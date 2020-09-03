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Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату

Кабінет Міністрів на засіданні в середу виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні уряду в середу прийнято постанову щодо виділення коштів на закупівлю "ремдесивіру". Ми домовилися про закупівлю з компанією-виробником", - сказав він.

При цьому міністр повідомив, що медустанови забезпечені необхідними лікзасобами і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) на 1,5-3 місяці.

"Медзаклади забезпечені ЗІЗ. Зокрема 1,5 млн костюмів біозахисту, масками і респіраторами вони забезпечені на 1,5-3 місяці", - сказав Степанов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
почему не научила!? очень даже научила, они сцуки схватывают прям на лету!
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03.09.2020 11:05
+4
История с фуфломицином тамифлю ничему не научила...
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03.09.2020 10:50
+4
- отсутствие значимого лечебного эффекта . большая смертность у пациентов принимавших ремдесивир . имеет серьёзнейшие побочные эффекты свидетельствующие о небезопасности препарата . даже ВОЗ опубликовал на своём сайте об исключительном дерьме которое преподносят как лекарство правда потом удалил по настоянию медмафии - и это дерьмо пытаются всучить больным за наши деньги . сцуки зелёные жрите это сами вместе с теми кто за вас голосовал .
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03.09.2020 11:13
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История с фуфломицином тамифлю ничему не научила...
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03.09.2020 10:50 Відповісти
почему не научила!? очень даже научила, они сцуки схватывают прям на лету!
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03.09.2020 11:05 Відповісти
Какая страна производитель уточните ..Я сомневаюсь что у нас что-то делают ,а те у кого покупают к им есть доверие ,так как я не доверяю некоторым странам
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03.09.2020 10:55 Відповісти
Германия крупнейший производитель фуфломицинов (гомеопатии), Германии доверяете?
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03.09.2020 10:58 Відповісти
Вы видно уже откушали фуфломецина ?Германского хоть ?
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03.09.2020 11:21 Відповісти
https://www.heel.ua/o-kompanii-heel/

Только после Вас, кушайте на здоровье
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03.09.2020 11:27 Відповісти
В развивающиеся страны препарат будет поставляться по "сильно сниженным ценам" генерическими производителями, с которыми компания "Гилеад", владеющая патентами на ремдесивир, заключила лицензионный договор. В список лицензиатов входят компании Cipla Ltd.(Индия), Dr. Reddy's Laboratories Ltd.(Индия), Eva Pharma(Египет), Ferozsons Laboratories, Hetero Labs Ltd.(Ракистан), Jubilant Lifesciences(Индия), Mylan, Syngene(Индия), Biocon и Zydus Cadila Healthcare Ltd(Индия). Лицензия распространяется на 127 стран. Из региона Восточная Европа и Центральная Азия в них входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
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03.09.2020 11:05 Відповісти
Взагалі то, сам препарат розроблений Дослідним інститутом інфекційних захворювань армії США разом з дослідною фірмою Gilead Sciences.
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03.09.2020 16:47 Відповісти
2500уй за курс лечения минимум - простым людишкам врядли достанется
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03.09.2020 11:05 Відповісти
тем лучше для "простых людишек".
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03.09.2020 11:10 Відповісти
и это при недоказанном действии
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03.09.2020 11:10 Відповісти
Согласно информации издания Statnews, цена за пятидневный курс для всех правительств развитых стран, включая Департамент по делам ветеранов и Индейскую службу здравоохранения (Indian Health Service) США, составит 2340 долларов США. В рамках системы страхования США цена будет на 33% выше, или 3120 долларов США за пятидневный курс.

Для стран недоразвитых цены будут занижены.
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03.09.2020 11:10 Відповісти
- отсутствие значимого лечебного эффекта . большая смертность у пациентов принимавших ремдесивир . имеет серьёзнейшие побочные эффекты свидетельствующие о небезопасности препарата . даже ВОЗ опубликовал на своём сайте об исключительном дерьме которое преподносят как лекарство правда потом удалил по настоянию медмафии - и это дерьмо пытаются всучить больным за наши деньги . сцуки зелёные жрите это сами вместе с теми кто за вас голосовал .
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03.09.2020 11:13 Відповісти
В США препарат одобрен только для экстренного использования (emergency use authorization).
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03.09.2020 11:18 Відповісти
Не 3,14**ди! Ты слышал звон да не знаешь, где он! В США выдали ЭКСТРЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ на использование препарата, т.е. он не прошел полного клинического испытания при КОВИДе, хотя при лихорадке Эбола прошел испытание полностью! Прежде, чем х**ню высерать, хоть немного поинтересуйся предметом, чтобы не показывать свою тупость и невежество!
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03.09.2020 12:55 Відповісти
https://www.fda.gov/media/137564/download Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 665
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03.09.2020 23:27 Відповісти
Не 3.14*ди! Ремдесевир показал хорошие результаты в Китае, ФРГ, США! А в ВОЗ назвали его ЕДИНСТВЕННЫМ обнадеживающим препаратом! https://twitter.com/WHO/status/1278715975106355202
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03.09.2020 13:04 Відповісти
ты не твиттером тыкай а почитай отчёты тех кто проводил исследования .
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03.09.2020 13:14 Відповісти
"Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19, - Степанов" - Тамифлю не годится?
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03.09.2020 11:28 Відповісти
Не, он "годился" юльке!)
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03.09.2020 12:43 Відповісти
Ремдесивір англ. Remdesivir, відомий також як GS-5734 - синтетичний противірусний препарат, який належить до групи нуклеозидних аналогів. Препарат розроблений у лабораторії компанії «Gilead Sciences» для лікування гарячки ***** та гарячки Марбург[1], експериментально доведена ефективність його щодо інших РНК-вмісних вірусів, зокрема респіраторно-синцитіальної інфекції, гарячки Ласса, вірусу Юнінь, вірусу Ніпах і Гендра, а також коронавірусів, зокрема збудників близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому та тяжкого гострого респіраторного синдрому.[2][3] Препарат досліджують щодо можливості застосування при коронавірусній хворобі 2019, а також вірусів Ніпах і Гендра.[4][5][6] Враховуючи ефективність у дослідженнях препарату проти коронавірусних інфекцій, компанія «Gilead Sciences» надала ремдесивір для лікування хворих на коронавірусну інфекцію у лікарню міста Сногоміш у штаті Вашингтон
Дозволений в США, Індії, Сінгапурі, Австралії, ЄС та Японії
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03.09.2020 16:53 Відповісти
 
 