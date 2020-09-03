Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Кабінет Міністрів на засіданні в середу виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні уряду в середу прийнято постанову щодо виділення коштів на закупівлю "ремдесивіру". Ми домовилися про закупівлю з компанією-виробником", - сказав він.

При цьому міністр повідомив, що медустанови забезпечені необхідними лікзасобами і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) на 1,5-3 місяці.

"Медзаклади забезпечені ЗІЗ. Зокрема 1,5 млн костюмів біозахисту, масками і респіраторами вони забезпечені на 1,5-3 місяці", - сказав Степанов.

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