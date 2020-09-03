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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 26 млн, кількість жертв досягла 867,3 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 26 млн, кількість жертв досягла 867,3 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 вересня у світі зареєстрували 286 369 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6316 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 26 184 512 випадків інфікування, з них 286 369 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 867 374 особи, з них 6316 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 18,4 млн осіб.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 26 млн, кількість жертв досягла 867,3 тис. осіб 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. Україна, як і раніше, розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 290 737 (+41 211); Бразилії - ​​4 001 422 (+48 632); Індії - 3 848 968 (+82 860); Росії - 1 005 000 (+4952); Перу - 663 437 (+6308).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2430 нових хворих на COVID-19 та рекордні 54 летальні випадки

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 189 964; Бразилія - ​​123 899; Індія - 67 486; Мексика - 65 241; Велика Британія - 41 514.

Найбільше видужалих у США - 3 547 032, Бразилії - 3 210 405, Індії - 2 967 396, Росії - 821 169, Південній Африці - 553 456.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 26 млн, кількість жертв досягла 867,3 тис. осіб 02

Нагадаємо, в Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксовано 2430 нових випадків зараження. При цьому 54 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Автор: Наталя Джума
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 26 млн, число жертв достигло 867,3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4318
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03.09.2020 10:19 Відповісти
Ничего не напоминает, потому что:
из дома выходить не запрещают;
строем (группами) ходить как раз запрещают;
по улицам ходят без масок и справок (маски только транспорт и магазин);
ни кто не получает за это наказание (избиение, потом уничтожение);
выходить из дома можно не только за едой или на работу (даже если бы так было, что мешает сказать, что идёте за едой или на работу?)
Воооот...
Вывод: написал это человек с каких то ****** замокшанских, где действительно так и есть.
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03.09.2020 10:44 Відповісти
 
 