільярдниц фонд боротьби з пандемією, то зважати на таку владу ніхто не буде. І люди стають відчацдушними, вибираючи російську рулетку саме тому, що допомоги від влади не чекають.
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03.09.2020 10:20 Відповісти
Что то я где то уже такое слышал! А! Вспомнил! Беларусь! Пасха - все умрут. 9 мая - все умрут. Суботник - все умрут..и так далее. И представляете, именно так и произошло - в Беларуси все умерли до последнего человека.
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03.09.2020 10:08 Відповісти
Чего печалится-то? На этом пире во время чумы не было ни одного адекватного человека.
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03.09.2020 10:09 Відповісти
"печалитЬся", адекватный. Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 3667
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03.09.2020 10:17 Відповісти
А чего это ты решил будто именно так?
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03.09.2020 10:26 Відповісти
Символично что пир во время чумы в Одессе поддерживает человек преклоняющийся перед Москвой Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 4203 Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 4203
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03.09.2020 10:28 Відповісти
Или кто-то печалится? Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 386
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03.09.2020 10:18 Відповісти
Одеса всіх переживе, шо вона тільки не бачила! Степанову треба відрізати мову, щоб не каркав та не брехав.
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03.09.2020 10:10 Відповісти
Спасибо Нелоху(ходячему несчастью) посетившему праздник в Одессе.
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03.09.2020 10:16 Відповісти
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 8158
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03.09.2020 10:16 Відповісти
Аж тошнит от этих рож.....
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03.09.2020 10:18 Відповісти
сукин сын
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03.09.2020 10:21 Відповісти
у Зеё на этот счёт есть оправдание, - "Голобородько" внутри него тихо плакал
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03.09.2020 10:33 Відповісти
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 5516
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03.09.2020 11:19 Відповісти
Це він кому розповідає? Зеленському, який привітав одеситів зі святом?
https://censor.net/ru/video_news/3217129/zelenskiyi_pozdravil_odessu_s_dnem_goroda_opublikovav_sovmestnoe_video_s_filimonovym_video
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03.09.2020 10:22 Відповісти
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 8439
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03.09.2020 10:22 Відповісти
Если президент решил ощастливитьь своим присутствием одесситов в праздник города, так какого х... его министр что-то вякает!
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03.09.2020 10:22 Відповісти
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 7238
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03.09.2020 10:37 Відповісти
Вот что в конце происходит с теми, кто добровольно надел на себя намордники
Степанов про святкування Дня міста в Одесі: За кілька днів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих COVID-19 - Цензор.НЕТ 2064
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03.09.2020 10:39 Відповісти
А вот интересно,- в Минске, после многотысячных протестных митингов, во сколько раз возросло количество заболевших?
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03.09.2020 10:44 Відповісти
в маланців вакцина є а гоїв треба прорідити...
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03.09.2020 11:00 Відповісти
через несколько месяцев безвиз для украинского народа эти "служивые" ,по указанию рашиста , уберут своими перестановками и минздравовской мазней...
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03.09.2020 11:36 Відповісти
Зачем ждать несколько дней, уже за окном трупы валяются.
Пойду помогать убирать... Жара, вонь...
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03.09.2020 12:53 Відповісти
 
 