Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 26 млн, кількість жертв досягла 867,3 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 3 вересня у світі зареєстрували 286 369 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6316 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 26 184 512 випадків інфікування, з них 286 369 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 867 374 особи, з них 6316 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 18,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. Україна, як і раніше, розташовується на 25-му місці цього рейтингу.
Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 290 737 (+41 211); Бразилії - 4 001 422 (+48 632); Індії - 3 848 968 (+82 860); Росії - 1 005 000 (+4952); Перу - 663 437 (+6308).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 189 964; Бразилія - 123 899; Індія - 67 486; Мексика - 65 241; Велика Британія - 41 514.
Найбільше видужалих у США - 3 547 032, Бразилії - 3 210 405, Індії - 2 967 396, Росії - 821 169, Південній Африці - 553 456.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксовано 2430 нових випадків зараження. При цьому 54 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
из дома выходить не запрещают;
строем (группами) ходить как раз запрещают;
по улицам ходят без масок и справок (маски только транспорт и магазин);
ни кто не получает за это наказание (избиение, потом уничтожение);
выходить из дома можно не только за едой или на работу (даже если бы так было, что мешает сказать, что идёте за едой или на работу?)
Воооот...
Вывод: написал это человек с каких то ****** замокшанских, где действительно так и есть.